Local sports: Legion tourneys; golf scores; auto racing results; semi-pro football

Legion baseball

State tournament

Tuesday, July 23

North Division play-in game

Quirk Motor City 10, Skowhegan Tax Pro 0

At Husson University, Bangor

Saturday, July 27

G1: Acadians Post 207 6, Pastime 2

G2: Bessey Motors 7, Quirk Motor City 0

G3: R.H. Foster 1, Windham 0

G4: Chas. J. Loring 4, Bangor Coffee News 2

Sunday, July 28

G5: Quirk Motor City 6, Pastime 1 (Pastime eliminated)

G6: Windham 4, Bangor Coffee News 3 (Bangor Coffee News eliminated)

G7: Acadians Post 207 6, Bessey Motors 1

G8: R.H. Foster (14-5) vs Chas. J. Loring (12-7), 5:30 p.m.

Monday, July 29

G9: Windham (13-7) vs Bessey Motors (18-2), 1 p.m.

G10: Quirk Motor City (12-9) vs Loser G8, 3:30 p.m.

G11: Acadians Post 207 (15-5) vs Winner G8, 6 p.m.

Tuesday, July 30

G12: Winner G9 or G10 vs Loser G11, 3:30 p.m.

G13: Winner G9 or G10 vs Winner G11, 6 p.m.

Wednesday, July 31

G14: Championship game, 3:30 p.m.

G15: If-necessary game, 6 p.m.

JUNIOR LEGION

North playoffs

At Mansfield Stadium, Bangor

Thursday, July 25

G1: Acadians Post 207 8, Dove Tail Navigators 2

G2: Sluggers 15, Sebasticook 6

Friday, July 26

G3: Hampden-Motor City 8, Bangor Coles Cadets 2

G4: Midcoast (Belfast) 3, Hammond Lumber Owls (Oakland) 2

Sunday, July 28

G5: Acadians Post 207 2, Sluggers 2 (suspended in 4th inn.), resumes 5 p.m. Monday

G6: Hampden-Motor City vs Midcoast (Belfast), postponed to 6:30 p.m., Monday

South playoffs

At Colby College, Waterville

Saturday, July 27

G1: Hammond Loons (Oakland) 5, Skowhegan 1

G2: Lisbon 5, Lewiston 2

G3: Fairfield 8, Auburn 0

G4: Waterville vs Oxford Hills, 7:30 p.m.

Sunday, July 28

G5: Hammond Loons vs Lisbon, 1 p.m.

G6: Fairfield vs Winner G4, 4 p.m.

G7: Championship game, 7 p.m.

*State tournament Aug. 1-6 at Mansfield Stadium, Bangor.

Golf

MSGA

At Bath GC

GROSS FLIGHT 1: Ricky Jones 67, Brian J Bilodeau 68, Jeff Cole 69, John Hayes IV 70, Lance Bernier 70. NET 1: Kyle Bourassa 64, Jim Caron 65, Bob Miles 66, Scott Cormier 66. GROSS FLIGHT 2: Dave Verrier 73, Mike J White 75, Steve Simonds 78, Jeremy Engel 79. NET 2: Delaney Roche 54, Casey Richardson 61, Joe Gamache 63, Craig Geaumont 65. GROSS SENIOR 1: Gary Laliberte 70, Jeff Turner 71, Zibby Puleio 73. NET 1: Eugene Pecoraro 60, Robert Leeman 63, Mark Fillmore 64. GROSS SENIOR 2: Jerry Mansfield 82, Tony Sallese 83, Rick Simonds 84. NET SENIOR 2: Chris Bieber 64, Chris Stratos 65, Chip Brooks 66.

TEAM GROSS: Gary Laliberte-Jeff Turner-Robert Leeman-Chris Marco 60, Ashley Fifield-Jeff Cole-Brian J Bilodeau-Kyle Bourassa 60, Jim Raye-Chris Seavey-Jon Hardy-Ricky Jones 61. NET: Casey Richardson-Mike Coyne-Matt Sarchi-Joe Gamache 51, Jeff Hevey-Dan Roche-Derek Bisson-Delaney Roche 54, Chris Stratos-Robert Libby-Greg Sawyer-Willie Elliott 54, Carl Poirier-Chris Bieber-Lance Bernier-Mike O’Brien 55, Justin Stewart-Mike Cleary-Justin Conant-Ben Holmes 55, Lucas Roop-Matt Roop-Nate Roop-Paul Pelletier 55, Max Arsenault-Rick Davis-Brandon Clark-Garrett Olson 55.

