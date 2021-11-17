Grade 12, high honors: Joshua Badejo, Brady Barker, Olivia Bunker, Emma Butterfield, Madison Cassio, Jazmyn D’Salva, Michael Desjardins, Cole Dumond, Mackenzie Gagnon, Blake Gonzales, Grace Goodwin, Kathryn Grover, Swaroop Handral, Mackenzie Hanson, Olivia Healy, Ethan Higgins, Nicholas Hoffman, Luke Hymas, Drew Johnson, Randy Locke, Micah Mundy, Hunter Nagy, Aaron Newcomb III, Keegan Nilsson, Cooper Parlee, Logan Pelletier, Bre-Anne Peters, Ainsley Reid, Lauryn Roy, Mason Scott, Emma Selanikio, Kaleb Silva, Colby Smith, Zachary Stewart, Amanda Tracy, Prestin Umel, Cassidy Urquhart, Katelyn Wheldon, and Alison Willette; honors: Austin Baker, Aiden Boudreau, Gracelyn Bowden, Anthony Boyce, Ava Brody, Savanah Brooks, Griffin Chabe, Nyx Clark, Zackery Clark, Hope Cluff, Aidan Connors, Landon DeRoo, Kelly DiCarlo, Ryan Egan, Jana Farrington, Brooklyn Fick, Bryanna Gibbons, Evan Glass, Dylan Greenlaw, Joshua Harper, Steve Hathorn, Emma Higgins, Ashlynn Howell, Noah Hoxie, Dominik Kelleher, Logan Levensalor, Jack Marryatt, Everett Mellott-Cyr, Ethan Norwood, Kennedy Pawlowski, Kaden Perry, Keelan Prados, Jonah Rackler, Ashton Reardon, Amya Redman, Sam Seely, Hunter Small, Jacob Stevens, Caleb Thibodeau, Jordan Tibbetts, Maddox Torrey, Alivia Wing, and Ryan Young.
Grade 11, high honors: Karessa Anderson, Thatcher Asay, Charlotte Atherton, Lindsey Baker, James Bertolino, Hannah Blue, Mitchell Buck, Caroline Clark, Aiden Davis, Zander Davis, Makayla Dore, Morgan Downs, Ethan Dupras, Danielle Fenlason, Rei Fitts, Brock Flagg, Andrew Fogg, Phillip Folster Jr., Makenzy George, Madison Gerald, Ryder Goodwin, Kayla Graffam, Ella Hamilton, Nicholas Hardie, Grace Henry, Andrew Hodgins, Kenai Huerth, Colin Kimball, Charlee Laffey, Molly Little, Kadence Littlefield, Kayla Lockhart, Emma Look, Hunter MacDonald, Jahfari Maddo, Riley Ann Maker, Cooper Masterson, Douglas McAlexander, Jenna McQuarrie, Charlotte Morelli, Madison Morneau, Jayda Mulet, Evan Nadeau, Jillian Nason, Kaylee Parsons, Hannah Reed, Hannah Russell, Brady Saunders, Ellise Seger, Delaney Sherman, Ashlyn Smith, Annika Struess, Isabella Tanis, Noah Tibbetts, Rowan Valley, Gabriel Veilleux, Christopher Verschoor, Xander Watkins, Asianna West, Megan Youngs, and Lendl Zaehringer; honors: Sean Abbott, Brady Andrews, Brennon Apsega, Elijah Audet, Dylan Bellis, Thomas Blanchard, Jacob Burns, Evan Chambers, Jamison Cohen, Brandon Day, Cameron Easler, Mya Edgecomb, Macy Farrington, Haley Foster, Andrew Fournier, Damien Frey, Pablo Garcia, Madison Gold, Brielle Graves, Jordan Hammond, Kiera Harper, Andrew Heber, Cameron Hughes, Junne Igarashi, Brianna Jerome, Marley Kuhn, Maggie Lincoln, Avery Lolar, Chase McKenney, Allie Merrow, Nicholas Moreau, Jovan Mulet, McKenzie Muray, Braedon Nadeau, Dylan Nagy, Averi Nichols, Titus Philbrick, Mariah Prados, Alyssa Ratti, Jacob Ronaldson, Ky Santos, Ashley Stanton, Christian Tardy, Jacob Taylor, Stone Therrien, Samuel Timms, Kaleb Westman, and Christopher Worster.
