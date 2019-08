Local sports: High school scores; golf results; Windsor Fair harness racing

Results

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Ashland 7, Washburn 0

Easton 2, Southern Aroostook 0

GIRLS SOCCER

Ashland 7, Washburn 0

Fort Kent 5, Central Aroostook 3

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Rutgers 3, Maine 0

WOMEN’S SOCCER

Southern Maine 4, Thomas 0

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Ashland 3, Wisdom 2

GIRLS SOCCER

Ashland 6, Wisdom 3

Golf

LOCAL

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1) Jane Hooper, Jim Golike, Fred Walton, Ernie Cole -5; 2) Pat Dumont, Steve Cates, Warren Young, Tiff Frost -4 (won putt-off); 3) Lynn Bjornson, Wayne Smith, Ray Huntley, Gordon Faulkingham -4; 4) Jeanine Wright, John Caruso, Buck Altvater, Rick Bjornson -4; 5) Nancy Cunliffe, Dennis Lewey, Ken Smith, Frank Gatcomb -4; 6) Lynn King, Jack Maloney, Ralph Campbell, Gary Derickson -3; Pin: No. 2 Lynn King 11-4, No. 5 John Caruso 6-8

At Kebo Valley Club, Bar Harbor

Men’s Twilight League, Point Quota — 1. Richard Dow +5, Troy Lewis +5, 3. Scott Henggeler +4, Jim Barkhouse +4, Duane Bartlett +4, 6. Edd Hamor +3, Chris White +3, 8. Brian Walls +2, Cornell Knight +2, John Fitzpatrick +2; Pins: No. 4 Scott Henggeler 15-6, No. 15 Jake Willis 6-10

At Piscataquis CC, Guilford

Thursday Night Par 3 Scramble — 1) Butch Goodwin, Randy Martell, Debbie Wasilewski +4 (won on 2nd handicap hole), 2) Mike Schneider, Sue Perkins, Sue Leland +4, 3) Shawn Pomerleau, Heather Pomerleau, Sue McAvoy +7; Pin: No. 6 Heather Pomerleau 17-5

At Lucerne GC

Senior Scramble Results — 1st Randy Irish, Robin Young, Ed Lachance, Lou Martin (-7); 2nd Bob McKenney, John Somes, Ron Allen, Mike Dore (-6); 3rd Jim Oreskovich, Paul Gallant, Ralph Alley, Warren Young (-5); Bob Gray, Russ Black, Scott MacArthur, Rocky Alley (-5); Bill Brooks, Don McCubbin, Ben Sawyer, Dana Corey (-4); Bruce Blanchard, Royce Morrison, Bill Ferris, Jim Bonzey, Mac Cassell (-4); Dale Anthony, Richard Baker, Ted Pierson, Tom Winston (-3); Bill Nickels, Bob Leighton, Jim Awalt, Dennis Kiah (-3). Pins: No. 2 Richard Baker 11-1, No. 6 Randy Irish 8-0.

At Pine Hill GC, Brewer

RH Foster Senior League — Modified Stableford: 1. Wayne Walls, Ralph Holyoke, Dick Crawford, Dawn England,+ 16; 2. Robbie Robinson, Bruce Dunifer, Don Rowe, Bruce Treworgy, -1; 3. Duane Hanson, Don Rowe, Steve Smith, Don Goodness, -5; 4. Tim Gallant, Chris Dunifer, Peter Beatham John Roach, -6; 5. (tie) Phil Newbury, Doug Higgins, Jim Hancock, Pumpkin Beatham, -9; Wayne Harriman, Don Harriman, John Richards, Ed St. Heart, -9; Pins: No.7 Jim Hancock 17-3 No. 9 Don Rowe 13-1 No.16 Dawn England 7-8.

At Hermon Meadow GC

American Concrete Company Scramble — 1. Chip Haskell, Nate Gustofson, Tim Brochu, Chris Snowdeal 61; 27. Bob Poirior, Arnie Bouchard, Matthew Kladden, Mark McPheters 80; Pins: No. 3 John Sturgeon 2-1, No. 8 Doreen Corum 11-3, No. 12 Tim Hodgins 9-8, No. 16 Tim Whitney 7-3; Long Drive: Doreen Corum

HIGH SCHOOL

At Traditions GC, Holden

Brewer (2-1) 166, Messalonskee (1-1) 169; Brewer def. Messalonskee 6.5-2.5

Brewer: Josh Birch 34, Kolby Brooks 45, Jake Parker 52, Ethan Delmonaco 39, Josh Abbott 48, Aubrey Badger 52.

