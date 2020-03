High school hockey playoff scoreboard, PVC all-star teams

• February 29, 2020 10:02 am

Tourney scoreboard

HIGH SCHOOL HOCKEY

Class A Statewide

Friday, Feb. 21

Play-in

No. 13 Marshwood/Traip/Sanford 1, No. 12 Windham/Westbrook/Bonny Eagle 0

Tuesday, Feb. 25

Prelims

AP1: No. 8 Bangor 5, No. 9 Falmouth 4 (OT)

AP2: No. 5 Thornton Academy 8, No. 13 Marshwood/Traip/Sanford 1

AP3: No. 2 Edward Little 4, No. 10 Biddeford/Massabesic/Old Orchard 0

Wednesday, Feb. 26

AP4: No. 6 Portland/Deering 3, No. 11 Lake Region/Fryeburg/Oxford Hills 1

Quarterfinals

At Colisee, Lewiston

Friday, Feb. 28

A2: No. 4 South Portland/Freeport/Waynflete 5, No. 5 Thornton Academy 4

A3: No. 2 Edward Little 1, No. 2 St. Dominic 0

Saturday, Feb. 29

A4: No. 6 Portland/Deering (8-11-0) vs. No. 3 Scarborough (13-4-1), noon

A1: No. 8 Bangor (8-11-0) vs. No. 1 Lewiston (18-0), 2 p.m.

Tuesday, March 3

Semifinals

At Colisee, Lewiston

A5: A1 winner vs. No. 4 South Portland/Freeport/Waynflete (12-6-1)

A6: No. 2 Edward Little (10-10) vs. A4 winner

Saturday, March 7

State final

At Colisee, Lewiston

A5 winner vs. A6 winner, 6 p.m.

Class B

North

Tuesday, Feb. 25

Quarterfinals

B1: No. 1 Hampden Academy 8, No. 8 Waterville/Winslow 4

B2: No. 4 Presque Isle 4, No. 5 Gardiner 3

B3: No. 6 Messalonskee 6, No. 3 Camden Hills 1

B4: No. 2 Old Town-Orono 3, No. 7 Brewer 0

Friday, Feb. 28

Semifinals

At Colby, Waterville

B5: No. 4 Presque Isle 4, No. 1 Hampden Academy 1

B6: No. 2 Old Town/Orono 6, No. 6 Messalonskee 5

Wednesday, March 4

Regional final

At UMaine, Orono

B7: No. 4 Presque Isle (14-5-1) vs. No. 2 Old Town/Orono (14-5-1), 6 p.m.

Saturday, March 7

State final

At Colisee, Lewiston

B8: North winner vs. South winner, 1 p.m.

South

Quarterfinals

Monday, Feb. 24

B3: No. 2 Cheverus 7, No. 7 York 0

Tuesday, Feb. 25

B2: No. 6 Cape Elizabeth 5, No. 3 Yarmouth 0

Wednesday, Feb. 26

B1: No. 5 Brunswick (10-7-1) at No. 4 Gorham (9-7-2), 7:20 p.m.

Friday, Feb. 28

Semifinals

At Colisee, Lewiston

B4: B1 winner vs. No. 1 Greely (14-3-1), 8 p.m.

B5: No. 6 Cape Elizabeth (9-10) vs. No. 2 Cheverus (17-2), 6 p.m.

Wednesday, March 4

Regional final

At Colisee, Lewiston

B6: B4 winner vs. B5 winner, 6 p.m.

All-star teams

Penobscot Valley Conference

All-Conference Selections

Basketball

Class C

Girls

First Team: Lauren Cook, Calais, Katherine Alley, Stearns, Peyton Grant, Dexter, Lexi Ireland, PVHS, Alisyn Alley, Stearns; Second Team: Sophia McVicar, Calais, Olivia Huckins, Calais, Kaci Alley, Narraguagus, Makenzie Alley, Searsport, Jade Leeman, Bucksport; Third Team: Emilee Cohen, Central, Abigail Allen, Central, Luna Perry St. Peter, GSA, Anna Strout, Narraguagus, Elizabeth Kendall, PCHS; Honorable Mention: Cheyenne Beem, Dexter, Annalyse Robinson, Stearns, Emma Redimarker, Narraguagus; All-Defensive Team: Abbie Hanscom, Bucksport, Ali Shaw, Central, Sophia McVicar, Calais, Cloe Mountain, Dexter, Silas Murnik, GSA, Lexi Thompson, Mattanawcook Acad., Kayla Long, Lee Acad., Kirstin Kennedy, Narraguagus, Leine McKechnie, PVHS, Martina Hill, PCHS, Kassi Files, Penquis, Alisyn Alley, Stearns, Hannah Shorey, Sumner, Makenzie Alley, Searsport

