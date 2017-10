Monday harness racing results; weekend results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Monday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $3,000

1. Cevina De Chakrika, Ma Athearn

2. Steppin Hanover, An Harrington

3. Algebra, Mi Cushing

4. Midnight Mass, He Campbell

5. Maddie D, Ga Mosher

SECOND, Pace, $2,750

1. K D Overdrive, Ga Mosher

2. Cisco Hanover, Da Deslandes

3. Woodmere Bigsplash, Sh Thayer

4. Camstar, An Harrington

5. Sinners Prayer, Gr Bowden

6. Pembroke Maverick, He Campbell

7. San Antony-O, Er Davis

THIRD, Pace, $3,100

1. Wild Lady Luck, Sh Thayer

2. Nikitas Halo, Gr Bowden

3. Brickyard Nellie, Mi Cushing

4. Caseofthesillies, Aa Hall

5. U Cant Fix Stupid, Ga Mosher

6. Casimir Nymph, He Campbell

FOURTH, Pace, $3,000

1. Keemosabe, Sh Thayer

2. Only Way I Know, Er Davis

3. To Much Fun, He Campbell

4. D J Supreme, Ga Mosher

5. Charlie By Far, An Harrington

6. Sterling Chris, Ma Athearn

FIFTH, Pace, $2,750

1. Upfront Grantsgirl, An Harrington

2. Tweedledtweedledum, Ph Sowers

3. Ashtoreth Hanover, Ma Athearn

4. Thaacaretheeso, Mi Cushing

5. Fifty Spender, Da Deslandes

6. Drunk And Dramatic, Gr Bowden

7. Stirling Beauty, Ga Mosher

8. Devil May Care, He Campbell

SIXTH, Pace, $3,500

1. Carrie Ann, Sh Thayer

2. Sweetchildofmine, Da Deslandes

3. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

4. Geisha Girl N, Ma Athearn

5. Cute Hill, He Campbell

6. Lucksgottachange, Gr Bowden

7. Lyra, Ga Mosher

SEVENTH, Pace, $3,500

1. Falcon’s Luke, Ph Sowers

2. Histoire Eternelle, Sh Thayer

3. Hay You Hellion, He Campbell

4. Quincy, Sc Mac Kenzie

5. Paris Beau, Do Beckwith

6. American Fighter, Da Deslandes

7. Allcardsallthetime, Ma Athearn

8. Lightning Raider N, Ga Mosher

EIGHTH, Pace, $3,100

1. Fast Ben, Gr Bowden

2. Touchdown Mindale, Er Davis

3. Ringo, An Harrington

4. Tom And Stan, Da Deslandes

5. Wave That Banner, He Campbell

6. City Of The Year, Mi Downey

7. Daughtry Hanover, Sh Thayer

8. Corky Baran, Ga Mosher



SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $5,000 Pace 1:58.0

6-Regulus N (Wa Case Jr) 5.80 3.00 3.20

1-Waltzacrossthewire (Ni Graffam) 6.40 4.00

3-Sign To Inverell A (Da Ingraham) 6.40

Ex. (6-1) $49.20; Tri. (6-1-3) $197.80

SECOND $3,500 Pace 1:59.4

1-Hot Shot Lawyer (Wi Campbell) 6.80 4.40 3.00

3-Gaelic Thunder (Mi Cushing) 3.20 2.40

6-Dansan Carruso (Wa Case Jr) 3.40

Ex. (1-3) $15.60; Tri. (1-3-6) $80.60; 10 cent Sprf. (1-3-6-2) $16.68; DD (6-1) $16.80

THIRD $3,500 Pace 1:57.1

5-Caviart Tyler (Da Ingraham) 5.00 2.80 2.10

6-Dragon Seelster (Mi Cushing) 5.80 2.60

3-Terem Up Louie (Wi Campbell) 3.80

Ex. (5-6) $20.60; Tri. (5-6-3) $57.60

FOURTH $3,000 Pace 1:59.4

4-Outrageous Belle (Wi Campbell) 5.60 2.80 2.40

1-Arabella (Ni Graffam) 2.20 2.20

2-Recipe For Poverty (Wa Case Jr) 4.60

Ex. (4-1) $10.20; Tri. (4-1-2) $27.00

FIFTH $4,000 Pace 1:58.1

4-Shanghai Warrior (To Whitney) 4.20 2.20 2.10

2-May Day Jojo (Aa Hall) 3.40 2.10

5-Mcardle Royale N (Ph Sowers) 2.20

Ex. (4-2) $10.80; Tri. (4-2-5) $16.00; Pick 3 (5-4-4) $44.40

SIXTH $3,500 Pace 2:00.3

4-Beautiful Brew (Wa Case Jr) 3.20 3.40 2.40

3-Wishing You Well (Wi Campbell) 2.60 2.60

6-Camturo Beach (Da Ingraham) 2.20

Ex. (4-3) $5.40; Tri. (4-3-6) $15.60; 10 cent Sprf. (4-3-6-5) $25.31; Mid DD (4-4) $7.00

