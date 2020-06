Hole-in-one

Jerry Glidden

ORONO, Maine — Jerry Glidden of Old Town recorded his second career hole-in-one playing Monday on the 202-yard par-3 16th hole at Penobscot Valley Country Club. He used a 4-iron for the ace which was witnessed by Tim Kenney, Jon Henderson and Mike Weston.

Joel McCluskey

HERMON, Maine — Joel McCluskey of Hermon recorded his fifth career hole-in-one playing Thursday at Hermon Meadow Golf Club. He aced the 130-yard third hole using an 8-iron. The shot was witnessed by Phil Boody, Terry McDonald and Lou Rosebush.

MSGA Men

At Natanis GC, Vassalboro

Regular Tees — Gross Flight 1: Caleb Manuel 65, Brian Angis 67, John Hayes 70, Joe Hamilton. Net 1: Joe Walp 68, Trevor Flanagan 71, Ricky Jones 28, Chris Cloutier 72. Gross 2: Bill Gates 77, Shawn Picard 79, Heath Commeau 80, Mike Harnden 80, John Conley 80. Net 2: Justin Stewart 70, Ty Cowan 70, Joe Lariviere 71, Jeff Hevey 76, Eli Schoenberg 76, Richard Powell 76, Tim Scott 76, Darren Nelson 76, Mike Dubois 76. Senior, Gross: Gary Manoogian 72, Mike O’Brien 78, Brian MacDonald 80, Len Cole 80. Net: Tom W Cloutier 68, Steve Wiley 71, Ed Hickey 71, Steve Norton 72. Bill Holmes 72.

Senior Tees — Flight 1: Rocky Myers 70, Jim Quinn 71, Mike Doucette 73, Reid Birdsall 73, Joe Collins 76, Randy Smith 76. Net 1: Mark Fillmore 68, Mark Boivin 70, Bert Roberge 70, Steve Barmore 71, Sonny Ecker 72. Gross 2: Paul Renaud 78, Jim Stevens 79, Jon Garrity 80, Paul Connolly 80, Tom Smith 83, Gary Andrew 83. Net 2: Bert Dube 68, Terry Bagley 68, Dave Littlefield 68, Ken Sawtelle 72, Jeff Beach 73, Dennis Dube 73.





Team Stableford 3 of 4: David Littlefield, Mark Fillmore, Darren Jensen, Bob Miles 123, Joe Lariviere, Charlie Swett, Rick Plummer, Tom Smith 120, Ron Looman, Wayne Herron, Jon Garrity, Seth Sweetser 120, Dawson Renaud, Paul Renaud, John Emerson, Steve Brunette 119, Joe Hamilton, Shawn Picard, Brian Angis, Mike Collette 118, Jim Quinn, Joe Collins, Mark Curtis, Glenn Furth 118, Ricky Jones, Jon Hardy, Chris Seavey, Jim Raye 117, Darren Nelson, Mike Brissette, Mike Dubois, Billy Oxley 117, Ben Roberts, Jordan Jones, Bill Gates, Ace Haseltine 117.

White Tee Skins — Gross: No. 8 Gary Manoogian 2, No. 14 Paul Schelble 3, No.16 Pat Bucklin 2. Net: No.2 Tom Zuke 2, No. 6 Tom W Cloutier 2, No. 17 Mike Olsen 2, No. 18 Mike Cleary 2. Gold Tee Skins: Gross: No.3 Mark Kent 3, No.9 Robert Boulier 3, No.14 Randy Smith 3. Net: No.2 Mike Fitton 2, No.4 Mike Dumais 1, No.5 Mike Dumais 2, No.11 Paul Roy 2 No.18 Tim Theriault 2. Pins, White Tees: No. 4 Tom Cyr 2-1 No. 7 Joe Hamilton 2-11, No. 10 Vance Pearson 0-10, No. 13 Steve Andreasen 2-4. Pins, Gold Tees: No. 4 Mark Fillmore 4-1, No. 7 Gary Andrew 0-6, No. 10 Russ Scudder 0-10, No. 13 Peter Bishop 3-10.

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Green Mountain, Team Stableford — 1. Riley Swanson, Bud Williams, Jake Blaisdell, Larry Van Peursem 118, 2. Tim Mayo, Lornie Smith, Joey James, Rocco Fucetola 114; Gross Skins: 5. Mike Harkins, 7. Clyde Lewis, 17. Eric Morris; Net Skins: 9. Larry Van Peursem, 12. Lornie Smith, 16. John Dagraca

Gangbusters Blind Draw: 1. Eric Morris, Larry Van Peursem 62 points, 2. Mike Harkins, Joey James 53 points

Ladies League — Team Best Ball (1 Gross + 1 Net): 1. Kim Collier, Edi Hall, Kathryn Rand 77; Team Scramble: 1. Janet McEachern, Betsy Corrigan, Heather Lewis 37; Pins: No. 4. Cathy Nicholson 10-11, No. 15 Heather Lewis 7-5

Men’s Group — Variable Best Ball: 1. Mike James, Bernie Stevenson, Bob Lombardi 79, 2. Jim McFarland, Mike Kiick, Dean Bryer 84; Net Skins: No. 6. Dean Bryer, No. 7 Mike Ginevan, No. 10 Bernie Stevenson, No. 11 Bob Lombardi, No. 14 Doug Lee

At Piscataquis CC, Guilford

Thursday Night Mixed Scramble — 1. Jason Goggin, Butch Goodwin, Maged Shahin, Frank Rollins, 30; 2. Michael Wasilewski and Debbie Wasilewski, Bobby Bradford, James Watson 31; 3. Bill Kirby and Roberta Kirby, Dave Leland and Sue Leland, 32; 4. Paul McAvoy and Sue McAvoy, Randy Martell 33.

