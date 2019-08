Local sports: Golf scores; tractor pulling results; Legion tourney; harness racing

Golf

Eastern Maine Seniors

At Bangor Muni GC

Team Gross: 1 Barry Hobert, Don Shumaker, Mike O’Hara, Mark Pierce (65); 2 Steve Norton, Bucky Owen, Sandy Ervin, George Jacobson (66); Net: 1 Mike Richardson, Jim Batey, Richard Salminen, Steve Antell (56); 2 (tie) Don Holmstrom, Sarge Means, Don Means, John McKay (57); Ed Lajoie, Mike Marshall, Butch Littlefield, Jeff Shula (57); Bob Weston, Ernie Hutchins, Skip Campbell, Bruce Grantham (57); Class A Gross: Jim Raye (74), Robert Berry (77); Net: PJ Davis (64) NeilLabbe (64); Class B Gross: Mark Pierce (71), Jeff Dutch (72), Bob Delio (72), Lee Chick (75); Net: Bob Jancewicz (61), Jeff Shula (61), Charles Ryder (64), Allen Staples (64), Greg Jamison (64); Class C Gross: Mike O’Hara (70), Barry Hobert (72), Robert Sumner (75), Larry Quinn (75); Net: Tom Folsom (59), Tom Ivers (60), Dale Sereyko (60), John Paradis (60); Class D Gross: Joe Sala (77), Sarge Means (78), Bill Kirby (78); Net: Richard Salminen (60), Tom Welgoss (65), Wayne Carpenter (67); Class E Gross: Dave Davis (81), Bucky Owen (82), Peter Doran (92); Net: Carl Buck (66), Don Means (68), Phil Bowen (68); Pins: 3. Barry Hobert 2-11, Hugh McEachern 9-5, 6. John McKay 8-0, Robert Berry 8-6; 11. PJ Davis 5-2, Tery Whitney 13-2, 16 David Green 3-11, Paul Jewett 4-6

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Monday Night Ladies Scramble — Gross: 1 Nancy Hart, BJ Porter, Lois Adams, Lisa Main 31, 2 (MC) Durice Washburn, Nicki Mountain, Brooke Green, Elaine Lovett 33, 3 Jody Lyford, Cheryl Paulson, Dawn Dunbar, Julie McConnell 33, Pins: No 3 Durice Washburn 3-5, No 8 Jody Lyford 6-3

At Kebo Valley, Bar Harbor

Golf Wars Scramble — Inner 9 Gross: 1st: Dukes Of Hazards 31; 2nd: Operation Hack 32; 3rd: Hackers 33; Inner 9 Net: 1st: Plumbers + Tall Guy 27.6; 2nd: Potential 27.95; 3rd: Underdogs 27.98; Outer 9 Gross: 1st: Fancy Boys 27; 2nd: Slosh Factor 29; 3rd: Grip It & Sip It 30; Outer 9 Net: 1st: Poachers 24.8; 2nd: Papa Smurfs 27; 3rd: Putter Face 27.5; Mixed Division: 1st: Ball Washers 28.15; Pins: 4. Edi Hall 8-7; 6. Eric Roch 9-0; 9. Jon Nicholson 12-9; 15. Jeremy Bryer 9-9

At Aroostook Valley CC, Fort Fairfield

9th Maine Basketball Hall of Fame Scramble

Team, gross: John Donato, Matt Murray, Jason Coleman, Elizabeth Lacognata minus-16; Mike Cote, Bobby Russell, Steve Clark, Harry Orser; Greg Cyr, Kelly O’Leary, Chad Cyr, Keegan Cyr; Leonard Nicolas, Richard Moulton, James Bernard, Ryan Moulton; net: Noah Bernard, John Bernard, Jonah Bernard, Shane McGillan; Neal Griffeth, Chris Richards, Curt Anderson, Shawn Savage; Donovan Savage, Dayne Savage, Cody Herbert, Jon Glazier; Barrett Potter, Rik Goodwin, Mark King, Sean Dolomont; Skins Game: Mike Cote, Bobby Russell, Steve Clark, Harry Orser; Otis Kneeland, Michael Prisco, Kent Clark, Greg Ireland; Long drive, men: Chris Casavant; women: Judy Dombrowski

