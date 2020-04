65 years of stars: BDN All-Maine Schoolboy Basketball Teams, 1956-2020

Natalie Williams | BDN Natalie Williams | BDN

• April 11, 2020 1:00 am

BANGOR DAILY NEWS

ALL-MAINE BOYS BASKETBALL TEAMS

1956

First Team: Ed Marchetti, Morse; Paul Davenport, Houlton; Pete Scott, Cape Elizabeth; Danny Drinon, Bangor; Dick Bishop, Morse

Second Team: Terry Spurling, Ellsworth; Karl Daigle, Bangor; Bob Napolitano, Cheverus; Ron Gagne, Lewiston; Don Sturgeon, Old Town

Third Team: Barry Tapley, Easton; Dick Gardner, Rockland; Bob Moran, Cheverus; Wes DeCapus, Morse; Bunky Davis, Solon

1957

First Team: Tom “Skip” Chappelle, Old Town; Pete Kelley, Caribou; Bob Chapman, Edward Little; Don Sturgeon, Old Town; Terry Bragan, Stearns

Second Team: Ronald “Pep” Gagne, Lewiston; Don Files, South Portland; John Ladakakos, Old Orchard Beach; Barry Tapley, Easton; Durwood Pond, Old Town

Third Team: Ray Bishop, Morse; Harold Hatch, Pemetic; Gary Lakeman, Lee Acad.; Ed Delaware, Old Town; Tom Civiello, Stearns

1958

First Team: Chris Heal, South Portland; Bill Cohen, Bangor; Pete Kelley, Caribou; Bob Clark, South Portland; Bill Palmer, Portland

Second Team: Dave Thaxter, Freeport; Ray Bishop, Morse; Dick Ambrose, Stearns; Bob McAllister, John Bapst; Randy Furbish, Brunswick

Third Team: Len MacPhee, South Portland; Warren Sirois, Caribou; Pud Robertson, Brewer; Bob Cyr, Caribou; Dick Claney, Cheverus

1959

First Team: Ken Stone, Deering; Paul Fortin, Lewiston; Archie Tracy, Bangor; Bob McAllister, John Bapst; Joe Taylor, Bangor

Second Team: Danny Coombs, Brewer; Laddie Deemer, Freeport; Pud Robertson, Brewer; Don Donnelly, South Portland; Jack Brown, Brownville Junction

Third Team: Al Daigle, St. Louis; Dave Pound, Stearns; Bob DeGrass, John Bapst; Mike Simpson, Deering; Guy Garon, St. Louis

1960

First Team: Danny Coombs, Brewer; Paul Fortin, Lewiston; Tom Jordan, John Bapst; John Doyle, Lewiston; James Call, Freeport

Second Team: Richard Therriault, Lewiston; Alan Leathers, Brewer; Allen Bornheimer, Yarmouth; Alan Day, Bar Harbor; Wayne Hartford, Presque Isle

Third Team: David Joseph, Waterville; Raymond Wentworth, Calais; Robert Duprey, Presque Isle; John Cimino, Cheverus; John Gillette, Westbrook; Michael Napolitano, Cony

1961

First Team: John Cimino, Cheverus; Wayne Hartford, Presque Isle; Bob Byrne, Waterville; Bob Brewer, Rockland; John Gillette, Westbrook

Second Team: Santo Cimino, Cheverus; Leroy Patterson, Bangor; Harry Buzzell, Presque Isle; Tom McKay, Mount Desert; Dick Joyce, Cheverus

Third Team: Dick Therriault, Lewiston; Joe Harrington, Morse; Bob Duprey, Presque Isle; Carl Brown, Stearns; Jim Dimick, South Portland

1962

First Team: Richard “Joe” Harrington, Morse; Leroy Patterson, Bangor; Bruce MacKinnon, Morse; Santo Cimino, Cheverus; Gary Jones, Pennell of Gray

Second Team: Tom McKay, Mount Desert; James Dimick, South Portland; Roger Valliere, St. Ignatius of Sanford; George Spreng, Caribou; James Veno, Orono

Third Team: Len MacPhee, South Portland; Ken Whitney, Bridgton; Rick Lund, Gardiner; Delmar “Chap” Clark, Fort Fairfield; Dave Comeau, Orono

1963

First Team: Joe Harrington, Morse; Terry Carr, Stearns; Rick Woods, Morse; Dave Vaznis, Stearns; Pete Webb, Milo

Second Team: John Bouchard, Lewiston; Jon MacDonald, Stearns; Dale McNelly, Morse; Dave Delaney, Caribou; Dave Comeau, Orono

Third Team: Ken Knapton, Gorham; Len McPhee, South Portland; Brian Blanchard, Aroostook Central Institute; Jim Willard, Orono; Mike McGuire, Rockland

