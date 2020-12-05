Penquis Valley High School, Milo
First term honor roll
Grade 12, high honors: Joslyn Black, Savannah Boislard, Lauren Bolstridge, Destiny Golden, Thomas Lyford, Zakary Mills, Angelina Roberts and Courtney Rouleau; honors: Lealia Chadwick, Ryan Chase, AnnaJo Conklin, Haylee Gauvin, Salena Goodine, Ethan Johnson, Trevor Saunders, Karri Whitten and Jamus Winfield.
Grade 11, high honors: Grady Atkinson; honors: Angela Bryden, David Bucci, Hope Lovell, Alvin Robshaw and Mikal Sickler.
Grade 12, high honors: Victoria Boislard, Abigail Conlogue, Andrew Lapointe, Ida-Grace Lundin, Aileen Strout and Megan Whitten; honors: Imann Ali, Evan Horne, Andrew Lagasse, Adam Lewis, Mickayla Pierce, Brianna Rouleau and Haven White.
Grade nine, high honors: Layla Chai; honors: Cassandra Boislard, Christopher Crockett, Tyler Grant, Ciara Hussey, Dylan McKenzie, Bailee Moore and Ryann Yenchochic.