Friday skins: Gross: No. 14 Don Flanagan 3, No. 16 Austin Legge 2, No. 18 Justin Conant 3 Net: No. 4 Sam Morrison 2, No. 6 Tony Serpico 1, No. 13 Harry Center 1. Saturday skins: Gross: No. 3 Mark Ballard 3, John Hayes IV 2, No. 6 Matt Sarchi 2, Gary Laliberte 3, Andrew Cloutier 2. Net: No. 1 Jim Raye 2, No. 7 Casey Richardson 2, No. 9 Rick Davis 1, No. 14 Seth Sweetser 1, No. 15 Chip Brooks 1. Friday pins: No. 6 Chris Stratos 5-5 No. 9 Dave Verrier 5-6, No. 13 Cash Wiseman 1-8, No. 16 Vance Pearson 6-8, Saturday pins: No. 6 Tom Murray 8-6, No. 9 Nate Barrett 6-10, No. 13 Bob Miles 4-11, No. 16 Xander Rich 5-2.

LOCAL

At Pine Hill GC, Brewer

RH Foster Senior League — Modified Stableford: 1. John Richards, Pumpkin Beatham, Jim Hancock, John Roach, Jennie Williams, + 17; 2. Kermit Bailey, Debbie Rowe, Duane Hanson, Ralph Holyoke, Dawn England, + 13; 3. Bruce Dunifer, Rick White, Wayne Harriman, Peter Beatham, Ed St Heart, + 10; 4. Chris Dunifer, Don Rowe, Butch Foss, Doug Higgins, Dave Barber, + 8; 5. Tim Gallant, Jim Jones, Robbie Robinson, Dickie Reed, Dick Crawford, +5; Pins: No.7 Peter Beatham 3-9; No.9 Tim Gallant 13-0; No.16 Rick White, 17-11; No. 18 Ed St Heart 9-10.

Thursday Ladies League: 1. Dawn England, Sandy Keith, Rachel LaPoint, Sue St Heart, 35; 2. Jenny Williams, Joyce Stevenson, Louise Holyoke, Kathy Shaw, 38; 3. Tammy Curtis, Linda Dunifer, Charlotte Dunifer, Charlotte Blanchard, 43

Sunday Couples League — 1. (tie) Rick England & Dawn England, 36; Stephan Williams & Jenny Williams, 36; 3. Peter Beatham & Pumpkin Beatham, 37; 4. Ed Stheart & Sue St Heart, 39; 5. (tie) Chris Dunifer & Linda Dunifer, 42; Kathy Shaw & Bruce Treworgy,42; 7. Brooke Barnett & Jason Barnett, 45

At Hermon Meadow GC

Meadowlands (Saturday) — Blind Draw: 1. John Trott, Tim McCluskey, Alden Brown +13; 2. Doug Chambers, Dana Gillespie, Ted Jellison +5; 3. (tie) Tom Hughes, Marty Kelly, John May and Tracy Gran Jr., Rick Boody, Joe Johnston +4; Pins: No.3 Jim McInnis 14-1, No.9 (2nd shot) Rick Boody 9-7, No. 12 John May 3-7, No.16 Al Porter 7-6; Skins: No.2 Ted Jellison, No.6. Rick Bood,y No. 8 Dana Gillespie, No. 9 Tracy Gran Jr., No.11 Al Stuber, No. 14 Rick Boody, No. 16 Al Porter, No. 17 Alden Brown

Meadowlands (Sunday) — Blind Draw: 1. Bruce Ireland, Al Stuber, John May; 2. Terry McDonald, Tom Hughes, Al Porter; 3. Rick Boody, Tim McCluskey, Marty Kelly; Pins: No. 3 (tie) Rick Boody Al Stuber 8-0; No. 9 (2nd shot) John May 2-10; No. 12 Joe Johnston 5-9; No. 16 Tom Hughes 2-8; Skins: No. 7 Rick Boody, No. 8 Doug Chambers, No. 9 John May, No. 10 Tracy Gran Jr., No. 13 Tim McCluskey, No. 15 Doug Chambers, No. 17 Doug Chambers

Sunday Morning Ladies League — Gross: 1 Nancy Hart 79, 2 Jody Lyford 85, 3 Diane Herring 93. Net: 1 Cheryl Paulson 61, 2 (tie) Peg Buchanan, Karen Feeney 64. Pins: No. 3 Lois Adams 4-6, No. 8 Lois Adams 13-5, No 12 Nancy Hart 2-9, No 16 Jody Lyford 12-6. Putts: (tie) Cheryl Paulson, Peg Buchanan 29

