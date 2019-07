Local sports: Golf scores; Bangor Raceway results

Golf

HOLE-IN-ONE

Clinton Deschene

Clinton Deschene of Presque Isle recorded a hole-in-one on the 155-yard fourth hole at Presque Isle Country Club on Monday. He used a 5-iron for the ace, which was witnessed by Frank Bemis of Presque Isle.

LOCAL

At Traditions GC, Holden

Men’s League — 1. Roger Therriault, Charlie Perkins, Steve Batson, 30; 2. Terry Pangburn, Wes Walker, Harold Harold, 35; 3. Gil Reed, Wes Walker, Harold Batson, 37; Pin: No. 8 Steve Batson 6-2

Women’s Evening League — 1. Julie Oreskovich, Dee Pelletier, Gwen Archambault, 35.

Women’s League — 1. Nancy Giannetti, Susan Bailey, Irene Woodford, Loretta Robichaud 32; 2. Winnie Coleman, Beth Wolverton, Marilyn Hughes, Kathy Anderson 33; 3. Mary Smith, Betty Jamison, Gwen Archambault, Alice Openshaw 33; 4. Shelley Drillen, Bonnie Richards, Jeannette Laplante 35; 5. Dawn Seavey, Sue Everett, Rita Stimpson, Tina Clark 35; 6. Tammy Curtis, Dianne Swandal, Brenda Crosby, Katrina Lavene 36; 7. Susan Payne, Carol Rushton, Ann Gassett, Gerry West 38; 8. Nancy Carney, Rachel Lapointe, Hilda Wardwell 41; Pin: No. 8 Kathy Anderson 4-9

At Hermon Meadow GC

Ladies Monday Night Scramble — 1. Nancy Hart, Lydia Mussulman, Lois Adams (34). 2. Durice Washburn, Cheryl Paulson, Dawn Dunbar (36). 3. Jody Lyford, Angie McCluskey, Juli McConnell (37). 4 Diane Herring, Lesley Snyer, Jeannie Savoy (mc) (38). Pins: No. 3 Angie McCluskey 15-3, No. 8 BJ Porter 19-0

At Kebo Valley Club

Golf Wars Scramble League — Inner 9, Gross: 1. Dukes of Hazards 32, 2. Early Birds 33, 3. Seasiders 33; Net: 1. BFB Babes 26.75, 2. 2 Oldies +2 26.8, 3. Party of Fore 27.8; Outer 9, Gross: 1. John Daly’s 29, 2. Back 9 Bandits 31, 3. Fearsome Foursome 32; Net: 1. James Island 25.9, 2. Fore Coursemen 28.1, 3. Slosh Factor 28.8; Pins: 4 Duane Bartlett 16-10, 6. Brett Geade 22-0, 9. Peter Swanson 5-0, 15. Chris Cambridge 11-3

Kebo Boys — Gross Skins: No. 3 Dick Cough, No. 5 David Closson, No. 6 Lynn Goodwin, No. 7 Tim Mayo, No. 10 Hank Tibbetts, No. 13 Hank Tibbetts, No. 16 Lynn Goodwin

At Hampden CC

Ladies League — 1. Donna Nason, Janice Gran, Elinor Bucklin, Patty Blanchard 43; 2. Sally Hartman, Beth Dunning, Paula Grindle, Jill Long 44; 3. Susan Hall, Ellie Trask, Geneva Allen, Pam Anderson 47

