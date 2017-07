Houlton Middle/High School

Third quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Madeleine Blanchette, Isaiah Brown, Sarah Delano, Hanna Foley, Owen Gallop Cameron Graham, Marsilla Gray, Victoria Holmes, Hannah Jacobs, Dylan Johnston, Hunter Keehn, Megan McLaughlin, Nadja Messerschmidt, Kate Newman, Ambre Ouellette, Emma Peterson, Taylor Reed, Tessa Roshto, Renee Sirois, John Thatcher, Elizabeth Ward, Rylee Warman, Olivia White; honors: Jennah Blake, Chloe Davis, Medinah Diane, Jeremy Fitzpatrick, Tyler Fitzpatrick, Janet Geiger, David Gogan, Hunter Graham, Morgan Grant, Brooke Howland, Julia Langley, Joshua Lezotte, Zachary Quint, Stephanie Scott, Brooke Skinner, Rachel Toupin, Jacob Worthley, Luke Young.

Grade 11, highest honor: Bernadette Anderson, Kolleen Bouchard, Jeremy Cook, Tristan Cosby, Dylan Crockett, Jacob Forest, Tyra Gentle, Kristen Graham, Amelia Hanning, Ellen Hatfield, Seth Holston, Sakima Lee, Benjamin Lowery, Addison Michaud, Sierra Rhoda, Anessa Wilde, Parker Willard; honors: Kennedy Albright, Duncan Bradshaw, Kristen Brewer, Cassandra Butler, Cameron Cleary, Caleb Connors, Melindsey Connors, Angeline Currier-Peters, Nicholas DeLucca, Delaney Despres, Zachary Fitzpatrick, Aspen Flewelling, Carolyn Hannigan, Abraham Lorom, Alexandria Maker, Daniel McNally, Dominic Miller, Emily Miller, Carolyn Mooers, Rebecca Mooers, Nicholas Perfitt, Garrett Perkins, Isaac Schools, Dylan Swimm, Harmony Tompkins, Kyle White.

Grade 10, highest honor: Matthew Bouchard, Jamie Brown, Elizabeth Dunn, Ryder Graham, Jillian Haggerty, Donald Ouellette, Nolan Porter, Sydney Sides, Kaitlyn Smith, Alexander Wilde; honors: Logan Beaton, Melanie Donahue, Riley Fitzpatrick, Abigail Fox, Gabriella Guiod, Heather Hannigan, Wyatt Harvey, Faith King, Brandon Levesque, Tyler MacDonald, Tristin Phillips, Molly Schneider, Lauren Swimm, Orlando Valle, Rhetta Vega, Jacob Wotton.

Grade nine, highest honor: Alyssa Abbotoni, Morgan Barrows, Jason Collett, Samantha Condon, Isabelle Cosby, Lexi Crouse, Nathaniel DeLucca, Madison Dunn, Amelia Findlater, Keegan Gentle, Madison Grant, Sierra Hoops, Sara Howland, Brittney Hulstrunk, Nolan Jacobs, Grace Johnson, Sydney Lorom, Jasmine Philip, Ethan Rollins, Joshua Valle, Isaac Vega, Abigail Worthley; honors: Morgan Bailey, Chance Beaulieu, Storey Beaulieu, Tristen Blake, Ean Bolstridge, Eli Bulley, Kennedy Buzzeo, Cameron Callnan, Rylee Faulkner, Paige Ford, Emma Foster, Jarret Fournier, Jaron Gentle, Adeline Gilpatrick, Carson Grant, Amelia Ivey, Samantha Lorom, Joshua Miller, Elizabeth Phillips, Noah Reynolds, Dynel Shannon, Jonathan Smith, Grace Toupin.