1964

First Team: Jeff Bannister, Cheverus; Dick Jude, Ellsworth; Dale McNelly, Morse; Jon MacDonald, Stearns; Mike McGuire, Rockland

Second Team: Brian Blanchard, Aroostook Central Institute; Denis Clark, Winthrop; Paul Eggert, John Bapst; Dean Chase, Stearns; Carl Woodman, Rockland

Third Team: Buddy White, Madison; Tommy Thornton, Cheverus; Bobby Thomas, Foxcroft Acad.; Buddy Basso, Deering; Parker Beverage, Cony

1965

First Team: Jon MacDonald, Stearns; Denis Clark, Winthrop; Jock McKernan, Bangor; Terry Waterman, Westbrook; Jim Barnes, Stearns

Second Team: Barney Smith, Presque Isle; Jim Cameron, Bar Harbor; Bobo McFarland, Scarborough; Buddy Basso, Deering; Ted Weaver, Traip; Mike Todd, Stephens

Third Team: Dennis Larock, Lewiston; Paul Reynolds, Winslow; Bob Russell, Brewer; Dick Giroux, Lewiston; Tom Estabrook, Bucksport

1966

First Team: Don Crosby, Cony; Jock McKernan, Bangor; Dick Giroux, Lewiston; Ron Soucie, John Bapst; Marshall Todd, Stephens

Second Team: Chuck Clifford, Biddeford; Vince Pelletier, Stearns; Eric Hayward, Deering; Terry Fillmore, Freeport; Mark Nash, Ellsworth

Third Team: Buddy Basso, Deering; Dennis Larock, Lewiston; Mike Hanson, Stephens; Alan Hall, Falmouth; Fred Drake, Cony

1967

First Team: Nick Scaccia, Sanford; Clark Young, Old Town; John Heatley, Portland; Willie Gavett, Orono; Vince Pelletier, Stearns

Second Team: Harry Webster, Cony; Kevin Baker, Old Town; Mark Nash, Ellsworth; Dennis Stanley, Mexico; Dennis Larson, Brownville Junction

Third Team: Willie Varney, Houlton; Brad Macomber, Winthrop; Chick Viger, Stephens; Dick Saucier, Biddeford; Dana Anderson, Portland

1968

First Team: Steve Pound, Stearns; Dana Anderson, Portland; Bob Davis, South Portland; Ron Cote, St. Louis; Clark Young, Old Town

Second Team: Kevin Baker, Old Town; Don White, Traip; Steve Morris, Yarmouth; Mark Noel, Waterville; Sean Casey, Orono

Third Team: Mike Sponberg, Presque Isle; Gary Veilleux, Cony; Mike Brennan, Cheverus; Gerry Dwyer, Houlton; Fred Radke, Orono

1969

First Team: Wayne Boardman, York; Matt Donahue, Westbrook; Peter Gavett, Orono; Charlie Greer, John Bapst; Mike Kelley, Caribou

Second Team: Lee Arris, Freeport; Bill Burney, Cony; Mark Noel, Waterville; Fred Radke, Orono; Mike Thurston, Caribou

Third Team: Lloyd Buck, Lawrence; Don Douglas, Westbrook; Larry Goodier, Cape Elizabeth; Steve Lane, Sumner; Norm Larock, Lewiston

1970

First Team: Matt Donahue, Westbrook; Sid Pelletier, Stearns; Mark Rosebush, Schenck; Jim Dunn, Bonny Eagle; Mark Noel, Waterville

Second Team: Bob McKernan, Bangor; Steve Gates, Stearns; Dave Parquette, Cony; Mike Kelley, Caribou; Andy Packard, Presque Isle

Third Team: Ed McAleney, South Portland; Steve Condon, Presque Isle; George Beattie, South Portland; Dick Martin, Thornton; John Dennison, Freeport

1971

First Team: Steve Condon, Presque Isle; Brad Moore, Hall-Dale; Mark Rosebush, Schenck; Dave Parquette, Cony; Jim Beattie, South Portland

Second Team: Randy Prouty, Bangor; Paul Cairnie, Lawrence; Robert Nutter, Deering; Ed McAleney, South Portland; Bruce Campbell, Lewiston

Third Team: Mike Paoletti, Schenck; Mark Tuttle, Presque Isle; George Davis, Hall-Dale; Paul Belanger, Caribou; Duane York, Morse

1972

First Team: Bob Warner, Thornton; Al Cowperthwaite, Houlton; Jim Beattie, South Portland; Dave Rollins, Cony; Tony DiBiase, Westbrook

Second Team: George Manoogian, Westbrook; Dwight Carver, Jonesport-Beals; Terry Kenniston, Rockland; Paul Cairnie, Lawrence; Al Stork, Mount Desert Island

