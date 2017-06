John Bapst Memorial High School third quarter honor roll

John Bapst Memorial High School, Bangor

Third quarter honor roll

Grade 12, high honors: Tanner Ackley, Caitlynn Aldrich, Kristian Baber, Kassidy Bate, Taylor Bower, Emma Bragdon, Heather Davis, Isaiah Degen, Yu Dong, Darren Hanscom, Trang Le, Eva Leaden, Owen Lynch, Sadye Miller, Laura Mock, Emma Olmstead, Dixon Rand, Paige Timko, Christoffer Toothaker, Traci Yau, Nan Zhang; honors: Evan Albert, Makenzie Baber, Riley Bartash, Kaitlyn Berube, Matthew Boucher, Nicole Boutaugh, Amanda Boyd, Paul Branch, Annina Breen, Madison Buxton, Thomas Carmack, Zackary Caron, Courtney Carroll, Garrett Casburn, Michaela Charette, Rachel Cole, Samantha Cole, Jaclyn Cyr, Anna Davis, Claire DeMartino, Taran Evans-Moran, Molly Fresh, Madison Higgins, Qian Huang, Sara Hunt, Sean Joyce, Jae Woo Koh, Cody Lally, Morgen Leighton, Junfeng Liu, Gillian Lydick, Craig MacDonald, Jacqueline Malvin, Sage Neptune, Linh Nguyen, Garrett Pattershall, Tatum Peaslee, Margaret Peckenham, Emilia Rackliff, Kyle Rice, Min Shim Young, Kassie Stanley, Drew Thibodeau, Tiffany Waanders.

Grade 11, high honors: Jonathan Archambault, Crystal Bell, Diana Bryant, Chanh Bui, Elise Crawford, Chuong Dong, Christopher Douglas, Aria Fasse, Lauren Grant, Samantha Jackson, Olivia Johnson, Rebecca Johnson, Sangyeong Kim, Connor Libby, Emily Patrock, Lauren Potter, Kylee Roberts, Brooke Springer, Long Ta, Elizabeth Vanadia, Duncan Waanders; honors: Sean Adams, Emilee Arsenault, Mary Austin, Brianna Boudreau, James Butler, Regina Cambria, Evan Cardimino, Brady Chadwick, Benjamin Cotton, Yupei Dai, Grace Day, Jack Decker, Susan Eggert, Jacob Emery, Ruoqi Feng, Katherine Fogg, Timothy Ford, Maria Gaetani, Haley Grover, Grace Harman, Van Hoang, Emily Hughes, Lauren Ismail, Zhetian Jiang, Yuqi Jin, Dane Kelly, Ngoc Kieu, Brendan Killarney, Li Ladd, Stephanie Lage-Lichko, Nicholas Lakeman, Zachary Lakeman, Mary Lander, Alexander Lawrence, Caleigh Lebel, Hongxi Liu, Matija Mamula, Samantha McIntyre, Austin Michaud, Mallory Mills, Kyla Murphy, Emma O’Connor, Grace Philippon, Heidi Placella, Kaiyang Qiu, Haylee Scovil, Eilidh Sidaway, Laura Skacel, Emilee Soucie, Hang Tran, Thanh Tran, Alayna Treadwell, Yuecheng Wan, Braeden Ward, Juliet Watkins, Ryley Wheelock, Yinuo Xu, Taewoong Yoon.

Grade 10, high honors: Brandon Aponte, Violet Armistead, Julia Bate, Joshua Bastone, Katelynn Bowker, Ciera Braley, Cannon Breen, Aidan Close, Tianna Cyr, Sarah Dorey, Jacob Drake, Logan Eckmann, Andrea Grossmann, Marianne Grossmann, Olivia Harriman, Soojin Kang, Grace Kirkpatrick, Guochun Li, Courtney Luttrell, Haneul Oh, Alia Parsons, Emily Patterson, Alisa Pelkey, Samuel Peterson, Bevin Prince, Brogan Prince, Connor Reese, Olivia Rockcress, Riley Satterfield, Soleil Skehan, Yiran Yang, Jennifer Zdrojowy; honors: Darcy Bates, Grace Blanchard, Kaitlyn Carreira, Jagger Cummings, McKinley Doore, Alexander Douglas, Noah Dube, Madryn Evans-Moran, Alec Gagnon, Curran Granger, Katelyn Grant, Kolby Hendrix, Florentine Keil, Reed Kiah, Min Lee, Maia Loeb, Brady Long, Nadija Mamula, Nicholas Marvin, Taryn McCoy, Lisa Murphy, Ethan Newcomb, Ngoc Nguyen, Jennifer Noyes, Alix Paredes, Ethan Sailor, Jared Smith, Sydney Solomon, Thompson Stimpel, Jinghui Tian, Santiago Tijerina, Abigail Tyler, Adelaide Valley, Regan Vancil, Jenna Voteur, Xianqi Zeng, Shunxin Zhang.

Grade nine, high honors: Leah Brooks, Emma Butler, Albert Colella, Charles Collatos, Katherine Dalton, Lauren Dean, Diana Harriman, Lauren Holyoke, Xiaopeng Huang, John Lander, Emily Mock, Emily Murphy, Hannah Nilsson, Jaelin Roberts, Eliana Seburn, Sue Young Shim, Kaylee Stewart, Braeden Swett, Juliette Thompson, Benjamin Vetelino, Bethany Willard, Roman Wlodkowski, Zihan Zhang; honors: Victoria Berube, Emma Bowden, Alyssa Boyd, Colby Brown, Mary Brown, Skyler Burton, Mary Butler, Mackenzie Casburn, Maxwell Chadwick, Meghan Clark, Sarah Dalton, Cecillia Doering, Jenna Drake, Ana Dunn, Samuel Ellis, John Fitzpatrick, Brooke Jones, Rachael Kiah, John Lalime, Haochong Li, Lukas Norment, Lincoln Parker, Taylor Perry, Ian Pomroy, Audrey Seymour, Benjamin Spear, Colby Stokes, Aoran Tian, Liam Webb, Aaron Yeung.

This post was contributed by a community member. Submit your news →