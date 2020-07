Old Town High School fourth quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Teagan Blackie, Alec Bouchard, Skyler Burton, Claudia Damboise, Lillian Francis, Matthew Hartt, Grace Harvey, Adam Kenny, Mikaela Kenny, Salissa Lachance, Nicholas Letourneau, Trinity Mailey, Kristin Martin, Abigail McKinley, Cindy Miller, Lilian Preble, Sydney Sheehan, Hannah Sibley, Brooke Sossong, Dylan Street, Gabriel Talon and Kevin Webster; high honors: Christopher Albert, Mackenzie Austin, Emily Barnett, Rodney Barnett, Joseph D’Angelo, Jazmyne Gallagher, Aisha Harris, Nickalas Kenny, Elizabeth Matson, Tyler McCannell, Kaileehope Munoz, Jetta Ruark, Tajin Smith, Lucas Stoddard, Austin Wickett and Alexander Wilson; honors: Madison Blockburger, Jeremiah-David Boyce, Caleb Kalel, Michael Legere, Justin Sylvain and Rebecca Turner.





Grade 11, highest honors: Cathryn Archer, Keely Becker, Layla Blackie, Kacia Bouchard, Sophie Charles, Payton Cody, Samantha Cousins, Mercedes Creighton, Casey Downs, Garrett Engstrom, Tanner Evans, Colby Folsom, Raegan Glidden, Makenzie Gomm, Ciyenna Hall, Anthony Harrington, Cassie Harris, Nicholas Higgins, Haidee Hodsdon, Hinako Karasawa, Roy Koneff, Jack Larsen, Sidney Leavitt, Miranda Leclair, Lacey Lucas, Delani McLaughlin, Eliza McPhee, Olivia Merenberg, Kiran Morrill, Amanda Oertell, Isabella Pare, Ethan Pushor, Madyson Redding, Nathan Regan, Hannah Richards, Hannah Sirois, Mia Smith, Natalie Storman, Nicholas Sullivan, Taylor Sullivan, Elizabeth Thibeault and Duane Tibbetts; high honors: Tiffany Anthony, Cameron Avery, Nathan Bickford, Bradley Frizzell, Karina Hannon, Seth Haverlock, Kailee Kimball, Ethan Leclair, Lexus Marsh, Mya McCray, Lauren Morrill, Mallie O’Meara, Jason Parsons, Stevie Paschal, Krystyn Pelletier, Nyia Peters, Matthew Preble, Devan Rand, John Reinzo, Abbie Roy, Donavan Sharp, Garrett Stoup, Riley Tibbits, Dakota Webster and Tiffany Yanush; honors: Samuel Brown, Jacob Corson, William Countryman, Colby Frenette, Andrew Haas, Sierra Holmes, Shawn Hoogterp, Nathaniel Jackson, Hailey Leclair, Taehun Park, Matthew Seymour, Devin Soule and Wyatt Thomas.

Grade 10, highest honors: Philip Alyokhin, Madelyn Arsenault, Alison Boise, Eden Bouchard, Kilee Bradeen, Maxwell Chapman, Elizabeth Curtis, Mariah Dutton, Avery Ell, Emma Ellis, Madelynn Emerson, Logan Gardner, Kylie Hornberger, Kaymi Hunt, Choyce Lewey, Sydney Loring, Brandon Madden, Blaine Murray, Nevaeh Parsons, Dakota Pinkham, Saurav Pokhrel, Juliann Preble, Aidan Rand, Jayda Roy, Phoebe Sanborn, Maddox Sapiel, Abigail Shorette, Harrison Smith, Izabelle Trefts, Emma Tupper, Peyton Vose and Star Wickett; high honors: Chloe Albert, Madilyn Baker, Elizabeth Byers, Elizabeth Carey, Kayla Ciampi, Chelsey Cote, Jaycob Hannan, Isaac Hayes, Ryan Kelley, Devon Lagasse, Mya Lavin, Connor McCannell, Alison Milton, Austyn Moores, Rhiannon Pete, Walker Phillips, Kena Ransom, Synara Robinson, Emma Socoby, Ashley Talcove, Kamoi Turner and Samuel Woodin; honors: Paige Bell, Mikel Bolduc, Jayden Brawn, Jillian Burke, Killian Burns, Vanessa Caron, Aleah Doyle, Rocky Farrell, Nathan Gardner, Brieghanna Haverlock, Thomas Lyons, Kyle Paradis, Rayshan Quinones, Deaken Shaw, Mackenzie Sullivan and Carvil Turner.

Grade nine, highest honors: Brooklynne Blockler, Isabella Bouchard, Gabrielle Cody, Jordan Craft, Izabella Damboise, Xander Doty, Evan Dubay, James Dumond, Keeara Dutton, Spencer Gordon, Hailey Hamel, Joshua Harvey, Eva Holt, Kayleigh Johnston, Conner May, Olivia Neely, Sophia Nepton, Keegan Plourde, Cassidy Rackliffe, Dominique Reinzo, Anna Roach, Olivia Small, Elijah Strickland, Patrick Sylantys, Abigail Talon, Guinevere Tibbetts, Grace Willey, Myah Worster and Katelyn Young; high honors: Zachary Anthony, Jack Austin, Natalie Baker, Aidan Black, Natalie Blockburger, Ian Bouchard, Abigail Brawn, Logan Brown, Carson Ellis, Addyson Feero, Michele Francis, Isabel Frontera, Dylan Gifford, Gabriel Gifford, Savannah Hamel, Isabella Harrington, Emily Harris, Andrew Koch, Thomas Oechslie, Hailee Pelletier, Ian Pinkham, Pericles Rondo, Brooke Ross, Jordan Spencer, Abigail Swedberg, Nathan Tibbits and Lily Young; honors: Braydon Brown, Madison Burgess, Wyatt Byther, Jorden Cote, Brayden Farmer, Corbin Flewelling, Daysin Gallant, Jordan Kalel, Lucas Moore, Skye Proudfoot, Destiny Rackliff, Jacob Story, Kayleigh Wagner and Lea-Rae Whiteley.