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $2,600

Fashion Ruffles, Da Ingraham, 7.00 2.60 2.20

Maddie D, Wi Campbell, 3.20 3.00

Pembroke Delight, Sh Thayer, 2.80

T: 1:59.2. Ex. (1/3) $34.20; Tri. (1/3/5) $63.40

SECOND, Trot, $3,000

J-S For Justice, An Harrington, 17.80 6.40 5.20

Affluent, Br Ranger, 11.20 5.80

Press Pass, Ga Mosher, 11.00

T: 2:00.1. Ex. (2/4) $65.00

Tri. (2/4/5) $474.20; 1st Half DD (1/2) $37.80

THIRD, Pace, $3,000

Kim’s Day, Wi Campbell, 12.80 8.40 8.20

Shadytouch, St Wilson, 15.60 7.80

Wild Lady Luck, An Harrington, 20.80

T: 1:57.2. Ex. (6/4) $328.40; Tri. (6/4/5) $957.80

FOURTH, Pace, $2,700

Camtizzy, Da Deslandes, 17.60 10.80 7.20

Rockin Lisa, Br Ranger, 4.00 3.80

Pembroke Baroness, An Harrington, 7.20

T: 1:59.1. Ex. (6/1) $56.60; Tri. (6/1/2) $373.00

FIFTH, Pace, $2,600

Bb Eight, Da Deslandes, 14.80 5.20 4.00

Ohm Like Clockwork, An Harrington, 15.20 7.60

Intrepid Hall, He Campbell, 2.80

T: 1:58.4. Ex. (4/7) $114.40; Tri. (4/7/1) $524.60

SIXTH, Trot, $3,500

Abc Crown Me Queen, Mc Sowers, 16.80 4.60 3.80

Call Me Hal, Iv Davies, 4.40 4.60

Muscana, Br Ranger, 4.20

T: 1:58.4. Ex. (4/1) $51.00; Tri. (4/1/2) $441.00

SEVENTH, Pace, $4,000

Pokerface, Mc Sowers, 3.00 2.60 2.80

Final Champion, An Harrington, 5.40 4.20

Amethyst Seelster, Da Deslandes, 2.80

T: 1:57.1. Ex. (1/5) $15.80; Tri. (1/5/8) $156.00; Pick 3 Races (4/4/1) $119.00

EIGHTH, Pace, $3,500

Cab Bearnaise, St Wilson, 15.00 5.40 3.40

Studio Session, Br Ranger, 5.00 3.20

Something Royal, He Campbell, 8.20

T: 1:58.4. Ex. (3/2) $41.20; Tri. (3/2/1) $189.00

NINTH, Pace, $2,500

Daydreamer Jo, Da Deslandes, 12.80 4.80 5.00

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr, 4.60 3.60

Iloveroses, Mc Sowers, 2.60

T: 1:59.4. Ex. (3/2) $44.80

Tri. (3/2/1) $70.60; 1st Half Late Double (3/3) $78.60

Total Handle: $35,337

Wednesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Trot, $9,709

Just Enuf Sass, Mi Stevenson Lady Victoria, Iv Davies Miss American Bi, Br Ranger Winning Wind, Ma Athearn Pembroke Sweets, He Campbell

SECOND, Pace, $3,000

Rockin Roxine, St Wilson Tip Em Off, Da Deslandes Aslan K, Ke Switzer Raven Seelster, Br Ranger Pay The Do’s, Da Ingraham Thankyouallmyfans, Er Davis Primos Last Rodeo, He Campbell Dragon Me Down, Ma Athearn

THIRD, Trot, $9,709

Kate At The Cup, Ga Mosher Miss Lily Hayes, Da Ingraham Pembroke Vicki, He Campbell Victor’s Secret, Iv Davies Buena Vita Bebe, Ro Cushing

FOURTH, Pace, $3,500

Bullseye, Ga Mosher Quint Largo, Mc Sowers Pop A Top Pop, Br Ranger Our Walden Bury N, Aa Hall Sachertorte, An Harrington Jin Dandy, Da Ingraham Cool Runnings, Ma Athearn Brett Mcfavrelous, He Campbell

FIFTH, Pace, $3,500

Lucky Michael, St Wilson Sagebrush Sharp, Ga Mosher All Net, Da Ingraham Bettor’s Pride, Mc Sowers Downeast Foxy Lady, Br Ranger Marc Et Master, Da Deslandes Thewaythewestwon, Wi Campbell

SIXTH, Pace, $3,500

Paris Beau, Ga Mosher Artys Wish, He Campbell Aint No Mo, Ru Lanpher III Jk Allnitelong, Sh Thayer Lifeontherange, Br Ranger Js Mcflash, Mc Sowers Chocolate Biskit, Da Deslandes Checkisinthemail, Er Davis

SEVENTH, Pace, $4,000

Pembroke Pharoah, He Campbell Jackson K Down, Ga Mosher Waltzacrossthewire, Da Ingraham Bo Master, Sh Thayer What A Hooligan, Br Ranger Keystone Camaro, Mc Sowers

EIGHTH, Pace, $3,000

American Flight, An Harrington K D Overdrive, Mi Stevenson Pembroke Art, He Campbell Wave That Banner, Da Ingraham Guns N Money, St Wilson Made Of Iron, Br Ranger Penney’s Spirit, Mc Sowers Bold Willie, Ga Mosher

NINTH, Pace, $4,000

Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer Spy In The Camp, Ga Mosher Fancy Footwork, Br Ranger For Kevin’s Sake, Da Deslandes Wishing You Well, He Campbell Dirty Devil, Mc Sowers

TENTH, Pace, $2,700