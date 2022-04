Grade 12, high honors: Alisyn Alley, Makayla Anderson, Damien Boyington, Gavin Darling, Mackenzie Friel, Logan Harmon, Jillian Harper, Katlyn Marcin, Sean McGibbon, Samantha McGreevy, Amelia Morrison, and RebeccaLynn Tash; honors: Grace Bouchard, Dylan Evans, Avery Farrington, Alexander Jacobs, Ariana Jagodensky, Kasey Kenyon, Katie McVey, Riley Moors, Damien Oviedo, Emma Pelletier, and Trista Stanley.

Grade 11, high honors: Cote Briggs, Jude Cyr, Kelly Farber, Rhiannon Gardner, Daniel Hallett, Noah Schilling, and Jamie Yang; honors: Libby Baker, Victoria Blanchette, Abigail Masini-Sanders, Maryssa Morrow, Ethan Plourde, Noah Porter, and Treyce Stevens.

Grade 10, high honors: Braydon Campbell, Kennedy Emerson, Braidey Girsa, Aidan Jamieson, Natalie McEwen, Pamela Robinson, and Kyla Welch; honors: Jack DiFrederico, Pedro Nicolau Mir, and Gracyn Sanders.





Grade nine, high honors: Lydia Archibald, Beckett Brown, Olivia Hallett, and Andrea Stevens; honors: Hailey Aldridge, Kalli Baker, Brady Brooker, Blake Campbell, Lily Hamm, Gavin Majkowski, Lucas McDonald, James Mitchell, Tyler Morris, and Amber-Rose Parent.

Grade eight, high honors: Olivia Andersen, Eva Blanchette, Madison Carr, Andrew Hallett, and Emily Rogerson; honors: Grayson Cregg, Makenna Johnson, Vanessa Morrow, Lucas Pelkey, and Benjamin Waite.

Grade seven, high honors: Emerson Michaud, and Tristan Shafer; honors: Molly Anderson, Michael Bragdon, Lelia Brown, Jon Buckingham, Anthony Gurewicz, and Seth McDunnah.



Grade six, high honors: Ava Andersen, Ava Fortine, Mariah Frost, and William Waite; honors: Arianna Brittin, Josie Doyel, Bentley Fortin, Gabriella Goodwin, William McGreevy, April Robinson, and Anthony Sanders.