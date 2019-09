Local sports: High school scores, schedule; HS golf; MSGA women’s tourneys

Results

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

GIRLS SOCCER

Central Aroostook 9, Madawaska 4

COLLEGE

MEN’S SOCCER

Babson 4, Southern Maine 1

Bates 2, UM-Farmington 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

GOLF

Medomak vs. Maranacook, at Augusta CC, 3:30 p.m.

Gardiner vs. Waterville, 3:30 p.m.

Brewer vs. Hampden Academy, at Hampden CC, 3:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Ashland So. Aroostook, 3:30 p.m.

East Grand at Hodgdon, 4 p.m.

Easton at Wisdom, 4 p.m.

Katahdin at Washburn, 4 p.m.

Van Buren at Fort Fairfield, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Ashland at So. Aroostook, 3:30 p.m.

Easton at Wisdom, 4 p.m.

Katahdin at Washburn, 4 p.m.

Van Buren at Fort Fairfield, 5 p.m.

FIELD HOCKEY

Boothbay at Telstar, 4 p.m.

Central at Orono, 4 p.m.

Dexter at Piscataquis, 4 p.m.

Hermon at Stearns, 3:30 p.m.

Old Town at John Bapst, 6 p.m.

Winthrop at Dirigo, 4 p.m.

Golf

HIGH SCHOOL

At Pine Hill GC, Brewer, par 36

Hermon (3-0) 172, John Bapst (1-2) 184

Hermon: Nate Allain 41, Logan Scripture 37, Parker Foley 49, Faith Coombs 49, Dylan Walsh, 56, Jackson Zenk 46, Parker Edwards 48, Isaac Meek 52

John Bapst: Sam Yoo 55, David Im 46, Justin Solomon 44, McKayla Alden 46, Caleb Canders 48, Cameron Ashe 58, Dom Needham 53

Medalist: Logan Scripture 37

At Jato Highlands GC, Lincoln, par 36

Orono (3-0) 187, Mattanawcook Academy (2-1) 188

Orono: Zak Dill 45, Franc Fowler 49, Willem Crane 45, Jordan Cota 48, Ellis Spaulding 56, Noah Parker 54, Alex Brown 58, Brandon Smith 68

Mattanawcook: Brandon Savage 38, Branden Oliver 43, Garrett O’Connor 56, Carson Munson 57, Brayden Irish 54, Molloy Graham 53, Davian Emery 65

Lee Academy: Anthony Peters 45

Medalist: Savage 38

MSGA Women

At Bath GC

Flight 1 Gross: Kristin Kannegieser 69; Erin Weimer 75; Diane Bova 78 Net: Kathy-Rae Emmi 64; Patricia Lage 66; Melissa Dalfonso 68; Barbara Deschenes 68; Flight 2 Gross: Cathy VanReenen 82; Gloria Payne 87; Corleen Garland 88 Net: Carol Hurley 64; Ewa Prokopiuk 64; Darlene Davison 66; Flight 3 Gross: Melinda Eaton 88; Nancy Bither 88; Pam Jandreau 91; Alison Watkins 93 Net: Susan McLain 65; Judy Edgecomb 67

Flight 4 Gross: Sylvia Leblanc 96; Lucy Ellis 98; Ann May 100 Net: Norma Michaud 63; Carol Walsh 68; Brenda Rouillard 69; Skins Gross: Kristin Kannegieser No. 4, No. 15; Carol Hurley No. 16; Kathy-Rae Emmi No. 11 Net: Carol Walsh No. 18; Trudi Snediker No. 10; Kathy-Rae Emmi No. 6; Corleen Garland No. 8

