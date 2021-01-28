GIRLS BASKETBALL
Central Aroostook 51, Caribou 46
At Caribou, Thursday
CAHS (1-0): Abby Haines 4-0-10, Kira Fitzherbert 3-2-8, Libby Grass 3-2-11, Izabel Pryor 2-0-6, Riley Pierce, Maci Beals 6-0-16, Liberty Fulton; Totals 18-4-51
Caribou (0-2): Selena Savage 3-0-7, Mia Theriault, Gabrielle Sutherland 0-2-2, Ashlyn Bouchard 6-1-15, Sage Dubay 5-0-12, Emily Collins 5-0-10; Totals 19-3-46
CAHS 16-33-41-51
Caribou 17-25-34-46
3-pt. goals: Haines 2, Grass 3, Pryor 2, Beals 4; Savage, Bouchard 2, Dubay 2
Washburn 67, Easton 15
At Easton, Thursday
Washburn top scorers: Emma Johnson 16, Raegyn Chavez 14
Easton top scorer: Kaylee Boyce 8
BOYS BASKETBALL
Central 49, Greenville 39
At Corinth, Thursday
Greenville: Andrew Pierce, Ethan Pratt 2-0-4, Devin Lauritsen, Ocean Turner 2-0-4, Dominick Murray 1-4-6, Liam Mason 3-2-11, Lance Owens 2-0-6, Devin O’Conner 2-1-5, Dale Turner 1-1-3
Central: Garret VanDine Bronson Gray, Leon Gagne 1-0-2, Lucas Gustin 2-0-4, Will Libby 2-2-8, Simon Allen 5-2-15, Gavin Toussaint, Jeb Young 0-1-1, Koby Bean 2-0-4, Ethan Ladd 1-0-3, Bryce Burns 5-1-11, Dylan York, Justin Butler 0-1-1, Nick Schlipstein 1-0-2, Anthony Chatfield
Greenville 3-11-14-39
Central 15-23-42-49
3-pt. goals: Allen 3, Libby 2, Ladd; Mason 3, Owens 2