At Traditions GC, Holden

Women’s League — 1. Carol Rushton, Susan Bailey, Tammy Curtis, Winnie Coleman, 32; 2. Susan Payne, Rachel Lapointe, Hilda Wadwell, Stevie Lord, 35; 3. Dawn Seavey, Marilyn Hughes, Jeannette Laplante, Mary Lee McIntosh, 35; 4. Shelley Drillen, Marcia Biggane, Bonnie Richards, Irene Woodford, 35; 5. Nancy Carney, Loretta Robichaud, Katrina Lavene, Sue Everett, 38. Pin: No. 8 Sue Everett 13-6

At Dexter Muni GC

Men’s Twilight League — Stableford: Ryan Wilks +5, Jim Bob Hartford +3, Heath St. Louis +1.5, Dick Hall and Rick Smith +1

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Patty Blanchard, Nat Grindle, Paula Grindle 42; 2. Donna Nason, Pam Anderson, Calista Hannigan, Sally Hartman 42 (mc); 3. Jill Long, Ellie Trask, Geneva Allen, Beth Dunning 45; 4. Janice Gran, Elinor Bucklin, Susan Hall 51; Pins: No.6 Donna Nason 11-0

Tractor pulling

Central Maine Quarter Scale

Tractor Pullers

At Clinton Fairgrounds

(Results from the Central Maine Quarter Scale Tractor Pullers competition with division, speed and distance):

Pure Stock, 1,100 pounds: 1. Jackson Clark, 3, 192.94 (full pull); 2. Niah Mesaric 3.8 182.27 (FP); 3. Jacklynn Lee 5 181.6 (FP); 4. Robert Saxton 2.8 178.06; 5. Caden Towle 3.7 163.86; 6. Daniel Gomm 3.9 148.32

Single Sport Stock, 1,100: 1. Rhylee Waltman 4.3 243.80 (FP); 2. Makayla Doherty 4 237.62 (FP); 3. Brayden Rossignol 3.3 226.81 (FP); 4. Jackson Clark 3.3 199.82; 5. Mary Robinson 3 196.11; 6. Mariah Salsbury 3.4 168.03; 7. Mason Wright 1.2 146.8

Sport Stock Twin 1,100: 1. Jackson Clark 3.6 223.88 (FP); 2. Dalton Rossignol 3.4 208.27 (FP); 3. Nathan Dodge 3.8 205.44 (FP); 4. Jacklynn Lee 3.2 190.71; 5. Owen Knowlton 2.6 179.83; 6. Charlie Basford 2.9 175.38; 7. Daniel Gomm 1.9 174.67; 8. Makayla Doherty 3.7 147.93; 9. Mason Wright 2.8 123.1

Hot Stock 1,100: 1. Zach Salsbury 8.5 218.01 (FP); 2. Lydia Roderick 6.8 198.62; 3. Brayden Rossignol 5.5 178.24; 4. Mariah Salsbury 5.5 175.34; 5. Mary Robinson 3.7 155.28

Pro Stock 1,100: 1. Zach Salsbury 13.7 271.42 (FP); 2. Dalton Rossignol 10.6 245.25; 3. Nathan Dodge 7.5 149.84

Pure Stock 1,200: 1. Jacklynn Lee 3.3 238.47 (FP); 2. Caden Towle 3.7 237.55 (FP); 3. Jackson Clark 3 236.31 (FP); 4. Niah Mesaric 3.8 229.39 (FP); 5. Daniel Gomm 2.6 208.23 (FP); 6. Robert Saxton 3.2 149.81

Single Sport Stock 1,200: 1. Rhylee Waltman 4.3 223.03 (FP); 2. Jackson Clark – 186.5; 3. Mary Robinson 3.1 178.7; 4. Makayla Doherty 4.5 177.68; 5. Brayden Rossignol 3.1 167.33; 6. Mariah Salsbury 2 166.94

Sport Stock Twin 1,200: 1. Jackson Clark 3.8 217.41 (FP); 2. Makayla Doherty 4.8 202.83 (FP); 3. Jacklynn Lee 3.3 186.47; 4. Charlie Basford 2.9 177.39; 5. Dalton Rossignol 3.3 176.4; 6. Nathan Dodge 2.4 168.63; 7. Owen Knowlton 2.7 151.4; 8. Daniel Gomm 2.4 140.74; 9. Mason Wright 2.8 138.57

