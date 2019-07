Local sports: Golf scores; East Regional results

Golf

CMSGA

At Augusta CC

Overall Gross: Truman Libby 70, Bob Pellerin 71, Reid Birdsall 73M; Net: Gary Winchenbach 58M, Chuck Pike 58, Hank Read 59; FLIGHT 1 Gross: Tom Downs 75, Dave Ballew 78, Gene Reny 80; Net: Joe Shaw 61, Lennie Langlais62, Todd Gifford 63; FLIGHT 2 Gross: Bruce Bubier 76, Bill Fairchild 77, Dave Stonebraker 80; Net: Steve Curtis 61, Dale Northrup 62, Mike Garrity 64M; FLIGHT 3 Gross: Tom Kus 73, Mert Dearnley 79, Jack Wallace 82; Net: Dave Curtis 61M, Wayne Gifford 61, Hank Aho 62; FLIGHT 4 Gross: Andy Carbone 77, Bob Ouellette 78, Dave Kus 83; Net: Mark Froman 60, Dugan Shipway 62M, Paul Sherman 62; Best Ball Gross: Ray Brochu, Tom Kus, Dave Kus, Bob Pellerin 63, Jim Curtis, Truman Libby, Bob Ouellette, Paul Sherman 65 ; Best Ball Net: Greg Cooper, Charles Gallant, Ken Lajoie, Steve Lajoie 50, Chuck Nelson, Chuck Pike, Hank Read, John Spear 53; Pins: No. 2 Phil McCarthy 7-5, Fred Roig 8-8, No. 7 Dave Ballew 10-9, Dave Curtis 11-2, No. 15 Ken Luce 9-0, Don White 10-6, No. 17 Paul Auger 5-9, Bill Weatherbie 6-3; Skins gross: No. 1 Bruce Bubier (3), No. 2 Phil McCarthy (2), No. 10 Joe Shaw (3), No. 15 Greg Gravel (2), No. 16 Bob Pellerin (3), No. 18 Bob Pellerin (3); Net: No. 5 Butch Presby(2), No. 6 Ron Newton (2), No. 13 Jim Murphy (1), No. 15 Alan Reed (1)

MAINE WOMEN’S AMATEUR

At Webhannet GC, par 72

(Monday’s first round, top 50; second round canceled due to rain)

Langevin, Carrie 73, Kannegieser, Kristin 74, Laplume, Jordan 74, Brandes, Mary 78, Holmes, Erin 78, Smith, Rachel 80, Weimer, Erin 81, Dutil, Morghan 81, Guenther, Leslie 82, Bryant, Janelle 83, Haylock, Heidi 83, Haylock, Ruby 83, Hornberger, Mia 83, Whiting, Cecily 83, Williams, Sally 83, O’Grady, Kathi 84, Droge, Emily 85, Frederick, Tamlyn 85, Rodrigue, Stephanie 85, Colucci, Ruth 86, Gorman, Kelly 86, Babin, Stephanie 87, Gilpatric-Smart, Susan 87,

Coffin, Liz 88, Hyndman, Laurie 88, Koerner, Meredith 88, Wedge, Maureen 88, Wintle, Lisa 88, Clancy, Blair 88, Cote, Lindsay 88, Field, Nancy 88, Hornberger, Prudence 89, Leblanc, Marla 89, Carlson, Nancy 90, Coleman, Kailey 90, Meggison, Micki 90, Politis, Elaine 90, Wootton, Susan 90, Caron, Sydney 91, Emmi, Kathy-Rae 91, Herring, Diane 91, Murphy, Debbie 91, Wermers, Abby 92, Cole, Cheryl 92, Davis, Michele 92, Viger, Marlene 92, Haylock, Jade 93, Johnson, Melissa 93, Moody, Karen-Lee 93, Bither, Nancy 94, Blanchette, Laura 94

At Hermon Meadow GC

Gross: 1 Jody Lyford, Heather Pelletier, Lydia Mussulman 35; 2 BJ Porter, Lois Adams, Julie McConnell 38; 3 Peg Buchanan, Angie McCluskey, Elaine Lovett, Lisa Main 39; Pins: No. 3 Heather Pelletier 13-10

At Kebo Valley, Bar Harbor

Golf Wars Scramble League — Inner 9: Gross: 1. Dukes of Hazards 32, 2. The Gophers 32, 3. The Lunch Brigade 33; Net: Ball Washers 26.6, 2. 2 Oldies +2 27.05, 3. The Poachers 27.1; Outer 9: Gross: 1. Back 9 Bandits 30, 2. Grip It & Sip It 31, 3. Slosh Factor 31; Net: 1. Titleless 26.2, 2. Potential 27.1, 3. The Crickers 27.8; Pins: 4. Abe White 11-3, 6. Tom Richardson 18.1, 9. Peter Richardson 11-3, 15. Mark Wanner 8-0

Kebo Boys — Team Stableford: 1. Lynn Goodwin, Vinal Smith, Clyde Lewis 97 pts, 2. Tim Ray, Andy Baron, Chris Coston 91 pts.

At Traditions GC

Women’s League — 1. Shelley Drillen, Susan Payne, Irene Woodford, 33; 2. Jean Young, Brenda Crosby, Tammy Curtis, Loretta Robichaud, 33; 3. Gwen Archambault, Sue Everett, Beth Wolverton, 33; 4. Mary Smith, Gerry West, Dianne Swandal, Lesley Waterman, 34; 5. Winnie Coleman, Robin Ashe, Hilda Wardwell, Rita Stimpson, 34; 6. Dawn Seavey, Mary Lee McIntosh, Bonnie Richards, 38. Pin: No. 8 Winnie Coleman 10-6

Women’s Evening League — 1. Dee Pelletier, Julie Oreskovich, Gwen Archambault, 34.

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Ellie Trask, Calista Hannigan, Elinor Bucklin 42; 2. Donna Nason, Janice Gran, Patty Blanchard 45; 3. Paula Grindle, Sally Hartman, Pam Anderson 48; Pins: No. 2 Donna Nason 13-0

Senior League baseball

EAST REGIONAL

At Mansfield Stadium, Bangor

Thursday, July 18

Game 1: Maryland 5, Massachusetts 3

G2: Delaware 3, Pennsylvania 1

Friday, July 19

G3: New Jersey 15, New York 0

G4: New Hampshire 8, Maine District 3 (Old Town) 4

G5: Maryland 7, Rhode Island 3

G6: Delaware 5, Connecticut 0

Saturday, July 20

G7: Pennsylvania 13, Rhode Island 12, 8 inn. (Rhode Island eliminated)

G8: Massachusetts 16, Connecticut 0 (Conn. eliminated)

G9: New Jersey 17, Maryland 7

G10: Delaware 10, New Hampshire 0

Sunday, July 21

G11: Pennsylvania 6, New York 4, (New York eliminated)

G12: Massachusetts 10, Maine District 3 (Old Town) 4 (Maine District 3 eliminated)

Monday, July 22

G13: Delaware 12, New Jersey 8

G14: Pennsylvania 18, New Hampshire 2 (New Hampshire eliminated)

G15: Maryland 5, Massachusetts 3 (Massachusetts eliminated)

Tuesday, July 23

G16: Pennsylvania 7, Maryland 6, 8 inns. (Maryland eliminated)

G17: New Jersey vs Pennsylvania, 6 p.m.

Wednesday, July 24

G18: Delaware vs Winner G17 (championship game), 2:30 p.m.

G19: Loser G18 vs Winner G18 (if necessary), 5:30 p.m.

*Winner advances to Senior League World Series at Easley, South Carolina, July 27-Aug. 3.