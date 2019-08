Local sports: Golf scores; high school schedule, scores; harness racing starters

Golf

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Senior Club Championship — Men’s Division: Champion: Arthur Malaussena 75, 2. Chris Swan, John Royal 79; Net: 1. Tim Ray 69, 2. Tom Maffucci 72; Forward Tee Division: Jud Starr 91; Ladies Division: Sherry Harkins 95; Junior Club Champion: 18 Hole Division: Will Froehlich 104; 9 Hole Division: Wyatt Braun 68

At Bangor Municipal GC

Bangor Women’s Golf Club — Solheim Cup: Boisterous Bluejays def. Raging Red Cardinal 17-7; Jean Sweetser, Judy Richard (1.5) vs. Sandy Darr, Sue Roberts (1.5); Sherrie Thomas, Sue Collins (1) vs. Nancy Hart, Diane Herring (2); Marilyn Rice, Sue Coffin (1.5) vs. Marlene Viger, Kathy Constantine (1.5); Shelley Drillen, Beverly Dubay (3) vs. Janet Anderson, Ilse Pfander (0); Anne Pooler, Gloria Attenweiler (2) vs. Jean Young, Karen Bamford (1); Brenda Crosby, Carole Cook (2) vs. Kathy Anderson, Susan Payne (1); Robin Ashe, Dottie Cerbone (3) vs. Carol Brooks, Claudette Amoroso (0); Jean Bridges, Marilyn Hughes (3) vs. Gwen Archambault, Linda Libby (0); Pins: No. 3 Nancy Hart 75-0, No. 6 Robin Ashe 6-0, Karen Bamford 19-0, No. 11 Robin Ashe 19-0, Sue Collins 23-4, No. 16 Sandy Darr 9-1, Brenda Crosby 52-4; Straightest Drive: No. 9 Brenda Crosby, No. 13 Judy Richard

At Fort Kent GC

Fort Kent Community High School-Valley Rivers Middle School Athletic Booster Club Scramble — Gross: 1. Vincent Morin, Martin Colin, Marco Viel, Danick Ouellette; Net: 1. Dan Cyr, Jared Ashly, Josh Caron, Jeremiah Delisle

At Lucerne GC

Senior Scramble Results — 1st Rich Skorski, Mac Cassell, Russ Black, Jerry Noble (-3); 2nd (tie) Mark Johnson, Ben Sawyer, Scott MacArthur, Doug Hewes (-2); Dale Anthony, Bob Carter, Mike Dore, Bob Tweedie (-2); Bob McKenney, Pat Key, Bruce Blanchard, Bill Ferris (-2); Barry Harris, Jim Awalt, Chuck Hodge, Kerry Woodbury (-2); Ron Allen, Martin Bernard, Bill Nickel, Whitney Lavene (-1); Randy Irish, Ralph Alley, Richard Baker, Doug Macartney (-1). Pins: No. 2 Bob Tweedie 13-6, No. 6 Richard Baker 16-0

At Traditions GC, Holden

Men’s League — 1. Bob Pentland, Terry Pangburn, Steve Batson, Roger Therriault, 33; 2. Charlie Perkins, Brad Holmes, Harold Batson, Bob Leavitt, 33. Pin: No. 8 Steve Batson 9-7

Today’s games

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Central Aroostook at Easton, 3:45 p.m.

Madawaska at Fort Fairfield, 4 p.m.

GIRLS SOCCER

Central Aroostook at Easton, 3:45 p.m.

Madawaska at Fort Fairfield 4 p.m.

Results

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Central Aroostook 10, Washburn 0

Easton 4, Ashland 1

GIRLS SOCCER

Ashland 11, Easton 0

Central Aroostook 5, Washburn 0

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Central Aroostook 3, Ashland 1

Madawaska 9, Washburn 1

Van Buren 2, Easton 1

GIRLS SOCCER

Central Aroostook 4, Ashland 1

Madawaska 6, Washburn 0

Van Buren 2, Easton 1

Harness racing

Union Fair

Tuesday’s starters, 2 p.m.

First, Pace, $3,200

Cab Bearnaise, S. Wilson Spiffy Miss, D. Ingraham Youcanbeanangel, N. Graffam Yankee Peach, G. Mosher Sweetchildofmine, A. Hall Something Royal, H. Campbell Cevina De Chakria, K. Switzer Jr. Justcallmedee, Mm. Athearn

Second , Pace, $3,000

Royal Courtier, K. Switzer Jr. Toe Tag, S. Wilson Holy Grail N, W. Campbell Nucular Enemy, B. Ranger Bold Willie, G. Mosher Checkisinthemail, H. Campbell Celebrate Your Bet, Mp. Sowers

Third , Pace, $4,000

Fancy Footwork, K. Switzer Jr. What A Hooligan, W. Campbell Quint Largo, A. Harrington Golden Tree, B. Ranger Cyclone Pass, N. Graffam JS McFlash, Mp. Sowers

Fourth , Pace, $9,942

Cupids Luck, K. Switzer Jr. Justcallme Bets, Mm. Athearn MSdowneast, G. Mosher Maydaymaverickhope, S. Wilson Cominrightatyou, R. Cushing Cranky, R. Lanpher III

Fifth, Trot , $3,000

Beer League, N. Graffam Affluent, B. Ranger Lakenledge Ikossi, W. Campbell Mary Girl, I. Davies Just A Little Evil, Mm. Athearn Maine Muscle, D. Ingraham Scottish Blue, L. Varnum

Sixth, Pace, $3,200

Daydreamer Jo, D. Deslandes Hot Cakes, A. Harrington Vegas Strip Three, Mp. Sowers Oh Whata Nightjohn, A. Hall Memory Dream, N. Graffam Downeast Foxy Lady, B. Ranger Saratoga Liz, Mm. Athearn Diabolical Spin, K. Switzer Jr.

Seventh , Pace, $3,000

Roll Back, J. Beckwith Card Rustler, D. Ingraham Lemonaideshine, B. Ranger Roddy’s Nor’easter, K. Switzer Jr. Stonebridge Adam, Mp. Sowers Waltzking Hanover, G. Mosher Sachertorte, A. Harrington

Eight, Pace, $3,000

Pembroke Bambino, G. Mosher Penney’s Spirit, Mp. Sowers Southwind Inferno, A. Harrington Tomitta Bayama, K. Switzer Jr. Van Helsing, Ma. Athearn Artys Wish, B. Ranger When In Doubt, W. Campbell

Ninth, Pace, $3,600

Blue Zombie, N. Graffam Energy Shakes, D. Deslandes Brett McFavrelous, B. Ranger Hustling Charley, Mp. Sowers Code Word, G. Mosher Southwind Terror, K. Switzer Jr. Village Beat, A. Harrington Electrify, A. Hall

Tenth, Pace, $4,200

Bullseye, G. Mosher Winning Drive, K. Butterfield Dirty Devil, A. Harrington McRusty, D. Deslandes Drain Daddy, Pb. Sowers Donegal Jim, F. Petrelli

Eleventh , Pace, $2,600