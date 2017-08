Skowhegan, Scarborough harness racing results, starters

Harness Racing

Skowhegan State Fair

Wednesday’s Results

First, Trot, $2,800

4. Royal Hawaii, D. Ingraham 2.80-2.20-2.10

1. Ellabunda, W. Campbell 2.40-2.10

5. Explosive Ripple, H. Campbell 2.10

T-2:00; Qu. 1-4, $6.80; Ex. 4-1, $10.80

Second, Pace, $2,000

4. Jump Start, R. Cushing 4.60-5.80-2.80

1. Boy Crazy, E. Davis 7.20-9.20

2. Brickyard Nellie, M. Sowers 4.40

T-1:57.3; Qu. 1-4, $26.20; Ex. 4-1, $33.80; Tri. 4-1-2, $107.40; DD 4-4, $7.40

Third, Pace, $3,200

2. Well Lets See, W. Campbell 14.20-2.20-2.40

1. Some Gold, N. Graffam 2.20-2.20

3. Rachel Crawford, Mi. Cushing 2.40

T-1:55; Qu. 1-2, $5.00; Ex. 2-1, $12.00; Tri. 2-1-3, $57.60

Fourth, Pace, $10,242

1. CBF Sunshine, E. Davis Jr. 6.40-2.80-2.20

5. Arabella, N. Graffam 3.80-2.20

3. Downeast Foxy Lady, G. Mosher 2.40

T-1:59.1; Qu. 1-5, $4.80; Ex. 1-5, $10.00; Tri. 1-5-3, $45.80

Fifth, Pace, $3,200

2. Fashion Village, W. Campbell 20.80-3.60-2.20

1. Caseofthesillies, Mi. Cushing 3.00-2.20

6. Nuclearccino, G. Mosher 2.80

T-1:56.4; Qu. 1-2, $16.80; Ex. 2-1, $31.00; Tri. 2-1-6, $113.20

Sixth, Pace, $4,000

6. J Patch, W. Campbell 8.80-8.20-240

3. Fear Itself, N. Graffam 4.60-2.60

4. Bold Willie, G. Mosher 4.00

T-1:56.1; Qu. 3-6, $86.20; Ex. 6-3, $44.80; Tri. 6-3-4, $63.20; DD 2-6, $53.40

Seventh, Pace, $4,000

1. Pembroke Scorpio, H. Campbell 6.40-3.20-4.00

6. Burning N, R. Cushing 2.60-4.00

2. Real Special, N. Graffam 6.60

T-1:54.1; Qu. 1-6, $19.00; Ex. 1-6, $38.40; Tri. 1-6-2, $204.60

Eighth, Pace, $2,500

4. American Fighter, D. Ingraham 2.60-2.60-3.60

2. Rock My Life, A. Harrington 3.40-2.80

3. Woodmere Bigsplash, H. Campbell 2.80

T-2:00.3; Qu. 2-4, $12.60; Ex. 4-2, $58.20; Tri. 4-2-3, $31.00; DD 1-4, $15.80; Total Handle: $20,588

