HIGH SCHOOL

Girls Soccer

Presque Isle 2, Fort Kent 0

At Presque Isle

Presque Isle (3-4) goals: Rylee Kinney, Meg Casavant; goalies, PI: Raegan Libby 9 saves; Fort Kent (5-1): Lyndsay Ouellette 7 saves

Boys Soccer

Lee Acad. 3, Penquis 2

At Lee

Lee Academy (5-3 ) goals: Davide Zanotta, Matthew Noyes, Nick Allard ( game-winner, 35 seconds left); assists: Andrew Scott, Nick Allard, Luca Zanotta; Penquis (3-4) goals: Zak Mills, Alvin Robshaw (PK); goalies, Lee: Ethen Allard 9 saves, 16 shots; Penquis: Grady Atkinson 12 saves, 20 shots





Fort Kent 2, Presque Isle 0

At Fort Kent

Fort Kent goals: Kayden Theriault, Austin Delisle; assist: Jaren Hartt

Cross Country

HIGH SCHOOL

At Hermon, 3.05 miles

Brewer boys 28, Hermon 29, Orono no team score

1. Kyle McClellan, ORO, 16 minutes, 27.44 seconds; 2. Ian Meserve, HER, 16:55.36; 3. Dylan Fowler, HER, 16:58.06; 4. Thorin Saucier, ORO, 17:15.32; 5. Colby Pawson, ORO, 17:34.23; 6. Cooper Parlee, BRW, 17:34.74; 7. Logan Geiser, BRW, 17:41.09; 8. Jason Wickett, HER, 17:41.29; 9. Finn Wardwell, BRW, 17:43.86; 10. Sam Stroup, BRW, 18:11.67; 11. Trevor Parlee, BRW, 18:19.85; 12. Aiden Searway, HER, 18:21.84; 13. Lenox Cummings, BRW, 19:14.60; 14. Tyler Kahkonen, BRW, 19:15.21; 15. Ben Bateman, HER, 19:15.74; 16. Dakota Clark, HER, 19:17.34; 17. Izaak Swartz, ORO, 19:27.57; 18. Seth Reardon, BRW, 19:54.18; 19. Aaron Lyon, BRW, 20:20.14; 20. Carter Light, BCS, 21:46.27; 21. Devin Smith, HER, 21:51.33; 22. Ryan Young, BRW, 21:56.15; 23. Caiden Madore, BRW, 22:17.06; 24. Christopher Verschoor, BRW, 22:17.66; 25. James Bertolino, BRW, 23:04.56;

26. Tyler Noyes, HER, 23:06.70; 27. Lukas Modrusan, HER, 23:07.26; 28. Aaron Belanger, HER, 23:21.78; 29. Zander Hunter, BRW, 23:47.86; 30. Elliot Gandarillas, BRW, 24:20.43; 31. Jayden Richards, BRW, 24:37.78; 32. Jonah Purvis, HER, 24:41.52; 33. Swaroop Handral, BRW, 24:42.55; 34. Aiden McAlexander, BRW, 25:44.80; 35. Triton Tall, BRW, 36:25.76.

Brewer girls 31, Orono 32, Hermon 57

1. Olivia Mosca, BRW, 19 minutes, 28.42 seconds; 2. Julia White, ORO, 19:53.23; 3. Megan Gerbi, ORO, 21:25.90; 4. Kayla Graffam, BRW, 21:44.41; 5. Macy Farrington, BRW, 21:53.71; 6. Anna Bateman, HER, 22:38.69; 7. Isabelle Rounds, BCS, 23:14.69; 8. Julia Szewc, BCS, 24:14.33; 9. Amneh Wise, ORO, 24:22.80; 10. Maureen Tyne, ORO, 24:30.76; 11. Anna Gray, HER, 24:42.65; 12. McKenzie Murray, BRW, 25:15.04; 13. Alexis Colfer, BCS, 26:44.50; 14. Emma Butterfield, BRW, 27:05.95; 15. Katherine Kohtala, ORO, 27:40.80; 16. Leah Crosby, HER, 28:03.68; 17. Devyn Robinson, HER, 28:12.11; 18. Caleigh Tasker, HER, 28:30.88; 19. Rhyannon Price, BRW, 28:51.26; 20. Sophie Hepler, ORO, 30:47.43; 21. Lily Knowlton, HER, 35:42.88.