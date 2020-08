HOLE-IN-ONE

Jacob Gran

WINTERPORT, Maine — Jacob Gran of Winterport shot a hole-in-one on the 120-yard fourth hole at Streamside Golf Course on July 31. Gran aced the hole with a 9-iron and it was witnessed by Josh Tripp, Mary Ginn, Mark Fitzpatrick and Kenneth Brassbridge.

Bob Ray

ROCKLAND, Maine — Bob Ray of Manchester recorded a hole-in-one on the 125-yard 18th hole during a Central Maine Seniors Association tourney at Rockland Golf Club on Monday, Aug. 3. He used an 8-iron for his second career ace and it was witnessed by Peter Meucendyk, Paul Auger and Dou Chai, all of Manchester.

MSGA Men

At Gorham CC

Regular Tees — Flight 1 Gross: Brian Angis 67, Mike Arsenault Jr. 68, Jeff Cole 68, Ashley Fifield 72, Dave Gushee 72; Net: Shawn Picard 64, Robert Davies 67, Campbell Macomber 68, Joe Lariviere 69, Keith Croteau 69, Matt Townsend 69; Senior 1 Gross: Cash Wiseman 70, Tom Ellsworth 70, Rocky Myers 71, Phil Barter 72; Net: Steve Shugars 67, Jim Stevens 69, Steve Hodge 69, Tad Woolsey 69, Russ Scudder 69; Senior 2 Gross: Bill Holmes 79, Ben Welch 81, Dan Wentworth 83; (tie) Tom W Cloutier, Ray Hebert, Mark Hammond, Ted Jala, Steve Wiley, Ed Peterson, Rolf Madsen 84; Net: Steve Norton 68, Roger Guillerault 68, Fred Andrews 68, Dana Costigan 69, John Herbst 69

Senior Tees — Flight 1 Gross: Reggie Grant 69,Ricky Plummer 71, Zibby Puleio 72, Reid Birdsall 72, Bob Libby 73, Paul Nichols 73; Net 1: Greg Loring 62, Jeff Wintle 63, Skip Waltz 63, Gary Andrew 65, Jim Dillon 66, Tom Reardon 68, Harry Loring 68





Team Quota 3 of 4: Greg Loring, Harry Loring, Anthony Michaud, Tom Zuke +14, Joe Lariviere, Rick Plummer, Rudy Plummer, Tom Smith +9, Tom Greer, Mark Hampton, Skip Waltz, Leo Marquis +9, Gary Andrew, Jerry Mansfield, Tom Reardon, Tom Wells +8, Rick Goss, Bill Holmes, Steve Wiley, Ben Welch +7, Bert Dube, Dennis Dube, John Herbst, Roger Guillerault +7, Scott Cormier, Mike Hayes, Dana Costigan, Steve Norton +6.

White Tee Skins — Gross: No. 10, Dave Gushee 3, No. 18, Tom Ellsworth 3. Net: No. 3 Mark Hammond 2, No. 4 Bill Holmes 1, No. 12 Tom W Cloutier 2, No. 15 Bert Dube 1. Gold Tee Skins — Gross: No. 3 Rich Campbell 3, No. 11 Reggie Grant 3, No. 13 Mike MacKinnon 2. Net: No. 1 Bruce Pelletier 2, No. 2 Jeff Wintle 2, No. 6 Dave Littlefield 1, No. 7 Mark Fillmore 2, No. 8 Skip Waltz 2 No. 12 Jim Dillon 2. White Tees Pins: No. 4 Joe Hamilton 3-5 No. 6 Jeff Turner 3-6, No. 13 Shawn McKague 5-11, No. 15 Mark Cuneo 5-6. Gold Tees Pins: No. 4 Jim Dillon 6-6, No. 6 Jack Connolly 6-0, No. 13 Mike MacKinnon 9-5, No. 15 Jerry Mansfield 2-9.