Thursday’s Results

First, Pace, $2,500

1. Dojea Ballcap, H. Campbell 3.20-2.40

5. Stirling Beauty, G. Mosher 3.00

2. Last Stretch, T. Wing

T-1:59.2; Qu. 1-5, $4.80; Ex. 1-5, $7.00

Second, Pace, $3,500

4. Midnight Mass, H. Campbell 10.80-7.80-4.00

1. Maddie D, G. Mosher 4.20-3.60

3. Western, E. Davis Jr. 3.20

T-1:58.4; Qu. 1-4, $20.40; Ex. 4-1, $50.40; Tri. 4-1-3, $72.60; DD 1-4, $23.40

Third, Pace, $3,000

2. Green Olives, E. Davis Jr. 8.20-3.40-2.60

3. Vicky Killean, D. Ingraham 4.60-3.20

4. Rule The Air, H. Campbell 2.40

T-1:57.2; Qu. 2-3, $51.20; Ex. 2-3, $123.40; Tri. 2-3-4, $124.80

Fourth, Pace, $3,000

5. Billy’s Falcon, G. Mosher 5.40-2.60-2.40

1. Bin There Said So, D. Ingraham 4.00-4.00

3. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 3.60

T-2:00; Qu. 1-5, $6.40; Ex. 5-1, $19.80; Tri. 5-1-3, $50.20

Fifth, Pace, $3,000

1. Camstar, E. Davis Jr. 3.60-2.20-2.10

2. Rockrockwhosthere, G. Mosher 2.40-2.20

3. Dynamic Rayzer, D. Ingraham 2.20

T-1:58; Qu. 1-2, $3.60; Ex. 1-2, $5.20; Tri. 1-2-3, $12.00

Sixth, Pace, $3,600

3. Penney’s Spirit, E. Davis Jr. 2.60-2.20-2.20

5. Fall Bliss, M. Downey 2.80-2.40

2. Three New Dawns, A. Chadbourne 2.20

T-1:56.1; Qu. 3-5, $5.60; Ex. 3-5, $8.00; Tri. 3-5-2, $29.00; DD 1-3, $4.60

Seventh, Pace, $4,000

2. Fashion Ruffles, D. Ingraham 14.00-3.60-2.20

4. Southwest Bliss, H. Campbell 12.00-2.40

3. Freetime, G. Mosher 3.00

T-1:56.1; Qu. 2-4, $13.20; Ex. 2-4, $28.40; Tri. 2-4-3, $80.80

Eighth, Pace, $2,500

3. Reys N A Commotion, J. Mosher 3.80-2.20-2.20

2. Doubleshotascotch, E. Davis Jr. 2.60-3.00

1. Tinys Million, S. Robinson 8.20

T-1:59.1; Qu. 2-3, $5.80; Ex. 3-2, $5.60; DD 2-3, $21.00; Total Handle: $17,611

Friday’s Starters, 1 p.m.

