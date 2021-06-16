Grade 12, high honors: Sydney Albert, Kelsey Bridges, Alexis Crawford, Jakob Davis, Anna Garwacki, Lacy Haggerty, Selina Haggerty, Cali Kisamitakis, Isaac Meek, Makayla Moon, Layla Neveu, Noelle Patten, Riley Perry, Abigail Piner, Brady Reed, Eli Reed, Patrick Michael Verrill and Torria Wittmer; honors: Shannel Barker, Tyler Barker, Jasmine Boulier, Mia Buzzeo, Maggie Carlson, Colby Charette, Rhiannan Cianchette, Amanda Cox, Alexander Coxson, Kalley Curry, Cali Cyr, Jasmine Cyr, John Estes, Tristan Farrington, Jordyn Glidden, Sheridan Hanlon, Kraig Heal-Swett, Jazmin Landry, Kylie Larkin, Owen Michaud, Kassidy Noyes, Brieanne Powers, Mackenzie Stepp, Justin Taylor, Leah Thibault Myatt, Zachary Tubbs, Luke Varney and Cameron Warner.
Grade 11, high honors: Megan Alley, Anna Bateman, Michaela Carrow, Megan Caruso, Maclaren Davis, Jake DuBois, Camden Fogarty, Sydney Gallop, Hailey Gogan, Abigail Hinchliffe, Madison Lebel, Bethany Levesque, Brian McElroy, Ian Meserve, Maryn Miles, Aniah Moore, Randi Platt, Alexis Raymond, Hailey Ronco, Emily Treat, Carly Verrill and Jason Wickett; honors: Ashlin Allen, Perry Antone III, Ryan Austin, Trey Brown, Madison Butler, Charlotte Caron, Ainsley Carr, Jackson Cole, Faith Coombs, Ethan Davis, Cassidy DePuy, Madison Despault, Parker Edwards, Tristan Emerson, Parker Foley, Christopher Gage, Cecelia Griffin, Madison Higgins, Ahrya Jelks, Kadin Jenkins, Anne LaBonte, Olivia Lancaster, Jack Mailloux, Erin Metzger, Noah Miles, Ashton Moors, Kamryn Morin, Cady Parent, Clark Pelletier, Lindsay Pelletier, Nicholas Peterson, Ryan Petry, Mason Rautiola, Stephanie Sacobie, Aiden Searway, Sara Smart, Megan Tracy, Mackenzie Wilcox, Lynsie Winter and Elizabeth Wyman.
Grade 10, high honors: Alaina Adams, Logan Brower, Abigail Burgess, Christopher Carrow, Veronica Chichetto, Gavin Coombs, Megan Dorr, Ailie Erdt, Olivia Foley, Gary Glidden, Isabelle Goodine, Anna Gray, Cayden Hall, Ethan Hallett, Isobel Jones, Grace Kelly, Keenan King, Cole LaRochelle, Kyle Martin, Bennett Meister, Kyle Moore, Makena Nevells, Lindsey Pellett, Autumn Perley, Trinity Plourde, Nolan Raymond, Lyndsee Reed, David Robichaud, Aiden Robinson, Devyn Robinson, Garrett Robinson, Jasper Ruiz, Paige Schiele, Ryan Shorey, Abigail Sinclair, Derek Smith, Madison Smith, Michael Snyer, Jozie Somes, Joshua Sullivan and Anna Windsor; honors: Benjamin Bateman, Loren Brasslett, Elsa Cherry, Allyson Coxson, Chasen Flanders, Drew Hafford, Stephani Haggerty, Claudia Hanlon, Haley Hudson, Xavier Jelks, Cooper Jensen, Sophie Kipler, Sarah Knowlton, John Kokoska IV, Morgan LaRochelle, Nathan Lingley, Lily McCann, Emily McGrew, Shania Merriman, Jacques Morissette, Tyler Noyes, Colby Oiler, Trent Phelps, Sam Polo, Zachary Pyle, John Read, Alexander Rios-Mallett, Michaela Saulter, Gaige Tozier and Bryan White.
Grade nine, high honors: Brooklyn Ball, Alexis Beaulieu, Aaron Belanger, Eva Benjamin, Isabella Bowden, Isabella Byram, Abigail Case, Ava Dean, Daniel Fowler, America Goldberg, Abigayle Gray, Jonathan Hinchliffe, Sophia Howes, Malakhi MacDonald, Jackson McNally, Kayden Patten, Brooke Potter, Alec Smith, Paxton Stetson, Payton Stetson and Hailey Welch; honors: Cameron Alley, Liam Bird, Joseph Boutot, Alexis Braley, Lydia Caron, Reese Carroll, Carter Cyr, Jake Cyr, Noelle Cyr, Lily Deschaine, Cameron Dunton, Aizik Durand, Kiersta Marie Fairbrother, Leonardo Fereghetti, Haylee Frye, Nicholas Fullerton, Stirling Hall, Ryan Hallett, Duane Hewey, Amber Howard, Celena Jenkins, Keenan Jones, Saige Lang, Nicholas Lowe, Alex Joseph Michaud, Rachel Murphy, Brody Quinn, Lucas Rudnicki, Zayne Scott, Gracelynne Smart, Andrew Vincent, Cooper Wade and Elliana Williams.