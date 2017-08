Local harness racing results

Harness racing

UNION FAIR

Sunday’s Results

First, Pace, $3,000

3. Roman Conqueror N, W. Campbell 2.20-2.20-2.10

4. Buckeye Baddler, Md. Cushing 6.80-2.10

1. Dragon King, J. Bertolini 2.10

T—1:58.3; Qu. 3-4, $9.80; Ex. 3-4, $4.20; Tri. 3-4-1, $38.40

Second, Pace, $3,000

4. Billy’s Falcon, W. Campbell 2.20-2.20-2.10

1. Critique, M. Downey 3.80-2.10

5. She’sallfinn, S. Taggart 2.10

T—1:58.2; Qu. 1-4, $7.00; Ex. 4-1, $10.20; Tri. 4-1-5, $15.40; DD 3-4, $2.80

Third, Pace, $2,700

1. Bettor Get Tipsy, Md. Cushing 8.40-3.00-3.20

3. Miss Mary Luck, W. Campbell 2.40-2.20

2. Hurricane Arthur, M. Downey 2.20

T—2:01; Qu. 1-3, $3.40; Ex. 1-3, $11.80

Fourth, Pace, $2,500

5. Just Do It Jesse, W. Campbell 10.60-3.40-2.80

3. Drunk and Dramatic, K. Case 2.20-2.20

2. Poocham Pal, S. Taggart 4.80

T—2:01.1; Qu. 3-5, $12.20; Ex. 5-3, $23.80

Fifth, Place, $2,500

2. Tinys Million, W. Campbell 4.80-3.20-2.40

5. Swift Image, S. Taggart 9.20-3.00

1. Doubleshotascotch, A. Harrington 2.40

T—1:59.3; Qu. 2-5, $10.80; Ex. 2-5, $50.20; Tri. 2-5-1, $45.20; DD 5-2, $15.60

Sixth, Pace, $3,600

4. Shea Writes Right, W. Campbell 5.00-3.60-2.10

2. Casimir Nymph, Md. Cushing 7.00-2.10

3. Southwest Bliss, C. Nye 2.10

T—1:58; Qu. 2-4, $19.80; Ex. 4-2, $28.00; Tri. 4-2-3, $29.40

Seventh, Pace, $3,600

3. Bold Willie, W. Campbell 2.60-2.20-2.20

5. Regal Delight, M. Sowers 2.40-2.20

4. Sachertorte, Md. Cushing 2.40

T—1:57.3; Qu. 3-5, $3.80; Ex. 3-5, $5.20; Tri. 3-5-4, $12.00

Eighth, Pace, $2,700

3. Nikitas Halo, Md. Cushing 6.80-3.60-2.80

2. You Belong With Me, M. Sowers 2.80-2.40

1. Stirling Beauty, C. Nye 3.20

T—1:59.3; Qu. 2-3, $28.60; Ex. 3-2, $50.60; DD 3-3, $9.60; Total Handle: $15,672

SKOWHEGAN FAIR

Saturday’s Results

First, Trot, $3,600

1. Roadshow Vic, S. Gray 9.40-15.80-2.60

3. Kegler Hanover, D. Ingraham 7.80-2.80

2. Pembroke Prayer, H. Campbell 2.40

T—2:00; Qu. 1-3, $33.80; Ex. 1-3, $16.60; Tri. 1-3-2, $107.80

Second, Pace, $2,700

2. A OK Hanover, W. Campbell 3.40-2.40-2.20

3. Southwind Inferno, Mm. Athearn 7.00-3.00

1. Red Star Tyson, S. Gray 2.20

6. Only Way I Know, D. Ingraham 2.20

T—1:57; Qu. 2-3, $27.60; Ex. 2-3, $47.40; Tri. 2-3-1, $29.60; 2-3-6, $55.20; DD 1-2, $33.40

