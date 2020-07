HOLES-IN-ONE

Zach Lindquist

BANGOR — Zach Lindquist of Glenburn recorded a hole-in-one during PGA Junior League on the 110-yard sixth hole of the Kelly Nine at Bangor Municipal Golf Course on Sunday. The 13-year-old Lindquist used a 9-iron for the ace, which was witnessed by his father Victor Lindquist, Deron Smith, Reagan Smith, and Ryder Wharton.

Tony Sullivan

PRESQUE ISLE — Tony Sullivan of Presque Isle shot his first career hole-in-one on the 146-yard eighth hole at Presque Isle Country Club on Thursday, July 16. He used an 8-iron for the ace, which was witnessed by Curt Culberson and Jerry Bard, both from Presque Isle.

Lesley Waterman

LUCERNE — Lesley Waterman of Bangor recorded a hole-in-one on the 120-yard second hole at Lucerne Golf Club on Wednesday. She used a 7-iron for the ace, which was witnessed by Mary Smith and Jane Levie.

Pat Ryder

BANGOR — Pat Ryder of Hermon made a hole-in-one playing on July 20 at Bangor Municipal Golf Course. Ryder used a 6-iron to record the ace on the 153-yard 16th hole. Witnesses were Dean Bowden, Kent Johnson Jr.





and Paul Thompson.

MSGA

At Val Halla GC, Cumberland

Regular tees — Gross Flight 1: Mike Arsenault Jr 68, Luke Ruffing 70, Joe Hamilton 71, Craig Chapman 73. Net 1: Ryan Wingard 69, Adam Horgan 71, Chris Cloutier 73, Tim Mariano 73, Ashley Fifield 73, Chris Deroche 73. Gross Flight 2: Jason Ward 78, Ty Cowan 78, Justin Conant 81, Darren Jensen 83, Kevin Nickerson 83, Shawn Picard 83. Net 2: Chris Willard 68, Ryan Godin 71, Ryan Maines 73, Ed Flaherty 74. Gross Senior: Keith Patterson 72, Jim McKay 75, Phil Barter 75, Steve Tsujiura 76. Net: Tom Greer 68, James Osterrider 70, Jay Audet 71, Steve Norton 72, Steve Wiley 72, Paul Cloutier 72.

Senior Tees Gross Flight 1: Tom Bean 73, Jeff Turner 75, John Morin 76, Joe Collins 76. Net 1: Gervais Dube 71, Nick D’alfonso 72, Wayne Kuvaja 73, Zibby Puleio 73. Gross 2: Greg McCormack 86, Chris Brown 86, Jim Bither 87, Mike McKew 90, Tom Skelton 90. Net 2: Mike Perreault 72, Charlie Swett 73, Tony Trask 75, Jim McConnon 75.

Team Stableford 3 of 4: Chris King-Ryan Wingard-Chad Allen-Jim McKay 120, Dawson Renaud-Adam Batchelder-Ryan Godin-Brandon Labrecque 115, Paul Cloutier-Tom W Cloutier-Mark Cloutier-Steve Andreasen 115, Chris Cloutier-Craig Chapman-Jason Ward-Jon Mercier 114, Justin Stewart-Justin Conant-Mike Cleary-Ben Holmes 114, Nick Curit-Dan Wentworth-Luke Ruffing-Kent Goodrow 114, Tom Greer-Mark Hampton-Skip Waltz-Jim Osterrider 114, Anthony Michaud-Tom Zuke-Greg Loring-Harry Loring 113, Ron Looman-Jon Garrity-Barry Bernard-Seth Sweetser 113, Nick Dalfonso-Eric Hoy-Steve Landry-Mark Stasium 113.

White tee skins — Gross: No. 4-Keith Patterson 3, No. 5-Steve Tsujiura 3, No. 18-Brian Angis 3. Net: No. 7 Chris Willard 2, No. 17 David Fogel 1. Maroon tees skins: Gross: No. 6 Ed Peterson 3, No. 7 Dennis Dery 3, No. 8 Jeff Wintle 2, No. 9 Eric Hoy 3, No. 10 Roland Myers 3, No. 16 Gervais Dube 3. Net: No. 1 Dave Lunch 2, No. 4 Mike Perreault 3. Pins — White tees: No. 3 Ashley Fifield 0-7 No. 8 Keith Patterson 7-3, No. 11 Mike Brissette 0-7, No. 17 Dave Fogel 2-8. Maroon tees: No. 3 Bob Schmidt 3-9, No. 8 Jeff Wintle 3-0, No. 11 Tom Bean 0-1, No. 17 Wally Martin 1-6.