Player of the Year: Lauren Cook, Calais

Coach of the Year: Nick Cullen, Stearns

Class D

First Team: Halle Pelletier, Greenville, Kaylee Morey, Deer Isle-Stonington, Cassie Russell, Schenck, Rylee Eaton, Deer Isle-Stonington, Jessica Pomerleau, Greenville; Second Team: Morgan Noyes, Greenville, Kaylee Ireland, Jonesport-Beals; All-Defensive Team: Brittany Gray, Deer Isle-Stonington, Kaylee Ireland, Jonesport Beals, Cassie Russell, Schenck, Morgan Noyes, Greenville, Jaida Case, Machias

Coach of the Year: Maren Mason, Greenville

Player of the Year: Halle Pelletier, Greenville

Boys

First Team: Caden Mattson, GSA; Nathan Richards, Dexter; Kobe Gilbert, PCHS; Willy Hsu, Lee Acad.; Scott Ferrie, Central; Second Team: Brett Kusnierz, Dexter; Branden Oliver, Mattanawcook Acad.; Dawson Critchley, Calais; Ty Giberson, Bucksport; Elliot Shearer, Stearns; Third Team: Milos Sujica, GSA, Alex Hewitt, Central; Colby Snow; Searsport; Reece Carter; PVHS; Jackson Weatherbee; Mattanawcook Acad.; Honorable Mention: Cole Kenyon; Stearns; Haeden Guenther,Dexter; David Gadsby; GSA; All-Defensive Team: Christian Chase-Hurd; Bucksport; Zachary Williams; Central; Kyle Richard; Calais; Parker Ponte; Dexter; Caden Mattson; GSA; Branden Oliver, Mattanawcook Acad., Eain Allard, Lee Acad., Levi Shaw, Narraguagus; Zak Mills, Penquis, Zach Mitchell, PVHS, Carter Starbird, PCHS, Elliot Shearer, Stearns, Aidan Weaver, Sumner, Colby Snow

Coach of the Year: Peter Murray, Dexter

Player of the Year: Caden Mattson, GSA

Class D

First Team: Myles Brown, Deer Isle-Stonington, Ryan Alley, Jonesport Beals, Tyrone Davis, Schenck, Kaiden Crowley, Jonesport-Beals, Coleman Brown, Deer Isle-Stonington; Second Team: Alvin Beal Jr, Jonesport-Beals, Kaden Hannan Schenck, Camden Harmon, Greenville, All-Defensive Team: Gabe Nason, Bangor Christian, Dillon Steele, Deer Isle-Stonington, Adam Robinson, Jonesport Beals, Isaac Adams, Schenck, Jack Morehouse, Greenville, Jayden Rhodes, Machias

Coach of the Year: Donald Allen, Deer Isle-Stonington

All-Academic

Classes C-D

PVHS: Reece Carter, Leine McKechnie, Lexi Ireland; Mattanawcook Acad.: Griffin Coburn, Branden Oliver, Emily Tilton, Paige Briggs, Cody Hanscom; Central: Emille Cohen, Kelsee Bragdon, Alison Shaw; Dexter: Nathan Richards, Logan Perkins, Haedyn Guenther, Cameron Paige, Chloe Mountain; Bucksport: Cameron Soper, Christian Winslow; Penquis: Cameron Bailey, Rosa Cianci, Sydney Fowles; Sumner: Michael Merchant, Jenna French; Stearns: Bennett Dunstan Jacob Kowalski; Narraguagus: Kaci Alley, Anna Taylor, Emma Redimarker, Aspin Schoppee, Kirstin Kennedy; Bangor Christian: Judah McNally; Machias: Breckin Gooch; Schenck: Andrew Goulas, Colby Hannan, Kaylee Perreault, Ayanna York, Madison Birt, Gwenyth Perkins, Jacob Whitehouse; Calais: Kyle Richards, Lauren Cook, Olivia Huckins, Libby Bitar, Dwason Critchley; Greenville: Noah Bilodeau, Chris Caiazzo, Camden Harmon, Adam Ethier, Jack Morehouse, Andrew Worster, Sam Lane, Bianca Breton, Tiegan Murray, Morgan Noyes, Aleya Pelletier, Halle Pelletier, Jessica Pomerleau, Aubrey Kronholm; Piscataquis: Carter Starbird, Macee Pearl, Olivia Riitano, Wayne Haley; GSA: Balinha Aparicio De Oliveria, Silas Murnik Vanessa Sherwood, Lee Acad.: Peter Loman