At Dexter Muni GC

Club Championship — A Flight: Sean Farnsworth 176, Mike Mountain 164, B Flight: Jim Chapman 175, Bobby Sawyer 186; Age Division Champions: 50s: Jim Bob Hartford 188; 60s: Charlie Page 180; 70s: Ron Moody 82; 80s: George Prince 91

Weekend Sweeps — Gross: Sean Farnsworth 75, Mike Mountain 78; Net: Ron Moody 65, Brandon Vafiades 70; Pins: No. 4 Jim Bob Hartford 10-6, No. 8 Farnsworth 24-8

At Rockland GC

Overall: Men: Larry Goldsmith 75; Ladies: Sue Hodgkins 86; Age 50-59: 1. Gross: Skip Heald 76; 1. Net: Ken Knauer 71; Ages 60-69: 1. Gross: Rob Splaine 82; 1. Net: Tom Quantrell 63; Ages 70-79: 1. Gross: Bill Willis 80; 1. Net: George Rahaim 69

At Kebo Valley, Bar Harbor

Sunday’s results — Gross Skins: 2. Jake Willis; 5. Jon Nicholson; 11. Jonah Brum; 12. Jud Strang; Net Skins: 1. Tom Maffucci; 10. Robert MacLeod; 15. Jared Erskine; 16. Rick Wallace; Pins: 4. Jake Willis 14-2

Jud Strang 0-3; 9. Tom Maffucci 10-2

Auto racing

Wiscasset Speedway results

(Top 5 per class; finish, car number, driver, hometown)

Servpro of Biddeford Saco (50 laps): 1. 18 Kevin Douglas, Sidney; 2. 01x Andy Saunders Ellsworth; 3. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 4. 11 Cody Verrill, Woolwich; 5. 29 Kevin Morse, Woolwich

Thunder 4 Mini (25 laps): 1. 04 Curtis Anderson, Richmond; 2. 4 Zac Audet, Skowhegan; 3. 84 Spencer Sweatt, Albion; 4. 84x Douglas Degroat, Oxford; 5. 60 Caleb Willette, Winslow

Cahill Tire 4-Cylinder Pro (25 laps): 1. 24 Jeff Prindall, Lisbon; 2. 5 Dominic Curit, Saco; 3. 70 Taylor Lane, Phillips; 4. 41. Nicole BeninCasa, Buxton; 5. 42 Mike Kibben, Lisbon Falls

Maxwells Market Super Streets (25 laps): 1. 23 Mike Hodgkins, Jefferson; 2. 5 Mark Lucas, Harpswell; 3. 55 Bob Crocker, Freeport; 4. 3 Bobby Mesimer, Woolwich; 5. 85 Michael Harrison, Durham

Speedway 95 results

At Hermon

Dysart’s Late Models 50 Lap Hopkin’s Landscaping and Paving Series Race 3: 1. 9 Asa Jones, Sullivan; 2. 24 Dean Smart. Milford; 3. 23 John Curtis Jr. Hermon; 4. 19 Steve Kimball, Holden; 5. 52 Dana Wilbur, Frankfort

Casella Recycling Street Stocks (July 20 makeup, 30 laps): 1. Bob Seger Jr. Frankfort; 2. 61 Cole Robinson, Clinton; 3. 20 Joe Harriman, Liberty; 4. 14c Anthony Constantino, Sumner; 5. 80 Steve Kimball, Holden

Casella Recycling Street Stock (30 laps): 1. 38 Joey Doyon, Frankfort; 2. 80 Steve Kimball, Holden; 3. 16c Dean Clements, Brooks; 4. 61 Cole Robinson, Clinton; 5. 14c Anthony Constantino, Sumner

Casella Waste Systems Sport-4 (20 Laps): 1. 10 Isaac Rollins, Hudson; 2. 55 Kyle Gray, Hermon; 3. 23 Lewis Batchelder, Dixmont; 4. 07 Roy Hathorn, Brownville; 5. 72 Mike Delano, Woolwich

Coca-Cola Company Caged Runners (20 Laps): 1. 5 Ethan Lyons, Skowhegan; 2. 15x Jason Phillips, Augusta; 3. 70 Dylan Dewitt, Carmel; 4. 29 John Thomas Sr. Blue Hill; 5. 76 Andrew Crosby, Hermon

Wicked Good Vintage Racing League: Late Models (15 Laps): 1. 32 Jim Kinney, Warren; 2.. 18 Ben Overlock, Warren; 3. 420 Keith Smalley, Warren; Outlaws (15 Laps): 1. 17 Kris Watson, Kenduskeag; 2. 13 Mike Millett, Milford; 3. 19 Nick Overlock, Warren

Semi-pro football

New England Football League

Week 2 Results

Southern Vermont Storm (Bennington) 40, Haverhill Hitmen 12.

