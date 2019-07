Local weekend results for golf, auto racing, harness racing

Golf

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Par 3 Tournament — Men’s Division: 1. (tie) Andy McNally, Steve Caouette -54, Rick Boody, Phil Boody -54, 3. (tie) John Trott, Ted Jellison -57, Al Stuber, Marty Kelly -57, Doug Chambers, Tom Hughes -57; Mixed Division: 1. Al Porter, BJ Porter -52, 2. Jim McInnis, Jodi Lyford -53, 3. Tracy Gran Jr., Peg Buchanan -55, 4. Diane Herring, Nancy Hart -56, 5. Al Sale, Cheryl Paulson -57; Pins, Women: No. 3 Julie McConnell 16-2, No. 16 Janice Poulson 9-0; Men: No. 3 Ed Baum 2-10, No. 16 Andy McNally 9-7

At Pine Hill GC

Sunday Couples League — 1. Rick England, Dawn England 37; 2. Stephan Williams, Jenny Williams 38; 3. Peter Beatham, Pumpkin Beatham 39; 4. Michelle Atherton, Paul Roy 41; 5. Ed St. Heart, Sue St. Heart 44

At Northport GC

Ladies Day — 1. Phyllis Gaul, Sue Gordon, Pam Williams (50), 2. Sharon Dehayes, Pat Wood (52); Fewest Putts: Peg Wolley

Point Quota — Team: 1. Terry Whitney, Brendan Gardner, Dick Clements, Jenna Caler (133), 2. (tie) Jeff Dutch, Lee Robinson, Dave Wentworth, Frank Field, Charlie Pray, Jim Kunkel, Steve Stanford, Cliff Randall, Preston Ward, Butch Norman, Jerry Mehuren, Phil Bowen, Bob Delio, Harvey Peterson, Greg McDaniel (124); Sweeps — Class A, Gross: 1. (tie) Jeff Dutch, Randy Berry (79), 3. (tie) Charlie Pray, Terry Whitney, Preston Ward, John Sapoch (82); Net: 1 Lisa Desmarteau (67) 2 tie Steve Stanford, Brendan Gardner (69) 4 Larry Quinn (70); Class B, Gross: 1 Greg McDaniel (84), 2 Jerry Mehuren (87), 3 Frank Field (89), John Lloyd-Still (90); Net: 1 Jenna Caler (65) 2 Phil Bowen (69) 3 (tie) Butch Littlefield, Peter Doran (70); Pins, Class A: No. 3 Brendan Gardner 2-10, No. 9 Cliff Randall 12-1, No. 12 Rick Cronin 13-8, No. 18 Steve Stanford hole-in-one; Class B: No. 3 Harvey Peterson 12-1, No. 12 Lee Robinson 9-7, No. 18 Tim Riley 25-0

At Penobscot Valley CC

Member-Guest Tournament — Overall Champions: Greg O’Donnell, Kevin Hughes; A Flight: Adam Duplisea, Dale Duplisea; B Flight: Troy Garland, Jason Clifford; C Flight: Rick Ambrose, Bob Collins; D Flight: Rusty Johnstone, John Howard; E Flight: Terry Greenier, Dan Ayoob; Consolation Winners: Phil Goldthwait, Brad Warme

Saturday Pins & Skins — Pins: No. 4 Robert Herzing 8-4, No. 6 Jason Clifford 5-6, No. 14 Adam Duplisea 4-5, No. 16 Jim Conley 6-4; Skins, Gross: No. 3 Steve Steiner 3, No. 7 Eric Revell 3, No. 9 Eric Revell 3, No. 11 Troy Garland 3, No. 17 Adam Duplisea 3; Net: No. 1 Jeff Teunisen 2, No. 5 Greg O’ Donnell 2, No. 11 Troy Garland 2

Sunday Team Sweeps — 1st Rusty Johnstone, John Howard 12.5 points, 2nd John Poulin, Matt Quinlan 12.0; Pins: No. 4 Eric Revell 9-2, No. 6 Ron Cota 8-0, No. 14 Mark Paine 6-4, No. 16 Matt Shannon 14-4

At Kebo Valley Club

Pins & Skins — Gross Skins: No. 3 Jon Nicholson, No. 12 Jon Nicholson, No. 14 Jon Nicholson, No. 17. Brett Barrett, No. 18. Mike Harkins; Net Skins: No. 4 Mark Hanscome, No. 7 Mike Harkins, No. 8 Dan Sargent, No. 9 Tom Richardson, No. 16. Rick Wallace; Pins: No. 4 Tom Richardson, No. 15 Shane Carter 11-0

