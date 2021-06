Judson L. McBrine, head of school at Washington Academy in East Machias, has announced the fourth-quarter honor roll for the 2020-21 year as follows:

Grade 12, high honors (all A’s): Chloe Alley, Nicholas Arruda, Kylie Atkinson, Paige Bell, Rhiannon Bennett, Sophie Bragg, Mackenzie Cates, Juhyeong Cho, Naomi Curtis, Jinny Davis, Abel Dean, Griffin Dedmon, Sabrina Dicks, Vy Do, Emma Fitzhenry, Inez Furth, Joseph Garcia, Jr., Natcha Griffin, Nicholas Harmon, Taber Helton, Li-Yu Huang, Minseo Kim, Chloe Lyford, Derek Maker, Gabrielle Morang, Alexandria Morgan, Hudson Morris, Khanh Nguyen, Manh Nguyen, Olivia Perkins, Shaelea Perkins, Tanner Rolfe, Morgan Schwinn, Heather Seelye, Emma Soctomah, Lani Sprague, Antonio Vinzani, Michon Whitney and Selena Williams; honors (all A’s and B’s): Steven Albee, Nicholas Barter, Dominic Brown, Caleb Campbell, William Clifton, Jack Emery, Jacob Gove, Emma Griffin, Lauren Hall, Calista Hughes, Joshua Ketchen, Lucy Kilton, Hsin-Wei Lin, Dakota Luppold, Nicholas Luuring, Ngan Cam Quynh Nguyen, Forrest Perkins, Samuel Perkins, Ngoc Pham, Hayden Roberts, Laynee Stanley, Sadie Tinker, Marissa Wood, Tyler Wood and David Zegers.

Grade 11, high honors (all A’s): Jaden Boutin, Cameron Bowser, Aviva Bridges, Kelsey Brown, Jazmin Carver, Noah Carver, Tiphaine Dautry Hanguehard, Phebe Dean, Tyler Dinsmore, Siobhan Duffy, Emmitt Gardner, Ethan Hicks, Truc Huynh, Hunter Lafoe, Hannah Maker, Landon McBrine, Keira Mendoza, Rowan Morris, Suyeon Park, Kaiden Preston, Lexus Renaud, Raeannah Reynolds, Madison Riquier, Megan Robinson, Benjamin Savage, Jodie Sawtelle, Keaton Sawtelle, Dana Smith, Kaitlyn Smith, Genevieve Thimlar, Kelci Williams and Sanghun Yun; honors (all A’s and B’s): Gavin Cox, Isabella Crowley, Angela Curtis, Anneliese Elwell, Brooklyn Ferry, Wren Fraser, Alex Harris, Isabel Lamb, Emily Leighton, Caitlyn Link, Grace Maker, Joshua McBrine, Thu Nguyen, Ezekiel Olivares, Gavin Reece, Hadlee Reynolds, Taya Richardson, Logan Robinson, Madison Sylvain, Ayden Wannemacher and Bailey Wood.





Grade 10, high honors (all A’s): Eli Appleby, Summer Balyint, Isabel Cates, Marissa Cates, Brian Dennison, Roy Duffy, Abby Fitzhenry, Makenna Gardner, Kyle Griffin, Maggie Johnson, Rylee Leighton, Jackson Lemieux, Seth Lenfestey, Kara Lyford, Logan Lyons, Sarah Moulton, Daniela Myers, Isaiah Olivares, Ethan Pratt, Jason Prenier, Kenori Simons, Elijah Tremblay, Rachel Vose, Addison Williams and Sanghyeon Yun; honors (all A’s and B’s): Simeon Alley, Tate Anderson, Gaven Bixler, Kaden Boula, Braden Bubar, Elizabeth Claverie, Savannah Crowley, Tabitha Dean, Chloe Dinsmore, Kauai Evans, Landen Farrell, Tristan Hicks, Samuel Hughes, Ryley Ingrish, Younho Lee, Omari Levon, Erin Otto, Noah Roos, Phebe Runnels, Becca Scribner, Sofia St. Pierre, Elisha Sternberg, Kate Taylor, Edgelynn Venuti and Veda Zanoni.

Grade nine, high honors (all A’s): Ethan Ackley, Daniel Atkinson, Shaelynn Brown, Dakoda Davis, Jonah Dean, Harland Ingrish, Chloe Kilton, Crystalann Kloeber, Marion Look, Misty Look, Andrew McGavran, MakennaMoore, Emerson Morris, Carson Prout, Caden Schwinn, John Shankland, Adrianna Skinner-Marotta, Kristen Smith, Coleton Whitney, Ayla Zanoni; honors (all A’s and B’s): Levi Campbell, Mashka Cram, Sarah Curtis, Kyndrah Dias, Brandon Gould, Aryc Lamb, Jonathan Locke, Trenton Luce, Luis Mendoza, Peyton Morang, Letoussa Mutavu, Anna Patterson, Zachary Perkins, Riley Pierce, Mackenzie Robinson, Kalin Sawtelle and Sadie Story.