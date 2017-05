Weekend golf results

MSGA

At Fairlawn GC

Individual, Flight 1, Gross: Keith Patterson II 68/68, Mike Caron 68/66, Tim Desmarais 69/67, Jeff Cole 71/69, Net: Phil Barter 70/61, Jeremy Baker 76/67, Mike Brennan 70/67, Ricky Jones 70/67, Flight 2, Gross: Mike James White 78/68, Matt Peck 79/66, Patrick Perreault 81/70, Andy Cloutier 82/71, Bob Miles 82/70, Gene Pecoraro 82/72, Mark Brown 82/70, Ron Looman 82/70, Scott Jones 82/68, Net: David Suryan 80/66, Ken Sands 82/66, Michael Harnden 82/66, Tom W Cloutier 86/66, Senior, Gross: Mike Doucette 74/70, Mark Jordan 78/73, Randy Sawyer 78/73, Steve Bouthot 78/71, Tom Greer 78/69, Net: Bob Tracy 85/68, Ricky Plummer 78/68, Bob Tweedie 81/69, Charlie Swett 86/69, Team, Gross: Mike Caron, 62/60; Jeff Cole, 62/60; Mike Doran, 62/60; Ashley Fifield, 62/60; Jon Hardy, 63/59; Ricky Jones, 63/59; Chris Seavey, 63/59; Jim Raye, 63/59; Net: Tom Blake, 65/56; Phil Barter, 65/56; Mike Mogan, 65/56; Mike James White, 65/56; Paul Adler, 66/56; Steven Andreasen, 66/56; Mike Cloutier, 66/56; Paul Cloutier, 66/56; David Sands, 67/58; Ken Sands, 67/58; Sokha Meas, 67/58; Aidan Boyce, 67/58; Skins, Net: No. 1 Chris Bieber 2, No. 2 Mike James White 1, No. 8 Jeff Wintle 1, No. 13 Ken Sands 1, No. 16 David Suryan 2; Gross: No. 3 Jon Hardy 3, No. 9 Aidan Boyce 2; Pins: No. 2 Mike J. White 18-1, No. 8 Greg Bubier 0-6, No. 11 Tom Smith 3-9, No. 13 Pete Pacholski 2-10

LOCAL

At Springbrook GC

Member-Member, Points & Pins & Skins — Net: John Murphy Sid Cohen +15, Scott Eldridge Dave Cowan +11, George Hopkins Jay Levasseur +10, (tie) Mark Kent Jay Hopkins +9, Rick Carleton Gerry Laroche +9; Gross: Ron Leeman Ken Carver -13, Moe Morin Bob Kent -14; Pins: No. 2 Dave Cowan 11-1, No. 8 Ron Leeman 8-1; No. 13 Ken Carver 33-0, No. 15 Jim Fennessy 6-3; Skins, Gross: No. 2 Moe Morin-Bob Kent, No. 3 J. Kent, R. Convery, No. 8 S. Cohen J. Murphy, No. 17 B. Pattershall, L. Steeves; Net: M. Godin, R. Godin, No. 18 J. Levasseur, G. Hopkins

2-Ball Wheel & Pins & Skins — Net: Jay Hopkins, Gerry Laroche 56; Ken Carver, Scott Bubier 57; George Hopkins, Tyler Tyburski 58; Gross: Ron Leeman, Matt Beckim 72; Ken Carver, Brian Henderson 72; Joe Mertzel, Ken Carver 72; Pins: No. 2 Trent Murphy 6-11, No. 8 Mike Pietroski 16-4, No. 13 Gerry Laroche 12-8, No. 15 Tom Tiner 3-7; Skins, Gross: No. 1 Dale Williams, No. 3 Tyler Tyburski, No. 4 Jay Hopkins, No. 6 Ray Roy, No. 8 Mike Pietroski, No. 10 Brian Henderson, No. 10 Brian Henderson, No. 15 Tom Tiner; Net: No. 4 Jay Hopkins, No. 6 Ray Roy, No. 7 Matt Hopkins

No. 8 Mike Pietroski, No. 9 Ken Carver, No. 10 Brian Henderson

At Hermon Meadow

Gross: Nancy Hart, Jody Lyford, Cheryl Paulson; Net: Diane Herring, B.J. Porter, Peg Buchanan; Pins: No. 3 Nancy Hart 21-1, No. 12 Nancy Hart 13-6, No. 16 Jody Lyford 29-8; Putts: Peg Buchanan 26

Sunday Points — 1.John May, Ted Jellison +2; 2. Joel McCluskey, Jim McInnis +1; 3. Tracy Gran, Joe McCluskey -3; 4. Al Porter, Tim McCluskey -4; 5. Joe Johnston, John Trott -5; 6. Bruce Ireland, Al Stuber -6; 7. Brad Holmes, Terry McDonald -7; Pins: No.3 Tim McCluskey 10-2, No.9 (2nd shot) Ted Jellison 25-1, No.12 Joe Johnston 21-11, No.16 Jim McInnis 18-3, High man on losing team: Joe Johnston +6

At Dexter Muni GC

Weekend Sweeps — Points: Sean Farnsworth +3, Frank Reynolds +2 ½; Ryan Wilks +1; D. Richardson +1; Jimmy Costedio +1; Pins: No.8 Jason Clukey 8-0