Third Team: Joey Deveau, Schenck; Steve Conley, Deering; Pete Leighton, Cony; Jim Philbrick, Gorham; Rick Fagonde, Jonesport-Beals

1973

First Team: Dave Rollins, Cony; Steve Gavett, Orono; Tom Pelletier, Fort Kent; Wally Russell, Penquis; Gary Smith, Deering

Second Team: Tom Philbrick, Orono; Dwight Carver, Jonesport-Beals; Charlie Wooton, Camden-Rockport; Bimbo Pinkham, Sumner; Stan Kaubris, Rumford

Third Team: Dave Carrier, South Portland; Tom Hibbert, Camden-Rockport; Rick Fagonde, Jonesport-Beals; Terry Weeks, Central Aroostook; Jay Raye, Rockland; Jon Seavey, Mount Desert

1974

First Team: Mark Lancaster, Lawrence; Tom Pelletier, Fort Kent; Charlie Wooton, Camden-Rockport; Tom Philbrick, Orono; Kevin Nelson, Foxcroft Acad.

Second Team: Stan Kaubris, Rumford; Scott Davis, Bangor; Jim Mooney, Rumford; Tom Hibbert, Camden-Rockport; Dave Carrier, South Portland

Third Team: Paul Hess, Bangor; Kim Pound, Stearns; Rick Fagonde, Jonesport-Beals; Jeff Bryan, Westbrook; Ray McKenna, Rumford

1975

First Team: Kevin Nelson, Foxcroft Acad.; Scott Davis, Bangor; Doug Roberts, Rumford; Gary Manoogian, Westbrook; Alan Baran, Medomak

Second Team: Bob Vaznis, Stearns; Ed Redmond, Portland; Chris LeBel, Westbrook; Randy Norsworthy, Presque Isle; Ben Graffam, Bangor

Third Team: Brian Butterfield, Orono; Mark St. Pierre, Cony; Scott Higgins, Kennebunk; Gary Speed, Lake Region; Peter Muzzy, Gray-New Gloucester

1976

First Team: Doug Roberts, Rumford; Mike McGee, Lawrence; Gary Speed, Lake Region; Ken Rowe, Cheverus; Kevin Doyon, Portland

Second Team: Vern Cunningham, Old Town; Clayton Blood, Searsport; Colin Beckwith, South Portland; Phil Wyman, Schenck; Kevin Doody, Lawrence

Third Team: Jan Hall, Limestone; Cal Nicolas, Lake Region; Andy Shorey, Rumford; Mark Lake, Mt. Blue; Tim Ziko, Rumford

1977

First Team: Tim Ziko, Rumford; Bruce Withington, Bangor; Andy Shorey, Rumford; Dean Ericson, Medomak; Mike Baron, Stearns

Second Team: Paul Belanger, Sanford; Matt Kaubris, Rumford; Gary Speed, Lake Region; Scott Wilcox, Nokomis; Phil Adams, Brewer

Third Team: Paul St. Pierre, Hampden Acad.; Gary Brewster, Stearns; Duane Williams, Hodgdon; Phil Foley, Cheverus; Mike Johnson, Portland

1978

First Team: Gary Towle, Cony; Ray Felt, Cony; Chris Jerome, Cheverus; Brett Brown, South Portland; Mike Murphy, Cheverus

Second Team: Steve Busque, Cony; Chris Brinkman, Mt. Blue; Joe Doane, Westbrook; Mike Perry, Mexico; John Dean, Presque Isle

Third Team: Mike Bouchard, Katahdin; Mike Williams, South Portland; Keith Ogden, Bucksport; Mike Macomber, Bucksport; Ernie Burchill, Deering

1979

First Team: Brett Brown, South Portland; Eric Wieder, Presque Isle; Ken Lynch, South Portland; Mike Bouchard, Katahdin; Chris Jerome, Cheverus

Second Team: Keith Ogden, Bucksport; Joe Doane, Westbrook; Rich McLeish, Foxcroft Acad.; Clay Halliday, Waterville; Paul Burnell, South Portland

Third Team: Paul Cook, Lubec; Steve Thompson, Presque Isle; Gary Colson, Bangor Christian; Mark Crockett, Medomak; Frank McGrady, Medomak

1980

First Team: Dave Cousins, South Portland; Paul Burnell, South Portland; Mark Jones, Medomak; Jay Hutchins, Greely; Jeff Sturgeon, Old Town

Second Team: Jim Ray, Cape Elizabeth; Steve Levasseur, Schenck; Dick Scott, Ellsworth; Don Roberts, Rumford; Whit Stevens, Caribou

