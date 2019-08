Local sports: Golf scores; harness racing starters

Golf

HOLE-IN-ONE

Jim Murphy

Jim Murphy of Gardiner recorded his first career hole-in-one on the 152-yard 13th hole at Springbrook Golf Club in Leeds on Friday. He used a 6-iron for the ace while competing in the President’s Cup final, which he went on to win with a 79, bettering his age by four.

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Men’s Twilight League — Stableford Points: 1. Nat Fenton +6, 2. Carew Blythe +4, Brian Walls +4, 4. Robert Hanscome +3, Troy Lewis +3, George Merrill +3, 7. Duane Bartlett +2, Scott Henggeler +2, Nicholas Schoeder +2; Pins: 4. Scott Henggeler 5-6, 15. Peter Swanson 8-9

Pins & Skins — Gross Skins: 3. Jud Starr, 7. Goodie Goodwin, 10. Jake Willis, 15. Jud Starr; Net Skins: 5. George Merrill, 8. Nicholas Schoeder, 13. George Merrill; Pins: 4. Jud Starr 10-5, 6. Jake Willis 12-6, 9. Vinal Smith 7-1, 15. Bryce Cough 19-10

Team Stableford — 1. Lornie Smith, Bill Klaver, David Corrigan, Joe James 127 pts.; 2. Jud Strang, Robert Hall, Nick Schoeder, Ed Darling 123 pts., 3. Andy Cough, Mark Leonardi, Clyde Lewis, Jud Starr 122 pts.

At Lucerne GC

Senior Scramble — 1st Bob Leighton, Dale Anthony, Bob Tweedie, Ray Huntley(-6); 2nd Martin Bernard, Jim Bonzey, Bill Nickels, Tom Winston (-5); 3rd Barry Harris,Richard Skorski, Bruce Blanchard, Bill Ferris(-4); Bill Brooks, Royce Morrison, Mike Dore, Dick Gassett (-4); Bob McKenney, Ron Allen, Don McCubbin, Lou Martin (-3); Russ Black, Jim Awalt, Ed Lachance, Dennis Kiah (-2). Pins: No. 2, Barry Harris 6-3, No. 6 Ron Allen 10-2

At Pine Hill GC, Brewer

R.H. Foster Friday Senior League — Modified Stableford: 1. Wayne Harriman, Steve Smith, John Richards, Dickie Reed, + 10; 2. Bruce Dunifer, Tim Gallant, Bob Jankowski, Don Goodness, +. 7; 3. Robbie Robinson, Kermit Bailey, Jim Jones, Pumpkin Beatham, + 4; 4. Duane Hanson, Rick White, Dawn England, Phil Newbury, -5; 5. Chris Dunifer, Don Rowe, Debbie Rowe, John Roach, -6; 6. (tie) Dana Wardwell, Peter Beatham, Don Rowe, Steve Smith, -8; Jim Hancock, Ralph Holyoke, Dave Barber, Ed St Heart, -8; Pins: No. 7 Ralph Holyoke 10-7; No. 9 Robbie Robinson 12-6; No. 16 Chris Dunifer 10-7; No. 18 Don Rowe 9-2

Harness racing

Topsham Fair

Saturday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $4,000

Bullseye, G. Mosher MC Rusty, D. Deslandes Spy In The Camp, D. Ingraham Braida Hanover, W. Campbell Dirty Devil, Mp. Sowers

Second, Pace , $9,862

Western Jane Doe, J. Nason Beautiful Mess, Ma. Athearn Lilmissprettypants, G. Hall Shes A Fireball, Md. Cushing SaraTancredi, N. Graffam Proudamericangirl, K. Switzer Jr. Ya That’s My Girl, W. Childs

Third, Pace , $3,200

Win Sum Reagan, A. Harrington Camtizzy, D. Deslandes Reagans Conquest, W. Campbell Southwind Inferno, D. Ingraham Cevina De Chakrika, Mm. Athearn Downeast Foxy Lady, G. Mosher I Saw Red, Mp. Sowers

Fourth, Pace , $3,200

Artys Wish, G. Mosher Catchajolt, A. Harrington J Patch, W. Campbell Anderlecht, K. Switzer Jr. Pembroke Newt, L. MacDonald Northern Punter N, Mm. Athearn Waltzacrossthewire, D. Ingraham

Fifth, Pace , $9,686

Maverick Fiber, J. Nason Justcallmeminnie, Mm. Athearn Two Moods, I. Davies She’s A Flatliner, W. Childs Giddy Up Gracie, G. Hall K C Fan, N. Graffam

