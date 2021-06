Grade 12, high honors: Sophie Andersen, Aliviah Anderson, Gabriel Benson, Michael Clark, Addison Danforth, Audrey Danforth, Maisey Girsa, Rebecca Jandreau, Katie Kenyon, Natalie Michaud, Grace Murray, Brooklyn Nason, Deanna Oakes, Elizabeth Sayler and Jack Yang; honors: Michael Bragdon, Joshua Carney, Aaron Gamble, Leahjordan Hakes, Aidan Hewke, Isaac Monteith and Alexys Sherwood.

Grade 11, high honors: Alisyn Alley, Makayla Anderson, Dylan Evans, Mackenzie Friel, Sean McGibbon and Emma Pelletier; honors: Julia Allen, Gavin Darling, Avery Farrington, Alexander- Michael Hakes, Kasey Kenyon and Amelia Morrison.

Grade 10, high honors: Libby Baker, Victoria Blanchette, Cote Briggs, Sydney Campbell, Kelly Farber, Collin Gamble, Daniel Hallett, Abigail Masini-Sanders, Ethan Plourde, Treyce Stevens and Jamie Yang; honors: Connor Burke, Jude Cyr, Isaac-Andrew Hakes, Aidan Sanders and Elizabeth Snowman.





Grade nine, high honors: Braydon Campbell, Jack DiFrederico, Kennedy Emerson, Braidey Girsa, Natalie McEwen, Pamela Robinson, Gracyn Sanders and Kyla Welch; honors: Aidan Jamieson and Elina White.

Grade eight, high honors: Olivia Hallett; honors: Brady Brooker, Blake Campbell and Robert Cyr.

Grade seven, high honors: Olivia Andersen, Emma Ayotte, Eva Blanchette, Madison Carr, Makenna Johnson and Emily Rogerson; honors: Tyler Comeau, Grayson Cregg, Andrew Hallett, Sophia Morris and Lucas Pelkey.



Grade six, high honors: Jon Buckingham, Brigette Comeau, Alina Emery, Anthony Gurewicz and Emerson Michaud. honors: Molly Anderson, Michael Bragdon, Natalie Creehan, Adam McGreevy, Madison McInnis, Abigail Rideout and Leona Vetrano.