Messalonskee: Dylan Cunningham 43, Bradley Condon 47, Ben Hellen 40, Sam Seekins 43, James Smith 45, Mitchell Grant 43.

At Pine Hill GC, Brewer

John Bapst (1-1) 189, Presque Isle (0-2) 197

John Bapst: Sam Yoo 49, David Im 45, Justin Solomon 46, Travis True 49, Caleb Canders 54, McKayla Alden 49, Cameron Ashe 56, Dom Needham 57

Presque Isle: Ian MacKinnon 50, Mitchell Dumais 51, Eathan Cassidy 47, Jackson Maynard 50, Chase Guerrette 59, Ricky Goupille 51, Hunter Stubbs 50

At Bucksport GC, par 37

Bucksport 245, Sumner, Searsport no team scores

Bucksport : Hugh Jack 53, Chase Pierce 58, Alex Atherton 63, Sam Holyoke 71, Elsa Theobald 73, Lilah West 76, Zachery Levesque 68

Searsport : Hunter Treat 56

Sumner: Warren Harden 67, Ethan Young 55, Simon Torrey 57

Medalist: Hugh Jack 53

At Bangor Muni GC, par 36

Cony 182, Bangor 196; Cony def. Bangor 7-2

Bangor: Andrew Brook 50, Owen Smiley 54, Jack Perron 44, Nate Tardy 51,

Matt Holmes 51, Braden Watkins 64, Liam Doughty 54, Aidan Scripture 60

Cony: Ben Lapierre 46, Kyle Doin 45, Quincy Tobias 38, Bobby Stolt 60, Wyatt Green 59, Elijah Bezenson 54, Hunter Davis 68, Cooper Swan 55

At Hermon Meadow GC, par 36

Hermon (2-0) 181, Foxcroft Academy (1-1) 233

Hermon: Logan Scripture 38, Nate Allain 46, Parker Foley 47, Faith Coombs 50, Isaac Meek 60, Parker Edwards 53, Dylan Walsh 52

FA: Ethan Curtis 47, Carter Merrill 60, Hunter Kemp 59, Cam Parlee 72, Abby Kemp 67, Ashton Jay 76, Marshall Burtt 80

Medalist: Logan Scripture 38

COLLEGE

At Gorham CC, par 71

University of Southern Maine 298, St. Joseph’s 312, UMaine-Farmington 348

TOP 10: 1 Tristan Dundas, USM 35-37-72, 2. Parker Sanderson, USM 36-39-75, Brendon Croteau, USM 40-35-75, 4. Greg Kalagias, USM 37-39-76, Brendan Donovan, SJC 39-37-76, Trevor Flanagan, SJC 39-37-76, 7. Brogan Kane, USM 38-40-78, 8. Tyler Johnson, SJC 39-42-81, Matt Pelletier, UMF 41-40-81, Charlie De Haas, UMF 41-40-81