First, Pace, $3,400

1. Aint No Mo, G. Mosher

2. Bubeleh Stone, W. Campbell

3. City of the Year, M. Downey

4. Ideal Wizard, C. Cushing

5. Thunderbolt Jaxon, S. MacKenzie

Second, Pace, $10,357

1. Luck of the Deal, Mm. Athearn

2. Justcallmedee, M. Athearn

3. Pink Ribbon Rebel, G. Mosher

4. Gotitmadeindashade, E. Davis Jr.

5. Born To Be Trouble, D. Ingraham

6. Poocham Magic, W. Campbell

7. Bailey’s Icecoffee, W. Watson

8. Miss Ruth E, N. Graffam

Third, Pace, $2,900

1. Wild Lady Luck, Md. Cushing

2. Brew, M. Sowers

3. Double D Deluxe, D. Dickison

4. Cyclone Pass, N. Graffam

5. Air Force Grad, C. Cushing

6. Mr Nice Guy, W. Campbell

Fourth, Pace, $2,500

1. Bettor Get Tipsy, Mm. Athearn

2. Double Down Dash, D. Dickison

3. Tip Em Off, D. Ingraham

4. Ella’s Angel, R. Cushing

5. Saratoga Liz, W. Campbell

6. Lisa Does iIt All, W. Watson

7. Sheilas Share, Mm. Athearn

8. Shes A Maverick, J. Nason

9. Pembroke Passionly, H. Campbell

Fifth, Pace, $3,500

1. Where Does Time Go, E. Davis Jr.

2. Little Honeybadger, N. Graffam

3. Tip Em Off, D. Ingraham

4. Ella’s Angel, R. Cushing

5. Saratoga Liz, W. Campbell

6. Lisa Does It All, W. Watson

7. Sheilas Share, Mm. Athearn

8. Shes A Maverick, J. Nason

Sixth, Pace, $3,500

1. Falcon’s Luke, W. Campbell

2. Belly Dancer, H. Campbell

3. No Shame Blue Chip, D. Ingraham

4. Medoland Bobcat, G. Mosher

5. Made of Iron, M. Sowers

6. Western Warrior, E. Davis Jr.

7. Tenacious One A, R. Cushing

Seventh, Trot, $4,000

1. Neverdie, Mi. Cushing

2. Ugly Stik, R. Cushing

3. Muscana, H. Campbell

4. Maine Cast, Md. Cushing

5. Saint Patty’s Doll, D. Ingraham

6. Candy Lane, M. Athearn

7. Victory Tax, N. Graffam

8. Trotalot, W. Campbell

Eighth, Pace, $3,400

1. Deuces and Jacks, Md. Cushing

2. Noble’s Grand Slam, E. Davis Jr.

3. Wishing You Well, W. Campbell

4. Intrepid Hall, D. Deslandes

5. Cyclone Artist, H. Campbell

6. Roddy’s Nor’Easter, D. Ingraham

Ninth, Pace, $4,000

1. Kesons Avaia, E. Davis Jr.

2. Zoe Blue Chip, C. Cushing

3. You’re News, T. Hudson

4. Darlington Stripe, D. Ingraham

5. U Cant Fix Stupid, G. Mosher

6. Lady Spartacus, W. Campbell

Tenth, Pace, $2,900

1. Energizer Ivy, G. Mosher

2. You Belong With Me, D. Ingraham

3. Grandma Finn, W. Campbell

4. Kimmie Cam CHC, H. Campbell

5. Carrie Ann, Md. Cushing

6. Southwind Mischief, M. Downey

SCARBOROUGH DOWNS

Thursday’s Results

FIRST $3,300 Pace 1:57.4

4-Fifty Spender (Mi Cushing) 11.40 4.80 2.60

1-Camtizzy (Wi Campbell) 2.10 2.10

3-A As Glory (Aa Hall) 2.60

Ex. (4-1) $18.20; Tri. (4-1-3) $37.20

SECOND $3,000 Pace 1:59.2

5-West River Tex (Wi Campbell) 4.20 2.40

3-Mr Douglas (Mi Cushing) 2.10

4-Chizzled In Stone (Lo Gasbarro III)

Ex. (5-3) $5.40; DD (4-5) $41.40

THIRD $3,500 Trot 1:59.1

3-Beer League (Wi Campbell) 3.80 2.80 2.60

4-Rideofalifetime (Jo Beckwith) 6.80 4.80

5-Tango Pirate (Er Davis) 9.80

Ex. (3-4) $23.20; Tri. (3-4-5) $22.60

FOURTH $3,500 Pace 1:58.2

2-Fox Valley Primo (Wi Campbell) 4.40 2.10 2.10

4-Thewaylifeshouldbe (Lo Gasbarro III) 4.60 2.10

1-May Day Jojo (Aa Hall) 2.10

Ex. (2-4) $20.00; Tri. (2-4-1) $165.00

FIFTH $3,300 Pace 1:57.0

1-Allstar Gal (Wi Campbell) 7.80 2.40 2.40

4-Janinne (Ti Hudson) 2.20 2.10

2-Playmate Interlude (Mi Cushing) 4.60

Ex. (1-4) $12.40; Tri. (1-4-2) $27.80; Mid Double (2-1) $9.40; Pick 3 (3-2-1) $34.60

SIXTH $3,000 Pace 2:00.4

1-Pacific Perch (Wi Campbell) 3.80 2.80 2.10

5-P H Powerplay (Mi Cushing) 5.40 2.20

2-Fiesty Baran (Jo Beckwith) 2.60

Ex. (1-5) $16.40; Tri. (1-5-2) $43.60

SEVENTH $3,200 Trot 2:04.2

4-Massive Lightning (Jo Beckwith) 5.40 3.40 2.40

3-Kaja (Do Smith) 13.60 3.40

1-Speedy Ryan (Mi Cushing) 2.10

Ex. (4-3) $31.80; Tri. (4-3-1) $27.20

EIGHTH $3,200 Pace 1:59.0

2-Natural Breeze (Aa Hall) 7.80 6.40 2.40

3-Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 2.80 3.00

1-Had To Be Me (Wi Campbell) 2.20

Ex. (2-3) $12.20; Tri. (2-3-1) $30.00; Late Double (4-2) $16.20; Pick 3 (1-4-2) $38.00; Total Handle: $32,861