Third Team: David Anicetti, Messalonskee; Marty Clark, Old Town; Chris Bolduc, South Portland; Peter Norsworthy, Presque Isle; Joe Linscott, Cony

1981

First Team: Dave Creech, Caribou; Jeff Topliff, Orono; Dick Scott, Ellsworth; Stanley Wright, Cheverus; Chris Bolduc, South Portland

Second Team: Harland Storey, Greely; Leroy Richards, Cony; Peter Champagne, Cony; John Kohtala, Mt. Blue; Adam St. John, Old Town

Third Team: Neal Griffeth, Caribou; Tom Sullivan, Cheverus; Gregg Cooper, Cony; Tim Burchill, Deering; Mike Fogarty, Sanford

1982

First Team: Paul Hendricks, Rockland; Dan Costigan, Cheverus; Gregg Cooper, Cony; Neal Griffeth, Caribou; Joe Millette, Biddeford

Second Team: Dan Federico, South Portland; Rick Fenney, Falmouth; Ron Doody, Lawrence; Andy Nickerson, Brewer; Jeff Bowers, South Portland

Third Team: Leonard Holmes, Presque Isle; Tim Morong, Morse; Paul Haggan, Hampden Acad.; Bill Howes, Katahdin; Dave Adams, Brewer

1983

First Team: Chris Vickers, Caribou; Paul Haggan, Hampden; Steve Loubier, South Portland; Steve Smith, Wells; Doug Clark, Dirigo

Second Team: Tony Michaud, Caribou; Jay Moore, Bucksport; Matt Rossignol, Van Buren; Peter Story, Gardiner; Bob Wilder, Madison

Third Team: Dave Chadbourne, Wells; Steve Craig, Katahdin; Dan Harkins, Biddeford; Dale Plummer, Morse; Dan Philippon, Bangor

1984

First Team: Tony Michaud, Caribou; Joe DeRoche, Westbrook; Jon Stovall, Cheverus; Steve Smith, Brewer; Jim Parsons, Lawrence

Second Team: Andy Nickerson, Brewer; Steve Hodge, South Portland; Derek Counts, Oak Grove-Coburn; Matt Rossignol, Van Buren; John Cornelio, Jay

Third Team: Jeff LaRochelle, Winslow; Mike Whitten, South Portland; John Walker, Presque Isle; Dick Whitmore, Waterville; Sean Fennessy, Lewiston

1985

First Team: Matt Rossignol, Van Buren; Jon Stovall, Cheverus; Derek Counts, Oak Grove-Coburn; Phil Kimball, Brewer; Scott Saft, Waterville

Second Team: Bart Donovan, Bangor; Matt Hancock, Lake Region; Mike Francoeur, Westbrook; Rich Additon, Cony; Todd Hanson, Waterville

Third Team: Tyrone White, Portland; Gary Williams, Dexter; Derrick Hodge, Morse; Cam Currin, Limestone; Robert Alley, Jonesport-Beals

1986

First Team: Dean Smith, Foxcroft Acad.; Todd Moore, Westbrook; Derrick Hodge, Morse; Todd Miranda, Portland; Dick Whitmore, Waterville

Second Team: Kevin Whitmore, Waterville; Louis Bute, Bonny Eagle; Mike Story, Gardiner; Matt Drouin, Winslow; Tim Scott, Ellsworth

Third Team: Bob Campbell, Calais; Allen Madore, Van Buren; Bill Anthoine, Deering; Chris Richards, Old Town; Richard Dunston, Oak Grove-Coburn

1987

First Team: Kevin Whitmore, Waterville; Bobby Campbell, Calais; David Heslam, Mount View; Derrick Hodge, Morse; Joe Cawley, Morse

Second Team: Curtis Robertson, Mattanawcook Acad.; Matthew Oliver, Hodgdon; Marc Holtenhoff, South Portland; Chris Davis, Gorham; Marko Registe, Falmouth

Third Team: Archie McEachern, Traip Acad.; Terry Cummings, Houlton; Ernie Kavanagh, Rockland; Tim Bonsant, Erskine Acad.; Matt Nelson, Bangor

1988

First Team: Tim Scott, Ellsworth; Mike D’Andrea, Portland; Joel Murray, Cape Elizabeth; Adam Ward, Cheverus; Paul Searles, Mt. Blue

Second Team: Francois Bouchard, Old Orchard Beach; Mike Austin, Penobscot Valley; Kenny Johnson, Machias; Raymond Alley, Vinalhaven; Shane Todd, Cony

Third Team: John Conley, Morse; Paul True, Fryeburg Acad.; Peter Gurski, Waterville; Scott Trefethen, Traip Acad.; Lindell Beal, Jonesport-Beals

