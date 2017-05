Golf results

Hole-in-one

At Barren View GC

Nate Mugford

JONESBORO — Nate Mugford recorded his first ever hole-in-one on Tuesday playing at Barren View Golf Club. He aced the 129-yard second hole using a pitching wedge. The shot was witnessed by Tom Kneeland, Jason Hixson, Burnham Matthews and Lenny Espling.

EMSGA

At Belgrade Lakes GC

(Monday) Class A, Gross: Jeff Stafford 90, Joel Greatorex 92, Net: Dave Peaslee 72, Scott Benzie 75; Class B, Gross: Steve Stanford 76, Barry Hobert 80, Mike Newall 82; Net: Don Crowell 69, Donald McCubbin 71, Linzy Norris 73; Class C, Gross: Joe Sala 79, George Jacobson 83, Hugh McEachern 88, Dick Clements 88; Net: Rick Cronin 68, Terry Theriault 75, Barry Porter 77; Class D, Gross: Steve Norton 86, Lee Robinson 89, Jim Oreskovich 95; D Net: Bill Tebake 73, John Long 77, Lee Kaufman 78; Class E, Gross: Bucky Owen 88, Don Maxim 92, Charles Eater 97; Net: Allan McGown 69, Welman McFarland 70, Carl Buck 78; Super Seniors: Armand Davis 110; Best Ball, Gross: Terry Whitney, Jeff Dutch, Barry Porter, Steve Stanford 72; Net: Rick Cronin, Jeff Shula, Dave Peaslee, Scott Benzie 63; Pins: No. 2 Scott Richardson 6-2, No. 5 Lee Chick 2-7, No. 8 Barry Porter 13-5, No. 13 Jeff Dutch 16-10, No. 17 Steve Stanford 6-6

At Belgrade Lakes GC

(Tuesday) Class A, Gross: Jim Raye 80, Walt Yorzinski 81, Paul Jasienowski 82; Net: Mark Bennett 67, Steve Ball 72, Steve Belyea 78; Class B, Gross: David Green 84, Craig Miller 85, Larry Orcutt 86; Net: Alan Staples 65, Steve Staples 66, John Sturgeon 69; Class C, Gross: Larry Quinn 79, Peter Beatham 88, Dan Barker 91, Bill Haas 91; Net: John Simpson 69, Larry Sikora 69, Robert Ashe 72, John Richard 72; Class D, Gross: Gerry Clifford 86, Richard Salimnen 90, Jack Sincyr 96; Net: George Draper 68, Norman Plourde 74, Charles Sargent 76; Class E, Gross: Dave Davis 88, Rick Smith 99; Net: Phil Bowen 75, Peter Doran 77; Best Ball, Gross: Jim Raye, Steve Belyea, Steve Staples and Phil Bowen, Larry Quinn, Bob Delio, Peter Mahoney 73; Net: Richard Crawford, Don Rowe, Richard Salimnen, Paul Jasienowski 61; Pins: No. 2 Tony Brown and Walt Yorzinski 8-1; No. 5 Steve Staples 9-0, No. 8 Peter Beatham 12-8, No. 13 Larry Quinn 10-1, No. 17 David Green 19-4

MSGA

At Dunegrass GC, Old Orchard Beach

Senior Tournament

INDIVIDUAL GROSS AGE 55-63: Mike Doucette 70/65, Tom Ellsworth 72/70, Pat LaRoche 76/69, Dick Bachelder 77/72, NET: Jack Welch 84/68, Rocky Clark 84/68, Rich Boutin 94/70, Steve Hodge 83/70, GROSS 64- 67: Tom Chard 78/72, Doug Craib 79/72, Joel Hawkes 80/73, Reid Birdsall 80/75, NET: Doug Prevost 86/66, Richard Campbell 80/67, Ed Peterson 85/69, Gary Fifield 84/69, Rudy Plummer 84/69, GROSS 68-up: Fred J Fasulo 75/69, Darrell Herbert 76/67, Russ Sweet 80/71, Chip Morrison 81/69, Norm Russell 81/70, NET: Harry Hall 86/65, Mike Napolitano Sr 85/66, Bert Dube 89/68, Jack Milo 86/68, TEAM GROSS: Mark Curtis, Thomas Bean, Tom Ellsworth, Ben Welch, 66; Trent Murphy, Ray Convery, Jeff Kent, Don Rahmlow, 66; Mike Doucette, Darrell Herbert, Dennis Amell, Arnie Clark, 66; NET: Roger Borelli Sr, Paul Young, Vic Nunan, Jack Welch, 55; Mike Napolitano Sr, John Hart, Dick Gammon, Paul L’Heureux, 55; Ricky Plummer, Rudy Plummer, Tom Shupp, Charlie Swett, 56; Ed Peterson, Dick Murphy, Guy Larochelle, Doug Prevost, 58; Bert Dube, Dennis Dube, Gervais Dube, Ray Dube, 58; SKINS: Gross No. 3 Mike Doucette 3, No. 7 Steve McCarn 3, No. 9 George Roberge 2, No. 10 Ron Blanchette 3, No. 11 Gervais Dube 2, Net: No. 13 – Charlie Swett 1, PINS: No. 2 Mike Doucette 5-4, No. 8 Matt Peck 3-1, No. 11 Russ Sweet 9-6, No. 13 Charlie Swett 1-8, No. 17 George Roberge 4-1

Local

At Barren View GC

Senior Scramble — Jane Hooper, Dennis Lewey, Burnham Matthews, Ron Carpenter -3, Hazel Carter, Tom Kneeland, Clyde Fitch, Gary Derickson -2 (won putt-off), Jeannie Smith, Steve Cates, Stan Fitzhenry, Gary Willey -2, (tie) Charlotte McKinnon, Craig Pulkkinen, Chuck Nevala, Frank Gatcomb; Sue Derickson, Wayne Hooper, Rocky Rakozcy, Ken Smith; Carol Harrington, Jim Golike, Shirley Alley, Calvin Beal Jr., Even; Pin: No. 5 Jane Hooper 3-7

At Lucerne GC

Senior Scramble — Scott Macarthur, Jim Bonzey, Bill Ferris, Bruce Blanchard (-2); Dale Anthony, Dick Keene, Kerry Woodbury (-2); Roger Chandler, Johnny Lee, Mark Johnson (-1); Daryl Briggs, Jim Oreskovich, Ken Goldstein, Bob Francis (-1). Pins: No. 2 Jim Oreskovich 30-1; No. 6 Bruce Blanchard 4-5; Pins: No. 2 Jim Oreskovich 30-1; No. 6 Bruce Blanchard 4-5