MSGA Women

Janet Drouin Memorial

At Natanis GC, Vassalboro

CHAMPION: Bailey Plourde 68; RUNNER-UP: Liz Wiltshire 73; NET: Peggy Cummings 62, Karen Dunbar 65; GROSS, Flight 1: Jordan LaPlume 73, Ruby Haylock 74, Erin Weimer 75, Emily Droge 75; Flight 2: Catherine Keeley 82, Jane Rollinson 82, Carol Burnham 83, Jody Lyford 84; Flight 3: Diana Wescott 87, Marlene Viger 88, Patricia Lage 89, Emily Jones 91, Bambi Stevens 91; Flight 4: Linda Holmes 90, Cindy Shaw 91, Sharon Houle 95, Ann May 97; Flight 5: Doreen Robinson 98, Susan Graffam 98, Karen Bamford 102, Claudette Amoroso 102, Terri Messer 102; NET, Flight 1: Maureen Wedge 68, Laurie Hyndman 69, Mary Brandes 70, Micki Meggison 70; Flight 2: Karen Richardson 69, Susie Gravel 69, Nancy Field 70, Susan Hodgkins 71, Peggy Wilson 71, Jade Haylock 71, Catherine Studley 71; Flight 3: Laura Lipman 68, Tina Whalen 70, Evie Graham 70, Judy Ducharme 72; Flight 4: Penny Guerin 67, Donna Hanson 67, Judy Edgecomb 73, Maddie Kilmister 73; Flight 5: Patricia MacDonald 66, Annie Pickford 67, Laurie Pelletier 69, Trudi Snediker 70; GROSS SKINS: Hole 2 Bailey Plourde 3, Hole 18 Laurie Hyndman 3; NET SKINS: Hole 10 Robin Ashe 1, Hole 12 Laurie Pelletier 1, Hole 16 Sharon Houle 2

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Gangbusters Blind Draw, Variable Best Ball Stableford — 1. Andy Cough, Joey James 61 points, 2. Kent Salfi, Doug Lackey 57 points; Gross Skins: 5. Kent Salfi, 7. Kent Salfi, 9. Joey James, 15. Andy Cough, 17. Lornie Smith; Net Skins: 1. Dick Cough, 6. Joey James, 11. Doug Lackey, 12. Doug Lackey, 13. Larry Van Peursem, 18. Joey James

Sunday results — Gross Skins: 1. Tom Maffucci, 4. Jim McFarland, 5. Richard Collier, 13. Rick Wallace, 14. Jim McFarland, 18. Tom Maffucci

Men’s Club Championship (36 holes) — Wyman Tapley def. Tony Demuro 2&1

At Pine Hill GC, Brewer

Friday Seniors League — Modified Stableford: 1. Rick Robertson, Peter Beatham, Ed St Heart, Bruce Blanchard +21; 2. Kermit Bailey, Shawn Sutherland, Wayne Harriman, Duane Hanson + 18; 3. Tie: Chris Dunifer, Jim Hancock, Dan Watters, Dawn England, + 6; Tim Gallant, Don Harriman, Pumpkin Beatham, Peter Beatham, + 6; 5. Wayne Walls, Jim Blakeman, Don Goodness, John Roach + 5; 6. Robbie Robinson, Ralph Holyoke, John Richards, Norm Simmons, +4; 7. Jenny Williams, Dana Wardwell, Doug Higgins, Jim Hancock -3; Pins: 7. Peter Beatham 8-0; 9. Dawn England, 8-11; 16. Dawn England,10-0; 18. Peter Beatham 0-9

At Hermon Meadow GC

Men’s Club Championship (two rounds) — A Flight: 1. Chad Scripture 148, 2. Kent Johnson Jr. 150; B Flight: 1. Jim McInnis 159, 2. (tie) Al Porter, Andy McNally 160; Senior Division: 1. Dave Musselman 164, Ed Baum 173