1989

First Team: Paul Butler, Bangor; Raymond Alley, Vinalhaven; Francois Bouchard, Cheverus; John Conley, Morse; Chris Sawyer, South Portland

Second Team: Richard Drummond, Presque Isle; Jeff St. Laurent, Sanford; Gregg Frame, Waterville; Chris McKenney, Lincoln Acad.; Troy Scott, Lawrence

Third Team: Todd Adams, Westbrook; Alex Guiski, Dexter; Jamie Header, Morse; Ted St. Pierre, Schenck; Rob Carbone, Boothbay

1990

First Team: Rich Mazurek, Rockland; Mike Adams, Mt. Blue; Dan Ladd, Oxford Hills; Mike Fennessy, Lewiston; Chris Lawrence, Mount Desert Island

Second Team: Lenny Cole, Lawrence; Chris May, Lewiston; Alex Guiski, Dexter; Matt Gaudet, Mountain Valley; Mark O’Brien, Deering

Third Team: Aaron McDonald, Stearns; Scott Robitaille, Sanford; Tommy Lynch, Bangor; Todd Wheeler, Mountain Valley; Brett Soucy, John Bapst

1991

First Team: Lenny Cole, Lawrence; Shawn Thayer, Hermon; Aaron McDonald, Stearns; Matt Gaudet, Mountain Valley; Keith Young, Gorham

Second Team: Jeff Tardif, Biddeford; Bob Strong, Georges Valley; Casey Costigan, Old Town; Scott Sawyer, South Portland; Mark O’Brien, Deering;

Third Team: Matt Murphy, Lewiston; Darren Whitney, Mattanawcook; Stephane Webster, York; Eric Cowperthwaite, Houlton; Matt Mattson, George Stevens

1992

First Team: John L’Heureux, Old Town; John Wassenbergh, South Portland; Mark Reed, Bangor; Matt Arsenault, Old Town; Matt Greenleaf, Deering

Second Team: Jason Jabar, Waterville; Keith Gendron, Sanford; Antoine Morin, Forest Hills; Jeff Hogan, South Portland; Jeff Woodman, Rockland

Third Team: Chad Fenton, Narraguagus; Rick Sinclair, Hermon; Jason Belanger, Caribou; Bill Newman, Bangor; Jeff Love, Winthrop

1993

First Team: Mark Reed, Bangor; Garrett Quinn, Skowhegan; Matt Arsenault, Old Town; Ken Rassi, John Bapst; Chris Kumka, Sanford

Second Team: Bob Davies, Old Orchard Beach; Tony Tobin, Limestone; Steve Pooler, Old Town; Jeff Love, Winthrop; Aaron Harris, Lawrence

Third Team: T.J. Caouette, Winthrop; Andy Bedard, Mountain Valley; Josh Nash, Medomak Valley; Bert Rich, South Portland; John Tennett, Bangor

1994

First Team: Andy Bedard, Mountain Valley; Bob Davies, Old Orchard Beach; T.J. Caouette, Winthrop; Josh Nash, Medomak Valley; Chris Funk, Caribou

Second Team: Daren Meader, Waterville; Mark Farmer, Schenck; Tommy Reynolds, Lawrence; Jon Kunz, Hampden; Mike Fortier, Morse

Third Team: Mike Geisler, Camden-Rockport; Ryan Hodge, South Portland; Brian Colman, Brewer; Kevin Wyman, Oxford Hills; Chuck Graham, Maine Central Institute

1995

First Team: Josh Nash, Medomak Valley; T.J. Caouette, Winthrop; Chris Funk, Caribou; Matt Kinney, Bangor; Corey Zimmerman, Cape Elizabeth

Second Team: Dale Landrith, Camden-Rockport; Sam Henderson, Hodgdon; Danny Dahl, Bangor; Thomas Jamo, Schenck; Doug Sanborn, Bonny Eagle

Third Team: Jared Rivers, Skowhegan; Pat Gallagher, Sanford; Ryan Martin, Fort Kent; Darby Kopp, Bonny Eagle; Tim Manchester, Machias

1996

First Team: T.J. Caouette, Winthrop; Corey Thibodeau, Old Town; Ryan Martin, Fort Kent; Brett Doody, Caribou; Geoff Sawyer, Westbrook

Second Team: Marc Corliss, MDI; Jeff Bodge, Richmond; Lydell Capers, Hyde; Mike Burke, Gorham; Sam Henderson, Hodgdon

Third Team: Tom Jamo, Schenck; Adam Sterrs, Boothbay; Jason St. Pierre, Bangor; Jason White, Orono; Matt Townsend, Central Aroostook

1997

First Team: Mike Mastropaolo, Falmouth; Mike Burke, Gorham; Travis Gilmore, Mt. Blue; Angelo Salvaggio, Cheverus; Jason St. Pierre, Bangor

