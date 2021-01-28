In this February 2020 photo, Winthrop's Jillian Schmelzer (left) guards Central Aroostook's Maci Beals during the Class C Girls state championship basketball game in Augusta. Beals led the Panthers past Caribou in Thursday's season opener. Credit: Troy R. Bennett / BDN

GIRLS BASKETBALL

Central Aroostook 51, Caribou 46

At Caribou, Thursday

CAHS (1-0): Abby Haines 4-0-10, Kira Fitzherbert 3-2-8, Libby Grass 3-2-11, Izabel Pryor 2-0-6, Riley Pierce, Maci Beals 6-0-16, Liberty Fulton; Totals 18-4-51

Caribou (0-2): Selena Savage 3-0-7, Mia Theriault, Gabrielle Sutherland 0-2-2, Ashlyn Bouchard 6-1-15, Sage Dubay 5-0-12, Emily Collins 5-0-10; Totals 19-3-46

CAHS 16-33-41-51

Caribou 17-25-34-46

3-pt. goals: Haines 2, Grass 3, Pryor 2, Beals 4; Savage, Bouchard 2, Dubay 2

Washburn 67, Easton 15

At Easton, Thursday

Washburn top scorers: Emma Johnson 16, Raegyn Chavez 14

Easton top scorer: Kaylee Boyce 8

BOYS BASKETBALL

Central 49, Greenville 39

At Corinth, Thursday

Greenville: Andrew Pierce, Ethan Pratt 2-0-4, Devin Lauritsen, Ocean Turner 2-0-4, Dominick Murray 1-4-6, Liam Mason 3-2-11, Lance Owens 2-0-6, Devin O’Conner 2-1-5, Dale Turner 1-1-3

Central: Garret VanDine Bronson Gray, Leon Gagne 1-0-2, Lucas Gustin 2-0-4, Will Libby 2-2-8, Simon Allen 5-2-15, Gavin Toussaint, Jeb Young 0-1-1, Koby Bean 2-0-4, Ethan Ladd 1-0-3, Bryce Burns 5-1-11, Dylan York, Justin Butler 0-1-1, Nick Schlipstein 1-0-2, Anthony Chatfield

Greenville 3-11-14-39

Central 15-23-42-49

3-pt. goals: Allen 3, Libby 2, Ladd; Mason 3, Owens 2

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Pete Warner

Pete is a Bangor native who graduated from Bangor High School, Class of 1980. He earned a B.S. in Journalism (Advertising) from the University of Maine in 1986. He has been a full-time member of the Bangor...