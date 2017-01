At Bar Harbor, Alex Allain tallied 15 points to lead Hermon past MDI.

Emi Higgins added 13 points for the Hawks.

Emily Banks had seven points for MDI.

Hermon: Allain 4-5-15, P.Plissey 2-2-6, Smith 1-0-3, Curtis 1-0-3, Higgins 5-3-13, Raymond 1-0-2, Cowan, Tracy 3-0-6, Page 1-0-2, L. Plissey 2-5-9, Pullen 1-0-2

MDI: M.Watras 2-0-4, J.Watras 1-0-2, Miller 0-1-1, Banks 2-3-7, Clarito 1-1-3, Good 1-3-5, Link, Candage 0-3-3, E.Watras 1-0-2, R.Swanson 2-0-5, Hamor 2-0-4, Chamberlain

3-point goals: Allain 2, Smith, Curtis; Swanson

Hermon 12 31 50 61

MDI 6 12 18 36