Second Team: Rickey White, Mt. Ararat; Dave Cudworth, Sanford; Quinson Lancaster, Lawrence; Andrew Hanson, Greely; James Cerino, Bonny Eagle

Third Team: Austin Ganly, Greely; Steve Smith, Bucksport; Tommy Waterman, Bangor; Scott Raymond, Caribou; Trent Cunningham, Washburn

1998

First Team: Austin Ganly, Greely; Angelo Salvaggio, Cheverus; Tommy Waterman, Bangor; Rickey White, Mt. Ararat; Braden Clement, Skowhegan

Second Team: Jon Masin-Peters, Camden-Rockport; James Cerino, Bonny Eagle; Robert Pilsbury, Portland; Roger Levesque, Falmouth; Lucas Ritchie, Houlton

Third Team: Joe Gutierrez, Westbrook; B.J. Alley, Jonesport-Beals; Brandon Ashby, Washington Acad.; Mark Gilbride, Mt. Ararat; Mike Mathien, John Bapst

1999

First Team: Braden Clement, Skowhegan; Robert Pilsbury, Portland; Roger Levesque, Falmouth; Jim Wilson, Camden-Rockport; Chris Markwood, South Portland

Second Team: Ryan Rivera, Central; Justin Underwood, Lawrence; Jamaal Caterina, Deering; Derek Rodgerson, Hampden Acad.; Jed Johnson, Lawrence

Third Team: Willie Sleeper, Houlton; Jimmie Hunt, Mt. Ararat; Anthony Russo, Portland; Ian Jones, Mount Desert Island; Pierce Jackson, Kennebunk

2000

First Team: Derek Rodgerson, Hampden Acad.; Bryan Lambert Sr., Edward Little; Ben Smith, Boothbay; Jamaal Caterina, Deering; Chris Markwood, South Portland

Second Team: Jimmie Hunt II, Mt. Ararat; T.J. McLeod, Gorham; Chris Howell, Lincoln Acad.; Chris Gray, Hermon; Frank Distefano, Houlton

Third Team: Nick Loukes, Bangor; Jeff White, Nokomis; Brian Gerrity, Maranacook; Brian Wohl, Westbrook; Joe Campbell, Bangor

2001

First Team: Joe Campbell, Bangor; Nik Caner-Medley, Deering; Jamaal Caterina, Deering; Nick Pelotte, Valley; Brian Wohl, Westbrook

Second Team: Jason Levecque, Westbrook; Josh Longstaff, Portland; James Sam, Caribou; Ryan Garland, Hermon; Jeremy Allen, Penquis

Third Team: Buddy Leavitt, Piscataquis; John Knutson, Camden Hills; Dan Hammond, Brunswick; Travis Magnusson, Georges Valley; Brandon McCarthy, Katahdin

2002

First Team: Nik Caner-Medley, Deering; Ralph Mims, Brunswick; Dan Hammond, Brunswick; Jason Harvey, Bucksport; Aaron Spaulding, Cape Elizabeth

Second Team: Travis Magnusson, Georges Valley, Walter Phillips, Deering; Tyler Putnam, Hodgdon; Zak Ray, Bangor; Brian Andre, Valley

Third Team: Trafton Teague, Lawrence; Nick Casavant, Presque Isle; Joe Footer, Calais; Luke Hartwell, Valley; Kendrick Ballantyne, Gorham

2003

First Team: Zak Ray, Bangor; Ralph Mims, Brunswick; Jeff Holmes, Cheverus; Jason Hight, Westbrook; Ryan McLellan, Nokomis

Second Team: Sean Mayo, Thornton Acad.; Jac Arbour, Cony; Rocco Toppi, Portland; Patrick Conway, Deering; Micah Grant, Winslow

Third Team: Travis Patterson, Dexter; Austin DeAngelis, Cheverus; Wesley Day, Bangor; Nick Lawler, Edward Little; Andy Frost, Brewer

2004

First Team: Ralph Mims, Brunswick; Rocco Toppi, Portland; Mark Socoby, Houlton; Matt Donar, Erskine Acad.; Corey Tielinen, Oxford Hills

Second Team: Mark Gaudet, Valley; Shawn Tobey, Marshwood; Eric Shone, Portland; Andy Frost, Brewer; Darren Mastropaolo, Falmouth

Third Team: Jon Marsteller, Lake Region; Brian Wells, Mt. Blue; Aaron Gallant, Bangor, Josh Madden, Calvary Chapel; Derek DiFrederico, Stearns

2005

First Team: Tyler Emmons, Portland; Mark Socoby, Bangor; Jordan Cook, Hampden Acad.; Tim Stammen, Camden Hills; Carlos Strong, Deering

Second Team: Sean Costigan, Cheverus; Aaron Gallant, Bangor; Ben Thayer, Gorham; Matt McDonnell, Oxford Hills; Josh Jones, Erskine Acad.

