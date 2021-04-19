Central High School, Corinth
Third quarter honor roll
Grade 12, high honors: Matthew Albert, Hannah Crocker, Sophia Dunn, Emma Frost, Cameron Gooley, Megan Hathaway, Colby Kelley, Noah Kepple, Mackenzie LaBlanc, Savanna McArthur, Tabitha McClure, Tiana McDougall, Hayden Nutter, Ambur Perkins, Gabrielle Polk, Olivia Rice, Mahalia Smith, Megan Subjoc, Ivan Tibbetts and Ty Wright; honors: Tayla Caruso, Megan Cormier, Scott Ferrie, Patrick Gonyer, Ethan Jamieson, Jasmine Johnston, Cassidy King, Brooke Lunt, Robert Miller, America Noonan, Colby Paquette, Nicholas Pino, Acadia Reece, Nathan Robichaud, Matthew Sibley, Liam Velgouse, Graydon Watson and Hunter Weeks.
Grade 11, high honors: Grace Campbell, Bayley Casavant, Emily Champney-Brown, Alexis Gibson, Cassidy Hanson, Miah Ireland, Amber Reed, Sally Smith, Julia Viani and Abigail Young; honors: Annie Bickerstaff, Bryce Burns, Vincent Cassells, Sage Cole, Charles Cross, Alexyss Curtis, Nevaeh Daigle, Courtney Doughty, Ashley Douglass, Kaden Downs, Elizabeth Edgerly, Brady Gilreath, Britni Grant, William Libby, Megan Stewart, Dominic Turmel and Jebediah Young.
Grade 10, high honors: Lilliana Ainsworth, Ethan Bean, Kennen Bean, Koby Bean, Laynee Cohen, Sydnee Cohen
Kadence Dow, Maci Hazlett, Ashlee Johnston, Owen Knowlton, James Lyman, Emily Mitchell, Kyle Richmond, Rylee Speed, Alexis Whitty, Ethan Whitty, Michael Wilson and Annarose Yvon; honors: William Alley, Marissa Bryant, Justin Butler, Hailey Cash, Angelina Comeau, Tara Curry, Hailey Demmons, Michael Dunn, Brynn Goddard
Aliyah Goldsmith, Kevin Howard, Brandon Izaijs, Andrew Lyman, Jacob Lynch, Emma McIntyre, Gabriel Murphy, Brayden Palmer, Cassandra Smith and Ryan St. Peter.
Grade nine, high honors: Ashlee Boobar, Brynn Clark, Chloe Daigle, Natalie Giles, Cassie Gonyer, Sydney Gray, Novie Ivey, Nicholas Kelley, Ethan Ladd, Madison Pinkham, Hannah Rogers, Makenzie Rushlow, Madison Stanley, Lindsey Stevens, Leigha Thompson, Kamryn Tyrrell and Samantha Ward; honors: Sean Cassells, Dakota Dugan, Kendall Hanson, Devin Heal, Zachary King, Abigail Munson, Conner Ouellette, Gavin Palmer, Luke Pino, Cassidy Rand, Alyssa Roberts, Taylor Schumann, Kacey Tyrrell and Colin Wheeler.