Harness racing

WINDSOR FAIR

Thursday’s Results

First, Pace, $3,000

1. Something Royal, H. Campbell 7.80-3.20-2.40

2. Apple Tina K, C. Long 3.60-2.40

4. Diabolical Spin, G. Mosher 2.20

T—1:58.1; Qu. 1-2, $5.80; Ex. 1-2, $8.40; Tri. 1-2-4, $21.00

Second, Pace, $3,200

5. Southwind Rex, F. Petrelli 17.80-6.80-3.80

1. Kingsley B, H. Campbell 6.00-3.80

2. Wave That Banner, G. Mosher 3.60

T—1:57; Qu. 1-5, $45.00; Ex. 5-1, $68.60; Tri. 5-1-2, $360.00; DD 1-5, $35.00

Third, Trot, $3,000

4. Big Bang Hanover, K. Lantz 10.40-3.40-3.00

6. Tucky’s Jack, C. Long 4.60-3.20

7. War Glory, H. Campbell 2.40

T—2:00.2; Qu. 4-6, $16.00; Ex. 4-6, $55.00; Tri. 4-6-7, $71.80

Fourth, Pace, $3,200

6. McArdle Royale N, Mp. Sowers 14.00-3.60-3.20

4. Forward Bliss, C. Long 3.80-3.20

2. Only Way I Know, F. Petrelli 9.20

T—1:58; Qu. 4-6, $20.60; Ex. 6-4, $38.00; Tri. 6-4-2, $195.60

Fifth, Pace, $2,500

2. Robocall Hanover, C. Long 3.80-2.80-2.80

3. Maddie D, G. Mosher 3.00-2.60

4. Iloveroses, Mp. Sowers 3.00

T—1:57.4; Qu. 2-3, $7.80; Ex. 2-3, $9.80; Tri. 2-3-4, $29.40

Sixth, Pace, $3,500

4. Hide Me Away, A. Harrington 14.80-4.40-4.00

2. Celebrate Your Bet, Mp. Sowers 5.40-3.80

5. Gold Star Spider, H. Campbell 4.20

T—1:56; Qu. 2-4, $47.80; Ex. 4-2, $101.00; Tri. 4-2-5, $461.60

Seventh, Pace, $3,600

2. Anderlecht, D. Deslandes 3.20-4.40-2.40

6. Ideal Legacy A, C. Long 4.80-2.80

3. Quint Largo, Mp. Sowers 2.20

T—1:55.4; Qu. 2-6, $10.80; Ex. 2-6, $30.20; Tri. 2-6-3, $48.80

Eighth, Pace, $4,000

3. Biggie, C. Long 4.00-3.40-4.80

5. Pembroke Pharoah, H. Campbell 4.20-2.80

4. Urbana Bayama, Mp. Sowers 2.80

T—1:55.2; Qu. 3-5, $11.40; Ex. 3-5, $12.20; Tri. 3-5-4, $69.80

Ninth, Pace, $2,800

1. Northern Ideal, Mp. Sowers 4.60-3.40-3.20

2. Handsoffmycanoli, G. Mosher 8.60-5.60

4. Guns N Money, A. Harrington 2.80

T—1:57.3; Qu. 1-2, $29.80; Ex. 1-2, $44.80; Tri. 1-2-4, $112.80; DD 3-1, $8.40; Pick 5 (2-; -2-3-1), $0.00; Carryover Pick 5 – $81.00; Total Handle: $30,842