Island Connections Outing –Gross: P.J. Davis, Clyde Lewis, Stetson Everett, Aaron Carter 59; Net: Jon Helms, James Ohmeis, Bernie Boisvert, Chuck Bowers 56.1; Mixed: Jeff Chamberlain, Kyle Nicholson, Matt McEachern, Cathy Nicholson 54.2; Pin: No. 6 Travis Mace 15-4; Closest To Line: No. 12 Chuck Bowers; Long Drive, Men: Kyle Nicholson; Ladies: Cathy Nicholson

Auto racing

SPEEDWAY 95

At Hermon

CASELLA RECYCLING STREET STOCKS 50 LAP SUNOCO RACE FUELS SERIES #3: 1. 24S Kris Watson, Kenduskeag; 2. 14c Anthony Constantino, Sumner; 3. 24 Jeff Alley, Machias; 4. 61 Cole Robinson. Clinton; 5. 6 Shane Tatro, Levant

DYSART’S LATE MODELS (40 LAPS): 1. 19 Steve Kimball, Holden; 2. 23 John Curtis Jr., Hermon; 3. 17 Kris Matchett, Skowhegan; 4. 24 Dean Smart. Milford; 5. 8 Joe Legere, Milford

CASELLA WASTE SYSTEMS SPORT-FOUR (20 LAPS): 1. 77 Jesse Dodge, Fairfield; 2. 38 Trey Brown, Winterport; 3. 11 Cody Farnsworth, Orono; 4. 55 Kyle Gray, Hermon; 5. 21K Kalib Bernatchez, Vassalboro

COCA-COLA COMPANY CAGED RUNNERS (20 LAPS): 1. 15X Jason Phillips, Augusta; 2. 04 Durbon Davis, Hermon; 3. 95 Ben Jenkins, Brewer; 4. 5 Ethan Lyons, Skowhegan; 5. 76 Andrew Crosby, Hermon

WISCASSET SPEEDWAY

MAXWELL’S MARKET SUPER STREETS (25 LAPS – MAKEUP RACE): 1 3 Bobby Mesimer, Woolwich; 2 23 Mike Hodgkins, Jefferson; 3 54 Bo Green, Randolph; 4 05R Glenn Reynolds, Turner; 5 8 Bouncer Knight, Jay

SERV PRO OF BIDDEFORD SACO PRO STOCKS (40 LAPS – MAKEUP RACE): 1 18 Kevin Douglass, Sidney; 2 29 Kevin Morse, Woolwich; 3 2 Chris Ryan, Newburgh; 4 02 Shane Lane, North Anson; 5 77 Nick Reno, West Bath

THUNDER 4 MINI (25 LAPS): 1 4 Zac Audet Skowhegan; 2 84 Spencer Sweatt Albion; 3 4 Curtis Anderson Richmond; 4 60 Caleb Willette Winslow; 5 23 Jacoby Perry Pittston

G.O. MOTORSPORTS NELCAR LEGENDS (25 LAPS): 1 90 Casey Call, Pembroke, N.H.; 2 92 Colby Meserve, Buxton; 3 33 Alan Smith, Lincoln; 4 67 Zack Godbout, Mt Vernon; 5 07 Nick Calvert, Steep Falls

CAHILL TIRE 4-CYLINDER PRO (25 LAPS): 1 5 Dominic Curit, Saco; 2 24 Jeff Prindall, Lisbon; 3 17 Ryan Hayes, Jefferson; 4 41 Nicole Benincasa, Buxton; 5 70 Taylor Lane, Phillips

MAXWELL’S MARKET SUPER STREETS (25 LAPS): 1 48 Dan Nessmith, Wiscasset; 2 55 Bob Crocker, Freeport; 3 5 Mark Lucas, Harpswell; 4 85 Michael Harrison, Durham; 5 23 Mike Hodgkins, Jefferson

SERVPRO OF BIDDEFORD SACO PRO STOCKS (40 LAPS): 1 84 Jamie Wright, Woolwich; 2 72 Charlie Colby, Newcastle; 3 2 Chris Ryan, Newburgh; 4 29 Kevin Morse, Woolwich; 5 12 Rodney Brooks, Thomaston

