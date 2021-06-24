Grade 12, high honors: Matthew Albert, Megan Cormier, Hannah Crocker, Sophia Dunn, Emma Frost, Nathan Hamilton, Megan Hathaway, Colby Kelley, Noah Kepple, Mackenzie LaBlanc, Savanna McArthur, Tabitha McClure, Tiana McDougall, Robert Miller, America Noonan, Hayden Nutter, Ambur Perkins, Nicholas Pino, Olivia Rice, Megan Subjoc, Ivan Tibbetts and Liam Velgouse; honors: Tayla Caruso, Nevaeh Daigle, Patrick Gonyer, Byron Harrington, Ethan Jamieson, Jasmine Johnston, Cassidy King, Marcus Mower, Anne Nickerson, Colby Paquette, Gabrielle Polk, Deacen Pomeroy. Gabrielle Poulin, Caleb Richmond, Nathan Robichaud, Mahalia Smith, Gerret VanDine and Ty Wright.
Grade 11, high honors: Bayley Casavant, Emily Champney-Brown, Alexyss Curtis, Elizabeth Edgerly, Alexis Gibson, Cassidy Hanson, Miah Ireland, William Libby, Sally Smith, Julia Viani and Abigail Young; honors: Annie Bickerstaff, Bryce Burns, Sage Cole, Courtney Doughty, Kya Doyle, Brady Gilreath, Britni Grant, Brandon Healy, Christopher Horne, Brooke Ouellette, Esther Smith, Megan Stewart, Gavin Toussaint, Dominic Turmel and Dylan York.
Grade 10, high honors: Kennen Bean, Koby Bean, Laynee Cohen, Kadence Dow, Aliyah Goldsmith, Maci Hazlett, Ashlee Johnston, Owen Knowlton, Emma McIntyre, Emily Mitchell, Gabriel Murphy, Rylee Speed, Ryan St. Peter, Grace Thompson, Justice Thompson-Gilley, Alexis Whitty and Ethan Whitty; honors: Lilliana Ainsworth, Dominick Allen, Ethan Bean, Hailey Cash, Sydnee Cohen, Angelina Comeau, Tara Curry, Hailey Demmons, Michael Dunn, Mya Frost, Brynn Goddard, Alana Harriman, Kevin Howard, Brandon Izaijs, Landon Jackson, Dennis Jay, Andrew Lyman, James Lyman, Emalee McCorrison, Rowan Oko, Brayden Palmer, Kyle Richmond, Madison Shorey, Michael Wilson, Theodore Winterbottom and Annarose Yvon.
Grade nine, high honors: Ashlee Boobar, Brynn Clark, Chloe Daigle, Natalie Giles, Cassie Gonyer, Sydney Gray, Nicholas Kelley, Ethan Ladd, Madison Pinkham, Cassidy Rand, Dalia Rivera, Hannah Rogers, Makenzie Rushlow, Madison Stanley, Lindsey Stevens, Leigha Thompson, Kamryn Tyrrell, Samantha Ward and Colin Wheeler; honors: Madison Brawn, Kendall Hanson, Novie Ivey, Logan Jackson, Zachary King, Abigail Munson, Alyssa Roberts, Gavin Shaw, Jadon Smith and Kacey Tyrrell.