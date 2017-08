Local harness racing results, starters

Harness Racing

Skowhegan State Fair

Saturday’s Starters, 1 p.m.

First, Trot, $3,600

1. Roadshow Vic, S. Gray

2. Pembroke Prayer, H. Campbell

3. Kegler Hanover, D. Ingraham

4. Alternat Thursdays, E. Davis Jr.

5. Iain’tnomomaluke, J. Beckwith

Second, Pace, $2,700

1. Red Star Tyson, S. Gray

2. A OK Hanover, W. Campbell

3. Southwind Inferno, Mm. Athearn

4. Camstar, E. Davis Jr.

5. To Much Fun, G. Mosher

6. Only Way I Know, D. Ingraham

7. Cash Cab, M. Sowers

Third, Pace, $10, 187

1. Thankyouallmyfans, E. Davis Jr.

2. Chief Pale Face, W. Childs

3. Flip The Dice, R. Humphrey

4. Heythepartysover, D. Ingraham

5. Hoppi, R. Cushing

6. It’s Rebel Day, W. Campbell

7. Secret Assault, S. Gray

Fourth, Pace, $2,800

1. Rock Baby Rock, D. Ingraham

2. Rafferty Hanover, E. Davis Jr.

3. Dad’s Boy, L. MacDonald

4. A Place Out West, Md. Cushing

5. Justice Department, S. Gray

6. Rule The Air, H. Campbell

7. The Doodah Man, W. Campbell

8. Fast Ben, S. MacKenzie

Fifth, Pace, $3,600

1. Caviart Savannah, G. Mosher

2. Nuclearccino, D. Ingraham

3. McHeartbreaker, W. Campbell

4. Happy Surprise, E. Davis Jr.

5. Cams Trivia W. Childs

Sixth, Pace, $3,000

1. Go West Lucky Cam, W. Childs

2. Sinful Vito, C. Petrelli

3. Sterling Chris, D. White

4. Keemosabe, M. Sowers

5. Rambling Jet, D. Crochere

6. Three New Dawns, E. Bickmore

Seventh, Pace, $6,000

1. Paris Beau, D. Ingraham

2. Regulus N, G. Mosher

3. Escape The News, R. Cushing

4. Rocnrolwilneverdie, W. Campbell

5. Pembroke Wildcat, H. Campbell

Eighth, Pace, $10,363

1. Outta Touch, H. Campbell

2. Stormyweatherahead, J. Beckwith

3. Just One More Time, R. Cushing

4. Mylastdime, S. Gray

5. Luceman, G. Mosher

6. Mr Blakely, D. Ingraham

7. Shotgun Called It, W. Campbell

8. Holland Strong, Mm. Athearn

Ninth, Pace, $10,000

1. Bet You, S. Gray

2. Major Starlight, D. Ingraham

3. He’s Marvalous, N. Graffam

4. J J S Jet, W. Campbell

5. Shesjustadelight N, R. Cushing

Tenth, Pace, $2,700

1. Caseofthesillies, Md. Cushing

2. She Gone, E. Davis Jr.

3. Courageous, D. Ingraham

4. Steppin Hanover, N. Graffam