Seacoast Warhawks (Dover NH) 16, Brunswick Bearcats (Troy NY) 14.

Connecticut Brawlers (Newington) 28, Hartfold Colts 0.

Connecticut Gamblers (Tolland) 8, New Haven Venom 6.

Boston Bandits 17, North Shore Generals (Lynn, Mass. 6.

Monadnock Marauders (Keene NH) 18, Naugatuck Valley (Conn.) Riverdawgs 12.

Marlboro (MA) Shamrocks 21, Troy City Titans (Fall River, Mass. 7.

Southern New England Admirals (Mansfield, Mass. 36, Mill City Eagles (Chelmsford, Mass. 27.

Taunton (MA) Gladiators 36, Southern Maine Raging Bulls (Portland) 28.

Worcester Wildcats 21, Green Valley Blackhawks (Danielson Conn.) 19.

Mass Warriors (Bedford) 30, Mystic River Tigers 6.

New England Crusaders (Bristol Conn.) 28, Rhode Island Riptide (Cranston) 6.

Connecticut Panthers (Meriden) 26, New Hampshire Nor’easter (Manchester) 20.

Saturday, Aug. 3

Monadnock Marauders (Keene NH) at New Haven Venom, Amistad High School, 1 p.m.

Vermont Ravens (Burlington) at Rhode Island Riptide, Cranston Stadium, 4 p.m.

Southern Maine Raging Bulls (Portland) at New Hampshire Nor’easter, Manchester Memorial High School, 5 p.m.

Connecticut Gamblers (Tolland) at Connecticut Brawlers, Clem Lemire Complex, Newington, 6 p.m.

Seacoast Warhawks (Dover NH) at Haverhill Hitmen, Trinity Stadium, 6 p.m.

Worcester Wildcats at Mystic River Tigers, Kelly Field, Hyde Park, 6:30p.m.

Brunswick Bearcats (Troy NY) at Green Valley Blackhawks, Old Danielson (Conn.) High School Field, 7 p.m.

Southern Vermont Storm (Bennington) at Mass Warriors, Bedford High School, 7 p.m.

Southern New England Admirals (Mansfield, Mass. at Troy City Titans, Durfee High School, Fall River, 7 p.m.

Boston Bandits at Mill City Eagles, Chelmsford (Mass.) High School, 7 p.m.

Connecticut Panthers (Meriden) at Bay State Buccaneers, Marciano Stadium, Brockton, 7pm

Hartford Cots at New England Crusaders, Bristol (Conn.) Eastern High School, 7:30 p.m.

Sunday, Aug. 4

Taunton Gladiators at North Shore Generals, Manning Field, Lynn, Mass.,, 5 p.m.

Baseball

Junior League state tourney

At Mansfield Stadium, Bangor

Game 1

Bangor 10, Ellsworth 4

Bangor (1-0) top hitters: Brand Butterfield 2 singles, RBI; Matt Holmes, double; Dylan Sawyer, triple, single, 2 RBI; Ellsworth (0-1): Brady Kenny, 2 singles, 2 RBI

Ellsworth 210 000 1 — 4 6 8

Bangor 401 221 x — 10 9 0

Gagnon, Palmer (2) and Keblensky, Gagnon (5), Boles 6; Caleb Robbins (W), Clark (5), Tapley (7) and Schuck, Stevens (7)

Game 2

Standish 20, Ellsworth 14

Standish (1-0) top hitters: Rhyse Owens, double, 2 singles, RBI; Drew Cote, RBI triple; Aiden Gibbons, 2 singles; Brady Kenny, double, 2 RBI; Ellsworth (0-2): Lucas Gagnon 2 doubles, RBI; Drew Cote, RBI triple; Aiden Gibbons, 2 singles; Brady Kenny, double, 2 RBI

Standish 013 620 8 — 20 10 2

Ellsworth (130 004 6 — 14 9 9

Chris Thompson (W), Berry (5), Dixon (6), Blaney (7) and Guffy; Kenny, Gagnon (4), Bragdon (7) and Keblensky, Wagenknecht (6)

Game 3

Bangor 10, Standish 3

Bangor (2-0) top hitters: Landon Clark, double, single, 2 RBI; Wyatt Stevens, double, single; Quinn McCaffrey, 2 singles; Standish (1-1): Rhyse Owens and Cade Dixon, RBI singles

Standish 030 000 0 — 3 4 4

Bangor (2-0) 000 406 x — 10 10 4

Marcello, Dixon (5) and Owens; Wyatt Stevens (W, 2 BB, 2K) and Schuck