Third Team: Brock Bradford, Calvary Chapel; Bryant Barr, Falmouth; Matt Wheelock, Hall-Dale; Sean McNally, Gardiner; Chris Wilson, Brewer

2006

First Team: Jordan Cook, Hampden Acad.; Carlos Strong, Deering; Sean Costigan, Cheverus; Bryant Barr, Falmouth; Ryan Martin, Maranacook

Second Team: Jeff Manchester, Gorham; Chris Wilson, Brewer; Sean McNally, Gardiner; Brock Bradford, Bangor Christian; Martin Cleveland, Deering

Third Team: Troy Barnies, Edward Little; Andrew York, Central Aroostook; Greg Whitaker, Presque Isle; Andrew Duncanson, Portland; Brandon Tomah, Calais

2007

First Team: Troy Barnies, Edward Little; Sean McNally, Gardiner; Alex Gallant, Bangor; Andy Shorey, Mountain Valley; Andrew Duncanson, Portland

Second Team: Ryan Martin, Maranacook; Brandon Tomah, Calais; Corey DeWitt, Ellsworth; Sam Leclerc, Winthrop; Eric Friend, Cheverus

Third Team: Eric Taylor, Messalonskee; Isaiah Brathwaite, Mt. Blue; Coleman Findlay, South Portland; Ryan Weston, Bangor; Owen Johnson, Boothbay

2008

First Team: Ryan Martin, Maranacook; Sam Leclerc, Winthrop; Ryan Weston, Bangor; Mick DiStasio, Cheverus; Kyle Donovan, Deering

Second Team: Jon McAllian, Bangor; Keegan Hyland, South Portland; Tom Knight, Dirigo; Derek Libbey, Mattanawcook Acad.; Kris Noonan, Boothbay

Third Team: Adam Kingsbury, Presque Isle; Andrew Pullen, Cony; Kyle Philbrook, Edward Little; Sam Bell, Calais; Jeff Winnie, Thornton Acad.

2009

First Team: Thomas Knight, Dirigo; Keegan Hyland, Portland; Mick DiStasio, Cheverus; James Morse, Thornton Acad.; Gordon Fischer, Camden Hills

Second Team: Corey Therriault, Edward Little; Indiana Faithfull, Cheverus; Ben Russell, Mt. Blue; Dominic Borelli, Westbrook; Tyler McFarland, Camden Hills

Third Team: Ed Bogdanovich, Portland; Cal Shorey, Calais; Alex Bowe, Cape Elizabeth; Russ Mortland, Presque Isle; Cody Gilboe, Forest Hills

2010

First Team: Indiana Faithful, Cheverus; Stefano Mancini, Falmouth; Tyler McFarland, Camden Hills; Dominic Borelli, Westbrook; Yusuf Iman, Edward Little

Second Team: Nich Jobin, Westbrook; Jacob Moore, Hampden Acad.; Dom Drake, Brewer; Cam Shorey, Calais; Andrew Shaw, Thornton Acad.

Third team: Clark Noonan, Bangor; Ray Bessette, Brewer; Ben Teer, Washington Acad.; Bo Leary, Edward Little; Alex Furness, Cheverus

2011

First Team: Tyler McFarland, Camden Hills; Graham Safford, Hampden Acad.; Bo Leary, Edward Little; Theo Bowe, Cape Elizabeth; Chris Braley, Nokomis

Second team: Keegan Pieri, Camden Hills; Andrew Shaw, Thornton Acad.; Zach Blodgett, Bangor; Nolan Allen, Windham; Joe McCloskey, Penobscot Valley

Third team: Louis DiStasio, Cheverus; Garet Beal, Jonesport-Beals; Ray Bessette, Sam Johnston Greely; Tristan Thomas Bangor

2012

First Team: Christian McCue, Hampden Acad.; Garet Beal, Jonesport-Beals; Josh Britten, Yarmouth; Cam Sennick, Mt. Blue; Jon Amabile Deering

Second team: Louie DiStasio, Cheverus; Liam Langaas, York; Dustin Cole, Bonny Eagle; Cole Libby, Bonny Eagle; Patrick Stewart, Bangor

Third team: Bobby Cote, Biddeford; Cody St. Germain, Dirigo; Jordan Hersom, Leavitt; Mike McClung, Central Aroostook; Labson Abwoch, Deering

2013

First Team: Garet Beal, Jonesport-Beals; Dustin Cole, Bonny Eagle; Zach Gilpin, Hampden Acad.; Tanner Hyland, South Portland; Isaiah Bess, Penquis Valley

