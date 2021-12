Judson L. McBrine, head of school at Washington Academy in East Machias, has announced the first quarter honor roll for the 2021-22 year as follows:

Grade 12, high honors (All A’s): Cameron Avery, Jaden Boutin, Cameron Bowser, Aviva Bridges, Kelsey Brown, Jazmin Carver, Noah Carver, Phebe Dean, Mason Dickey, Tyler Dinsmore, Siobhan Duffy, Ashton Fitzhenry, Wren Fraser, Chiara Frassineti, Emmitt Gardner, Ethan Hicks, Truc Huynh, Isabel Lamb, Chanjoo Lee, Mason Look, Grace Maker, Hannah Maker, Landon McBrine, Keira Mendoza, Tram Pham, Kaiden Preston, Isabel Pullias, Lexus Renaud, Hadlee Reynolds, Madison Riquier, Alexis Robinson, Logan Robinson, Megan Robinson, Keaton Sawtelle, Dana Smith, Kaitlyn Smith, Peighton Thibeault, Genevieve Thimlar, Valentina Tommasi, Krystal Trott, Ayden Wannemacher, and Kelci Williams; honors (All A’s and B’s): Riley Berry, Camryn Bryant, Josie Chute, Gavin Cox, Isabella Crowley, Angela Curtis, Tiphaine Dautry Hanguehard, Dillan Dow, Connor Fenton, Brooklyn Ferry, Donald Garner, Aidan Georgantis, Nickolas Graham, Alex Harris, Hunter Lafoe, Emily Leighton, Rowen Luuring, Joshua McBrine, Killian McPhail, Rowan Morris, Ashlyn Newcomb, Fiamma Nitti, Ezekiel Olivares, Gavin Reece, Raeanah Reynolds, Luca Rovelli, Benjamin Savage, Jodie Sawtelle, Madison Sylvain, Xuan Tran, Andon Wood, Bailey Wood, and Sanghun Yun.

Grade 11, high honors (All A’s): Eli Appleby, Virginia Austin, Claire, Beisel, Isabel Cates, Marissa Cates, Tabitha Dean, Brian Dennison, Roy Duffy, Abby Fitzhenry, Makenna Gardner, Jordan Griffin, Cailey Hicks, Samuel Hughes, Kara Lyford, Logan Lyons, Iria Mendez Chacon, Sarah Moulton, Daniela Myers, Dat Nguyen, Isaiah Olivares, Amikarn Permvongchareon, Ethan Pratt, Jason Prenier,Noah Roos, Estela Sales Cardoso, Sofia St. Pierre, Elijah Tremblay, Rachel Vose, Alissa Willey, Addison Williams, Yejean Woo, Sanghyeon Yun; honors (All A’s and B’s): Simeon Alley, Tate Anderson, Summer Balyint, Gaven Bixler, Yagmur Bolukbasi, Zende Butterfield, Lucas Cates, Elizabeth Claverie, Savannah Crowley, Chloe Dinsmore, Landen Farrell, Brayden Flood, Lacy Gibson, Kyle Griffin, Aden Gutierrez, Ryley Ingrish, Maggie Johnson, Derek Keeton, Younho Lee, Rylee Leighton, Wyatt Leighton, Omari Levon, Sarah Neal, Cora Sanchez, Becca Scribner, Kenori Simons, Kate Taylor, Edgelynn Venuti, Seth Wilcox, Veda Zanoni, and Katherine Zyble.





Grade 10, high honors (All A’s): Ethan Ackley, Daniel Atkinson, Shaelynn Brown, Dakoda Davis, Jonah Dean, Tishka Decker, Kyndrah Dias, Carlota Echeverribar LaCambra, Grace Gray, Harland Ingrish, Chloe Kilton, Crystalann Kloeber, Aryc Lamb, Donovan Marzoll, Tristen Mendoza, Makenna Moore, Peyton Morang, Emerson Morris, Anna Patterson, Mackenzie Robinson, Caden Schwinn, John Shankland, Sadie Story, and Coleton Whitney; honors (All A’s and B’s): Marina Anderson, Izyck Archer, Sonya Carter, Mashka Cram, Sarah Curtis, Claire Deal, Robert Garner, Ben Griffin, Naomi Lauze, Marion Look, Misty Look, Trenton Luce, Luis Mendoza, Letoussa Mutavu, Aselis Neptune-Hood, Zachary Perkins, Carson Prout, Kalin Sawtelle, Kristen Smith, Sterling Thibeault, Ayla Zanoni, and Olivia Zyble.



Grade nine, high honors (All A’s): Hayden Alley, Noah Arruda, Nicholas Auld, Autumn Balyint, Myla Bartko, Avery Cates, Miranda Cheney, Reese Crosman, Maximus Curtis, Grace Dennison, Hannah Evers-Jenkins, Naomi Eyerman, Ava Fitzhenry, Jade Greenlaw, Luke Ingalls, Gabriel Leighton, Evelyn Lombardo, Emma Lyons, Taylor MacDonald, Abigail Maker, Eric Mercer, Jr., Finlay Ramsdell, Albert Sierra, Lola Smith, Keeley Trott, Elayna VanOrmer, Ashton Whitney, and Ava Zyble; honors (All A’s and B’s): Kiara Alicea, Abigail Anderson, Alaina Berry, Ethan Cates, Max Cates, Jackson Cote, Ethan Cummings, Serenity Cushing-Trott, Alayna Dana, Cameron Day, Jyus Dill, Patricio Espinosa, Iliana Eyerman, Olivia Feltner, Kenneth Fergerson, Jr., Isabella Garcia, Cloe Gibson, Donald Hatton, Hannah Holland, Rachel Keeton, Shane Lewey, Lovella Neptune-Miliano, Skai Olivares, Kylee Pelletier, James Pratt, Hayden Reynolds, and Michael Taylor.