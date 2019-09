Local sports: College, high school scores; golf results; semi-pro football; auto racing results

Results

Sunday’s Results

MEN’S SOCCER

UM-Fort Kent 2, ETS of Montreal 0

WOMEN’S SOCCER

Elms 2, Thomas 0

Southern Maine 3, UM-Farmington 0

WOMEN’S TENNIS

Thomas 6, SUNY Delhi 3

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Biddeford 5, Sanford 1

Freeport 4, Poland 0

Mt. Blue 6, Brunswick 1

Oxford Hills 6, Brewer 1

Scarborough 10, Portland/Deering 0

Skowhegan 10, Lewiston 0

Wells 5, Sacopee 0

Yarmouth 2, Cape Elizabeth 1

York 2, Greely 1

FOOTBALL

Brunswick 48, Skowhegan 7

Dexter 37, Madison/Carrabec 10

Fryeburg 14, Lisbon/St. Dominic 6

Oceanside 34, Waterville 6

BOYS SOCCER

Caribou 1, Ellsworth 0

Falmouth 1, Sanford 0

Kennebunk 5, Noble 1

Maranacook 9, Lawrence 1

Piscataquis 3, Dexter 1

Presque Isle 1, MDI 0

Richmond 3, Rangeley 2

Temple Acad. 5, Greater Portland Christian 1

Thornton Acad. 1, Bonny Eagle 0

Yarmouth 7, Lake Region 0

GIRLS SOCCER

Biddeford 7, Wesbrook 0

Cape Elizabeth 5, Greely 2

Caribou 2, Ellsworth 1

Falmouth 2, Sanford 1

Lake Region 1, Yarmouth 1

Leavitt 4, Oceanside 0

Marshwood 9, Massabesic 0

MDI 3, Presque Isle 0

Noble 2, Kennebunk 0

Richmond 3, Rangeley 0

Scarborough 3, Deering 0

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Babson 1, St. Joseph’s 0

Bates 3, Hamilton 2

Bowdoin 2, Amherst 1 (OT)

Husson 3, Southern Maine 2 (OT)

Thomas 2, Gordon 1

FOOTBALL

Coast Guard 27, U-New England 17

Georgia Southern 26, Maine 18

SUNY Maritime 24, Maine Maritime 21

MEN’S SOCCER

Amherst 3, Bowdoin 0

Bates 3, Hamilton 1

Thomas 2, U-New England 1

VOLLEYBALL

Bowdoin 3, RI College 0

Maine Maritime 3, WPI 1

Maine Maritime 3, Southern Maine 0

Wesleyan 3, Bowdoin 0

WPI 3, Southern Maine 1

WOMEN’S SOCCER

Amherst 1, Bowdoin 0

Becker 3, Thomas 2 (2OT)

Emerson 1, St. Joseph’s 0

Hamilton 6, Bates 1

Maine 3, Merrimack 1

WOMEN’S TENNIS

MCLA 5, Thomas 4

Worcester State 9, Southern Maine 0

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Bangor 42, Brewer 21

Belfast 26, John Bapst 7

Biddeford 27, Massabesic 23

Bonny Eagle 49, Edward Little 6

Bucksport 35, Mattanawcook Acad. 6

Camden Hills 40, Old Town 21

Cape Elizabeth 24, Mountain Valley 6

Cony 35, Mt. Blue 18

Deering 30, South Portland 14

Falmouth 52, Messalonskee 6

Foxcroft Acad. 53, Washington Acad. 0

Freeport 41, Morse 13

Gorham 34, Noble 7

Kennebunk 48, Cheverus 13

Lawrence 55, Hampden Acad. 7

Maine Central Institute 38, Winthrop/Monmouth/Hall-Dale 19

Maranacook 14, Boothbay Region 6

Marshwood 56, Westbrook 0

Medomak Valley 38, Nokomis 0

Mount Desert Island 51, Stearns 28

Mt. Ararat 56, Gray-New Gloucester 28

Oxford Hills/Buckfield 40, Lewiston 0

Scarborough 42, Portland 3

Thornton Acad. 27, Sanford 13

Traip Acad. 56, Sacopee Valley 12

Wells 18, Winslow 6

Windham 21, Gardiner 20

Yarmouth 20, Ellsworth 14

Golf

HIGH SCHOOL

At Lakewood GC, par 36

Hampden (5-1) 176, Skowhegan (2-3) 201; Hampden def. Skowhegan 7-2

Jaycie Christopher (S) defeated Jay Hatch (H) 2-1; John Vickery (H) defeated Jimmy Reed (S) 3-1; Jacob Peckham (H) defeated Brayden Alward (S) 4-3; Jagger Thayer (H) defeated Riley Fitzpatrick (S) 3-2; Michael Beaulieu (H) defeated Hansen Towle (S) 4-3; Chance Towle (S) defeated Caleb Munn (H) 4-3;