Indoor Track & Field

Boys

Large Schools

First Team — 55m: Wayne Dorr, Old Town, 200m: Andrew Munroe, Bangor; 400m: Andrew Munroe, Bangor; 800m: Gordon Doore, Bangor; 1 mile: Gordon Doore, Bangor; 2 mile: Gordon Doore, Bangor; 55m hurdles: Andrew Munroe, Bangor; High Jump: Corbin Flewelling, Old Town; Long Jump: Andrew Munroe, Bangor; Triple Jump: Elijah Veilleux, Old Town; Shot Put: Ryker Brown, Bangor; Pole Vault: Tyler Riley, Bangor; 4x200m relay: Zander Hunter, Ben Lord, Hunter Russell, Logan Geiser, Brewer; 4×800 relay: Ian Meserve, Max Mondragon, Dakota Clark, Dylan Fowler, Hermon; Throwers Relay: Nathan Perley, Brayden Moses, Isaac Frost, Mason Smith, Hermon; Second Team — 55m: Carvil Turner, Old Town; 200m: Sam Keblinsky, MDI; 400m: Logan Geiser, Brewer; 800m: Logan Geiser, Brewer; mile: Abbott Valentine, Hampden Acad.; 2 mile: Abbott Valentine, Hampden Acad.; 55m hurdles: Pablo Garcia, Brewer; High Jump: Ben Allen, Hampden Acad.; Long Jump: Wade Brown, Hampden Acad.; Triple Jump: Corbin Flewelling, Old Town; Shot Put: Sean Neal, Brewer; Pole Vault: Ben Freudig, MDI; 4×200 relay: Carvil Turner, Elijiah Veilleux, Nicholas Letourneau, Duane Tibbetts, Old Town; 4x800m relay: Connor Parker, Stu Frye, Charlie Collins, Abbott Valentine, Hampden Acad.; Throwers Relay: Jackson Laws, Ivan Andros, Archer Hill, Cole Allen, MDI

Co-Performers of the Championship Meet: Andrew Munroe, Bangor; Gordon Doore, Bangor

Coach of the Year: Rod White, Old Town

Small Schools

First Team — 55m: Tulas Weaver, Ellsworth; 200: Tulas Weaver, Ellsworth; 400: Jack Miller, Central; 800m: Logan Carter, Sumner; 1 mile: Liam Farrell, Orono; 2 mile: Liam Farrell, Orono; 55m hurdles: Henry Scheff, Ellsworth; High Jump: Aaron Bard, John Bapst; Long Jump: Beck Deeny, Ellsworth; Triple Jump: Beck Deeny, Ellsworth; Shot Put: Logan Grass, Ellsworth; Pole Vault: Aaron Bard, John Bapst; 4x200m relay: Trenton Ellis, Chris Clement, Henry Robertson, Patrick Tyne, Orono; 4x800m relay: Patrick Tyne, Liam Farrell, Gabe Livengood, Eli Ewer, Orono; Throwers Relay: Darren Easler, Logan Grass, Liam Stephenson, Andy Young, Ellsworth

Second Team — 55m: Trenton Ellis, Orono; 200: Alfie Griffin, Central; 400: Alfie Griffin, Central; 800m: Patrick Tyne, Orono; 1 mile: Logan Carter, Sumner; 2 mile: Calvin Nelson, Ellsworth; 55m hurdles: Jack Sandone, Ellsworth; High Jump: Henry Scheff, Ellsworth; Long Jump: Ian Renwick, George Stevens Acad.; Triple Jump: Nate Mason IV, George Stevens Acad.; Shot Put: Eli Ewer, Orono; Pole Vault: Kyle Sidaway, John Bapst; 4x200m relay: Beck Deeny, Colby Hamilton, Tulas Weaver; Henry Scheff, Ellsworth; 4x800m relay: Jack Miller, Alfie Griffin, Josh Smith, Liam Velgouse, Central; Throwers Relay: Kaleb Mudgett, Dominic Turmel, Colby Paquette, Anthony Wain, Central.