Sixth, Pace , $2,800

Mr Bo Diddley, Mm. Athearn Classy Kyle, D. Ingraham Iloveroses, K. Switzer Jr. Terem Up Louie, Mp. Sowers Invictus Hanover, W. Campbell Wake, N. Graffam Reagans Revenge, A. Harrington No Humble Jumble, G. Mosher

Seventh , Trot, $10,000

Northern Credit, G. Mosher Neverdie, Md. Cushing Cherry Crown Jewel, Mm. Athearn Bashful Strike, W. Campbell Booyah TJ, J. Beckwith Bjanthony, D. Ingraham Little Macabee, K. Switzer Jr.

Eighth, Pace, $9,697

Chico Estrella, G. Mosher Bailey’s Legacy, S. Wilson The Baba Yaga, Md. Cushing Pembroke Pirate, K. Switzer Jr. Ooey Gooey, Ma. Athearn Pembroke Ranger, N. Graffam

Ninth, Pace , $2,800

When In Doubt, W. Campbell Dragon Me Down, Mm. Athearn Hot Cakes, A. Harrington Poocham Pal, G. Mosher Race Me Cocoa, Mp. Sowers Fritzie Rocket, D. Lee Desired, D. Ingraham

Tenth, Pace , $10,000

Zack Lee, D. Deslandes Stormyweatherahead, Mm. Athearn Sometimes Always, J. Beckwith Steuben Magic Ride, Mp. Sowers Opus Blue Chip, M. Stevenson

Eleventh , Pace, $3,200

Royal Reception, W. Campbell Glow Again, Mp. Sowers Guns N Money, S. Wilson Joey The Third, A. Harrington San Antony-O, K. Switzer Jr. Ugottobinittowinit, D. Ingraham Penney’s Spirit, Mm. Athearn

Skowhegan Fair

Sunday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $4,000

Cheyenne Patti, K. Switzer Jr. Bigwalls, W. Watson Fifty Spender, B. Ranger Double Joy, Mp. Sowers Lyons Woodlands, Mm. Athearn

Second, Pace, $3,000

Nowhining Bluechip, B. Ranger Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. Finevineofsunshine, G. Mosher Daydreamer Jo, K. Switzer Jr. Artsleek, M. Downey Double Dash Down, H. Campbell KJ Dale, Mp. Sowers

Third, Pace, $3,000

Rock Baby Rock, G. Mosher Wild Lady Luck, A. Harrington Belly Dancer, K. Switzer Jr. The Wizsell of Odz, S. Wilson Dads Filly, B. Ranger Easteriffic, Mm. Athearn Vegas Strip Three, Mp. Sowers

Fourth , Pace, $3,500

Luceman, K. Switzer Jr. Kreacher, Mp. Sowers Thewaythewestwaswon, H. Campbell Sagebrush Sharp, G. Mosher Lucky Michael, S. Wilson Studio Lesson, B. Ranger

Fifth, Pace , $2,700

Hurrikane Bunny, B. Kelley II Charlie Woolf, Mp. Sowers Rockin Sweetheart, K. Switzer Jr. Tip Em Off, H. Campbell Ella’s Angel, N. Graffam Uschi Hanover, B. Ranger Corporal Cole, Md. Cushing Rogue One, Mm. Athearn

Sixth, Pace , $3,000

Justcallmedee, Mm. Athearn Critique, M. Downey Carrie Ann, R. Lanpher III Go Sandy Go, N. Graffam Pembroke Bambino, G. Mosher Millwood Faith N, K. Switzer Jr. Always Dee One, H. Campbell Young American, B. Ranger

Seventh , Trot, $4,000

Dagget, Mm. Athearn Gianni, Mp. Sowers J-S For Justice, A. Harrington Big Bang Hanover, G. Mosher Ugly Stik, Md. Cushing Pembroke Mystery, H. Campbell

Eighth , Pace, $3,500

Sunset Over Miami, H. Campbell Humor Me, N. Graffam Ten Beaches Later, Mp. Sowers Bet On Joe, Mm. Athearn All Net, Md. Cushing Fred’s Night, K. Switzer Jr. Raven Seelster, B. Ranger

Ninth , Pace, $4,000

Tease Hanover, Mm. Athearn Pokerface, Mc. Sowers Mickey Blu, H. Campbell Checkout Terror, N. Graffam Sportsmuffler, K. Switzer Jr. Roll With Ann, W. Watson

Tenth , Pace, $2,800