Ladies Club Championship (two rounds) — Gross: 1 Nancy Hart 166, 2 Jody Lyford 169; Net: 1 Deb Wiley 141, 2 Durice Washburn 151

At Northport GC

Sunday Point Quota — Team: 1 tie Robb Herron, Jerry Mehuren, Cory Chase, Bill Farris (124); Kevin Dains, Dave Riley, Dave Wentworth, Neil Wienges (124); 3 John Sapoch, Dick Clements, Jim Desmarteau, Don Pendergast (117); 4 tie Mike Knox, Skip Browm Jenna Caler, Cecil Eastman (117); Thomas Heath, Butch Norman, Lee Robinson, Peter Doran (114); Sweeps Class A Gross: 1 Kevin Dains (71), 2 tie Thomas Heath, Mike Knox (77); Net: 1 Brendan Gardner (68), 2 Bob Delio (70), 3 Butch Norman (71); Class B Gross: Jenna Caler (85), 2 Cory Chase (90), 3 tie Hank Mattson, Greg McDaniel (92); Net: 1 Dave Wentworth (72), 2 Lee Robinson (74), 3 tie Peter Doran, Don Pendergast (75)

Roger Lothrop Member-Guest — Gross, Ladies: 1. Annie Pickford, Kelsey Richards (88); Men: 1. Jeff Dutch, Mark Curtis (70); 2. Ian Sady, Andrew Dailey (70); Net, Ladies: 1. Lisa Desmarteau, Betty Miesfeldt (Overall Champions) (65); 2. Sharon Dehayes, Donna Short (72); 3. (tie) Jenna Caler, Julia Garcia (73); Shirley Caler, Terri Kangas (73); Men: 1. Jim Desmarteau, Cale Pickford (Overall Champions) (62); 2. (tie) Mike Knox, Skip Brown (65) Paul Doody, Jeff Day (65); Bill Pickford, Matt Doudera (65); 5. (tie) Cliff Randall, Kevin O’Reilly (66); Scott Bartlett, William Mayer (66), 6. Charlie Pray, Garlie Gray (67)

At Barren View GC, Jonesboro

Women’s Club Championship (two rounds) — Overall Champ: Sue Burr 177; Net: 1) Jeanine Wright 132, 2) Hazel Carter 148, Gross: 1) Sue Burr 177, 2) Nancy Cunliffe 190; Pins, first round: No. 2 Nancy Cunliffe 7-0, No. 5 Nancy Cunliffe 10-2; second round: No. 2 Jeanine Wright 5-3, No. 5 Nancy Cunliffe 5-8; Closest to Line, first round: Hazel Carter; second round: Kate Doherty-Perez

At Lucerne GC

Senior Scramble Results (Aug. 3) — 1st Bruce Blanchard, Alan Snapp, Bob Fraser, Kerry Woodbury (-8); 2nd Dennis Kiah, Ron Allen, Warren Young, Bob Landis (-7); 3rd Dick Gassett, Mike Dore, Bill Ferris, Chuck Hodge (-6); Tom Winston, Russ Black, Jim Awalt, Mark Molnar (-6); Bob Tweedie, Mark Johnson, Dana Corey (-6); Bob Wilks, Jim Bonzey, Bob Gray, Rich Skorski (-5); John Shoppe, Jerry Noble, Lou Martin, Doug Hewes (-5); John Shoppe, Bob Mc Kenney, Dale Anthony, Eric White (-4); Barry Harris, Bill Nickels, Doug Stark, Joe Guaraldo (-3); Pins: No. 2 Bill Nickels 8-0, No. 6 Bob Fraser 19-11