Medalists: Jay Hatch (H), John VIckery (H), Jacob Peckham (H), Michael Beaulieu (H) 44

At Barren View, Jonesboro, par 36

Sumner (3-2) 214, Jonesport Beals (0-1) 302, Machias (0-1) no team score

Sumner: Warren Harden 41, Simon Torrey 58, Ethan Young 57, Kollin McLean 58, Zach Lord 75

Jonesport Beals: Anson Kelly 67, Zel Carver 68, Joe Dougherty 85, Patrick Alley 82

Machias: Jacob Sinfed 46

Medalist: Warren Harden 41

At Rockland GC

Oceanside (3-1) 197, Erskine Academy (1-3) 238; Oceanside def. Erskine 8-1

Austin Chillis (O) def. Kate Bourdon 4-3, Darik Johnson (O) def. Derek Beaulieu 4-2, Mason Curtis (O) def. Joe Lemelin 2-1, Carter Fogarty (O) def. Bo Johnson 5-3, Nate Fogarty (O) def. Chris Bourdon 1 up, Everett Blair (E) Colin Landry 3-1

Medalist: Austin Chillis (O) 42

At Kebo Valley GC, Bar Harbor, par 35

MDI (3-1) 193, Foxcroft Academy (1-3) 232

MDI: Stevie Gilbert 47, Emily Carter 46, Olivia Gray 55, Grady Wellman-Webster 54, Ashton Lozano 56, Andrew Clark 46

Foxcroft: Ethan Curtis 44, Carter Merrill 62, Hunter Kemp 62, Cam Parlee 67, Abby Kemp 67, Mary Kemp 64, Marshall Burtt 68

Medalist: Ethan Curtis (FA) 44

LOCAL

At Sawmill Woods GC, Clifton

Holbrook Basketball Club Golf Tournament — Winning Team: Mike Lebel, Tim Archambault, Joe Archambault, Alan Spear (67)l Pins: No. 2: Joe Cota, 10-2, No. 5: Darrell Pluard, 4-0, Closest to line: No. 4: Tom Christie, 6-0, No. 6: Tom Christie, 0-6 Long Drive: Kelly Lapointe, Closest pitch: Travis True, Closest putt: Darrell Pluard, Putting contest winner: Joel Butterfield

At Hermon Meadow GC

Ladies Sunday League — Gross: 1 Jody Lyford 85, 2 Nancy Hart 89, 3 Cheryl Paulson 99, Net: 1 (tie) Diane Herring, BJ Porter 73, 3 Peg Buchanan 74, Pins: No 8 Karen Feeney 17-4, No 12 Diane Herring 15-5, No 16 Peg Buchanan 11-7, Putts: Nancy Hart 27

Blind draw — 1. Dana Gillespie, Al Stuber +3; 2. Alden Brown, Bruce Ireland E; 3. (tie) John May, Doug Chambers and Bruce Ellis, Jim McInnis -1; 5. Tim McCluskey, Andy McNally -3; 6. Al Porter, Joel McCluskey -4; Pins: No. 3 Bruce Ireland 9-5, No. 9 (2nd Shot), Alden Brown 20-5, No.12 Andy McNally 15-6, No.16 Doug Chambers 22-7, High Individual (losing team) Tim McCluskey +1; Skins: Al Stuber No. 2, Jim McInnis No.4, Andy McNally Nos. 12,13; Doug Chambers Nos. 14,15; Bruce Ellis No.17

At Dexter Muni GC

DRHS Golf Scramble — Gross: Ray Mountain, D Richardson, Sean Farnsworth, Brandon Vafiades 59; Net: Chad Graffam, Andy Shorey, Brian Salsbury, Peter Murray 52; Pins: No. 4: Sean Farnsworth 7-1, No. 13: Andy Shorey 6-10, No. 17: Sean Farnsworth 30-3; Men’s Long Drive: Matt Huff Ladies Long Drive: Caitlyn Chabot; Straight Drive: Andy Bandola