5. Cevina De Chakrika, C. Petrelli

Friday’s Results

First, Pace, $3,400

2. Bubeleh Stone, W. Campbell 4.20-2.20-2.10

1. Aint No Mo, G. Mosher 2.20-2.10

3. City of the Year, M. Downey 2.40

T-1:57; Qu. 1-2, $6.40; Ex. 2-1, $17.40; Tri. 2-1-3, $23.40

Second, Pace, $10,357

1. Luck of the Deal, Mm. Athearn 41.40-6.20-3.00

2. Justcallmedee, Mk. Athearn 2.20-2.20

6. Poocham Magic, W. Campbell 2.60

T-2:04.1; Qu. 1-2, $4.20; Ex. 1-2, $19.20; Tri. 1-2-6, $58.60; DD 2-1, $21.20

Third, Pace, $2,900

1. Wild Lady Luck, Md. Cushing 15.60-7.20-4.60

4. Cyclone Pass, N. Graffam 3.60-2.80

2. Brew, M. Sowers 2.80

T-1:59.3; Qu. 1-4, $13.80; Ex. 1-4, $31.00; Tri. 1-4-2, $54.40

Fourth, Pace, $2,500

5. Saratoga Liz, W. Campbell 8.60-8.80-6.80

2. Double Down Dash, D. Dickison 10.00-9.20

3. Tip Em Off, D. Ingraham 4.20

T-2:04.2; Qu. 2-5, $128.00; Ex. 5-2, $221.20; Tri. 5-2-3, $176.80

Fifth, Pace, $3,500

8. Shes A Maverick, J. Nason 9.60-5.20-2.40

9. Pembroke Passionly, H. Campbell 2.80-2.20

3. Tip Em Off, D. Ingraham 2.60

T-2:02.2; Qu. 8-9, $8.20; Ex. 8-9, $13.80; Tri. 8-9-3, $60.40

Sixth, Pace, $3,500

7. Tenacious One A, R. Cushing 7.80-3.60-2.20

4. Medoland Bobcat, G. Mosher 4.40-2.40

1. Falcon’s Luke, W. Campbell 2.20

T-1:58.2; Qu. 4-7, $7.60; Ex. 7-4, $23.00; Tri. 7-4-1, $64.00; DD 8-7, $40.20

Seventh, Trot, $4,000

2. Ugly Stik, R. Cushing 13.60-5.60-4.60

4. Maine Cast, Md. Cushing 7.80-3.40

8. Trotalot, W. Campbell 3.00

T-2:01.3; Qu. 2-4, $59.60; Ex. 2-4, $115.00; Tri. 2-4-8, $442.00

Eighth, Pace, $3,400

2. Noble’s Grand Slam, E. Davis Jr. 9.00-4.80-3.80

3. Wishing You Well, W. Campbell 3.80-2.10

1. Deuces and Jacks, Md. Cushing 2.20

T-1:59.2; Qu. 2-3, $16.80; Ex. 2-3, $49.60; Tri. 2-3-1, $50.00

Ninth, Pace, $4,000

6. Lady Spartacus, W. Campbell 6.20-3.80-2.40

4. Darlington Stripe, D. Ingraham 4.40-2.40

3. You’re News, T. Hudson 2.60

T-1:59.1; Qu. 4-6, $17.60; Ex. -4, $22.00; Tri. 6-4-3, $161.40

Tenth, Pace, $2,900

5. Carrie Ann, Md. Cushing 5.20-2.80-2.10

2. You Belong With Me, D. Ingraham 3.80-2.20

4. Kimmie Cam, H. Campbell 2.60

T-2:01.1; Qu. 2-5, $14.40; Ex. 5-2, $31.40; Tri. 5-2-4, $111.00; DD 6-5, $17.40; Total Handle: $19,879

Union Fair

Sunday’s Starters, 1 p.m.