Hot Stock 1,200: 1. Zach Salsbury 8.9 241.43 (FP); 2. Lydia Roderick 8 231.79 (FP); 3. Mariah Salsbury – 225.50 (FP); 4. Brayden Rossignol 5.6 206.25 (FP); 5. Mary Robinson 7.1 179.23

Pro Stock 1,200: 1. Zach Salsbury 14 294.91 (FP); 2. Dalton Rossignol 10.9 253.48 (FP); 3. Mary Robinson 11.1 245.96

Harness racing

Topsham Fair

Monday’s results

First, Pace, $3,000

Roddy’s Nor’easter, K. Switzer Jr. 13.80-5.00-2.10 Roll Back, J. Beckwith 3.00-2.10 Remix, D. Ingraham 2.10

T-2:01.3; Qu. 2-4, $13.00; Ex. 4-2, $30.40; Tri. 4-2-5, $129.40

Second, Pace, $4,000

Modern Yankee, C. Long 9.20-4.80-4.20 Spy in the Camp, G. Mosher 7.00-4.20 Bobs Fella, Mm. Athearn 7.80

T-2:00; Qu. 2-4, $8.00; Ex. 4-2, $23.40; Tri. 4-2-7, $167.60; DD 4-4, $46.20

Third, Pace, $3,000

Holy Grail N. C. Long 11.80-3.60-4.00 Manhattan Express, D. Ingraham 2.80-2.40 Odds on Serpens, A. Hall 2.80

T-1:58.2; Qu. 3-4, $6.20; Ex. 4-3, $33.20; Tri. 4-3-7, $36.80

Fourth, Pace, $3,000

Golden Tree, K. Switzer Jr. 45.20-5.40-4.20 Joey the Third, A. Harrington 6.00-3.00 Della Cruise, D. Deslandes 2.80

T-2:00; Qu. 6-A, $6.00; 3-A, $2.60; Ex. 6-A, $32.20; A-3, $5.00; Tri. 6-3-1, $814.00

Fifth, Pace, $3,000

Rockin Roxine, D. Deslandes 6.80-9.00-2.20 King of the Ball, A. Harrington 26.60-2.20 Oh Whata Night John, A. Hall 2.10

T-2:02.4; Qu. 1-4, $37.00; Ex. 4-1, $214.60; Tri. 4-1-2, $339.60

Sixth, Pace, $3,000

Rockin Rumble, D. Ingraham 5.60-2.60-3.00 Card Rustler, C. Long 3.40-3.20 Ebandtheboys, Mp. Sowers 3.80

T-2:01.1; Qu. 3-6, $21.80; Ex. 3-6, $48.60; Tri. 3-6-4, $239.20; DD 4-3, $322.60

Seventh, Trot, $3,600

Sierra Madera, G. Mosher 12.80-7.00 Sim Brown, D. Ingraham 9.60-7.00 PC’s Wildcard, Mm. Athearn 5.40

T-2:04.2; Qu. 4-5, $35.60; Ex. A-5, $16.80; 4-A, $10.80; Tri. 4-5-1, $190.40

Eighth, Pace, $3,600

All Artist, Mp. Sowers 4.20-2.40-2.40 For Kevin’s Sake, D. Deslandes 2.60 Keemosabe, C. Long 5.20

T-1:59.3; Qu. 2-5, $3.40; Ex. 2-5, $8.20; Tri. 2-5-1, $17.20

Ninth, Pace, $4,500

Stormyweatherahead, Mm. Athearn 5.80-2.20-2.60 Sinners Prayer, J. Beckwith 2.20-2.20 Zack Lee, D. Deslandes 3.00

T-1:59.4; Qu. 1-4, $4.00; Ex. 1-4, $14.60; Tri. 1-4-7, $30.60

Tenth, Pace, $3,000

Sachertorte, A. Harrington 12.20-8.60-2.40 Nucular Enemy, C. Long 11.00-3.00 Waltzking Hanover, K. Switzer Jr. 2.60

T-2:01.3; Qu. 1-3, $15.80; Ex. 1-3, $54.40; Tri. 1-3-4, $163.00; DD 1-1, $30.80

Total Handle: $12,943

Tuesday’s results

First, Pace, $2,800

Babebzgorgeous, J. Beckwith 3.40-2.20-2.10 And Now There’s You, F. Petrelli 2.60-2.10 Beach Maverick, H. Campbell 2.10

