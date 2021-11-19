Grade 12, highest honors: Javier Alicea-Santiago, Eleanore Allan-Rahill, Riley Auxier, Clarice Bell, Celia Buetens, Chase Campbell, Jupiter Cassinelli, Colby Farnsworth, Thaddeus Fine, Rowen Fremouw, Lillian Gurney, Noah Kreutz, Chloe LaBree, Andrew Melanson, Erza Mellor, Jorgo Mitro, Caitlin Moeykens, Reilly Moore, Riley Murray, Kate O’Neill, Thomas Owen, Angelina Pitt, Brandon Smith, Eleanor Tyne, Josephine Veilleux, Nora White, and Garrison Zhu; honors: Megan Brewer, Benjamin Cobo-Lewis, Christopher Cost-Kirkpatrick, Griffin Costello, Katie Cramm, Logan Dana, Cody Dupuis, Adam Henderson, Emily Jones, Brianna Kelly, Tyler Kenney, Jillian Keresey, Hubert Khalil, William Kim, Cameron LaMontagne, Jeremy Marks, Kyle McClellan, Colston Neill, Klohe O’Brien, Luke O’Neil, Ian Odell, Max Odell, Joseph Robertson, Caleb Ryder, Aliya Sapiel, Connor Seymour, Hannah Sinclair, Mackenzie Stewart, Whitney Thompson, Jackson Van Dolman, Emerson Walston, and Simon Wolfe.
Grade 11, highest honors: Abigail Batchelder, Laura Cost-Kirkpatrick, Abigail Deschaine, Kirin Guay, Brody Harrington, Rebekah Jaksa, Katherine Kohtala, Grace Langley, Collin Loranger, Jasper McGill, Mara Monk, Nicholas Newman, Airadaya Smith, Evan Smith, Rose Sunderland-McKay, and Mary-Hollie Whitmore; honors: Ariana Abedi, Alexander Bamford, Savannah Becvar-Hartley, Elise Brooks, Mathias Burgess, Aila Farrell, Caleb Firkin, Samuel Hayward, Marx Kennedy, Caroline Link, Orianna McIntire, Esli Onacha, Anna Rreid, Athena Saucier, Kennedy Smith, Madelyn Smith, Ellis Spaulding, Natalie Taplin, Emma Tinkham, Siris Valenti, Mary-Hillary Whitmore, and Hashim Wise.
Grade 10, highest honors: Annika Agrawal, Berra Algul, Jared Bean, Joseph Bean, Anthony Bisson, Kristyn Brown, Roxann Carroll, Rory Crouse, Emma Eckert, Nathan Ellis, Laney Grover, Mackenzie Hartery, Pippa Jackson Sanborn, Abbey Jenkins, Noah Jones, Phoebe Kreutz, Alex Maheu, Atianna Melanson, Anna Molloy, Kaylin Morrison, Haven Pearsall, Lee Pike, Zane Roggenbuck, Adam Sherman, Amelia Swasey, and Ruth White; honors: Cailan Barton, CharleeAnn Burns, Anthony Clark, Maggie Commeau, Isabella Cottle, Jazlyn Daigle, Gianni Del Castillo, Trey Dempsey, Emily Deschaine, Ashton Duran, Jonah Furth, Caden Gray, Libby Hall, Michael Hartwell, Katie Hews, Graham Higgins, James Hogan, Patrick Howorth, Veena Jain, Andraya Jowders, Wyeth Lamotte, Wazu Lebron, Adella Mabee, Kelsey McCrum, Marissa McLaughlin, Isabella Moore, Matthew Needham, Drake Nesin, Ashton Paul, Xavier Peloquin, Louie Porter, Gabriella Rackliff, Lilith Robbins, Anna Robertson, Desirae Seeley, Drew Simmons, Luke Soctomah, Hayley Strout, Eli Swartz, Maureen Tyne, Pierce Walston, Dustin Wasson, Emma Westrich, and Annabelle Wiley.
Grade nine, highest honors: Nicholas Agrawal, Jack Brewer, Henry Buetens, Cameron Burns, Annie Clarke, Emily Ellis, Mason Hartery, Katherine Higgins, Rowan Jackson Sanborn, Jasmine Kennedy, Camden Labree, Aaron Lang, Dylan Lawrence, Gabriel McIntosh, Rosalyn O’Reilly, Sophia Pitt, Mariah Sharrow, Benjamin Sidelko, Umangga Silwal, William Stoner, Dorsa Tajvidi, and Olivia Tinkham; honors: Benjamin Arsenault, Owen Beane, Olivia Bragdon, Camden Brown, Keegan Burke, Carly Climo, Nathan Culina, Ryder Drinkert, Siobhan Farrell, Jasper Firkin, Brayden Grant, Abigail Gurney, William Hardie, Madison Hawes, Arlen Hayes, Mason Holmes Pineau, Felix Howorth, Jamin Johnson, Alex Kinnison, Marie Komedja, Brady Maheu, Aja Marzilli, Ivy McClellan, Zoey McLaughlin, Ella Ryder, Noah Schaff, Austin Speck, Cooper Stone, Kase Walston, Evan Walters, Brooke Wentworth, Julian Winters, and Saladin Wise.