At PVCC, Orono

Twilight League — Front Nine: Dale Duplisea, Mike McHugh, Brian Lee, Basil Closson, Sunny Campbell, Michael Cormier, Rob Garster, Owen Maurais 137; Back Nine: Mark Barthelemy, Abe Chase, Jeff Manter, George Sickles

K. C. Kinney, Greg Bergeron, Phil Goldthwait, Dennis Casey 139; Double Green, Front Nine: Earl Black, Joe Sala; Back Nine: John Tuell, Eric Powers

At Bangor Municipal GC

Twilight League — Best 2 Balls of 3, Gross: 1. Ken Belcher, Ken Colpritt Jr., Bruce Thompson 71; 2. Dave Dunham, Don Montandon, Rick

Thompson 72; 3. John Leblanc, Justin Tapley, Bob Tweedie 72; 4. Peter Baldacci, Dave Crichton, Charlie Pray 73; 5. Nick Carparelli, Mike Mahoney, Bruce Stewart 75; Net: 1. Ron Chase, Art Kotredes, Alan Kennedy 58; 2. Bruce Noddin, Brent Stewart, John Violette 60; 3. Bryce Colbeth, John Hoyt, Bob Leighton 62; 4. Gerry Bourgoin, Gregg Tweedie, Shane Yardley 63; 5. Bob Boulier, Rich Economy, Josh Porter 63

Ladies Day — 1 Net score on odd holes, 2 Net Scores on even holes: 1. Liz Coffin, Marlene Viger, Gloria Attenweiler, Jean Bridges 91. 2. Sherrie Thomas, Sue Collins, Jean Young, Marilyn Hughes 93; 3. Yukiko Bigney, Sue Roberts, Sue Coffin, Peggy Larrabee 94

At Pine Hill GC, Brewer

Dawson Insurance Co. Men’s League Scramble: 1. Kolby Brooks, Aaron Largay, Shawn Sutherland, Justin Hatch 29; 2. (tie) Merrill Goodrich, Larry Brooks, Dave Dumont, Mark Brown 32 (by draw): 3. Dave Lewis, Ken Hanscom, Joe Quinn, Larry Ellis 32: 4. (tie) Garrett Libby, Chris Libby, Larry Freeman, Dana Wardwell 33 (by draw); Mike Danforth, Craig Carson, Steve Allen, Adam Doody 33; 6. (tie) Tyson Lazare, Riley Macleod, Peter Stewart, Tyler Brooks 34 (by draw); Nick Coffin, Tim Daniels, Chad Kirkpatrick, Matt Stewart, Mr. Green 34; 8. Adam Freeman, Shawn Pearson, Pat McEwen, Ryan Hanscom 34; Pins: No. 7 Ken Hanscom 32-4

At Lucerne GC, Dedham

Senior Scramble — 1st Dennis Kiah, Bob Fraser, Dale Anthony, Dana Corey, Alan Gray (-6); 2nd John Somes, Warren Young, Lou Martin, Don Mc Cubbin (-5); 3rd (tie) Doug Stark, Paul Gallant, Kerry Woodbury, Eric White (-5); Randy Irish, Joe Grover, Ted Browne, Bill Ferris (-5); Bruce Blanchard, Royce Morrison, Bill Nickels, Bob Gray (-4); Barry Harris, Ron Allen, Ralph Alley, Jim Awalt (-4); Jim Oreskovich, Bob McKenney, Russ Black, Jim Mabry (-2). Pins: No. 2 Eric White 7-6, No. 6 Ron Allen 4-4

At Hermon Meadow GC

Wednesday Night Men’s League — 1. Tree Woods -12 (29), 2. Baggers -7 (20), 3. Divots -6 (20), 4. Burnners -4 (24), Pins: No. 3 Brad Holmes 10-4, No. 8 Randy Gifford 30-4, No. 9 Jim Mcinnis 5-2

Thursday Morning Stableford League — 1. Thea Davis, Brian Treadwell +12, 2. Roy Engstrom, John Olesniewicz +7, 3. Lane Crimm, Al Sale +6, 4. Dana Gillespie, Bob Beaton +5, 5. Chris Boucher, Heokbum Kwon +4, 6. (tie) Lou Demmons, Aaron Newcomb +2, Joel McCluskey, J. R. Tozier +2, 8. Bob Downing, Dave Mussulman +1; Pins: No. 3 Joel McCluskey (hole-in-one), No. 8 Doug Chambers 15-5, No. 9 Andy McNally 9-7, No. 12 Terry McDonald 8-4, No. 16 Mike Norris 2-1; Skins: No. 1 Mike Norris, No. 3 Joel McCluskey, No. 7 Ed Hallett, No. 9 Mike Norris, No. 12 Aaron Newcomb, No. 14 Jim McInnis, No. 15 Brian Treadwell, No. 17 Thea Davis

At Rockland GC

Ladies Association — Leah Robinson Memorial Tournament, Net: Wendy Pires, Heidi Lyman 65; Madolin Fogarty, Joyce Cooley 66; Kathy Harper, Diane Bryant 67; Pins: No. 5 Diane Bryant, No. 10 Heidi Lyman, No. 18 none