Friday’s Results

First, Pace, $3,200

2. Respectable Dream, K. Switzer Jr. 11.80-3.40-2.60

3. Spincredible, Mp. Sowers 2.40-2.40

5. Tomitta Bayama, J. Mosher 2.40

T-1:55.2; Qu. 2-3, $26.60; Ex. 2-3, $23.20; Tri. 2-3-5, $31.20

Second, Pace, $3,400

1. Golden Tree, G. Mosher 28.80-9.40-3.80

5. Jimmy C R, K. Switzer Jr. 10.20-3.20

6. Waltzacrossthewire, D. Ingraham 2.80

T-1:55.4; Qu. 1-5, $27.20; Ex. 1-5, $59.20; Tri. 1-5-6, $567.20; DD 77.00

Third, Pace, $3,500

1. Bettor’s Pride, Mp. Sowers 16.80-6.40-4.00

5. Bet On Joe, K. Switzer Jr. 10.60-5.40

6. Dads Filly, F. Petrelli 9.00

T-1:56.2; Qu. 1-5, $126.00; Ex. 1-5, $167.60; Tri. 1-5-6, $2,606.20

Fourth, Pace, $3,000

2. Big Red, K. Switzer Jr. 3.40-2.40-2.20

1. Color Palette K, Mp. Sowers 3.40-2.10

4. San Antony-O, H. Campbell 2.80

T-1:55.1; Qu. 1-2, $6.60; Ex. 2-1, $9.60; Tri. 2-1-4, $38.20

Fifth, Trot, $4,000

3. Pembroke Mystery, H. Campbell 8.00-5.80-2.60

5. J-S For Justice, A. Harrington 13.40-3.80

4. Tango Pirate, K. Switzer Jr. 2.60

T-1:56.4; Qu. 3-5, $18.40; Ex. 3-5, $29.80; Tri. 3-5-4, $65.00

Sixth, Pace, $3,000

3. Bettor Angel, R. Sumner 4.20-3.00-2.40

1. Wake, D. Deslandes 5.40-3.60

2. Skippy, A. Harrington 3.00

T-1:56.1; Qu. 1-3, $13.40; Ex. 3-1, $40.80; Tri. 3-1-2, $101.00; DD 3-3, $6.60

Seventh, Pace, $3,400

3. Paris Beau, G. Mosher 13.60-4.40-3.40

1. Miss M A Jones, K. Switzer Jr. 5.20-3.20

2. Poocham Princess, H. Campbell 3.00

T-1:56.2; Qu. 1-3, $15.00; Ex. 3-1, $26.80; Tri. 3-1-2, $64.20

Eighth, Pace, $3,600

6. You’re News, H. Campbell 8.20-3.20-3.80

1. I Saw Red, Mp. Sowers 2.40-2.40

5. Carrie Ann, R. Lanpher III 2.40

T-1:55.3; Qu. 1-6, $20.80; Ex. 6-1, $29.00; Tri. 6-1-5, $121.60

Ninth, Pace, $3,600

3. Bullseye, G. Mosher 18.00-6.40-4.60

1. JS McFlash, Mp. Sowers 3.00-3.40

4. Esteemed Members, A. Harrington 29.20

T-1:56.1; Qu. 1-3, $18.00; Ex. 3-1, $31.80; Tri. 3-1-4, $198.20

Tenth, Pace, $2,500

1. Rule The Air, Mp. Sowers 4.00-2.20-2.10

4. The Wizsell of Odz, G. Mosher 2.40-2.10

2. Midnight Mass, D. Ingraham 2.40

T-1:57.4; Qu. 1-4, $12.60; Ex. 1-4, $17.40; Tri. 1-4-2, $50.40; DD 3-1, $26.00; Pick 5 (3-3-6-3-1): $0.00); Carryover: Pick 5 $150.00; Total Handle: $35,222