Second team: Kyle Bouchard, Houlton; Mitchell Worcester, Washburn; John Murray, Medomak Valley; Aaron Todd, York; Jack Simonds, Falmouth

Third team: Labson Abwoch, Deering; Spencer Carey, Lawrence; Quin Leary, Edward Little; Anthony DiMauro, Boothbay; Garrett Libby, Old Town

2014

First Team: Zach Gilpin, Hampden Acad.; Dustin Cole, Bonny Eagle; Kyle Bouchard, Houlton; Matt Talbot, Portland; Mike McDevitt, Greely

Second team: Isaiah Bess, Hampden Acad.; Jack Simonds, Falmouth; Jayvon Pitts-Young, Portland; Serge Nyirikamba, Waynflete; Blake Gordon, Brunswick

Third team: Thomas Coyne, Falmouth; Tyler Thayer, Hermon; Justin Zukowski, Portland; Trevor Lyford, Penquis Valley; Chris Hudson, Hodgdon

2015

First Team: Nick Gilpin, Hampden Acad.; Nick Mayo, Messalonskee; Kyle Bouchard, Houlton; Jack Simonds, Falmouth; Stephen Alex, Portland

Second Team: Justin Martin, Winslow; Kevin Weisser, Windham; Ben Malloy, Bonny Eagle; Nicholas DePatsy, Medomak Valley; Ian Mileikis, Edward Little

Third Team: Andrew Fleming, Oxford Hills; Eric Hoogterp, Old Town; Shyheim Ulrickson, Mt. Ararat; Brendan McIntyre, Hampden Acad.; Riley Robinson, Dirigo

2016

First Team: Nick Gilpin, Hampden Acad.; Andrew Fleming, Oxford Hills; Thomas Coyne, Falmouth; Amir Moss, Portland; Riley Robinson, Dirigo

Second Team: Jack Lesure, Lake Region; Matt Pushard, Brewer; Tyus Sprague-Ripley, Massabesic; Shyheim Ulrickson, Sr., Mt. Ararat; Nicholas DePatsy, Medomak Valley

Third Team: Terion Moss, Portland; Jack Tilley, Thornton Acad.; Taylor Schildroth, George Stevens; Milo Belleau, Waynflete; Justin Thompson, Schenck

2017

First Team: Terion Moss, Portland; Matt McDevitt, Greely; Jack Casale, Cheverus; Taylor Schildroth, George Stevens; Ruay Bol, South Portland

Second Team: Jacob Hickey, Winthrop; Mason Cooper, Lawrence; Justin Thompson, Schenck; Colin Coyne, Falmouth; Matthew Fleming, Oxford Hills

Third Team: Ian McIntyre, Hampden Acad.; Jarod Norcross Plourde, Edward Little; Cameron Allaire, Medomak Valley; Austin Boudreau, Thornton Acad.; Nate Desisto, Orono

2018

First Team: Terion Moss, Portland; Matt Fleming, Bangor; Taylor Schildroth, George Stevens Acad.; Wol Maiwen, Edward Little; Nick Fiorillo, Scarborough

Second Team: Nick Curtis, Windham; Ian McIntyre, Hampden Acad.; Griffin Guerrette, Presque Isle; Ben Onek, Deering; Zac Manoogian, Westbrook

Third Team: Finn Bowe, Cape Elizabeth; Zach Hartsgrove, Nokomis; Nolan Hagerty, Yarmouth; Keenan Marseille, Hermon; Bryce Gilbert, Piscataquis

2019

First Team: Matt Fleming, Bangor; Nick Fiorillo, Scarborough; Wol Maiwen, Edward Little; Zach Maturo, Bonny Eagle; Ben Onek, Deering

Second Team: Parker Deprey, Caribou; Andrew Hartel, Cape Elizabeth; Andrew Storey, Greely; Damien Vance, Bangor; Cooper Wirkala, Oceanside

Third Team: Logan Bagshaw, Greely; Zach Brown, Greely; Marcus Christopher, Skowhegan; Bryce Lausier, Hampden Academy; Cam Wood, Winthrop

2020

First Team: Logan Bagshaw, Greely; Leyton Bickford, Sanford; Bryce Lausier, Hampden Academy; Parker Deprey, Caribou; Zach Maturo, Bonny Eagle

Second Team: Max Murray, Kennebunk; Brady Cummins, York; Henry Westrich, Bangor; Simon McCormick, Cony; Cash McClure, Maranacook

Third Team: Brian Austin, Scarborough; Jackson Curtis, Ellsworth; Austin Brown, Edward Little; Isaac Varney, Hermon; Wyatt Hathaway, Leavitt