Eastern Maine Seniors

At Rocky Knoll GC, Orrington

Team Gross: 1 Don Montandon, Rich Economy, Dave Dunham, Mark Pierce (65); 2 Terry Whitney, Jeff Dutch, Barry Porter, Frank Field (69); Net 1 tie Jim Batey, Mike Richardson, Bob Braun, Scott Henggeler (58); Chip Brooks, Peter Burke, Joel Greatorex, Ralph Mooers (58); Class A Gross: 1 Don Montandon (72), 2 John Champeon (77); Net: 1 Scott Benzie (64), 2 Peter Burke (68); Class B Gross: 1 Bob Braun (73), 2 Terry Whitney (74), 3 Rich Economy (78), 4 Mark Pierce (79), Net: 1 Tom Bryant (61), 2 Neil Labbe (65), 3 tie Bob Jancewicz (69), Craig Miller (69); Class C Gross: 1 Colby Clendenning (77), 2 Dale Folnsbee (78), 3 tie Rick Cronin (81), Mike Knox (81), Rob Brown (81); Net: 1 Bill Haas (62), 2 Bruce Wasson (64), 3 Terry Theriault (67), 4 tie Harvey Peterson (68), Scott Henggeler (68); Class D Gross: 1 Barry Porter (77), 2 Don Homstrom (86), 3 Charlie Anderson (87); Net: 1 John Simpson (67), 2 Rob Cady (69), 3 Bill Farthing (71); Class E Gross: 1 Ed Soule (87), 2 Don Sturgeon (96); Net: 1 tie Bucky Owen (73) Peter Doran (73)

LOCAL

At Pine Hill GC, Brewer

Friday Senior League — Modified Stableford: 1. Wayne Harriman, Jim Hancock, Steve Smith, John Richards, +10, 2. Wayne Walls, Dan Watters, Peter Beatham, Don Goodness, +7, 3. Kermit Bailey, Peter Beatham, Ed St. Heart, John Roach, +2, 4. Ralph Holyoke Tim Gallant, Dave Barber, Shawn Sutherland, -2, 5. John Roach Rick Robertson, Don Rowe,Duane Hanson, -5, Pins: 7. Wayne Harriman 14-0, 9. Dave Barber 5-11, 16. John Roach, 17-11.

Couples League (July 19) — Two Person Scramble: 1. Tie Dawn & Rick England and Jenny and Steve Williams 35s; 2. Tie, Pumpkin & Peter Beatham and Morgan Williams & Chuck Nightingale, 36s; 3.Sue And Ed St Heart, 37: Pin: 7. Ed St Heart 3-9.

Dawson Insurance Co. Men’s League — Scramble Format: 1. Shawn Sutherland, Justin Hatch, Jon Hutchins, 29; 2. Dave Dumont, Nick Coffin, Steve Allen, 30; 3. By Draw, Pat McEwen, Dana Wardwell, Craig Carson, 32; Aaron Largay, Mike Lachance, Kolby Brooks, 32; Mark Brawn, Brandon Scovil, Adam Freeman 32; 7. Tie Ken Hanscom, Larry Ellis, Larry Brooks 33; Adam Doody, Anthony Moore, Mike Danforth, 33; Chris Libby, Larry Freeman, Steve Williams, 33; Joe Quinn, Ryan Hanscom, Tyler Brooks, 33; Wayne Gagne, Richard Garland, Dave Lewis, 34; Pins: 7. Joe Quinn 3-1, 9. Mike Danforth, 8-3.

At Sawmill Woods GC, Clifton

Team Challenge Scramble — 1. Thomas Decker, Ike Hangge, Peter Jerin, Bai Jerin, 15.5 points; 2. Scott Lockhart, Bryan Lewis, Brett Feeney, Connor Armstrong, 13.5; 3. Wes Ellington, Ralph Jordan, Joel Butterfield, David Butterfield, 11; 4. Allan Hewey, Leeanne Hewey, Frank Rapp, Bill Perkins, 10.5; 5. Cody Woods, Reese Chappelle, Alec Dupuis, Michael Collins, 10; 6. Peter Fournier, Adam Fournier, Dave Trundy, Nate Lonko, 9; 7. Dan Gaddis, Dillon Gaddis, Randy Varney, Ron Lyshon 7.5; 8. Tim Wheelden, Bonnie Wheelden, Scott Kigas, Tom Fitzgerald, 7; 9. (tie) Jeff Brann, Troy Leavitt, Jim Brann, Jason Leighton, 6; Jim Hayes, Robbie Hayes, A.J. Hayes, Tyler Stewart, 6; Butch Robichaud, Amos Robichaud, Andrew Robichaud, Mike Burton, 6

