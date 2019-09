Local sports: Golf scores; high school, college results

Golf

HIGH SCHOOL

At Barren View GC, par 35

Sumner (1-1) 202, Narraguagus (0-1) 247

Sumner: Warren Harden 47, Simon Torrey 47, Ethan Young 49, Zach Lord 59, Payton Rotta 70

Narraguagus: Caleb Thompson 46, Marissa Arey 64, Joseph Ray Smith 68, Jourdan Bradley 69

Medalist: Caleb Thompson

At Lakewood GC, Madison, par 36

Skowhegan (1-1) def. Mt. Blue (0-3) 7.5-1.5.

1.Jaycie Christopher (S) def. Evan Stone (MB) 2 and 1; 2. Gabe Robinson (MB) def. Jimmy Reed(S) 1 up; 3. Brayden Alward (S) def. Nick Fraser (MB) 3 and 1; 4. Riley Fitzpatrick (S) def. John Knapp (MB) 1 up; 5. Cutter Warger (S) def. Isabelle Fifield (MB) 1 up; 6. Ben Morgan (S) halved Cassidy Strunk (MB)

Medalist: Jaycie Christopher 42

At Clinton GC

Oceanside 219, Lawrence 233; Oceanside def. Lawrence 6.5-2.5

Oceanside: Austin Chillis 45, Darik Johnson 57, Carter Fogarty 56, Mason Curtis 61, Colin Landry 69, Nate Fogarty 62

Lawrence: Jacob Suttie 52, Alan Bourget 61, Brody Bickford 63, Corbin Kissenger 60, Gage Boudreau 60, Jesse Dixon 68

Medalist: Austin Chillis 45

Eastern Maine Seniors

At Waterville CC

Team Gross: Dale Folnsbee, Barry Webster, John Champeon, Andy Vanasdestine (67); Steve Norton, George Jacobson, Sandy Ervin, Bucky Owen (67); Net: Larry Sikora, Dave Davis, John Paradis, Chick Croce (60); Don Holmstrom, Sarge Means, Don Means, Neal Labbe (60), Richard Economy, Dave Dunham, Moe McLaughlin, Harvey Peterson (60); Class A Gross: Richard Economy (76), John Champeon (77), Bob Braun (78); Net: Jeff Stafford (68), Brett Baber (70), PJ Davis (71); Class B Gross: Mark Pierce (77), Jeff Dutch (78), Bob Delio (79), Terry Whitney (80); Net: Greg Jamison (65), Ken Gordon (68), Owen Maurais (69), Andy Vanadestine (69);

Class C Gross: Barry Hobert (74), Larry Quinn (75), Mike O’Hara (77), George Jacobson (78); Net: Bruce Wasson (65), Harvey Peterson (67), Dale Sereyko (67), Chick Croce (69); Class D Gross: Sarge Means (81), John Johnston (82), Barry Porter (86), Steve Norton (87); Net: Larry Sikora (67), Tom Boerger (68), Bill Farthing (69), Robert Ward (71); Class E Gross: Bucky Owen (89), Dave Davis (92), Don Maxim (92), Wayne Smith (92); Net: Bryant Dutch (69), Cecil Eastman (70), Phil Bowen (70); Pins: No 2. Don Holmstrom 3-9, Gil Lacroix 5-0; 6. John Champeon 3-10, Andy Vanasdestine 8-5; 13. Bill Kirby 7-5, Ron Chase 8-3; 16. Mike Knox 17-9, Larry Quinn 18-4

CMSGA

At Poland Springs GC

Overall Gross: Dave Ballew 71, Bruce Bubier 72M, Eric Lowell 72M; Net: Dick McCann 59M, Phil McCabe 59M, Barry Gates 59; Flight 1 Gross: Bob Pellerin 72, Jack Connolly 75, Tom Downs 76M; Net: Mike O’Connor 60M, Rick Neuts 60, Steve Greenlaw 63M; Flight 2 Gross: Tom Kus 75, Bill Fairchild 76, Wayne Sanford 77M; Net: Claude Roy 63, Bob Wood 64M, Steve Litchfield 64M; Flight 3 Gross: Jack Wallace 76, Bruce Stafford 78, Paul Connolly 79; Net: Bill Adamson 60M, Reggie Gammon 60, Ben Doody 61; Flight 4 Gross: Al Graceffa 80, Paul Sherman 81, Lou Legacy 83; Net: Roger Sanders 61, Phil Poulin 62M, Dennis McNeish 62; Super Senior: Gross: Paul Jackson 84; Net: Bob Coates 64; Best Ball Gross: Chase Bowker, Jack Connolly, Eric Lowell, Sam Sivovlos 66, Bill Audette, Munro Dodge, Geno Ring, Jack Wallace 67M ; Best Ball Net: Dave Ballew, Tom Davis, Tom Downs, Phil McCabe 52, Dan Cosgrove, Dick Fitzgerald, Lou Legacy, Paul Pooler 53; Pins: No. 6 Dan Stuart 2-7, Jack Connolly 7-9, No. 8 Dave St. Andre 4-11, Steve Smith 6-2, No. 13 Roland Seguin 3-7, Paul McClay 7-8; Skins: Gross: No. 8 Dugan Shipway (2), No. 9 Bill Fairchild (3), No. 13 Dan Cosgrove (2), No. 15 Wayne Sanford (3) NE