Performer of the Championship Meet: Liam Farrell, Orono

Small School Coach of the Year: Mike Viani, Central

Girls

Large School

First Team — 55m: Anna Connors, Bangor; 200: Anna Connors, Bangor; 400: Anna Connors, Bangor; 800m: Zoe Olson, MDI; 1 mile: Helen Sharer, Hampden Acad.; 2 mile: Helen Shearer, Hampden Acad.; 55m hurdles: Morgan Honey, Brewer; High Jump: Sophie Inman, Brewer; Long Jump: Alyssa Elliot, Bangor; Triple Jump: Alyssa Elliot, Bangor; Shot Put: Camden Lavoi, Bangor; Pole Vault: Naomi Noack, Bangor; 4x200m relay: Naomi Noack, Alyssa Elliot, Mackenzie Lambert, Anna Connors, Bangor; 4x800m relay: Moxie Flanagan, Grace Bracciodieta, Eliza Parker, Ava Dowling, Hampden Acad.; Throwers Relay: Sairah Damboise, Augusta Flanagan, Alayna Thomas, Gabrielle Doucette, Hampden Acad.

Second Team — 55m: Naomi Noack, Bangor; 200: Mackenzie Lambert, Bangor; 400: Mackenzie Lambert, Bangor; 800m: Helen Shearer, Hampden Acad.; 1 mile: Olivia Mosca, Brewer; 2 mile: Olivia Mosca, Brewer; 55m hurdles: Grace Willey, Old Town; High Jump: Mackenzie Lambert, Bangor; Gracie Sanborn, Old Town; Lilyann Geiser, Hampden Acad.; Alyssa Elliot, Bangor; Long Jump: Abby Stroup, Brewer; Triple Jump: Morgan Honey, Brewer; Shot Put: Rylie Hall, Brewer; Pole Vault: Madison Gibbs, Brewer; 4x200m relay: Madyson Redding, Kayleigh Johnston, MacKenzie Austin, Eliza McPhee, Old Town; 4x800m relay: Kayla Graffam, Mickey Hersey, Mckenzie Murrary, Olivia Mosca, Brewer; Throwers Relay: Madison Williams, Logan Closson, Delaney Sweeney, Georgianna Logan, MDI

Coach of the Year: Alan Mosca, Bangor

Co-Performers of the Championship Meet: Helen Shearer, Hampden Acad.; Anna Connors, Bangor

Small Schools

First Team — 55m: Molly Sipple, PCHS; 200: Addie Morrison, Bucksport; 400: Eleanor Tyne, Orono; 800m: Abigail Mazgaj, Orono; 1 mile: Thea Crowley, George Stevens Acad.; 2 mile: Jaymie Sidaway, John Bapst; 55m hurdles: Paige Sawyer, Ellsworth; High Jump: Megan Brewer, Orono, Javona Philbrick, Central; Long Jump: Zoe Swanson, Orono; Triple Jump: Abigail Mazgaj, Orono; Shot Put: Jewel Roberts, Central; Pole Vault: Eleanor Tyne, Orono; 4x200m relay: Sherry Foster, Tessa Hartley, Hannah Lamontagne, Isabelle Angelo, John Bapst; 4x800m relay: Olivia Messer, Audra Brooks, Leah Brooks, Jaymie Sidaway, John Bapst; Throwers Relay: Megan Stewart, Emily Champney-Brown, Loran McAlpine, Sage Cole, Central

Bucksport; 400m: Addie Morrison, Bucksport; 800m: Eleanor Tyne, Orono; 1 mile: Eleanor Tyne, Orono; 2 mile: Thea Crowley, George Stevens Academy; 55m hurdles: Grace Broughton, George Stevens Academy; High Jump: Victoria Watkins, Bucksport; Long Jump: Helena Winslow, Bucksport; Triple Jump: Javona Philbrick, Central; Shot Put: Rachel Barnes, Ellsworth; Pole Vault: Maggie Coutts, Orono; 4x200m relay: Addie Morrison, Britney Bussey, Johanna Stiles, Helaina Winslow, Bucksport; 4x800m relay: Thea Crowley, Josie Czuj, Schyler Dorr, Anna George,