At Pine Hill GC, Brewer

Brooksy Birdies Bogies and Beer Tournament — 4 Person Scramble, Gross: 1. Katie Brooks, Jason Brooks, Ron Hewes, Mike LaChance -21; 2. By matching cards, John Ambrose, Anthony Moore, Jon Hutchins, Wally Tardiff -18; 3. Kolby Brooks, Aaron Largay, Darren Stover, Mike Perry -18; Net: 1. George Wells, Kevin Grant, Rick Barnosky, Kevin McNally -36; 2. Adrian Yanofsky, Jen Yanofsky, Tracy Haskell, Ann Patterson -31(mc); 3. Buzz Simpson, Scott Lalley, Ernie Woodward, McKenna Woodward -31; Pins: No. 7 Kevin McNally 4-9, No. 9 George Wells, 6-5, No. 16 Jason Brooks 15-3, No. 18 Jim Blakeman 6-0

At Rockland GC

Senior Club Championships — Men’s Champion: Randy Hooper 74; Ladies Champion: Kathy Harper 89; Men — Ages 50-59, Gross: 1. Skip Heald 75; Net: 1. Mark Manzi 71; 60-69, Gross: 1. Bryan Hocking 76; Net: 1. Hank Read 67; 70-79, Gross: 1. Larry Goldsmith 85; Net: 1. George Rahaim 76; 80-89, Gross: 1. Dean Sasek 98; Net: 1. Artie Sprowl 83;

Gold Tees, Gross: 1. Victor Goldsmith 76; Net: 1. Rich Moskowitz 66;

Ladies — Ages 50-59, Gross: 1. Kathleen Labree 91; 60-69, Gross: 1. Wendy Dewing 99; 70-79, Gross: 1. Kathy Sprowl 96; Net: 1. Diane Bryant 68

At Kebo Valley, Bar Harbor

Golf Wars Scramble League — Gross: 1. Red Hot Chili Dippers 29, 2. The Baggers 31, 3. The Crickers 31; Net: 1. The Underdogs 26.6, 2. Team Fearsome 26.7, 3. Team Titleless 27.7; Pins: No. 6 Tom Wheatley 8-7, No. 9 Tom Wheatley 14-9

At Hermon Meadow GC

Monday Night Women’s League — 1. Jody Lyford, Terry Hamm Morris, Angie McCluskey, Debbie Faulkenburg 34, 2. Casey Quinn, Cheryl Paulson, Lisa Mann, Deb Gray -35, Durice Washburn, Karen Feeney, Lois Adams, Lydia Mussulman 36, 4. Deb Wiley, Peg Buchanan, Julie McConnell, Brooke Green 37; Pin: No. 3 Durice Washburn 7-9

Eastern Maine Seniors

At Bangor Muni GC

Team Gross: 1. (tie) Linzy Norris, Peter Burke, Joel Greatorex, Ralph Mooers (66); Barry Hobert, Mark Pierce, Mike O’Hara, Don Shumaker (66); Net: 1. Bob Delio, Rick Fitzsimmons, Jim Boulier, Scott Benzie (56); 2. Dale Folnsbee, Barry Webster, Marc Dufresne, Frank Burnell (57); Class A Gross: 1. John Champeon (71), 2. Clarence Blessard (82); Net: 1. Peter Burke (60), 2. Scott Benzie (64); Class B Gross: 1. (tie) Bob Delio (76), Terry Whitney (76), 3. (tie) Jeff Dutch (77), Mark Pierce (77); Net: 1. Tom McDonald (62), 2. (tie) Jim Raye (66), Marc Dufresne (66), Mark Bennett (66), Steve Belyea (66); Class C Gross: 1. Barry Hobert (71), 2. Peter Jacobson (75), 3. (tie) Dale Folnsbee (76), Robb Brown (76); Net: 1. Gil Lacroix (62), 2. Harvey Peterson (64), 3. (tie) Linzy Norris (65), Rick Cronin (65); Class D Gross: 1. Dick Clements (78), 2. (tie) Joe Sala (81), Don Holmstrom (81), Barry Porter (81); Net: 1. Bill Farthing (81), 2. Duke Marston (67), 3. (tie) Sarge Means (69), Lee Kaufman (69); Class E Gross: 1. Bill Kirby (78), 2. Steve Norton (80); Net: 1. Ed Soule (64), 2. Peter Doran (69); Super Seniors Gross: 1. Dave Davis (95); Net 1. Phil Bowen (72)