At Bucksport GC

Wednesday Scramble — 1. Rod Chase, Eric Stover, Gil LaCroix -4; 2. Al Beeson, Larry Orcutt, Paul Bakeman -3; 3. Bill Ferris, Tim Savasuk, Norm Bowden +2; 4. Bo Losurdo, John Manford, David Sprague +3; Pins: No. 3 Al Beeson 3-0; No. 6 Rod Chase 1-6

At Traditions GC, Holden

Men’s Senior League — 1. Robbie Robinson, John Porter, Dick Burger, Bob Pentland, 32; 2. Mel McLay, Butch Robichaud, Rick Carr, 32; Jim Oreskovich, Rich Rosa, Ron Goldstone, 33; 4. Scott MacArthur, Roger Therriault, Joe Guaraldo, Terry Pangburn, 34. Pin: No. 8 Rick Carr 9-5

At Rocky Knoll CC, Orrington

Senior Stableford — Larry Clark, Mark Murchinson, Rob Cady, Charlie Lefebvre +1; Lee Bemis, Jerry Goss, Verle Drinkwater, Real Gendreau -1; John Michaud, Duncan MacDonald, Dan Barker, Ray Campbell -3 (mc); Pins: No 7 Dan Wiswell 19-0; No 12 Ernie Hutchins 14-0; No 17 Bill Beck 12-10

At Bangor Muni GC

Twilight League Results-Best 1 Ball of 2 — Gross: 1. Josh Hawkes-Mike McHugh 33. 2. George Gray-Bill O’Rourke 35. 3. Nick Carparelli-Tom Fitzgerald 35. 4. Tom Caron-Adam Leadbetter 36. 5. Ken Belcher-Dave Crichton 37. Net: 1. Cam Conway-Steve Stanley 27. 2. Bill Papsadora-Pat Ryder 30. 3. Wayne Bragdon-Don Montandon 30. 4. Dave Brewer-Mo McLaughlin 30. 5. Rich Economy-Art Kotredes 31. Pins: 3 Don Montandon 3-3. 6 Bill O’Rourke 0-1.

At Kebo Valley, Bar Harbor

Men’s Group, Variable Best Ball Stableford Points — 1. Jim McFarland, Mike Kiick, Dean Bryer 72 pts.

Kebo Boys, Team Point Quota — 1. Tim Mayo, Mark Leonardi, Ed Darling, Clyde Lewis 122 pts., 2. Vinal Smith, Tim Vanderploeg, Carl Lusby, Doug Lackey 121 pts. Net Skins, 2. Doug Lackey, 4. Doug Lackey, 5. Steve Dodge, 6. Steve Dodge, 8. Clyde Lewis, 9. Carl Lusby, 11. Steve Dodge

Ladies League — Point Quota: 1. Layne Cough +2, 2. Sherry Harkins +1; Scramble: 1. Jacque Fitzpatrick, Lisa Tweedie 41; Pins: 4. Layne Cough 12-3, 15. Jacque Fitzpatrick 7-1

Results

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Ashland 3, Southern Aroostook 2

GIRLS SOCCER

Ashland 2, Southern Aroostook 0

Washburn 1, Katahdin 1 (2OT)

COLLEGE

WOMEN’S SOCCER

Maine 2, St. Peter’s 0

Southern Maine 3, Colby-Sawyer 0

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Central Aroostook 3, Madawaska 3 (2OT)

Katahdin 3, Washburn 1

GIRLS SOCCER

Central Aroostook 9, Madawaska 4

COLLEGE

MEN’S SOCCER

Babson 4, Southern Maine 1

Bates 2, UM-Farmington 0

St. Joseph’s 3, Husson 2

WOMEN’S SOCCER

Bates 1, Maine Maritime 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

Golf

DI-Stonington vs. Bucksport, 3:30 p.m.

Waterville vs. Belfast, 3:30 p.m.

Oxford Hills vs. Camden Hills at Samoset Resort GC, Rockport, 4 p.m.

Ellsworth vs. John Bapst, at Pine Hill GC, Brewer, 3:30 p.m.

Cony vs. Skowhegan, 3:30 p.m.

FIELD HOCKEY

Bangor at Skowhegan, 4 p.m.

Erskine Academy at Leavitt, 4 p.m.

Gardiner at Belfast, 4 p.m.

Hampden Academy at Brewer, 7 p.m.

Lawrence at Waterville, 4 p.m.

Lewiston at Camden Hills, 4 p.m.

Messalonskee at Mt. Ararat, 4 p.m.

Mount View at Oceanside, 4 p.m.

Mt. Blue at Edward Little, 4 p.m.

Oxford Hills at Cony, 4 p.m.

Winslow at Nokomis, 4 p.m.

FOOTBALL

Telstar at Old Orchard Beach, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Bangor at Deer Isle-Stonington, 4 p.m.

Brewer at Messalonskee, 6:30 p.m.

John Bapst Memorial at Old Town, 4 p.m.

Lewiston at Hampden Academy, 6 p.m.

Lincoln Academy at Gardiner, 3:30 p.m.

Mt. Blue at Edward Little, 3:30 p.m.

Oxford Hills at Brunswick, 5:15 p.m.

GIRLS SOCCER

Boothbay at Dirigo, 4 p.m.

Brunswick at Oxford Hills, 6 p.m.

Camden Hills at Bangor, 6 p.m.

East Grand at Shead, 3:30 p.m.

Edward Little at Mt. Blue, 6 p.m.

Gardiner at Lincoln Academy, 7 p.m.

Hall-Dale at Wiscasset, 4 p.m.

Messalonskee at Brewer, 6:30 p.m.

Spruce Mountain at Madison, 4 p.m.