George Stevens Academy; Throwers Relay: Madison Alley, Marrisa Harvey, Samantha Simmons, Rachel Barnes, Ellsworth

Performer of the Championship Meet: Eleanor Tyne, Orono

Coach of the Year: Matt Morrison, Bucksport

Anne Norton Sportsmanship Award: Skye Howard, Sumner; Lydia Gilmore, Bangor; Alfie Griffin, Central; Nicholas Letourneau, Old Town.

All-Academic Seniors — Bangor: Cameron Coyle, Lydia Gilmore; Brewer: Ben Fitzpatrick, Rylie Hall, Michaela Hersey, Sean Neal; Bucksport: Maddison Cyr, Katelyn Cloutier, David Hileman, Hayden Jellison, Brooklyn Knowles, Lucky Mourredes; Central: Alfred Griffin, Javona Philbrick; Ellsworth: Rachel Barnes, Colby Hamilton, Marissa Havey, Michael Kazmierczack, Taylor Richardson, Matt Shea, Samantha Simmons; Foxcroft Acad.: Hunter Clarke; George Stevens Acad.: Trevor Cochrane, Schyler Dorr, Zeyuan Fu, Syra Gutow, Ian Howell, Morgan Welts; Hampden Acad.: Lauren Beckwith, Wade Brown, Sairah Dambouse, Gabby Doucette, Moxie Flanagan, Ellie Graham, Taylor Guerrette, Kaitlyn Jipson, Abby Lyons, Aria Maietta, Helen Shearer, Hannah Tash, Emiline Verhar; Hermon: Lydia Dorman, Evan Staples, Jacob Wildes; John Bapst: Leah Brooks, Colby Stokes; MDI: Ben Freudig, Stephen Grierson, Zoe Olson, Katelyn Osborne; Narraguagus: Madelyn Willey; Old Town: Mackenzie Austin, Grace Harvey, Nicholas Letourneau, Madyson Redding, Elijah Veilleux; Orono: Maggie Coutts, Eli Ewer, Patrick Tyne, Clarence Van Walsum; Sumner: Bryce Coombs, Blue Howard, Skye Howard.

Swimming and Diving

Boys

First Team — 200 Medley Relay: Conner Prouty, Griffin Erb, Carson Prouty, Fritz Oldenburg, Bangor; 200 Freestyle: Sean Hill, Ellsworth; 200 I.M.: Carson Prouty, Bangor; 50 Freestyle: Griffen Erb, Bangor; Diving: Sam Mitchell, MDI; 100 Butterfly: Carson Prouty, Bangor; 100 Freestyle: Connor Prouty, Bangor; 500 Freestyle: Sean Hill, Ellsworth; 200 Freestyle Relay: Brendan Graves, Jonathan Genrich, Tyler Willis, Sam Mitchell, MDI; 100 Backstroke: Zain Fitzsimmons, Washington Acad.; 100 Breaststroke: Brendan Graves, MDI; 400 Freestyle Relay: Carson Prouty, Fritz Oldenburg, Connor Prouty, Griffen Erb, Bangor

Second Team — 200 Medley Relay: Sean Hill, Nick Partridge, Lucas Fendl, Ryan Ulichny, Ellsworth; 200 Freestyle: Tyler Willis, MDI; 200 I.M.: Nick Partridge, Ellsworth; 50 Freestyle: Sam Mitchell, MDI; Diving: Dylan Gerrish, Bangor; 100 Butterfly: Tyler Willis, MDI; 100 Freestyle: Nick Partridge, Ellsworth; 500 Freestyle: Fritz Oldenburg, Bangor; 200 Freestyle Relay: Simon Socolow, Tate Scovil, Brady Hand, Joshua Watson, Bangor; 100 Backstroke: Connor Prouty, Bangor; 100 Breaststroke: Itai Boss, Orono; 400 Freestyle Relay: Nick Partridge, Lucas Fendl, Robert Springer, Sean Hill, Ellsworth; Honorable Mention — 200 Medley Relay: Ponce Saltysiak, Sam Mitchell, Jacob Benson, Brendan Graves, MDI; 200 Freestyle: Fritz Oldenburg, Bangor; 200 I.M.: Ponce Saltysiak, MDI; 50 Freestyle: Andre de Lannee, Orono; Diving: Sam Slavin, John Bapst; 100 Butterfly: Zain Fitzsimmons, Washington Acad.; 100 Freestyle: Amos Price, MDI; 500 Freestyle: Julian Walls, MDI; 200 Freestyle Relay: Clark Morrison, Franklin Sealander, Randy Lan, Simon Huang, George Stevens Acad.; 100 Backstroke: Colin Rutherford, Old Town; 100 Breaststroke: Cody Parker, MDI; 400 Freestyle Relay: Jacob Benson, Joris Korstanje, Tyler Willis, Luiz Estacio, MDI

