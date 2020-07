LOCAL

At Bangor Municipal GC

Twilight League — Best 2 Balls of 4, Gross: 1. Kent Johnson, Mark , Stewart, John Violette 71; 2. Hunter Flynn, Rich Fournier, Bob Leighton, Jason Tapley 72; 3. Peter Baldacci, Dave Crichton, John Johnston, Calvin Jordan 73; 4. Josh Hawkes, Ben Morrill, Bruce Stewart, Bob Tweedie 73; 5. Bryce Colbeth, Pat Ryder, Rick Thompson, Gregg Tweedie 75; Net: 1. Nick Carparelli, John Hoyt, Jeff Kinney, Shane Yardley 56; 2. Gerry Bourgoin, Bruce Noddin, Josh Porter, Tony Reynolds 57; 3. Adam Leadbetter, Mike O’Hara, Jim Stout, Bruce Thompson 58; 4. Dave Brewer, Ron Chase, Bob Jancewicz, Peter Webb 61; Ken Belcher, J.T. Davis, Dave Dunham, Rich Economy 61

Ladies Day Gross and Net Flighted — A Flight, Gross: 1. Liz Coffin 82, 2. Susan Hunter 90; Net: 1. Nancy Hart 73, 2. Diane Herring 76; B Flight, Gross: 1. Gloria Attenweiler 93, 2. Marlene Viger 95; Net: 1. Louise Shindler 74, Yukiko Bigney 75; C Flight, Gross: 1. Carole Cook 96, 2. Robin Ashe 101; Net: 1. Brenda Crosby 69, 2. Hilda Wardwell 75

At PVCC, Orono

Twilight League — Front Nine: Dale Duplisea, Mike McHugh, Brian Lee, Basil Closson Sundance Campbell, Michael Cormier, Bill Buckley, Owen Maurais 136; Back Nine: Tom Frey, Johnny Vickery, Tim Estabrook, Scotty Russell, Gary Ross, Phil Cormier, Steve Rich, Mark Eldridge 138; Double Greens, Front Nine: Dale Duplisea, Brian Lee, Brian Reading, Justin Ripley, Al Sale; Back Nine: Mike Phillips

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1. Janice Rice, Greg Burr, Fred Morgan, Gary Willey -4, 2. Dwight Patten, Jack Clay, Bob Tracy, Gordon Faulkingham -3 (won putt-off), 3. Melrose Beal, Dennis Lewey, Ernie Beach, Phil Laplante -3, 4. Sue Derickson, Norm Lezy, Tim Finan, Bob Cates -3; Pins: No. 2 Tom Kneeland 7-8, No. 5 Gordon Faulkingham 4-11





At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. Rick Boody, Dana Gillespie, Bob Downing +12, 2. John May, Andy McNally, Mike Dunphy +5, 3. Chad Scripture, Ed Baum, John Gallant +2; Pins: No. 3 Lane Crimm 7-0, No. 8 John May 9-5, No. 9 Mel Rooney 9-6, No. 12 Ed Hallett 2-1, No. 16 Tracy Gran Jr. 1-10; Skins: No. 6 Chad Scripture, No. 17 Al Porter

At Lucerne GC, Dedham

Senior Scramble — 1st Dennis Kiah, Rich Skorski, Bob Carter, Ralph Holyoke (-5); Rock Alley, Russ Black, Doug Stark (-5); (tie) Jim Oreskovich, Alan Gray, Kerry Woodbury (-5); Bary Harris, Bill Nickels, Bob Fraser, Bill Brooks (-5); Randy Irish, Don Hathorn, Bob Landis, Chuck Hodge (-4); Lou Martin, Roger Chandler, Paul Gallant, Dick Gassett (-4); Barry Harris, Mark Johnson, Jim Mabry, Don McCubbin (-4); Bob Tweedie, Ron Allen, Ralph Alley, Jim Awalt (-4); John Shoppe, Dale Dunham, Dick Keene, Mike Dore (-2); Bruce Blanchard, Bill Ferris, Dana Corey, Jim Bonzey (-2); Pins: No. 2 Doug Stark 15-5, No. 6 Rocky Alley 5-1