Grade eight, highest honor: Courtney Beck, Natalie Britton, Emily Crane, Isabel Cyr, Meysha Dahlk, Aryus Desjardins, Alyssa Drake, Emmalyne Drake, Gabriel Fitzpatrick, Drew Foley, Victoria Forbush, Josiane Ford, Hannah Foster, Morgan Graham, Rachel Hatfield, Christian Lively, Alyiah McLaughlin, Lindzi Nelson, Kalie Neureuther, Alisha Ouellette, Sidney Peabody, Raegan Perfitt, Alexandra Reed, Ocean Sadler, Catherine Smallwood, Wendy Smith, Abigail Swallow, Savannah Walton, Quinn White, Thomas Wilcox; honors: Claire Appleton, Seth Bagwell, Brandon Bouchard, Marissa Boyce, Daniel Bryant, Mackenzie Campbell, Brandon Clark, Zachary Conley, Justin Cook, Nicholas Craig, Zachary Currier, Jacob Ebner, Joshua Ford, Haily Galderio, Halee Grant, Whitney Gravel, Justin Hannigan, Mitchell Hardy, Morgan Harris, Rebecca Howe, Jade Leavitt, Madelyn Lloy, Hannah McKissick, Autumn McNinch, Bailie Melvin, Joshua Monteith, Jackson, Morris, Haley Muncey, Deborah Nichols, Rhylee Parsons, Natalie Putnam, Kahlia Reeves, Brandon Roshto, Hunter Sennett, Jonathon Stoddard, Damien Suitter, Logan Tapley, Taylor Toby, Sebastian Torrey, Ronald Trecartin.

Grade seven, highest honor: Elena Ardell, Isabella Ardell, Zoe Austin, Skylie Bartlett, Breanne Barton, Amelia Botting, Gage Bubar, Amaya Carmichael, Hope Chernesky, Abigail Cole, Eden Davis, Landon DiRusso, Patrick, Duff-Hebert, Ellie Grant, Garett Harvey, Olivia Henderson, Nolan Hodgkins, Madison Hulstrunk, Kollin Irish, Samantha Johnson, Zachary Lowery, Collin moody, Dominic Morse, Mayan Pratt, Maciah Pray, Trinity Randall, Hope Royal, Paige Royal, Caleb Solomon, Damien Sullivan, Amanda Thorne, Joseph Tompkins; honors: Gage Bartlett, Bradley Bean, Tabitha Blanchard, Robert Buza, Laci Cummings, Jeremy Dill, Elisabeth Donahue, Alexander Dunn, Cecelia Fanjoy, Taylor Faulkner, Jenna Fitzpatrick, Taylor Fitzpatrick, Kye Flewelling, Isaiah Gentle, Jadon Gentle, Kameron Gray, Aiden Hanks, Grace Jipson, Aspen Ledger, Parker Long, Danielle MacDonald, Elizabeth Morrow, Lily Murphy, Sean O’Brien, Kurtis Reynolds, Walker Shaw, Jayden Swimm, Jay Tuck, Benjamin Welton, Sarah Weymouth.

Grade six, highest honor: Jeremy Anderson, Mercedes Avery, Lydia Byron, Brooke Chase, Charles Clark, Matthew Conley, Margaret Crowley, Natalie DeLucca, Cindy Hannigan, Grace Hardy, Nicholas Hardy, Kenzie Hodgkins, Elizabeth Howe, Grace Langley, Logan Margison, Madison Marino, Zander McCausland, Brody McLaughlin, Kayleigh McNinch, Hillary Peabody, Mariah Peterson, Hailey Quint, Madalyn Quirk, Drew Warman, Teadora Wilde; honors: James Boutot, Asher Calaman, Sasha Caron, Hannah Cibic, Collin Crouse, Elizabeth Dahlk, Gavin Deprey, Helen Duff-Hebert, Abigail Fitzpatrick, Riley Fitzpatrick, Emma Foreman, Hanna Foreman, Caden Foster, Dalton Goodale, Parker Grant, Launa Jay, Cody Johnston, Brady Margison, Tyler Marshall, Stewart Michaud, Bradley Polchies, Emilee Shaw, Emma Swallow, Caleb Thompson, Felicity Ward, Avalon Williams, Leah Antworth.

