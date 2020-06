The most recent local golf results

Pixabay stock image | BDN Pixabay stock image | BDN

• June 8, 2020 8:40 am

Updated: June 8, 2020 9:58 am

Hole-in-one

Leeanne Hewey

CLIFTON, Maine — Leeanne Hewey of Brewer recorded a hole-in-one on the 92-yard second hole at Sawmill Woods Golf Course on Sunday. She used a 7-wood for the ace, which was witnessed by Allan Hewey, Bill Perkins and Frank Rapp.

MSGA Men

At Brunswick CC

Gross Flight 1: Caleb Manuel 63, Drew Powell 68, Joe Hamilton 69, Keith Patterson 70, John Hayes 70. Net 1: Thomas Murray 65, Jimmy Quentin 67, Jordan Jones 69, Cade Charron 69. Gross Flight 2: Ron Dery 76, Ryan Wilkins 76, Mike J White 76, Ben Roberts 77, Tyler Tyburski 77, Bobby Myers 77. Net 2: Ryan Godin 68, Jon Christopher 68, Tim Doyle 69, Bob Libby70. Gross Flight 3: Shawn Casey 81, Jeff Hevey 82, Mark Cloutier 82, David Boomhour 83,. Net 3: Jon Gerrity 66, Tony Leslie 67, Mike Brissette 70, Paul Cloutier 70, Seth Sweetser 70. Gross Senior 1: Cash Wiseman 66, Roland Myers 79, Gary Manoogian 76, Tom Ellsworth 72. Net Senior 1: Wayne Fillion 69, Mike Doucette 70, Glenn Furth 70, Whit Lesure 70. Gross Senior 2: Dennis Dery 77, Paul Roy 78, Dennis Leaver 79, Jack Sharkey 79. Net Senior 2: Rudy Plummer 68, John Duross 70, Gervais Dube 70, Josh Katz 71. Gross Senior 3: Joe Foley 81, Roger Fournell 81,Tom Smith 84, Jim Weaver 84, Rich Douglass 84. Net Senior 3: Jim Bither 64, Gary Stewart 68, Tom Reardon 70, Greg Loring 70, Jeff Beach 70.

Team Gross: Len Cole, Tom Ellsworth, Cash Wiseman, Gary Manoogian 59, Caleb Manuel, Cade Charron, Willie Kavanaugh, Parker Bate 60, Drew Powell, Richard Powell, Liam Reading, George Jacobson 63, Keith Patterson, Ron Dery, Scott Dewitt, Steve Bouthot 64. Chris Cloutier, Vance Pearson, Trevor Flanagan, Craig Chapman 64, Mike Doran, Jeff Cole, Ashley Fifield, Matt Greenleaf 64, Brian Angis, Joe Hamilton, Shawn Picard, Jimmy Quentin 64, Jim Caron, Craig Lapierre, Mike Arsenault, Kevin Nickerson 64. Net: Tony Leslie, Butch Kennedy, Tim Mariano, Curt Shigo 55, Ron Looman, Jon Garrity, Seth Sweetser, John E Kimball 57, Steve Bodge, Rich Douglass, Jon Christopher, Bruce Bristow 58, Shawn Casey, John Conley, Phil Ingraham, Mike Steinberg 59.

White Tee Skins, Gross: No. 11 None; Net: No. 4 Bob Kent 1, No. 5 Steve Bodge 1, No. 6 Chad Blake 2, No. 18 Harry Haylock 2. Gold Tee Skins, Gross: None; Net: No. 3 Dennis McDonald 3, No. 7 Steve Casey 2, No. 8 Rich Douglass 2, No. 11 Paul Roy 1, No. 15 Roger Fournell 1; Pins, White Tee: No. 4 Bob Kent 4-9 No. 5 Shawn Casey 1-0, No. 11 Seth Sweetser 4-4, No. 15 Brian MacDonald 4-11; Gold Tee: No. 4 Mark Kent 3-10, No. 5 Ed McDonough 0-6, No. 11 Randy Smith 3-6, No. 15 Dave Ertz 3-9.

LOCAL

At Sawmill Woods GC, Clifton

Blackfly Scramble — 1. Team Lewis/Lockhart, 62; 2. Team Armstrong/cote, 63; 3. (tie) Team Robichaud/Andreasen, 64; Team 2 Fourniers, 64; Pins: No. 2 Chris Andreasen 10-3, No. 11 Keegan Gray 7-11; No. 2 Leeanne Hewey (hole-in-one).

At Rockland GC

Saturday Men’s League — Individual Net: 1. (tie) Mike Bonzagni 72, Randy Sturks 72; Pin: No. 5 Kevin Labree 0-10

Sunday’s Men’s League — Individual Points: 1. Scot Arsenault +1, 2. Mike Bonzagni -1, 3. Bill Willis -2, 4. (tie) James Anderson -3, Andy Arey -3, Mer Doucette -3; Pin: No. 10 Bill Willis 12-5

At Kebo Valley, Bar Harbor

Earle Marshall Cup Fourball Championship (Net) — 1. Jake Blaisdell & Travis Mace 127, 2. Tim Mayo & Tim Vanderploeg 128, 3. Caden Braun & Bob Braun 130, 3. Brian Archer & Buddy Archer 130, 3. Goodie Goodwin & Hank Tibbetts 130; Skins: Gross: 5. Wyman Tapley, 15. Chris Swan; Net:

3. Caden Braun, 13. Joey James, 17. Caden Braun

At Hermon Meadow GC

Sunday Ladies League — Gross: 1. Jody Lyford 86, 2 . Cheryl Paulson 87, 3 . Nancy Hart 89. Net: 1. Peg Buchanan 67, 2. BJ Porter 72, 3. Lois Adams 73. Pins: No 3 Elaine Lovett 14-3, No 8 Jody Lyford 27-0, No 12 Elaine Lovett 20-3, No 16 Angie McCluskey 10-0. Putts: BJ Porter 28

At Northport GC

Sunday Point Quota — Team : 1. Robb Heron, Butch Norman, Greg McDaniel, Niel Wienges (121); 2. Jeff Dutch, Jeff Shula, Peter Doran, Emiliy Larsen (115); 3. (tie) terry Whitney, Keith Parker, Dave Wentworth, Steve Drake, Mike Knox, Rick Cronin, Butch Littlefield, Niel Winges (108)

Sweeps — Class A, Gross: 1. Kevin Dains (77), 2. (tie) Preston Ward, Mike Knox (81); Net: 1. Butch Norman (74), 2. (tie) Bob Delio, Steve Stanford, Jeff Dutch (75); Class B, Gross: 1. Greg McDaniel (90), 2. (tie) Chip Curry, Jenna Caler (91); Net: 1. Peter Doran (72), 2. Niel Wienges (73), 3. Dave Wentworth (74)