Performer of the Championship Meet: Carson Prouty, Bangor

Phil Emery Boys Coach of the Year: David Blaney, MDI

Bobbie Stoyell Diving Coach of the Year: Chris Schleif, MDI

Girls

First Team — 200 Medley Relay: Olivia Babin, Susanna Sellnow, McKayla Kendall, Maya Elkadi, Bangor; 200 Freestyle: Caitlin MacPherson, Ellsworth; 200 I.M.: McKayla Kendall, Bangor; 50 Freestyle: Lauryn Cowing, Hampden Acad.; Diving: Rakiah Jaska, John Bapst; 100 Butterfly: McKayla Kendall, Bangor; 100 Freestyle: Sydney Blain, Brewer; 500 Freestyle: Emma Butterfield, Brewer; 200 Freestyle Relay: Emma Butterfield, Caroline Blain, Claire Warmuth, Sydney Blain, Brewer; 100 Backstroke: Kristy Barry, Ellsworth; 100 Breaststroke: Susanna Sellnow, Bangor; 400 Freestyle Relay: Ellie Anderson, Caitlin MacPherson, Caroline Mazgaj, Kristy Barry, Ellsworth

Second Team — 200 Medley Relay: Kristy Barry, Caitlin MacPherson, Caroline Mazgaj, Ellie Anderson, Ellsworth; 200 Freestyle: Emma Butterfield, Brewer; 200 I.M.: Kristy Barry, Ellsworth; 50 Freestyle: Ellie Anderson, Ellsworth, Ana Dunn, John Bapst; Diving: Elena Springer, Ellsworth; 100 Butterfly: Lauryn Cowing, Hampden Acad. 100 Freestyle: Ruby Brown, MDI; 500 Freestyle: Caitlin MacPherson, Ellsworth; 200 Freestyle Relay: Claire Pellegrino, Martina Fois, Kelly Pellegrino, May Elkadi, Bangor; 100 Backstroke: Cecilia Saltysiak, MDI; 100 Breaststroke: Sydney Blain, Brewer; 400 Freestyle Relay: Olivia Babin, Martina Fois, Susanna Sellnow, McKayla Kendall, Bangor

Honorable Mention — 200 Medley Relay: Cecilia Saltysiak, Sadie Sullivan, Callan Eason, Daisy Granholm, MDI; 200 Freestyle: Caroline Blain, Brewer; 200 I.M.: Susanna Sellnow, Bangor; Diving: Xoe Horton, MDI; 100 Butterfly: Adria Horton, MDI; 100 Freestyle: Ana Dunn, John Bapst; 500 Freestyle: Annie Roach, OTO; 200 Freestyle Relay: Daisy Granholm, Gaia Daul, Addy Smith, Nina Rozeff, MDI; 100 Backstroke: Adria Horton, MDI; 100 Breaststroke: Lily James, MDI; 400 Freestyle Relay: Emma Butterfield, Caroline Blain, Claire Warmuth, Sydney Blain, Brewer

