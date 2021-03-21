WOMEN’S SOCCER
UMass Lowell 2, Maine 0
At Lowell, Mass.
Maine (0-4-1, 0-2-1 America East)
UMass Lowell (3-1-1, 2-0-0 AE)
33:56 — UML, Marissa Saucedo (1); assist: Anna Edson
40:11 — UML Rakel Stefansdottir (1); assisted: Marissa Saucedo
Goalies — Maine, Kutzinski, Kira 6; UML, Burgess, Taylor 8
SOFTBALL
At Bronx, N.Y.
(First Game)
Fordham 5, Maine 2
Maine 000 010 1 — 2 6 0
Fordham 101 300 x — 5 8 1
WP: PRENTISS, Anne Marie (1-0); LP: Volk, L. (0-1) Sv: ENOCH, Bailey (1)
Maine — HR: Nieblas, I.; RBI: Nieblas, I.; Kimble, M.; RUNS: Nieblas, I. 2;
Fordham — 2B: PRENTISS, Anne Marie; 3B: PINTO, Brianna; HR: TAFFET, Sarah; RBI: TAFFET, Sarah 2; PRENTISS, Anne Marie; PINTO, Brianna 2; SF: TAFFET, Sarah; RUNS: TAFFET, Sarah; AYALA, Bella; PRENTISS, Anne Marie; CARTER, Michaela 2
(Second Game)
Fordham 9, Maine 3
Maine (1-7) 100 200 0 — 3 5 2
Fordham (10-3) 001 242 x — 9 13 2
WP: AUGHINBAUGH, Madie (6-0) LP: Siciliano, G. (0-2)
Maine — 2B: Drews, K.; HR: Pearson, M.; Nee, A.; RBI: Drews, K.; Pearson, M.; Nee, A.; RUNS: McGouldrick, G.; Pearson, M.; Nee, A.; SB: McGouldrick, G.; HBP: Fallon, C.
Fordham — 2B: HUBERTUS, Rachel; RBI: AUGHINBAUGH, Madie 2; HUBERTUS, Rachel; BARNEY, Aubree; CARTER, Michaela 2; SH: AYALA, Bella; BARNEY, Aubree; RUNS: MARTINE, Julia 2; HUBERTUS, Rachel; SPEER, Gigi; PRENTISS, Anne Marie 2; CARTER, Michaela 2; PINTO, Brianna; SB: MARTINE, Julia; CARTER, Michaela; PINTO, Brianna