Long drive: Bai Jerin, 227 yards (gross); Closest pitch: Dave Trundy, 5-10; Closest chip: Ralph Jordan, 6-5; Closest putt: Scott Lockhart, 2-9;

Pins: No. 5 Tom Fitzgerald, 10-8; No. 2 Butch Robichaud, 8-3

At Hermon Meadow GC

Par 3 Tournament — Mixed Division: 1. Jim McInnis, Jody Lyford 50, 2. Diane Herring, Nancy Hart 52, 3. Alden Brown, Peg Buchanan 53, 4. Cheryl Paulson, Al Sale 55 Pins: No. 3 Jody Lyford 4-10, No. 16 Cheryl Paulson 12-6, Men’s Division 1. Tracy Gran, Jr., Lane Crimm 53, 2. Marty Kelly, Al Stuber 54, 3. John May, Bruce Ireland 55, 4. Brad Debay, Scott Debay 56 Pins: No. 3 Brad Debay 19-10, No. 12 Matt Berry 7-0, No. 16 Brady White

Monday Ladies Scramble — Gross: 1. BJ Porter, Casey Quinn, Peg Buchanan, Angie McCluskey 32; 2. (Tie) Deb Wiley, Lesley Snyer, Elaine Lovett 37; Cheryl Paulson, Lois Adams, Brooke Green 37; Pins: No 12 BJ Porter 28-3, No 16 Peg Buchanan 4-11

Thursday Morning Stableford League (July 23) — 1. Ed Baum, Heokbum Kwon +12, 2. Aaron Newcomb, Bruce Ireland +11, 3. Terry McDonald, John Gallant +7, 4. (tie) John Ewer, Bob Downing +6, John May, Mike Dunphy + 6, Tracy Gran Jr., Allen Hussey +6, Pins: No. 3 J.R. Tozier 2-5, No. 8 Tracy Gran Jr. 4-6, No. 9 John May 10-3, No. 12 Joel McCluskey 10-2, No. 16 Bruce Ireland 10-4; Skins: No. 4 Mark Hall, No. 14 Bruce Ireland

At Kebo Valley, Bar Harbor

Gross Skins: 8. Wyman Tapley, 11. Brent Barker, 12. Andrew Cough, 13. Steve Piecuch, 14. Brent Barker, 15. Wyman Tapley; Net Skins: 14. Jake Merchant, 17. Brian Alderman

Golf Wars Scramble — Gross: 1. Grip It & Sip It 29, 2. Fearsome 32, 3. Carolina Bulldogs 32; Net: 1. Fore Coursemen 27.25, 2. Underdogs 27.5, 3. Newbies 27.7; Pins: 6. John Linder 5-3, 9. Tom Wheatley 22-10

Golf Wars Scramble — Gross Division: 1. Aisle Seven 29; 2. 1/2 Braun No Brain 30; 3. Par Pals 32;Net Division: 1. Operation Hack 26.15; 2. Party of Fore 28.8; 3. Hosel Rockets 28.95; Ladies Division: 1. The Twist Offs 29.65; Pins: 6. Jeff Chamberlain 9-4; 9. Chris Schleif 3-8

Men’s Group — Variable Best Ball (July 27): 1. Jim McFarland, Sam Gaines, Doug Lee -17

Ladies Twilight League — Jane McNabb Champion: Layne Cough 35

Scramble Division — Shannon Snurkowski, Jenn Gray, Margie Phelps, Kelli Clark 40

At Rockland GC

Individual Points — 1. (tie) Rick Knight +2, Mark Anderson +2; 3. Tom Quantrell +1; 4. (tie) Mike Bonzagni even, Andy Arey even

3-Ball Championship — Gross: 1. James Anderson/Mark Manzi/Mer Doucette 142; Net: 1. Rick Knight/Craig Lord/Tom Quantrell 116

Team Points — 1. (tie) James Anderson/Mark Manzi/Mer Doucette even; Mike Bonzagni/Peter Stuart/Andy Arey even; Pins: No. 10 Bill Willis 16-6; No. 18 Mer Doucette 12-9

