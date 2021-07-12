Grade 12, highest honors: Zachary Bechard, Amara Birdsall, Hope Bowden, Andrea Brooks, Grace Broughton, Evan Chapman, Kylie Chase, Juliette Claybaugh, Nathan Dauk, Jenna Eldridge, Daniel Gillen, Sydney Gray, Amelia Griffith, Fiona Guinness, Isabelle Hurley, Holly Ibarguen, Fiona Larkin, Theodore Lesko, Gavin Libby, Ryan Mitchell, Margaret Nevin, Chi Nguyen, Elia O’Hara, Garrett Parker, Ian Renwick, Sirri Smith, Anna Trowbridge, Magnolia Vandiver and Lannea Zentz; honors: Willow Betz, Ezra Bramblett-Williams, Keegan Butler, Marcus Candage, Rayven Chatto, Percy Clifford, Josephine Czuj, Oceanna Gagne, Megan Haskell, Russell LaMarre, Adam Mathewson, Michael Moon, Ellis Murnik, Sophie Peasley, Anthony Politano, Caleb Rhine, Autumn Roseberry, Ezekiel Sacaridiz, Colby Schneider, Huong Giang Tran and Oliver Woodward.
Grade 11, highest honors: Oryon Atwood, Samuel Bach, Clementine Bannon, Susan Bowden, Noah Czuj, John Gray, Gabriel Hall, Molly Jennings, Alexa Kennedy, Sofia Lantratova, Luna Lyman, Maeve McLaughlin, Khang Nguyen, Chloe Sheahan, Emma Snow, Eszter Szabadi and Haleigh Young; honors: Willi Austin, Dexter Brown, Morgan Davis, Lucena Day-Picariello, Jennifer Eisinger, Ashly Emerson, Sophia Biggie Jennings, S. Ellen Larrabee, Cole Lepper, William MacArthur, Wyatt McKechnie, Abigail Parker, Aidan Robinson, Katherine Snow, Solomon Tyler, Harrison Walden, Arden Weaver and Griffin Werner.
Grade 10, highest honors: Alexon Astbury, Thomas Astbury, Robert Bennett, James Bernard, Ian Bowden, Emery Bradshaw Thomas, Austin Chandler, Phillip Ciampa, Thea Crowley, Noel Da, Dell Davis-Batt, Jillian Eldridge, Anthony Esposito, Lily Jaffray, Alyssa Ladd, Emery Leach, Logan Leach, Regan Libby, Sol Lorio, Eleanor McMillian, Azaiah Nanson, Blake Nason, Thomas Norgang, Sebastian Petrak, Jonah Reay, Jazelle Rodriguez, Nora Spratt, Olivia Strong, Hannah VanSpronsen, Hannah Webb and Grace Whiting; honors: Cyrus Blake, Jenna Blodgett, Mackenzie Bridges, Micah Bryan, Kelsey Carter, Cameron Charette, Jacob Clough, Cassandra Cloutier, Jace Gaspar, Robert George, Andrew Hipsky, Brianna Lacadie, Hailey Matson, Layla Pickering, Tyson Plourde, Maerea Snow and Monte Weaver.
Grade nine, highest honors: Kennedy Austin, Mattea Black, Oceania Black, Kate Chandler, Morgan, Clifford, Violet Czuj, Patrick Dagan, Isla Day-Picariello, Rylee Dorr, Charlotte Griffith, Summer Hardie, Nevaeh Hodgkins, Brady Hutchins, Christopher Jackson, Iris Kimball, Elias Lieser, Clayson Maanum, Sam McKay, Thea McKechnie, Anna Mitchell, Evan Munroe, June Page, Brady Pert, Noah Radel, Kaiden Shaw, Hazel Sheahan, Haven Smith, Anna Snow, Liam Stearns, Kathleen Stephens, Ava Surgal, Caitlin Tobey, Julia Traub, Hailey Vogell, Cameron Walden and Aiden Young; honors: Phoebe Bebell, Sayer Bramblett-Williams, William Cashman, Emily Colson, Benjamin Hawes, Laela Heino, Maddox Hutchinson, Lance Kennedy, Sophia Landrum, Olivia Larrabee, Robert Lloyd, Audria Morris-Nevells, Maranda Pert, Natalie Renwick, Coby Reynolds, Dakota Scroger-Emerton and Emmett Watters.