SEVENTH $3,800 Pace 2:00.0

4-Daddy Let Me Drive (Fr Petrelli) 8.40 5.40 3.60

1-Bin There Said So (Wi Campbell) 17.00 8.20

6-Bettor Get Tipsy (Ma Athearn) 4.60

Ex. (4-1) $132.00; Tri. (4-1-ALL) $115.80

EIGHTH $4,200 Pace 1:57.0

3-Well Lets See (Wi Campbell) 3.40 2.40 2.10

6-Here’s The Scoop (Da Ingraham) 3.00 2.40

7-Through The Fence (Mi Cushing) 4.40

Ex. (3-6) $12.80; Tri. (3-6-7) $50.80

NINTH, $3,500 Pace 1:59.4

1-Seawind Kerry (Wa Case Jr) 3.20 4.60 2.10

8-Tricia Star (Ry Hall) 11.00 3.40

3-Camtizzy (Wi Campbell) 2.20

Ex. (1-8) $93.80; Tri. (1-8-3) $482.40; Pick 3 (4-3-1) $104.20

TENTH $3,800 Pace 1:58.0

1-Go West Lucky Cam (Wi Childs) 4.60 2.10 2.40

5-Conkers Conquest (To Whitney) 3.00 3.00

8-Heart Breaking (Aa Hall) 11.60

Ex. (1-5) $8.00; Tri. (1-5-8) $123.60

ELEVENTH $3,500 Pace 1:58.2

5-Briar Creeks Angel (Wi Campbell) 5.40 3.40 2.10

2-Boy Crazy (Wa Case Jr) 3.40 2.10

3-Medoland J T (Da Deslandes) 2.10

Ex. (5-2) $24.80; Tri. (5-2-3) $44.40; 10 cent Sprf. (5-2-3-7) $4.81; Late DD (1-5) $12.80; Total Handle: $47,097

Sunday’s Results

FIRST $4,500 Trot 1:59.1

5-Tango Pirate (Ni Graffam) 3.80 2.40 2.20

1-Mack’s Gold Band (Wa Case Jr) 4.60 3.60

3-Beer League (Da Deslandes) 3.00

Ex. (5-1) $15.80; Tr. (5-1-3) $52.20

SECOND $3,400 Pace 1:58.1

7-Allamerican Dice (Da Deslandes) 11.40 4.00 3.60

2-Dragon King (Wi Campbell) 3.80 2.80

5-Dynamic Rayzer (Da Ingraham) 5.00

Ex. (7-2) $16.80; Tr. (7-2-5) $119.60; 10 cent Sprf. (7-2-5-1) $28.06; DD (5-7) $14.80

THIRD $4,000 Pace 1:57.4

3-Powerful Love (Wi Campbell) 18.20 4.00 2.60

2-Olivia’s Z Tam (Ni Graffam) 3.00 2.20

1-Fashion Ruffles (Da Ingraham) 2.40

Ex. (3-2) $30.40; Tr. (3-2-1) $94.40

FOURTH $4,000 Pace 1:56.0

4-Kim’s Day (Wi Campbell) 4.20 3.00 2.10

6-Fox Valley Bailey (Fr Petrelli) 5.20 2.40

3-Machmeter (Wa Case Jr) 2.10

Ex. (4-6) $12.20; Tr. (4-6-3) $63.40

FIFTH $7,500 Pace 1:55.1

6-Caviart Caterina (Wa Case Jr) 3.40 3.60 2.20

3-Darlington Stripe (Da Ingraham) 4.40 3.20

5-Western Stepp (Wi Campbell) 3.20

Ex. (6-3) $25.40; Tr. (6-3-5) $40.00; Pick 3 (3-4-6) $87.80

SIXTH $3,500 Trot 2:01.3

7-Sierra Madera (Ni Graffam) 27.40 10.60 5.60

1-Uncle Freddie (Wa Case Jr) 6.40 4.20

8-Kegler Hanover (Da Ingraham) 3.40

Ex. (7-1) $230.80; Tr. (7-1-8) $876.80; 10 cent Sprf. (7-1-8-3) $45.19; MID DD (6-all) $3.40

SEVENTH $3,800 Pace 2:02.4

8-Got To Be Trouble (Ma Athearn) 79.80 12.60 5.00

7-Radical (Da Ingraham) 6.40 4.60

3-Daydreamer Jo (Da Deslandes) 6.80

Ex. (all-7) $8.00; Tr. (8-all-all) $484.70

EIGHTH $4,000 Trot 2:01.4

3-Wolf’s Milan (Da Deslandes) 9.80 4.20 3.00

1-Saint Patty’s Doll (Da Ingraham) 4.40 2.20

7-Scottish Blue (Wa Case Jr) 3.20

Ex. (3-1) $20.60; Tr. (3-1-7) $121.20

NINTH $3,500 Pace 1:58.0

2-My Time Hanover (Wi Campbell) 10.20 4.40 3.40

6-Itsallaboutmike (Da Deslandes) 4.20 2.80

7-Boots N Bourbon (Da Ingraham) 5.60

Ex. (2-6) $68.40; Tr. (2-6-7) $240.80; Pick 3 (8-3-2) $25.60

TENTH $4,000 Pace 1:57.0

5-Js Mcflash (Mi Cushing) 22.60 6.00 4.00

7-Bubeleh Stone (Wi Campbell) 8.00 6.40

2-Rocknalltheway (Wa Case Jr) 3.40

Ex. (5-7) $132.20; Tr. (5-7-2) $307.80

ELEVENTH $3,500 Pace 1:58.2

1-Allegiance (Ma Athearn) 13.20 3.80 2.40

4-King Otra (Sh Taggart) 3.20 2.60

5-Tylers Rendevous (Da Deslandes) 3.20

Ex. (1-4) $50.40; Tr. (1-4-5) $93.60; 10 cent Sprf. (1-4-5-3) $50.17; Late DD (5-1) $167.80

Total Handle: $36,820