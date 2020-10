Golf

At Hermon Meadow GC

Cross Country Golf Outing — 1. (tie) Tracy Gran Jr., Terry McDonald, Nancy Hart, Tim McCluskey, Angie McCluskey 55, Matt Berry, Dave Mussulman, Marty Kelly, Tom Berry, Peg Buchanan 55, Byron Dunbar, Greg Black, Jody Lyford, Karen Feeney, Joe Johnston 55; Pins: No. 1 Casey Quinn 8-3, No. 7 Terry McDonald 4-4, No. 11 Joe Johnston 3-6,

At Traditions GC, Holden

Women’s League Results — 1. Mary Smith, Brenda Crosby, Rita Stimpson, Beth Wolverton 32; 2. Susan Payne, Tammy Curtis, Lesley Waterman, Marcia Biggane 33; 3. Jill Russell, Beverly Goldstone, Dawn Seavey, Hilda Wardwell 33; 4. Shelley Drillen, Bonnie Richards, Jeannette Laplante, Jane Levie 35

Men’s Senior League — 1. Robbie Robinson, Butch Robichaud, Merle Trimm 30; 2. Gerry Clifford, Bruce Wiersma, Jim Oreskovich, Joe Guaraldo 31; 3. Cliff Wilbur, Bob Pentland, Ron Goldstone 33

At Rockland GC

18th Annual Keenan’s Irish Open — Flight 1: Gross: 1. Skip Heald, Randy Hooper 64; Net: 1. Charlie Brown, Andrew Rogers 58; Flight 2: Gross: 1. Bob Ohrt, Eric Hebert 58; Net: 1. Mark Anderson, Rick Erickson 57.50; Women’s Flight: Gross: 1. Kathy Harper, Wendy Pires 92; Net: 1. Kathy Sprowl, Mary Clewett 69.50; Mixed Flight: Gross: 1. John Frye, Cheryl Frye 78; Net: 1. Dean Sasek, Kathy Macpherson 61.50

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1. Sue Derickson, Rocky Alley, Sonny Beal, Stan Fitzhenry -6, 2. Andy Anderson, Wayne Hooper, Fred Walton -4 (won putt-off), 3. Jane Hooper, Brene Johnson, Brian O’Donnell, Ernie Beach -4; Pin: No. 2 Stan Fitzhenry 11-2, No. 5 Rocky Alley 5-6

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. Bruce Ireland, Bruce Ellis +4, 2. Alden Brown, Aaron Newcomb +2, 3. (tie) Heokbum Kwon, Marty Drew +1, John Arsenault, Andy McNally +1; Pins: No. 3 Alden Brown 3-10, No. 8 John Arsenault 8-5, No. 9 Bruce Ireland 11-5, No. 12 John Ewer 4-4, No. 16 Andy McNally 6-9; Skins: No. 3 J.R. Tozier, No. 10 Mike Norris

MSGA

At Martindale CC, Auburn

Regular Tees — Gross Flight 1: Ricky Jones 68, Andrew Slattery 69, Brian J Bilodeau 69, Brian Angis 71, Joe Walp 71. Net 1: Heath Cowan 68, Kelly Cates 68, Tim Mariano 69, Chris Seavey 69, John Welch 69. Gross Flight 2: Jarod Richard 75, Casey Nava 76, Matt Mills 77, Tom Cyr 77. Net 2: Kevin Nickerson 65, Tim Scott 68, Dave Verrier 70, Paul Lindahl 71, Xander Rich 71. Gross Senior 1: Mike O’Brien 72, Cash Wiseman 73, Gary Manoogian 75, Keith Lefebvre 77. Net 1: Tom W Cloutier 66, Mark Hampton 69, Mark Cloutier 69, Mike Brissette 71, Peter Freyer 71, Mike MacKinnon 71, Ken Sawtelle 71, Steve Andreasen 71.

Senior Tees, Gross Flight 1: Rocky Myers 63, Craig Lapierre 69, Mark Stasium 72, Lowell Watson 73. Net 1: Rick Fortier 65, Jim Macklin 67, Russ Sweet 69, George Roberge 69, Mark Nason 69. Gross Flight 2: Ed Peterson 76, Rick Proctor 77, Wally Martin 78, Bob Tweedie 79, Matt Fitzgerald 79. Net 2: Rick Zemla 61, Bob Coffman 66, Rudy Plummer 67, Bruce Pelletier 67.

Team BB 1Gross +1 Net Exclusive: Kevin Nickerson, Jim Caron, Craig Lapierre, Mike Arsenault 122, Joe Alvarez, Jarod Richard, Seth Woodcock, Matt Mills 126, Rocky Myers, Bobby Myers, Brad Myers, Dave Gushee 128, Russ Sweet, Rick Zemla, Jim Macklin 129, Mike O’Brien, Brian Angis, Jim Matteau, Lance Bernier 130, Phil Barter, Mike Doran, Joe Walp, Ashley Fifield 130, Kelly Boynton, Dave Verrier, Andrew Richards, John Welch 130.

Skins — Regular Tees: Gross: No. 1 Brad Myers 2, No. 8 Joe Walp 3. Net: No. 2 Louis Sardella 2, No. 13 Jarod Richard 2. Senior Tees: Gross: No. 13 Matt Peck 3. Net: No. 1 Rick Zemla 1, No. 2 Harry Loring 2, No. 6 Bruce Pelletier 2, No. 7 Bob Tweedie 2.

Pins — Regular Tees: No. 4 Mike Harnden 3-10, No. 9 Jeff Turner 12-2, No. 11 Mike Harnden 4-0, No. 17 Phil Barter 1-2. Senior Tees: No. 4 Jim Thomas 2-4, No. 9 Neil Mayo 6-11, No. 11 Cliff Larlee 2-3, No. 17 Bob Schmidt 11-11.

At Rockland GC

Cry Baby Tournament — Gross: 1. John Frye, Jeff Carty, Rick Erickson, Jamie Watts 69; 2. Tammy King, Tom Quantrell, Jim Nyce 70; Net: 1. (tie) Jordan Carter, John Sullivan, Warren Marshall, Nate Fogarty 51.50; Rick Knight, Casey Kenniston, Cheryl Frye, Charlie Jordan 51.50