PVC Performer of the Championship Meet: Caitlin MacPherson, Ellsworth

Gary Isherwood Coach of the Year: David Blaney, MDI

Bobbie Stoyell Diving Coach of the Year: Chris Schleif, MDI

All-Academic Seniors — Bangor: Claire Pellegrino, Kelly Pellegrino; Brewer: Caroline Blaine, Sydney Blain, Eve Daries, Kaycee Laffey, Kate Longtin; Ellsworth: Danaee Felix, Caitlin MacPherson, Kristen Moseley, Brianna Simpson; Foxcroft Acad.: Fangming Wang; George Stevens Acad.: Jiale Cao, Kuangyu Dai, Tianhao Yan; Hampden Acad.: Kaitlynn Raye, Claire Nickels, Phoebe Wagner; John Bapst: Abby Butler, Sarah Dalton, Ceci Doering, Anna Dunn, Donovan La Grange, Victorio Mocchi, Lukas Norment, Juliette Thompson; MDI: Rudy Brown, Lanvin Estacio, Yarrow Fabian, Hannah Viechnicki; Old Town/Orono (Girls): Tegan Blackie, Mikaela Kenny, Faith Murray, Brooke Sossong; Old Town (Boys): Joseph D’Angelo, Colin Rutherford; Orono (Boys): Itai Boss; Washington Acad.: Zain Fitzsimmons, Jaemin Han, Sophie Samalova.

Wrestling

First Team — 106: Deegan Tidswell, Mattanawcook/Lee; 113: Kaleb Nightingale, Bucksport; 120: Clyde Carr, Mattanawcook/Lee; 126: Rico Ayala, Foxcroft Acad.; 132: Landon St. Peter, John Bapst; 138: Jackson

Sutherland, Mattanawcook/Lee; 145: Justin Wing, Dexter; 152: Nathan Schobel, Dexter; 160: Gage Stone, Dexter; 170: Jacob Nadeau, Piscataquis; 182: Ethan Harkins, MDI; 195: Gus Irwin, Dexter; 220: Eric Bennett, Dexter; 285: Joseph Tuulima, PVHS

Second Team — 106: Ethan Milliken, Dexter; 113: Sam Charles, Old Town; 120: Travis Hutchinson, Bucksport; 126: Matt Reid, Ellsworth; 132: Travis Mushero, Mattanawcook/Lee; 138: Krystoffer Downing, Foxcroft Academy; 145: Isaac Hainer, Mattanawcook/Lee; 152: Alex Atkinson, Foxcroft Acad.; 160: Noah Hughes, Ellsworth; 170: Baylor Landsmen, MDI; 182: Logan Perkins, Dexter; 195: Grayson Fernald, Bucksport; 220: Cameron Rich, Bucksport; 285: Gavin Billings, Bucksport

Honorable Mention — 106: Logan Blanchette, MDI; 113: Joseph Keenan, Foxcroft Acad.; 120: Henry Rowell, Piscataquis; 126: Zac Spizuoco, Piscataquis; 132: Alex Zeller, Piscataquis; 138: Angel Riopelle, Caribou; 145: Austin Gill, Foxcroft Acad.; 152: Everett Huckins, Ellsworth; 160: Seth Lister, Caribou; 170: Alex Munson, Mattanawcook/Lee; 182: Kaden Demerchant, Caribou; 195: Petak Dana, Washington Acad.; 220: Aiden Nicholas, Washington Acad.; 285: Romeo Mellits, Hermon

Wrestler of the Meet: Justin Wing, Dexter

Coach of the Year: Andrew Levensalor, Dexter

All-Academic — PVHS: Codi Fanning, Dexter: Gage Stone, Eric Bennett Gus Irwin, Ellsworth: Itsuki Langely, Washington Acad.: Taylor Bridges

Cheerleading

All-Academic —Hermon: Brooklyn Brown, PVHS: Indica Rosario, Orono: Alicia Franklin, Central: Jaeden Viani Anna Helstrom, Dexter: Emille Bashaw, Izabel Dorman, Shawneee McNally Madison Gauvin, Ellsworth: Brooke Cater, Maddie Nida Emma Whitney, John Bapst: Jenna Drake; Mattanawcook Acad.: Kelly Nadeau, Penquis: Hope Grant, Emily Herbest, Sumner: Rhiannon Alley, Bangor Christian: Audrey Groski, Shannon Shaw, Kerigan Linnehan, Machias: Rebecca Burgess, Destiny Look, McKenna Harriman, Abigail Hooper, Presque Isle: Hannah Boucher, Sophia Lambert, Clara Kohibacher Claire Mautz, Old Town: Cindy Miller Cassie Ammerman, Caribou: Mackena Smith, John Bapst: Lauren Holyoke, Audrey Seymour, Meagan Johnston, Lee Acad.: Sarah Dodge, Julia Shannon Sara Albert