Third, Pace, $10, 187

1. Thankyouallmyfans, E. Davis Jr. 2.60-2.20-2.10

4. Heythepartysover, D. Ingraham 2.80-2.10

6. It’s Rebel Day, W. Campbell 2.10

T—1:58.3; Qu. 1-4, $9.20; Ex. 1-4, $8.60; Tri. 1-4-6, $47.40

Fourth, Pace, $2,800

1. Rock Baby Rock, D. Ingraham 15.20-9.40-5.00

2. Rafferty Hanover, E. Davis Jr. 17.40-6.60

4. A Place Out West, Md. Cushing 5.80

T—2:00.3; Qu. 1-2, $57.00; Ex. 1-2, $69.40; Tri. 1-2-4, $633.60

Fifth, Pace, $3,600

2. Nuclearccino, D. Ingraham 4.20-2.20

3. McHeartbreaker, W. Campbell 2.40

4. Happy Surprise, E. Davis Jr.

T—1:57; Qu. 2-3, $6.40; Ex. 2-3, $6.40

Sixth, Pace, $3,000

4. Keemosabe, M. Sowers 2.80-2.40-2.60

3. Sterling Chris, D. White 13.00-3.60

5. Rambling Jet, D. Crochere 7.00

T—1:56.4; Qu. 3-4, $25.00; Ex. 4-3, $48.60; Tri. 5-3-5, $170.20; DD 2-4, $6.60

Seventh, Pace, $6,000

4. Rocnrolwilneverdie, W. Campbell 3.60-3.00-2.100

3. Escape The News, R. Cushing 7.60-2.20

2. Regulus N, G. Mosher 2.10

T—1:54.2; Qu. 3-4, $22.00; Ex. 4-3, $28.20; Tri. 4-3-2, $71.00

Eighth, Pace, $10,363

4. Mylastdime, S. Gray 4.00-4.40-2.10

3. Just One More Time, R. Cushing 22.60-2.20

5. Luceman, G. Mosher 2.10

T—2:00.2; Qu. 3-4, $37.40; Ex. 4-3, $50.00; Tri. 4-3-5, $67.80

Ninth, Pace, $10,000

4. J J S Jet, W. Campbell 10.80-2.20-2.10

5. Shesjustadelight N, R. Cushing 2.20-2.10

1. Bet You, S. Gray 2.10

T—1:53; Qu. 4-5, $10.40; Ex. 4-5, $50.00; Tri. 4-5-1, $34.00

Tenth, Pace, $2,700

1. Caseofthesillies, Md. Cushing 2.60-2.20-2.20

4. Steppin Hanover, N. Graffam 2.20-2.60

2. She Gone, E. Davis Jr. 2.40

T—1:56.1; Qu. 1-4, $7.00; Ex. 1-4, $8.80; DD 4-1, $16.40; Total Handle: $48,414

SCARBOROUGH DOWNS

Sunday’s Results

FIRST $3,000 Trot 2:00.1

3-S D Prohibition (Ga Mosher) 24.20 15.00 9.00

4-General Bill Brown (Ma Athearn) 4.80 2.60

6-Ellabunda (He Campbell) 3.80

Ex. (3-4) $263.40; Tr. (3-4-all) $211.20

SECOND $3,200 Trot 2:02.4

2-Anime Hanover (Ho Davis Jr) 2.80 2.60

1-Tattoosngirls (He Campbell) 6.40

3-Cc’s Dusty (Wa Watson)

