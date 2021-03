Grade 12, high honors: Courtney Boucher, Kathleen Card, Eleanor Carrolton, Gage Crabtree, Ty Knowlton, Emily McWalter, Acadia Morse, Nina Powers, Aroura Rock, Mark Werner, Ciaran Wright and Avi Zaslavsky; honors: Katelyn Anderson, Julia Baker, Sydney Barr, Grace Bingham, Chelsey Boucher, Destiney Bradford, Wade Bradford, Lacey Brune, Alicia Burns, Daniel Carr, Meghan Clifford, Adam Cole, Brahm Cuff, Dylan DeMerchant, Caden Denslow, Chauntyl Gauthier, Oscar Hennin, Tanner Hennin, Wylie Jacobs, Hailie Johnson, Mary LaRochelle, Dylan Orr, Lucas Ouimette, Alex Potter, Aidan Pryor, Anora Rice, Althea Rogenes, Mason Savary, Liam Scanlon and Zoe Walker; honorable mention: Julian Anderson, Benjamin Brewer, Leigha Coughtrie, Kaylee Garland, Isaiah Genthner-Carpentier, Chelsea Hinds, Mikayla Moore, Marissa Nappe, Dylan Phenix and Thomas Read.





Grade 11, high honors: Emma Beauregard, Lily Clifford, Audrey Crews, Cody Emerson, Iris Hennin, Dae Kent, Lora LaRochelle, Lucas Martin, Allison Reblin, Taylor Rumery, Nina Ryan, Kaitlyn Schutt, Aidan Shields, Isabel Strelneck, Wren Tetreault and Hadley Won; honors: Orlane Bognini, Olivia Chabot, Samuel Cliffe, Cecilia Cole, Greta Crabtree, Edward Crews, Caitlyn Crowell, Olivia Cunningham, Nathan DeMerchant, Katelynn Gerow, Trevor Hanna, Elliot Harkins, Kassidy Hart, Soren Langord, Julia Lucas, Linville McDonough, Maggie Moore, Mallory Moore, Alexandra Morton, Tanner Munsey, Madeline Owen, Delaney Pascuzzo, Anthony Pelletier, Jackson Percy, Caroline Skroski, Kennedy St. Pierre, Emily Tetzlaff, Drew Walden and Mackenzie Wilson; honorable mention: Fionna Cashman, Katelyn Doughty, Kassie Harvey, Nathaniel Jewett, Ashlin Mitchell, Devon Rosano and Jonah Smith.





Grade 10, high honors: Gavin Baillargeon, Tristan Beveridge, Zoe Brush, Maryssa Cavallaro, Chloe Creamer, Riley Dunn, Natalie Emmerson, Haley Jackson, Camdyn Johnson, Dalton Johnstone, Madysen Kaler, Sophia Kovacs, Taylor Mario, Jane Ouellette, Bean Vallade and Eaghan Wright; honors: Kenyah Allen, Dyllan Arsenault, Aidan Beecher, Emma Benoit, Sophie Booth, Kadance Burden, Jason Bussey, Alexa Cressey, Margaret Dempsey-Blair, Thomas Ferolano, Gloriana Fiesta, Benjamin Foreman, Zackary Foreman, Elizabeth Fuller, Kassidy Gustafson, Rylie Harper, Margaret Hibl, Caleb LaRose, Jean Paul, Vivian Peavey, Izaak Phenix, Micah Poulin, Brandon Read, Liani Rodriguez, Atticus Simpson-Brown, Natalie Styles, Ciara Thorne, Braeden Webbe and Magdalena Woodmoore; honorable mention: Dylan Barr, Severen Denyer, Connor Dever, Emily Eisenbach, Riley Gale, Jeramy Giggey, Adriana Gonzalez, Ivianne Gonzalez, Alexandria Hall, Natalie Kettell, Andrew Leighton, Brooke Lindsay, Hannah Moore, Nicholas Pesce, Taiton Schutt, Cody Stewart and Liberty Wyman.



Grade nine, high honors: Olive Beeton, Fritz Bertlesman, Vance Bustamante, Grace Chubbuck, Catherine Clifford, Delaney Crews, Liam Drewniak, Shelby Emerson, Isabella Fournier, Silas Green, Adelaide Hinds, Kim Inocando, Kaille Jackson, Campbell Jacobs, Sebastian Lafer, Thomas MacMahan, Madison Malcolm, Eliza Marco, Trace McFarland, Edie McKay, Sarah Ouellette, Gwendolyn Panetski, Nadia Panetski, Michaela Pettersen, Lillian Pomerleau, Chase Roth-Wells, Rhiannon Smith, Grace Tetreault, Elizabeth Tetzlaff, Caroline Thelen, Elena Trundy, Sonya Viselli, Finn Weafer, Shamica Williams and Lilian Wrigh; honors: Elizabeth Bingham, Aloise Coombs, Braeden Cunningham, Nastassja DeLoge, Edison Edgecomb, Rainier Eich, Jadyn Gilliam, Isabelle Grendell, Sebastian Grover, Maxwell Irish-Deane, Case Jacobs, Hollis James, Alexis Kiffer, Haley Kirkpatrick, Jeremy Lavoie, Isaac Marquis, Elias Martin, Michael Martin, Steve Miquelon, Exaucee Namwira, Zoey Nutter, Owen Perry, Tyson Pinkham, Lily Powers, Gracie Rooney, Claire Russell, Hailey Schwarz, Dakota Shipley, Shilee Thompson, Hayli Toothaker, Gideon Walden, Madeline Werner, Adryana White, Alicia Willey and Audrey Wong; honorable mention: Kourtney Anderson, Crystal Bachelder, Caragh Beasley, Alise Bravo, Emaleigh Moniz and Chloe Thornton-Holman.