CMSGA

At Rockland GC

Overall Gross: Steve Smith 73, Reid Birdsall 74 (mc), Charlie Pray 74; Net: Bob Ray 68, Bill Barbour 69 (mc), Fred Roig 69 (mc); Flight 1 Gross: Bob Pellerin 75, Preston Ward 76, John Sapoch 78 (mc); Net: Larry Whittaker 71, Tom Downs 73 (mc), Dan Labrie 73 (mc); Flight 2 Gross: Bill Audette 75, Bruce Bubier 76, Greg Page 80 (mc); Net: Mark Kamen 69, Eric Lindquist 70, Dale Northrup 71; Flight 3 Gross: Jack Wallace 77, Ed McKay 78 (mc), Tom Kus 78; Net: Bill Adamson 71 (mc), Paul Pooler 71, Dave Ames 73 (mc); Flight 4 Gross: Gary L’Hommedieu 77, Ray Brochu 78, Dave Suhr 81; Net: Dave Trask 69, Ben Walker 70, Lou Legacy 73 (mc); Super Senior: Gross: Dana McCurdy 86; Net: Paul Jackson 74; Best Ball Gross: Bill Audett, Munro Dodge, Geno Ring, Jack Wallace 64; Paul Doody, Eric Lacroix, John Sapoch, Preston Ward 65; Best Ball Net: Dave Ames, Bill Barbour, Joe Keller, Gary L’Hommedieu 58; Dan Bence, Dennis Leaver, Dan Howard, Scott Karczewski 59; Pins: No. 5 Colin Roy 3-8, Todd Gifford 6-7, No. 9 Tom Kus 18-8, Greg Page 23-5, No. 10 Bob Ray 5-10, Mike Baillargeon 10-3, No. 11 Roger Dion 5-7, Ed McKay 21-10, No. 18 Bob Ray hole-in-one, Stan Bolduc 3-3, Skins, Gross: No. 1 Preston Ward (3), No. 11 Roger Dion (2), No. 12 Carleton Demmons (3), No. 18 Bob Ray (1); Net: No. 2 Bill Barbour (2), No. 3 Peter Meulendyk (2), No. 5 Todd Gifford (1)

At Traditions GC, Holden

Women’s League — 1. Charlotte Blanchard, Jeannette Laplante, Mary Smith, 31; 2. Irene Woodford, Bonnie Richards, Lesley Waterman, 32; 3. Dawn Seavey, Brenda Crosby, Dianne Swandal, Katrina Lavene, 32; 4. Nancy Carney, Loretta Robichaud, Beth Wolverton, 33. Tammy Curtis, Hilda Wardwell, Marilyn Hughes, 34; 6. Susan Payne, Rachel Lapointe, Marcia Biggane, Jane Levie.

At Hidden Meadows GC, Old Town

Tuesday Morning Senior League (par 35) — Gross: 1. Mike Lafontaine 36, 2. Joe Severence 36, 3. Rick Gilman 37, 4. Bill Fernandez 39, 5. Bruce McGregor 40. Net: 1. Don Spencer 27, 2. George Strout 28, 3. Jay Emerson 28, 4. Ed Lucas 30, 5. Fred Ouellette 30, 6. Greg Bosse 30. Pins: No. 4 Joe Severence 10-10, No. 8 Fred Ouellette 10-4. Long Drive, Red tees: Chris McGregor; Gold tees: Joe Severence.