Ex. (2-1) $7.80; DD (3-2) $52.60

THIRD $9,977 Trot 2:05.2

2-Pembroke Dancer (He Campbell) 2.40 2.10 2.10

3-Sweet Amy O (Jo Beckwith) 6.00 4.00

5-Dualpatwitchywoman (Ho Davis Jr) 5.80

Ex. (2-3) $8.20; Tr. (2-3-5) $28.60

FOURTH $3,400 Pace 1:58.1

1-Bo Knows To Win (Aa Hall) 3.00 2.40 2.10

2-Wake (Be Merrill) 4.60 2.60

3-Dragon Wings (Ke Hafford III) 2.40

Ex. (1-2) $11.60; Tr. (1-2-3) $41.80

FIFTH $10,272 Trot 2:02.3

1-He’salilbitnoble (Ma Athearn) 4.60 2.40 2.40

2-Cinamatic Venture (Ga Mosher) 3.00 2.60

3-Go Full Throttle (Ki Ireland) 6.80

Ex. (1-2) $20.80; Tr. (1-2-3) $99.00; Pick 3 (2-1-1) $27.60

SIXTH $3,400 Pace 1:57.4

4-Roadway (Aa Hall) 5.20 3.20 2.40

2-Heart Breaking (To Whitney) 2.20 2.20

1-Itsallaboutmike (Jo Burke) 3.00

Ex. (4-2) $6.60; Tr. (4-2-1) $37.80; Mid DD (1-4) $14.40

SEVENTH $9,976 Trot 2:06.1

6-Wild Bandita (Ma Athearn) 11.00 5.60 2.10

5-American Flambe (Mi Cushing) 3.00 2.10

4-June Carter Cast (Ga Mosher) 2.10

Ex. (6-5) $20.60; Tr. (6-5-4) $43.80

EIGHTH $3,200 Pace 1:57.0

5-Penney’s Spirit (To Whitney) 2.20 2.10 2.10

1-Gris Beau Hanover (Aa Hall) 2.60 3.00

4-Remix (Ke Hafford III) 2.60

Ex. (5-1) $6.80; Tr. (5-1-4) $18.60

NINTH $3,000 Pace 1:57.1

3-Janinne (Ti Hudson) 12.20 3.60 3.20

1-Allstar Gal (He Campbell) 2.60 2.40

5-Luv A Lot Hanover (Ry Abel) 5.40

Ex. (3-1) $25.60; Tr. (3-1-5) $211.80; Late DD (5-3) $18.40; Pick 3 (6-5-3) $102.00; Total Handle: $40,873

Saturday’s Results

FIRST $3,000 Pace 2:01.1

2-Dansan Carruso (Aa Hall) 6.80 4.00

5-Got To Be Trouble (Ma Athearn) 2.60

4-Easy Joe (Er Davis)

Ex. (2-5) $14.00

SECOND $3,500 Trot 2:01.1

3-Wolf’s Milan (Da Deslandes) 9.00 3.00 4.20

4-Uncle Freddie (Ry Abel) 4.80 3.20

1-Rhythmic Moves (Jo Nason) 3.20

Ex. (3-4) $20.80; Tri. (3-4-1) $55.20; DD (2-3) $16.60

THIRD $3,000 Pace 2:00.2

5-Color Palette K (Ma Athearn) 6.20 5.20 3.40

4-King Of The D (Da Deslandes) 4.20 6.40

1-Real Yankee (Aa Hall) 2.60

Ex. (5-4) $16.80; Tri. (5-4-1) $52.60

FOURTH $3,600 Pace 1:58.0

5-Weekend Fling (Aa Hall) 5.40 3.40 2.10

4-Sweetchildofmine (Da Deslandes) 3.40 2.10

3-Carolina Hurricane (Ry Abel) 2.10

Ex. (5-4) $17.60; Tri. (5-4-3) $62.40

FIFTH $3,500 Pace 1:58.1

1-Ohm Like Clockwork (Da Deslandes) 9.20 4.80 2.10

6-Hedges Lane (Aa Hall) 4.40 2.20

3-Mcardle Royale N (Wa Watson) 2.40

Ex. (1-6) $54.60; Tri. (1-6-3) $65.60; Mid DD (5-1) $27.60; Pick 3 (5-5-1) $29.20

SIXTH $3,000 Pace 1:59.4

5-Catchajolt (Jo Nason) 10.20 5.20 2.80

1-Astreos Delight (Lo Gasbarro III) 5.20 2.40

2-Briar Creeks Angel (Wa Watson) 2.60

Ex. (5-1) $52.80; Tri. (5-1-2) $165.60

SEVENTH $3,000 Pace 2:01.4

1-Armed Robbery (Sh Taggart) 7.40 2.40 3.40

2-Sweet Heat (Aa Hall) 2.60 2.20

5-Really Living (Da Deslandes) 3.40

Ex. (1-2) $15.80; Tri. (1-2-5) $71.60

EIGHTH $3,300 Pace 1:58.2

5-Personnel Space (Er Davis) 26.60 15.80 3.20

1-Medoland J T (Da Deslandes) 3.80 3.00

4-Sham’s Big Guy (Ry Abel) 5.60

Ex. (5-1) $91.00; Tri. (5-1-4) $410.40; 10 Cent Superfecta 1-4-6) $261.75; Late DD (1-5) $111.20; Pick 3 (5-1-5) $129.50; Total Handle: $49,475