First, Pace, $3,000

1. Dragon King, J. Bertolini

2. American Fighter, A. Harrington

3. Roman Conqueror N, W. Campbell

4. Buckeye Baddler, Md. Cushing

5. Sammy Storm, M. Sowers

Second, Pace, $3,000

1. Critique, M. Downey

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

3. Race Me Android, W. Childs

4. Billy’s Falcon, W. Campbell

5. She’sallfinn, S. Taggart

Third, Pace, $2,700

1. Bettor Get Tipsy, Md. Cushing

2. Hurricane Arthur, M. Downey

3. Miss Mary Luck, W. Campbell

4. Daydreamer Jo, K. Chase

5. Race Me Cocoa, W. Childs

Fourth, Pace, $2,500

1. Fulla Fire, J. Bertolini

2. Poocham Pal, S. Taggart

3. Drunk and Dramatic, K. Case

4. Mr Douglas, Md. Cushing

5. Just Do It Jesse, W. Campbell

Fifth, Place, $2,500

1. Doubleshotascotch, A. Harrington

2. Tinys Million, W. Campbell

3. Stare Down, M. Downey

4. Reagans Revenge, Md. Cushing

5. Swift Image, S. Taggart

6. Handsoffmycanoli, M. Sowers

Sixth, Pace, $3,600

1. Lil Miss Snowflake, K. Case

2. Casimir Nymph, Md. Cushing

3. Southwest Bliss, C. Nye

4. Shea Writes Right, W. Campbell

5. Forbettor or Worse, M. Sowers

Seventh, Pace, $3,600

1. Getmeoutofdebt, C. Nye

2. Desired, S. Taggart

3. Bold Willie, W. Campbell

4. Sachertorte, Md. Cushing

5. Regal Delight, M. Sowers

Eighth, Pace, $2,700

1. Stirling Beauty, C. Nye

2. You Belong With Me, E. Bickmore

3. Nikitas Halo, Md. Cushing

4. McPfast Bluegrass, R. Cloutier Jr.

5. Pacific Perch, W. Campbell

Scarborough Downs

Saturday’s Starters, 4:30 p.m.

FIRST NW251PSL5 $3,000 Pace

1. Vermilion Bird (Wa Watson) 7-2

2. Dansan Carruso (Aa Hall) 6-1

3. Reagans Conquest (Da Deslandes) 8-1

4. Easy Joe (Er Davis) 5-2

5. Got To Be Trouble (Ti Ferrante) 9-2

SECOND NW400PSL5 $3,500 Trot

1. Rhythmic Moves (Jo Nason) 7-1

2. Explosiveafternoon (Sh Taggart) 5-1

3. Wolf’s Milan (Da Deslandes) 3-1

4. Uncle Freddie (Ry Abel) 2-1

5. Im A King (Pa Battis) 4-1

THIRD NW251PSL5 $3,000 Pace

1. Real Yankee (Aa Hall) 6-1

2. Mr Bo Diddley (Wa Watson) 7-2

3. Golden Tree (Sh Taggart) 6-1

4. King Of The D (Da Deslandes) 9-2

5. Color Palette K (Ma Athearn) 5-2

FOURTH W4-8PMLT $3,600 Pace

1. Artzuma (Er Davis) 7-1

2. Through The Fence (Wa Watson) 3-1

3. Carolina Hurricane (Ry Abel) 5-1

4. Sweetchildofmine (Da Deslandes) 4-1

5. Weekend Fling (Aa Hall) 2-1

FIFTH NW400PSL5 $3,500 Pace

1. Ohm Like Clockwork (Da Deslandes) 4-1

2. Four Starz Louie (Sh Taggart) 9-2

3. Mcardle Royale N (Wa Watson) 5-2

4. Rocknalltheway (Ry Abel) 7-2

5. Lucky Mac (Ma Athearn) 7-1

6. Hedges Lane (Aa Hall) 5-1

SIXTH FM3500CLCD $3,000 Pace

1. Astreos Delight (Lo Gasbarro III) 5-1

2. Briar Creeks Angel (Wa Watson) 9-2

3. Boy Crazy (Er Davis) 7-1

4. Carls Glory (Da Deslandes) 5-2

5. Catchajolt (Jo Nason) 7-2

SEVENTH NW2PMLT $3,000 Pace

1. Armed Robbery (Sh Taggart) 3-1

2. Sweet Heat (Aa Hall) 2-1

3. Royal Flush (Ry Abel) 5-1

4. Big Bad Rock (Mi Girouard) 4-1

5. Really Living (Da Deslandes) 7-1

6. Dominic’s Magic (Ti Hudson) 7-1

EIGHTH 3500CL $3,300 Pace

1. Medoland J T (Da Deslandes) 5-1

2. Forward Bliss (Jo Nason) 6-1

3. Heaven Touched (Wi DuBois) 8-1

4. Sham’s Big Guy (Ry Abel) 7-2

5. Personnel Space (Mi Girouard) 8-1

6. Four Starz Alex (Aa Hall) 6-1

7. Thunder’s Toy (Sh Taggart) 5-2

8. Cruzin Maverick (Wi Campbell) 9-2