Ladies Association (July 23) — Athleen McRae Memorial Tourney (Individual Net): 1st (tie) Molly Mugler, Kathy Macpherson (73), 3rd Joanna Schleif (74), 4th (tie) Madolin Fogarty, Kate Hewlett (75), 6th Kathy Harper 76; Pins: No. 5 Diana Bryant, No. 10 Heidi Lyman, No. 18 Kate Hewlett

At Barren View GC, St. Croix CC

Washington County Championship Results

(July 18-19)

First flight: Gross: 1. Mike Ellis 143 (TOURNEY CHAMP), 2. Sam Bell 149, 3. Zachary Fenton 150; Net: 1. Brayden Finn 133.2, 2. Jason Redding 135.2, 3. Glynn Urquhart 136.2

Second flight: Gross: 1. Calvin Beal 152, 2. John Zito 155, 3. Darin Hill 157; Net: 1. John Charters 131.8, 2. Jim Alley 132.2, 3. John Rogers 134.6

Third flight: Gross: 1. Dixon Smith 153, 2. Les Vandegrift 169, 3. Sid Vanegrift 169; Net: 1. Bob Bowden 131.4, 2. Brene Johnson 132.6, 3. Walter Knight 139

Barren View: Long drive: No. 3 Brayden Finn; Pins: No. 2 Kam Grant 5-1, No. 4 Mike Franz 11-11, No. 5 John Rogers 3-7)

St. Croix: Long drive; No. 2 Brayden Finn; Pins: No. 1 Travis Pelletier 4-9, No. 6 John Rogers 7-2, No. 8 Brayden Finn 2-4

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1) Dwight Patten, Dennis Lewey, Brian O’Donnell, Charles Lightner -5; 2) Pat Dumont, Steve Cates, Steve Geel, Phil Laplante -4 (won putt-off); 3) Jean Symonds, Bob Price, John Caruso, Gary Willey -4; 4) Kathie Price, Norm Lezy, Bill Weidner, Tim Finan, Chuck Bourdeau -3 (won blind draw); Pins: No. 2 Steve Cates 1-11; No. 5 Chuck Bourdeau 2-7

At Bangor Municipal GC

Member-Guest Tournament — Match Play Format: Overall Champions: Jason Sharpe & Bill Stewart. Nicklaus Flight Champions: Tim Black & Rick Boody. Hogan Flight Champions: John Johnson & Matt Jarrell. Snead Flight Champions: Jason Sharpe & Bill Stewart. Palmer Flight Champions: Justin Stewart & Michael Cleary. Norman Flight Champions: Alan Kennedy & Don Veysey. Corn Hole Tournament Champions: Garlie Gray & Cory Chase.

Twilight League (July 22) — Best 2 Balls of 4, Gross: 1. Josh Hawkes, Don Montandon, Rich Russell, Shane Yardley 69; 2. Hal Leeman, Tony Reynolds, Bruce Thompson, Terrie Townsend 70; 3. Ken Belcher, Dave Crichton, Dave Dunham, John Johnston 73; 4. Bryce Colbeth, Garrett Johnson, Bruce Noddin, Brent Stewart 73; 5. Nick Carparelli, Rich Economy, Bob Leighton, Rick Thompson 73; Net: 1. Dean Bowden, Tim Bush, John Hoyt, Gregg Tweedie 56; 2. Ken Colpritt Jr., Bob Jancewicz, Art Kotredes, Bill O’Rourke 58; 3. Dave Brewer, Ron Chase, Alan Kennedy, Jeff Kinney 58; 4. Rick Bernosky, Frank Dinsmore, Calvin Jordan, Adam Leadbetter 60; 5. Ken Colpritt Sr., Pat Ryder, Bruce Stewart, John Violette 61.

Bangor Women’s Golf Club — Ladies Day (July 23), Hilda Day, Medal Play Format, Gross: Sue Roberts 81; Nancy Hart 83; Susan Hunter 85; Marlene Viger 89; Net: Sue Coffin 66; Gloria Attenweiler 67; Karen Bamford 67; Yukiko Bigney 70.

