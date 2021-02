Ellsworth High School

Second quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Lauren Billings, Jocelyn Boudreau, Wyatt Braun, Bryce Carter, Vincent Cotroneo, Warren Dowling, Lillian Frank, Mark Fuller, Megan Gammill, Sydney Garrity, Lilja Hanson, Hanna Hughes, Reece Jagels, Chase Johnson, Pedro Little-Siebold, Abigail Mazgaj, Calvin Nelson, Autumn Paul, Lillian Philbrook, Hannah Richardson, Garrett Rodgers, Kerrigan Shorey, Alexandra Smith, Nathan Smith and Tulas Weaver; high honors: Kerrigan Andrews, Bianca Beal, Benton Bird, Makayla Chase, Beck Deeny, Allison Dorr, Elise Dow, Hunter Flood, Zachary Garnett, Ethan Gross, Stacia Johnson, Jacey Morse, Ben Osterlin, Pascal Poirier, Matthew Reid, Kylie Robidoux, Alexis Rossi, Hailey Rudy, Sara Shea, Benjamin Snow and Brooke Spaulding; honors: Bailey Bishoff, Chandler Bridges, Jordan Buteau, Nicholas Cormier, Kayla Duhaime, Kayla Hardison, Noah Hughes, Elaine Hutchins, Richard Johnson, Cody Kimball, Riley King, Benjamin Partridge, Kiara Roberts and Hailey Tedeschi.





Grade 11, highest honors: Kristy Barry, Naomi Burmeister, Jesse Campbell, Joshua Campbell, Leanne Casin, Alexis Coombs, Alexandria Doty, Darren Easler, Gage Hardy, Alicia Havey, Madeline Henry, Emma Howard, Amie Lupo, Briann Ormsby, Amber-Rae Pesek, Olivia Ringuette, Sophia Rumsey, Kolten Sargent, Taylor Staples, Elena Springer and Sunny Wight; high honors: Ariel (Gaby) Albert, Gianna Anderson, David Baugh, Autumn Blair, Abigail Bland, Tate Carter, Robert DiPretoro, Kate Friedell, Alexis Higgins, Acadia Jacobs, Annabella Johnson, Brody Mercier, Michael Palmer, Paige Sawyer and Ryan Ulichny; honors: Madison Alley, Brett Bragdon, Abby Counter, Taylor Dube, Lucas Fendl, Aubrianna Griffiths, Grace Gumpp, Tyler Hellum, Ethan Hopkins, Rebekah Ireland, Delaney Moon, Keegan Omlor, Eli Pouwels, Gage Rotta-Butler, Ashley Spaulding and Ethan Sprague.

Grade 10, highest honors: John Allen, Roman Barrett, Solomon Barrett, Maren Bishoff, Garrett Brown, Lindsey Cirard, Skylar Clayton, Morgan Duhaime, Elizabeth Ford, Emily Gagnon, Sid Hilton, Lauren Judson, Briana Kane, Kahlan Keene, Natacia Lankist, Eamon MacDonald, Leah MacPherson, Addison Nelson, William Robbins, Tanner Seura, Guinevere Tibbetts, Mercedes Ulichny and Hannah Wagstaff; high honors: Ellie Anderson, Jordan Berry, Kelci Byers, Austin Chase, Morgan Clifford, Trinity Faulkner, Rylee Goller, Savannah Hasham, Grady Henderson, Miricle Hill, Thomas Hilton, Jack Johnston, Peter Keblinsky, Emma Kidder, Owen McDonald, Mercedeez Leeman, Travis May, Caroline Mazgaj, Hannah McBreairty-Frye, Lenny Nowak, Madisyn Page, Drew Pierson, Destiny Ray, Mariah Rossi, Mayson Smith and Aliyah Washburn; honors: Lucas Fenton, Elizabeth Frost, Manuel Gardner, Alyssa Gilley, Savanah Grant, Annabelle Hackett, Wesley Keim, Brady Kenny, Nathan Kimball, Ethan Leclerc, Taylor Mason, Silas Montigny, Obrian Robinson, Isaac Rowell and Robert Springer.

Grade nine, highest honors: Alexander Boudreau, Noah Bubier, Cruz Coffin, Caramon Cotroneo, Owen Frank, Connor Hughes, Paige Johnson, Megan Jordan, Isaiah Lord, CaseyRyan McDonald, Chance Mercier, Miles Palmer, Brooke Pirie, Kaela Springer, Kiera Springer, Madeline Springer, Rowan Tate, Ava VanDorn and Noah Young; high honors: Wyatt Bragdon, Reese Carter, Matthew Cormier, Isiah Corson, Natalie Hardison, Reece Hellum, Andrew Herrick, Jaleen Kairys, Darren King, Tyrese Levesque, Kyla Micalizzi, Denise Ogden, Marquis Palmer, Elizabeth Pileski, Caden Robertson, Natalie Sawyer, Chase Strout-Spofford, Arianna Theriault, Connor Wight and Jemilee Williams; honors: Athena Campbell, Samantha Campbell, Kaleb Conners, Amy DesJardin, Jaden Gordon, Emily Hagarman, Winslow Hanson, Rakeleigh Keeney, Eli King, Wendy Manning, Sara Moseley, Connor Robinson, Cassidy Rock, Kaden Swett and Joshua Tedeschi.