At Kebo Valley, Bar Harbor

Golf Wars Results — Gross: 1. Putter Face 30, Bob Braun 31, 3. Smokin Greens 32; Net: 1. Twist Offs 27.01, 2. Spare Parts 27.55, 3. Dukes of Hazards 27.65; Pins: No. 6 Cedric Damon 16-8, No. 9 Sherry Harkins 36-6

At Traditions GC, Holden

Men’s Senior League — 1. Mike Bowen, Jim Oreskovich, Bruce Wiersma, Don Payne, Terry Pangburn, 30; 2. Robbie Robinson, Cliff Wilbur, Bob Pentland, Joe Guaraldo, 34; 3. Nick Fox, Roger Theriault, Butch Robichaud, John Porter, 35

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1) Pat Dumont, Ralph Backman, Sonny Beal, Brian Cates -4; 2) Dawn Seavey, Steve Cates, Dana Smith, Doug Smith, Ernie Beach -3 (won putt-off); 3) Melrose Beal, Dennis Lewey, Scott Whitney, Charlie Beal, Doug Sprinkle -3; 4) Berenice Fedder, Wayne Hooper, Bob Tracy, Fred Walton -2 (won blind draw); Pin: No. 5 Dennis Lewey 8-3

At Bangor Municipal GC

Twilight League — 1 Best Ball of 4: Gross: 1. Ron Chase, Phil Frost, Josh Hawkes, Bub Smith 32. 2. Peter Baldacci, Ken Colpritt Sr., Dave Dunham, Kent Johnson 34. 3. Jeff Leadbetter, Don Montandon, Justin Tapley, Bruce Thompson 34. 4. Gerry Bourgoin, Dave Crichton, Steve Stanley, Rick Thompson 34. 5. Dean Bowden, Rich Economy, Kevin McKay, Greg Murray 35. Net: 1. Rick Bernosky, Frank Dinsmore, Jeff Kinney, Pat Ryder 24. 2. Mike O’Hara, John Franck, Ryan Reese, Gregg Tweedie 27. 3. Jordan Charpentier, John Hoyt, Bob Jancewicz, Bob Leighton 28. 4. Ken Belcher, Dave Brewer, Garrett Johnson, Rich Russell 28. 5. J.T. Davis, Tony Reynolds, Terrie Townsend, Bob Tweedie 28.

At Kebo Valley, Bar Harbor

Men’s Group — Variable Best Ball: 1. Jeff Wooster, Mike Ginevan, Bob Lombardi -12, 2. Jim McFarland, Richard Collier -11; Gross Skins: 2. Mike James, 5. Richard Collier, 8. Jeff Wooster, 11. Mike James, 13. Mike James, 15. Mike Ginevan, 17. Jim McFarland, 18. Mike Ginevan

Ladies League — Individual Stableford: 1. Kim Collier 19 points; Scramble: 1. Kay Rand, Jacque Fitzpatrick, Karen Richter, Sarah Gilbert 40; Pin: 6. Shannon Snurkowski 25-5

Kebo Boys — Team Stableford: 1. Vinal Smith, Joey James, Doug Lackey 106, 2. Kyle Nicholson, Jud Starr, Ty Smith 97, 2. Dick Cough, Tim Vanderploeg, Chris Coston 97

At Pine Hill GC, Brewer

Dawson Insurance Co. Men’s League — Scramble: 1. Anthony Moore, Brian Hurd, Dave Lewis, Steve Allen 29 (mc); 2. Merle Goodrich, Mark Brown, Dave Dumont, Tyler Brooks 29; 3. Ron Hewes, Kolby Brooks, Larry Brooks, Mike LaChance 31; 4. (tie) Brad Hurd, Adam Doody, Aaron Largay, Bruce Blanchard 32; Shawn Sutherland, Jacob Vilasuso, Chris Libby, Keith Blanchard 32; Larry Freeman, Craig Carson, Adam Freeman, Nick Coffin 32; Pins: No. 7 Dave Dumont 15-4