Saturday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $2,500

1. Ella’s Angel, Mp. Sowers

2. Ashlee’s Cool Gal, H. Campbell

3. Missbiglee, Mc. Sowers

4. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

5. Belly Dancer, K. Switzer Jr.

Second, Pace, $2,900

1. Its Just Numbers, H. Campbell

2. Sandshadowthunder, W. Childs

3. Charliewoolf, Mp. Sowers

4. Rockin Roxine, K. Butterfield

5. Thankyouallmyfans, A. Harrington

6. Sneakydontfailme, K. Switzer Jr.

Third, Pace, $3,600

1. K D Overdrive, D. Deslandes

2. Celebrate Your Bet, Mp. Sowers

3. Electrify, A. Hall

4. Gold Star Spider, H. Campbell

5. Zampara, K. Switzer Jr.

6. Pokerface, A. Harrington

Fourth, Pace, $3,200

1. Kim’s Day, H. Campbell

2. Briar Creeks Angel, A. Hall

3. Wild Lady Luck, A. Harrington

4. Cheyenne Patti, K. Switzer Jr.

5. Smart N Articulate, Mp. Sowers

6. Fifty Spender, D. Deslandes

Fifth, Pace, $3,600

1. OR, K. Switzer Jr.

2. Black Tree, H. Campbell

3. Crush Hanover, A. Harrington

4. Quint Largo, Mp. Sowers

5. Jackson K Down, A. Hall

Sixth, Pace, $2,800

1. My Blue Eyes Angel, Mp. Sowers

2. Reagans Revenge, A. Harrington

3. Pay The Do’s, D. Deslandes

4. Fast Ben, R. Lanpher III

5. It’sgottabemyway, H. Campbell

6. Classy Kyle, K. Switzer Jr.

7. Gaelic Thunder, B. Beckwith

Seventh, Pace, $3,600

1. Made of Iron, K. Switzer Jr.

2. Andy The Manager, Mp. Sowers

3. A World Apart, D. Deslandes

4. Hide Me Away, A. Harrington

5. Pembroke Art, H. Campbell

6. Lifeontherange, D. Niles

Eighth, Pace, $2,800

1. El Chivato, K. Switzer Jr.

2. Team Edward, A. Harrington

3. Tweedled Tweedledum, Mp. Sowers

4. Go West Lucky Cam, W. Childs

5. Shouldhavebetmore, Mc. Sowers

6. Charmbro Destiny, H. Campbell

7. Wilson Frost, A. Hall

Sunday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $3,400

1. Ebandtheboys, B. Ranger

2. The Filly Princess, Mp. Sowers

3. Arts Wish, H. Campbell

4. Wave That Banner, G. Mosher

5. Joey The Third, A. Harrington

6. Energy Shakes, C. Long

7. Luceman, K. Switzer Jr.

Second, Pace, $2,600

1. Your Honor, C. Long

2. Symphony Seelster, I. Davies

3. RY’s Red Rocket, Mm. Athearn

4. Whatchagonnadoboo, G. Mosher

5. Hurrikane Bunny, B. Kelley II

6. Rock Me Victorious, P. Curtin

7. Cyalatabi, S. Lacasse

8. Rogue One, K. Switzer Jr.

Third, Trot, $9,672

1. Katahdin Betsey, G. Hall

2. Mia Nicole, H. Campbell

3. Current Caper, B. Ranger

4. Noble Posey, Mm. Athearn

5. Bisou, K. Ireland

6. Sammi K, G. Mosher

Fourth, Pace, $2,900

1. Daniel Semalu, H. Campbell

2. Ohm Like Clockwork, K. Switzer Jr.

3. Power Off, B. Ranger

4. JK Allnitelong, G. Mosher

5. Checkisinthemail, B. Beckwith

6. Justcallmedee, Mm. Athearn

7. Double D Deluxe, D. Dickison

Fifth, Trot, $9,848

1. Black Pine Princess, B. Ranger

1A. RT’s Warrior, Mm. Athearn

2. Moms Brandee, W. Watson

3. Pembroke Whisper, H. Campbell

4. Octavia Blake, N. Graffam

5. Gracie Under Fire, I. Davies

6. Another Sassyfilly, R. Cushing

Sixth, Pace, $3,000

1. Spiffy Miss, G. Mosher

2. Humor Me, K. Switzer Jr.

3. Rockin Lisa, N. Graffam

4. Pembroke Perfect, H. Campbell

5. Dragon Me Down, Mm. Athearn

6. Vicky Killean, B. Ranger

7. Cevina De Chakrika, C. Long

Seventh, Trot, $4,200

1. P L Hercules, K. Switzer Jr.

2. Booyah T J, C. Nye

3. Axios, Mp. Sowers

4. Little Macabee, H. Campbell

5. Dagget, Mm. Athearn

6. Neverdie, R. Cushing

7. Northern Credit, G. Mosher

Eighth, Pace, $4,000

1. Hustling Charley, Mp. Sowers

2. For Kevin’s Sake, D. Basilone

3. Holy Grail N, C. Long

4. Winning Drive, B. Ranger

5. Real Special, N. Graffam

Ninth, Pace, $3,600

1. Pembroke Scorpio, H. Campbell

2. Rockin Rambaran, W. Watson

3. What A Hooligan, C. Long

4. Sachertorte, A. Harrington

5. Cyclone Pass, N. Graffam

6. Rocnrolwilneverdie, B. Ranger

7. Stonebridge Adam, Mp. Sowers

Tenth, Pace, $4,000

1. Drain Daddy, Mp. Sowers

2. Plus One, H. Campbell

3. Bo Master, B. Ranger

4. Sinners Prayer, C. Nye

5. Velocity Sub Z, N. Graffam

Eleventh, Pace, $3,000

1. Downeast Foxy Lady, Mm. Athearn

2. Reagans Conquest, Mp. Sowers

3. Maddie D, G. Mosher

4. Saratoga Liz, B. Ranger

5. Nuclearccino, C. Nye

6. Color Palette K, C. Long

7. Cover Model, W. Watson

8. Hot Cakes, A. Harrington