At Kebo Valley, Bar Harbor

Pins & Skins — Gross Skins: 13. Dan Sargent, 14. Robert MacLeod; Net Skins: 1. Arthur Malaussena, 4. Vinnie Abbott, 9. Arthur Malaussena, 16. Vinnie Abbott, 18. Shane Carter, Pins: 4. Tom Maffucci 14-11, 6. Jon Nicholson 31-2, 9. Arthur Malaussena 12-5

At Pine GC, Brewer

Sunday Couples League — Alternate Shot: 1. Stephan Williams, Jennie Williams, Peter Beatham, Pumpkin Beatham, 39; 2. Ed St. Heart, Sue St. Heart, Rick England, Dawn England, 41; Pins. No. 7 Peter Beatham 18-6; No. 9 Jennie Williams 3-4.

Semi-pro football

New England Football League

Saturday’s results

Southern Vermont Storm (Bennington) 32, Seacoast Warhawks (Dover NH) 0

Southern Maine Raging Bulls (Portland) 37, Mill City Eagles (Chelmsford, Mass.) 6

Worcester Wildcats 17, Haverhill (Mass.) Hitmen 12

Green Valley Blackhawks (Danielson, Conn.) 8, Mystic River Tigers (Medford, Mass.) 0

Connecticut Gamblers (Tolland) 35, Rhode Island Riptide (Cranston) 0.

Middleboro (Mass.) Cobras 10, Taunton (Mass.) Gladiators 9

Mass Warriors (Bedford) 32, Brunswick Bearcats (Troy, NY) 0

Troy City Titans (Fall River, Mass.) 42, Bay State Buccaneers (Brockton, Mass.) 0

Southern New England Admirals (Mansfield, Mass.) 13, Connecticut Panthers (Meriden) 12

Saturday, Sept. 14

Green Valley Blackhawks (Danielson, Conn,) at Southern Vermont Storm, Lower Willow Park, Bennington, 2 p.m.

Hartford Colts at Rhode Island Riptide, Cranston Stadium, 4 p.m.

Haverhill (Mass.) Hitmen at Brunswick Bearcats, La Salle Institute, Troy NY, 5 p.m.

Seacoast Warhawks (Dover, NH) at Mystic River Tigers, Kelly Field, Hyde Park, Mass., 6:30 p.m.

Mass Warriors (Bedford) at Worcester Wildcats, Foley Stadium, 6:30 p.m.

Troy City Titans (Fall River, Mass.) at Southern Maine Raging Bulls, Deering HS, Portland, 7 p.m.

Bay State Buccaneers (Brockton) at Mill City Eagles, Chelmsford (Mass.) HS, 7 p.m.

Taunton Gladiators at Boston Bandits, West Roxbury Academy, 7 p.m.

Marlboro (Mass.) Shamrocks at North Shore Generals, Manning Field, Lynn, Mass., 7 p.m.

Monadnock Marauders (Keene, NH) at New England Crusaders, Bristol (Conn) Eastern HS, 7:30 p.m.

Sunday, Sept. 15

Connecticut Brawlers (Newington) at Vermont Ravens, South Burlington HS, 1 p.m.

Auto racing

Wiscasset Speedway

Thunder 4 Mini (35 laps): 1. 27 Jason Trundy, Winterport; 2. 04 Curtis Anderson, Richmond; 3. 84 Spencer Sweatt, Albion; 4. 23 Jacoby Perry, Pittson; 5. 12 Ben Merrill, Corinth

Maxwell’s Market Super Streets (25 laps): 1. 23 Mike Hodgkins, Jefferson; 2. 32 Bill PInkham, Woolwich; 3. 11 Jason Oakes, Boothbay; 4. 5 Mark Lucas, Harpswell; 5. 03 Dan Trask, Chelsea

Cahill Tire 4-Cylinder Pro (25 laps): 1. 24 Jeff Prindall, Lisbon; 2. 000 PJ Merrill, Canton; 3. 17 Ryan Hayes, Jefferson; 4. 70 Taylor Lane, Phillips; 5. 26 Colby Peacock, Yarmouth

Servpro of Biddeford Saco Pro Stock (40 laps): 1. 18 Kevin Douglass, Sidney; 2. 29 Kevin Morse, Woolwich; 3. 77 Nick Reno, West Bath; 4. 72 Charlie Colby, Newcastle; 5. 12 Rodney Brooks, Thomaston