OXFORD PLAINS SPEEDWAY

At Oxford

Super Late Model (50 laps) 1 8 Calvin Rose, Jr., Turner; 2 7 Curtis Gerry, Waterboro; 3 60 Tim Brackett, Buckfield; 4 81 Dan Winter, Windham, NH; 5 53 Cole Butcher, Dartmouth, NS

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps) 1 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 2 61 Matt Dufault, Turner; 3 58 David Whittier, Oxford; 4 36 Rick Spaulding, Lisbon; 5 64 Skip Stanley, Oxford

Bandits (20 laps) 1 18 Dustin Salley, Mechanic Falls; 2 11 Alex Mowatt, Norway; 3 54 Chad Wills, Oxford; 4 26 Tyler Green, Turner; 5 24 Travis Verrill, South Paris

Figure 8 (15 laps) 1 00 Larry Lizotte, Poland; 2 07 Kyle Glover, Oxford; 3 2 Dale Lawrence, Minot; 4 41 Greg Durgin, South Paris; 5 97 Eric Hodgkins, Minot.

Rookie (15 laps) 1 1 Brady Childs, Leeds; 2 8 Owen Stuart, Naples; 3 95 Maddie Herrick, Norway; 4 87 Derek Cook, Minot; 5 09 Jeremy Turner, Norway

Wicked Good Vintage Racing Association Early Late Model (20 laps) 1 2 Kevin Waterhouse, West Paris; 2 82 Bobby Symonds, Casco; 3 0 Dean Grant, Detroit; 4 19 Ben Overlock, Warren; 5 97 Brian Hughes, Oxford

Wicked Good Vintage Racing Association Outlaw (20 laps) 1 44 David Gryskwicz, Standish; 2 79 Scott Tucker, Winthrop; 3 71 Arthur Hannaford, Limerick; 4 1 Norm Judkins, Casco; 5 78 Jon Pillsbury, Monmouth

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Something Royal, He Campbell, 4.60 2.80 2.20

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr, 3.00 3.80

The Wizsell Of Odz, Da Ingraham, 4.60

T–1:57.3. Ex. 4-6 $21.00; Tr. 4-6-1 $102.20

SECOND, Pace, $3,500

Blacktree, He Campbell, 4.20 3.00 2.40

Keemosabe, Br Ranger, 6.20 3.20

Electrify, Da Ingraham, 2.80

T–1:56.1. Ex. 5-2 $12.60; Tr. 5-2-1 $30.00; 1ST half DD 4-5 $7.40

THIRD, Pace, $2,500

It’sgottabemyway, He Campbell, 4.00 2.60 2.10

May Day Jojo, Aa Hall, 3.20 2.40

Artsleek, Mi Downey, 2.80

T–2:00.1. Ex. 2-5 $9.60; Tr. 2-5-7 $23.80

FOURTH, Pace, $2,600

Yankee Peach, Ga Mosher, 8.60 3.00 2.80

Critique, Mi Downey, 3.20 2.40

Vegas Strip Three, Mc Sowers, 2.40

T–1:59.0. Ex. 5-1 $21.60; Tr. 5-1-4 $76.80

FIFTH, Pace, $2,700

Southwind Rex, He Campbell, 3.20 2.20 2.10

Wilson Frost, Ga Mosher, 7.40 3.80

Dragon Seelster, Mc Sowers, 2.40

T–1:58.1. Ex. 4-3 $10.80; Tr. 4-3-2 $46.60

SIXTH, Pace, $2,600

Intrepid Hall, He Campbell, 4.60 2.20 2.20

Daughtry Hanover, Br Ranger, 2.40 2.20

Avogadro Hanover, Mc Sowers, 2.80

T–1:59.3. Ex. 2-5 $8.40; Tr. 2-5-1 $15.00

SEVENTH, Pace, $5,000

Delightful Offer N, Ro Cushing, 3.20 2.60 2.40

Urbana Bayama, Mc Sowers, 6.00 4.20

Velocity Sub Z, Ch Long, 5.80

T–1:56.0. Ex. 2-1 $22.00; Tr. 2-1-6 $245.80; Pick 3 races 4-2-2 $18.40, 7-2-2 $18.40

EIGHTH, Pace, $4,500

Biggie, Da Ingraham, 12.40 5.80 5.40

Ima Tragedy N, Ch Long, 6.60 5.80

Bowedfortyova, Ga Mosher, 8.20

T–1:56.2. Ex. 2-3 $40.40; Tr. 2-3-4 $1,065.80; 2nd half DD 2-2 $26.40

Total Handle: $22,963