At Lucerne GC, Dedham

Senior Scramble — 1st John Somes, Eric White, Mel Mc Lay, Russ Black (-7); 2nd Greg Fitzpatrick, Jim Bonzey, Ron Allen, Lou Martin (-6); 3rd Dennis Kiah, Bill Nickels, Jim Oreskovich (-5); Bob Tweedie, Doug Stark, Mike Dore, Jim Awalt (-4); Bruce Blanchard, Mark Johnson, Paul Gallant, Jim Mabry (-4); Barry Harris, Rich Skorski, Ralph Alley, Dick Gassett (-3); Chris Johnson, Dick Keene, Warren Young, Bob Landis (-2); Barry Hobert, Kerry Woodbury, Dana Corey, Bob Gray (-2); Pins: No. 2 Greg Fitzpatrick 9-6, No. 6 Bill Nickels 3-10

At Bangor Municipal GC

Ladies Club Championship — Overall Winner: Liz Coffin 80-79-159; Championship Flight: 1. Sue Roberts 88-78-166, 2. Sue Collins 88-80-168, 3. Marlene Viger 89-86-175; 1st Flight: 1. Marilyn Rice 91-96-187, 2. Yukiko Bigney 94-98-192, 3. Gloria Attenweiler 102-92-194; 2nd Flight: 1. Brenda Crosby 97-96-193, 2. Marilyn Hughes 99-103-202, 3. Karen Bamford 98-108-206

At Rockland GC

Ladies Association — A Flight, Gross: Sally Stockman (88), Wendy Pires (92), Sue Wootton (96); Net: Molly Mugler (70), Kathy Macpherson (72), Madolin Fogarty (77); B Flight, Gross: Marty Jones (101), Wendy Dewing (102), Joni Hall (112); Net: Heidi Lyman (73), Diane Bryant (77), Joyce Cooley (78); Putts: Wendy Dewing (30); Pins: No. 5 Heidi Lyman, No. 10 Madolin Fogarty, No. 18 Sally Stockman

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. (tie) Phil Boody, Hal Stewart +6, Dave Mussulman, Marty Drew +6, 3. Greg Black, Robert Phair +5, 4. (tie) Doug Chambers, Al Sale +1, Tim McCluskey, Mel Rooney +1, 6. (tie) Allen Hussey, Greg Shorey E, Steve Caouette, Mike Dunphy E, 8. (tie) Tom Berry, Heokbum Kwon -1, Thea Davis, John Arsenault -1, Kent Johnson, Lloyd Scripture -1; Pins: No. 3 Fred Gagne 5-6, No. 8 Marty Drew 8-6, No. 9 Mike Dunphy 5-2, No. 12 Brian Treadwell 8-6, No. 16 Thea Davis 7-3; Skins: No. 6 Heokbum Kwon, No. 7 Mike Norris, No. 9 Jim McInnis, No. 12 Greg Black, No. 15 Mike Norris

At Kebo Valley Club, Bar Harbor

Men’s Twilight League — Point Quota: 1. Duane Bartlett +4. 2. Joe Pagan +3, 3. Cornell Knight +2, 4. Gary Adler +1, Troy Lewis +1, Keating Pepper +1, Brent Barker +1, 8. Jim Barkhouse E, Randy Stanley E, Bryan Maurais E, Brian Alderman E; Pins: No. 6 Mark Wanner 10-8, No. 9 Randy Stanley 3-3

At Piscataquis CC, Guilford

Thursday Night Mixed Scramble — 1) Michael Wasilewski, Debbie Wasilewski, Cam Kain, Maged Shahin 30; 2) Frank Rollins, Bill Boston, Ray Johnson, Dave Leland 31; 3) Rick Klein, Bobby Bradford, Chuck Libby, Lorne Noiles 31; 4) Jason Goggin, Sue Leland, Chad Graffam 32; 5) James Watson, Sue McAvoy, Peter Glidden, Butch Goodwin 32; 6) Bill Kirby, Roberta Kirby, Michael Denny, Nick Schmeidehiemer 33; Pin: No. 6 Sue Leland 6-3