At Bangor Muni GC

Gross: Flight 1: Liz Coffin 80, Carrie Langevin 82, Melissa Johnson 83, Liz Wiltshire 87, Sheila Brocki 87. Flight 2: Vicki Lindquist 96, Cheryl Paulson 97, Kathy Constantine 98, Sharon Houle 99. Flight 3: Carol Cook 97, Kathy Anderson 99, Janet White 100, Karen Dunbar 102. Net: Flight 1: Nancy Hart 69, Sue Coffin 70, Diane Herring 71, Marlene Viger 71. Flight 2: Robin Ashe 72, Sue Gordon 74, Donna Hanson 74, Joyce Mazerolle 75, Marcia Blake 75. Flight 3: Jean Bridges 70, Rhonda Pellerin 70, Linda Legacy 72, Laurie Pelletier 74, Carole Chick 74. Gross skins: No. 3 Marilyn Rice 2, No. 4 Liz Coffin 4, No. 6 Melissa Johnson 2, No. 7 Carrie Langevin 4, No. 8 Carrie Langevin 4, No. 13 Liz Wiltshire 3, No. 18 Nancy Hart 4. Net skins: No. 4 Terry Burke 2, No. 7 Rhonda Pellerin 2, No. 13 Lila Geis 2, No. 17 Faith Vautour 2. Pins: No. 3 Vicki Lindquist 10-1, Liz Coffin 16-10; No. 6 Melissa Johnson 12-8, Nancy Hart 15-5; No. 11 Kathy Constantine 12-5, Jean Bridges 20-7; No. 16 Sheila Brocki 31-3, Jean Cassidy 32-4.

At Springbrook GC, Leeds

Gross: Flight 1: Sharon Buckley 85, Karen Higgins 91, Patricia Bailey 92, Theresa Kelley 93, Birdie Pearse 94, Marcia Blake 94. Flight 2: Judy Edgecomb 88, Lila Geis 90, Susan Graffam 95, Sylvia Leblanc 95, Sharon Nelson 95. Net: Flight 1: Kathie Gunning 65, Penny Guerin 67, Karen Dunbar 68, Nancy Sage 69, Donna Hanson 70. Flight 2: Holly Cooper 55, Maddie Kilmister 63, Carmen Cohen 65, Norma Michaud 65, Jean Pratt 65. Gross skins: No. 1 Carmen Cohen 5, No. 2 Theresa Kelley 2, No. 5 Carmen Cohen 3, No. 8 Irene Schultz 2, No. 9 Donna Hanson 3, No. 10 Linda Morin-Pasco 2, No. 11 Rhonda Pellerin 3, No. 14 Karen Dunbar 3, No. 15 Karen Dunbar 2. Net skins: No. 4 Betty Goodwin 2, No. 7 Holly Cooper 3, No. 13 Holly Cooper 1, No. 18 Holly Cooper 2. Pins: No. 2 Judy Ducharme 29-3, No. 8 Karen Dunbar 38-7, No. 13 Jean Bridges 10-9, No. 15 Karen Dunbar 11-0.

LOCAL

At Traditions GC

Women’s League — 1. Dawn Seavey, Hilda Wardwell, Bonnie Richards, Beth Wolverton, 33; 2. Mary Smith, Irene Woodford, Brenda Crosby, Stevie Lord, 35; 3. Susan Payne, Loretta Robichaud, Mary Lee McIntosh, Lois Adams, 35; 4. Nancy Carney, Rachel Lapointe, Jeannette Laplante, 35; 5. Winnie Coleman, Dawn Gilo, Rita Stimpson, Irene Bryant, 35; 6. Betty Jamison, Susan Bailey, Carol Rushton, Sue Everett, 39; 7. Tammy Curtis, Marcia Biggane, Anne Gassett, Gerry West, 39. Pin: No. 8 Bonnie Richards 9-9

At Hampden CC

Ladies League — 1. Paula Grindle, Tina Clark, Patty Blanchard, Elinor Bucklin 36; 2. Joette Fields, Ellie Trask, Sally Hartman, Janice Gran 41; 3. Donna Nason, Pam Anderson, Susan Hall, Geneva Allen 46; Pins: No. 2 Tina Clark 22-6; Fun Day: Putts 13 team 3