At Rockland GC

Ladies Association, Gross/Net/Putts — A Flight, Gross: Sally Stockman (90), Sue Wootton (96), Jan Staples (100); Net: Madolin Fogarty (73), Wendy Pires (74), Kate Hewlett (75); Putts: Sue Wootton (30); B Flight, Gross: Heidi Lyman (105), Joni Hall (110), Joanna Schleif (112); Net: Diane Bryant (74), Joyce Cooley (82), (tie) Marty Jones, Martha Bouchard (83); Putts: Diane Bryant (31); Pins: No. 5 Wendy Pires, No. 10 Wendy Pires, No. 18 none

At Northport GC

Scotch Foursome — Gross: 1. Jeff Dutch, Elaine Bielenberg (37). 2. Peter Hodgkins, Sue Hodgkins (39) Net tie Dan Eaton, Leslie Eaton (30), Bob Barrett, Brenda Barrett (30), Slim Peaslee, Barb Peaslee (30), Butch Littlefield, Evelyn Littlefield (30)

Ladies Day Flag Tournament — 1. Annie Pickford, 2. Janet White, 3. Betty Miesfeldt, 4. Veronica Westbo, 5. Barb Peaslee Fewest putts tie Janet White, Mary Ann Darbelnet (14)

At Pine Hill GC

Scramble — 1. Dave Lewis, Scott McDonald, Shawn Sutherland -5 (by draw); 2. Darren Stover, Joe Cyr, Mike Perry -5; 3. Kolby Brooks, Mike LaChance, Justin Hatch -5; 5. (tie) Aaron Largay, Anthony Moore, Steve Williams -4; Brian Hurd, Brad Hurd, Merl Goodrich -4; 7. Larry Brooks, Shawn Pearson, Bill Coolen Even; Tim Daniels, Ken Hanscom, Craig Carson, -1

Friday Senior League — Modified Stableford: 1 Jim Blakeman, Pumpkin Beatham, Dawn England,Dan Watters, John Roach +6; 2. Tim Gallant, Ralph Holyoke, Dana Wardwell, Steve Smith, Dave Barber -2; 3. Kermit Bailey, Wayne Harriman, Ed St. Heart, Don Goodness, Duane Hanson -3; 4. Wayne Walls, Rick Robertson, Peter Beatham, Doug Higgins, John Richards -6; 5. Bob King, Chris Dunifer, Mark Viricel, Jim Hancock, Dick Crawford -8; Pins: 7. Dan Watters 15-6, No. 9 Dick Crawford 14-0, No. 16 Ralph Holyoke 8-9

At Hermon Meadow GC

Friday Morning Stableford — 1. Alden Brown, John Trott +9, 2. Al Porter, Tim McCluskey +4, 3. John May, Tracy Gran Jr. +3; Pins: No. 3 Tracy Gran Jr 4-9, No. 9 – Jim Mcinnis 18-7, No. 12 Rick Boody 9-5, No. 16 Bruce Ireland 11-3; High Individual: Doug Chambers

Wednesday Night Men’s League — 1. Tree Woods – 8 (37), 2. Baggers – 11 (31), 3. Burnners -5 (29), 4. Divots -8 (28); Pins: No. 3 Doug Chambers 24-9, No. 8 Alden Brown 5-6, No. 9 Matt Alaimo 14-3

At Kebo Valley, Bar Harbor

Gangbuster 2 Man Blind Draw — 1. Chris Swan, Jake Merchant 59 points, 2. (tie) Jon Nicholson, Charlie Wheeler 58, 2. Randy Stanley, Lee Brewer 58; Gross Skins: No. 3 Chris Swan, No. 4 Kent Salfi, No. 6 Vinal Smith, No. 8 Jake Merchant, No. 14 Wyman Tapley; Net Skins: No. 2 Jake Merchant, No. 5 Jared Erskine, No. 11 Jake Merchant, No. 12 Charlie Wheeler, No. 16 Jared Erskine, No. 17 Jared Erskine