At Lucerne GC

Senior Scramble Results — 1st Barry Harris, Mark Molnar, Ralph Alley, Doug Hewes (-8); 2nd Tom Winston, Ralph Holyoke, Dana Corey, Bill Nickels (-7) 3rd Alan Gray, Dick Gassett, Gerry Dill (-6); John Somes, Mel McLay, Chuck Hodge, Mike Dore (-5); Kerry Woodbury, Royce Morrison, Bob Morin, Bob Wilks (-5); Bruce Blanchard, Lou Martin, Mike Gallo, Jim Awalt (-4); David Gubler, Bob Gray, Dick Keene (-4); Bill Brooks, Rich Skorski, Jim Bonzey, Whitney Lavene (-4); Rocky Alley, Ron Allen, Bob McKenney, Bob Carter (-3); Dennis Kiah, Doug Stark, Bill Ferris, Russ Black (-3). Pins: No. 2 Bill Brooks 10-7, No. 6 Bruce Blanchard 4-6

At Traditions GC, Holden

Women’s League — 1. Mary Smith, Marcia Biggane, Peggy Larabee, 30; 2. Jill Russell, Rita Stimpson, Nancy Carney, 32; 3. Tammy Curtis, Dianne Swandal, Marilyn Hughes, Jeannette Laplante, 33; 4. Becky Kelley, Hilda Wardwell, Bonnie Richards, Jean Bridges, 34; 5. Susan Payne, Loretta Robichaud, Robin Ashe, 34; 6. Dawn Seavey, Betty Jamison, Katrina Lavene, Lesley Waterman, 34; 7. Shelley Drillen, Beth Wolverton, Beverly Goldstone, Brenda Crosby, 34; 8. Kathy Anderson, Jane Levie, Rachel Lapointe, Holly Taylor, 35.

Men’s Senior League — 1. Mike Bowen, Jim Orseskovich, Butch Robichaud, 31; 2. Nick Fox, Chuck Thompson, Bruce Wiersma, Don Payne, 32; 3. Wes Walker, Bob Pentland, Roger Theriault, Ron Goldstone, 32; 4. Robbie Robinson, Chuck Pelletier, John Porter, Cliff Wilbur, 32.

At Hidden Meadows GC, Old Town

Monday Night Scramble (par 35) — 1. Chris Kauppila, Wes Kauppila, Greg Scott, Xavier Scott 29, 2. Terry Grant, Bruce Grant, Stacey Hussey, Ray Hussey 30, 3. Bill Patrick, Sue Patrick, Bill Fernandez, Thomas Fernandez 30, 4. Gary Powers, Kevin Sinclair, George Thibodeau, Blaine Chadwick 31, 5. Liz Rand, Chris Rand, Jonathan Rand 32, 6. Andy Taylor, Don Spencer, Dillon Leland, Kyle Lemieux 33, 7. Paul Roy, Michelle Atherton, Brenda Levasseur, Bee Levasseur 33, 8. Zac Quigley, Rick Tidwell, Justin Tapley, Nate Snyder 33, 9. Bruce McGregor, Chris McGregor, Randy Bernard, Jeannette Bernard 33, 10. John Lodge, Alan Cust, Cole Daniel, Linda Costello 34, 11. Gerry Robertson, Gene Fadrigon, Kathy Lafontaine, Mike Lafontaine 34, 12. Scott Miller, Zac Miller, Andrew McDade, Stephanie Buxton 34, 13. Ken Mitchell, Joe Severance, Kevin Hamel, Joe Joaquin 35, 14. Wayne Hartt, Michah Betters, Chris Ford 35, 15. Todd Rand, Dave Defroscia, Mike Tuell, Kristy St. Peter 36. Pins: No. 4: Xavier Scott, 8-11; No. 8. Gary Powers, 7-8. Long Drive: Red tees, Kristy St. Peter, Gold tees, Bill Fernandez, White tees, Christopher Rand-Crawford

Tuesday Senior League (par 35) — Gross: 1. Mike LaFontaine 36, 2. Bill Fernandez 36, 3. Bruce McGregor 38, 4. Kevin Labree 40, 5. Phil Keith 40, 6. Alan Hussey 40. Net: 1. Kathy LaFontaine 28, 2. Bob LeBretten 30, 3. Jay Emerson 31, 4. John Veillieux 31, 5. Dave McLaughlin 31, 6. Gerry Robertson 32, 7. Bob Ruhlin 32. Pins: No. 4 Alan Gray 10-11, No. 8 Jay Emerson 11-4. Long Drive: Red Tees, Kathy LaFontaine, Gold Tees, David Saucier, White Tees, David Nadeau.