Grade 10, high honors: Josie Benner, Isabella Black, Colby Bragg, Madison Britton, Kathleen Cashman, Liam Cormier, Madison Cote, Joseph Donovan, Natalie Dufresne, Annette Flotten, Gabriel Frederick, Madison Girard, Emma Graves, Kyle Horr, Silas Keefe, Omair Khan, Benjamin Kirkendall, Aiden McAlexander, Carissa Michaud, Andrew Oakes, Trevor Parlee, Nevaeh Pelkey, Cayen Philbrick, Brandon Preble, Rhyannon Price, Madison Ross, Elise Sawyer, Laura Stewart, Jack Stuber, Ethan Thibault, Makayla Urquhart, Shailee Verge, Riley Vittum, Rivlin Williams, and Ian Yanofsky; honors: Cierra Armstrong, Zoey Barnard, Bryce Basso, Madelyn Bendure, Brooke Bennett, Caden Boyce, Jozlyn Bradley, Ethan Chambers, Connor Clark, Natasha Costarelli, Jacqueline Cox, Mason Dowling, Rae-Lynn Giles, Olivia Goodness, Colin Grover, Alexis Kireburns, Colby Largay, Claire Lawson, Christian MacDonald, Gabriella Mellott, Madysen Michaud, Jacob Nordfors, Jayden Richards, Mariah Roberts, Joshua Schneider, Sayde Study, Dylan Thibodeau, Alyssa Thomas, Grady Vanidestine, Jacob Vilasuso, Zach Whittaker, Darius Williams, Christian Wood, and Ava Zawadzki.
Grade nine, high honors: Zachary Arnold, Jessica Bendure, Hailey Bouchard, Charles Brydges, Kathleen Brydges, Aidan Burgess, Kevin Carpenter, Lilah Chibuye, John Clark, Anderson Clifford, Violet Damon, Jackson Day, Addison Deveau, Kira Duffy, Lillian Eubanks, Peyton Fogg, William Fortier, Caisley Foster, Corey Fournier, Natalie Francis, Owen Fullerton, Isaac Geaghan, Matthew Gonzales, Lilly Goodwin, Cole Harriman, Andrew Hastings, Devin Horr, Brody Hubbard, Rowan Johnson, Vania Khan, Joslyn King, Noah Kirkendall, Gabrielle Kuhn, Ethan Leavitt, Trevor Levensalor, Lauren Low, Cooper MacDonald, Molly McCall, Jayde McClure, Alexis Michaud, Isabella Moore, Kaiden Morin, Maci Morneau, Dylan Nadeau, Louis Nicholas, Lily Oakes, BamiDele Odeleye, Jacob Perry, Liam Poland, Preston Robison, Isabelle Seamans, Hannah Snowdeal, Gabe Tibbetts, Noah Vallor, Lauren Vanidestine, Hannah Wells, Andrew West, and Tyler Wilkinson; honors: Juan Pablo Aguirre, Noah Alexander, Sophia Ames, Milani Assi Antonin, Cody Bailey, Marilyn Baxter, Faith Blanchard, Wyatt Bradford, Makaylah Burnell, Anna Carr, Andrew Clark, Joseph Clark, Kiana Ellison, Allie Flagg, Hailey Garate, Landon Geiser, Connor Girard, Gage Grant, Taylor Grant, Angel Guarino, Robbi Hutchins, Annabelle Lincoln, Blake Littlefield, Logan Littlefield, Aiden McCue, Cade McKenney, Kyle Morton, Samantha Pacholski, Stephen Phillips, Isabella Pierce, Gabrielle Roberts, Bryce Smith, Reese Smith, Micah Thibodeau, Charlotte Thompson, Jordin Williams, Everett Williamson, and Steven Youngs.