T-2:02.3; Qu. 1-5, $8.80; Ex. 1-5, $5.20

Second , Pace, $2,900

Village Beat, A. Harrington 19.40-6.00-9.80 Pembroke Bambino, G. Mosher 4.00-3.40 Northern Breakout, W. Campbell 2.80

T-1:58.2; Qu. 1-2, $39.40; Ex. 1-2, $24.00; Tri. 1-2-A, $142.40; DD 1-1, $24.20

Third, Trot , $3,000

Just A Little Evil, Mm. Athearn 4.00-2.80-2.60 Scottish Blue, L. Varnum 4.00-2.60 Lakenledge Ikossi, W. Campbell 3.00

T-2:04.2; Qu. 2-4, $7.80; Ex. 4-2, $12.40; Tri. 4-2-3, $53.40

Fourth , Pace, $3,600

Janinne, D. Deslandes 4.40-2.20-2.20 Esteemed Members, A. Harrington 2.60-2.80 Robocall Hanover, K. Switzer Jr. 3.20

T-2:00.1; Qu. 2-3, $8.40; Ex. 3-2, $12.20; Tri. 3-2-5, $44.60

Fifth, Trot , $3,000

Mary Girl, I. Davies 8.00-3.60-2.60 Maine Muscle, D. Ingraham 6.40-3.00 Beer League, N. Graffam 2.40

T-2:03.4; Qu. 1-4, $35.60; Ex. 1-4, $57.20; Tri. 1-4-3, $93.00; DD 3-1, $136.80

Sixth , Pace, $3,600

Fox Valley Primo, W. Campbell 6.00-2.80-2.40 Pembroke Art, H. Campbell 2.40-2.80 Bold Willie, K. Switzer Jr. 3.40

T-2:03.4; Qu. 1-3, $2.40; Ex. 1-3, $4.40; Tri. 1-3-2, $24.80

Seventh , Pace, $4,500

Shez Sugarsweet A, R. Cushing 3.80-2.20-2.10 Amethyst Seelster, D. Deslandes 2.60-2.10 Dandy’s Beauty, N. Graffam 2.10

T-2:00; Qu. 2-4, $16.60; Ex. 4-2, $29.00; Tri. 4-2-3, 31.20

Eighth , Pace, $3,600

Roll With Ann, W. Campbell 4.40-9.40-2.10 I Saw Red, Mp. Sowers 2.10 Cheyenne Patti, K. Switzer Jr 2.10

T-2:01.2; Qu. 2-3, $25.60; Ex. 3-2, $91.60; Tri. 3-2-4, $75.60; DD 4-3, $4.20

Wednesday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $3,200

Kingsley B, K. Switzer Jr. Blue Zombie, N. Graffam Ashtoreth Hanover, W. Campbell Fritzie Rocket, D. Lee Desired, D. Ingraham

Second, Trot, $9,709

Pembroke Sweets, H. Campbell Winning Wind, Mm. Athearn Kate at the Cup, G. Mosher Miss American BI, K. Ireland Victor’s Secret, I. Davies

Third, Pace , $3,400

Young American, F. Petrelli Card Rustler, D. Ingraham Easteriffic, Mm. Athearn Wishing You Well, W. Campbell J Patch, G. Mosher Jin Dandy, Mp. Sowers Fancy Footwork, K. Switzer Jr.

Fourth , Trot, $9,704

Race Me Rowdy, W. Childs Spot On Gone, Ma. Athearn Ally Way Cast, G. Mosher In Bill We Trust, S. Taggart Katahdin Oscar, W. Watson

Fifth, Trot , $3,600

Sim Brown, D. Ingraham Tuscanellie, W. Campbell Fair Glider, K. Switzer Jr. Dagget, Mm. Athearn Pembroke Mystery, H. Campbell

Sixth, Pace , $2,900

Dads Filly, F. Petrelli Maddie D, W. Campbell Baby She’s Got It, Mp. Sowers Sterling The Pot, D. Ingraham Nuclearccino, C. Nye Rock Baby Rock, G. Mosher

Seventh , Pace, $4,500

Respectable Dream, K. Switzer Jr. My Last Chance, Mp. Sowers Donegal Jim, F. Petrelli Real Special, W. Campbell Velocity Sub Z, N. Graffam

Eighth , Pace, $3,000