Local sports: Legion baseball; golf scores; harness racing results

Summer baseball

Senior Legion

North Division

Home fields: Augusta (CARA Complex), Acadians Post 207 (George Stevens Academy, Blue Hill), Bangor Coffee News (Mansfield Stadium), R.H. Foster-Hampden (Bordick Park), Quirk Motor City (Husson University), Skowhegan Tax Pro (Colby College, Waterville), Franklin County Flyers-Farmington (Hippach Field), South China Subway (CARA Complex, Colby College)

Thursday, June 27

Augusta 5, Skowhegan Tax Pro 5

Acadians Post 207 5, Quirk Motor City 4

Bangor Coffee News 6, RH Foster-Hampden 5

South China Subway at Franklin County Flyers, 5:30 p.m.

Saturday, June 29

Augusta 10-2, R.H. Foster-Hampden 9-9

Acadians Post 207 11-13, Franklin County Flyers 1-0

Bangor Coffee News 7, Skowhegan Tax Pro 0

Quirk Motor City 13-11, South China Subway 6-2

Monday, July 1

Franklin County Flyers at South China Subway, 7 p.m. (at Colby)

Tuesday, July 2

Franklin County Flyers at Augusta, 5:30 p.m.

R.H. Foster-Hampden at Acadians Post 207, 5:30 p.m.

Quirk Motor City at Bangor Coffee News, 7:30 p.m.

Skowhegan Tax Pro at South China Subway, 7:30 p.m.

Junior Legion

North Division

Home fields: Bangor Coles Cadets (Mansfield Stadium), Dove Tail Navigators-Dover-Foxcroft (Foxcroft Academy), Belfast (Mansfield Stadium, Colby College), Acadians (Ellsworth High School), Machias (Washington Academy), Sebasticook (Nokomis HS and Sebasticook MS, Newport), Hampden (Bordick Park), Hermon (Hermon HS), Sluggers (Husson University)

Thursday, June 27

Sluggers 2, Bangor Coles Cadets 1

Friday, June 28

Acadians 6, Hampden 2

Belfast 3, Bangor Coles Cadets 2

Sluggers 7, Motor City 0

Sebasticook at Messalonskee Owls 2, Sebasticook 0

Dove Tail Navigators 10, Hermon 4

Sunday, June 30

Acadians vs. Belfast (2), ppd.

Lewiston vs. Bangor Coles Cadets, ppd., July 14

Motor City 7, Hampden 0 (by forfeit)

Sebasticook at Sluggers, 5:30 p.m.

Tuesday, July 2

Sluggers at Acadians, 5:30 p.m.

Hermon at Bangor Coles Cadets, 5 p.m.

Fairfield at Hampden, 7 p.m.

Dove Tail Navigators at Sebasticook, 5:30 p.m.

Messalonskee Owls at Motor City, cancelled

Road racing

LOCAL

44th Tour du Lac

10-Mile Road Race

At Bucksport

1. Erik McCarthy 53 minutes, 32 seconds, 2. Michael Bunker 55:08, 3. Judson Cake 56:14, 4. Adam Goode 56:34, 5. Ken Akiha 57:56, 6. Eliza Tibbits 1:02:00, 7. Erik Knickerbocker 1:02:35, 8. Andrew Kephart 1:03:56, 9. Charlie Collins 1:06:49, 10. Bob Ciano 1:07:39, 11. Ian Fraser 1:09:04, 12. Ethan Dapice 1:09:06, 13. Bradford Eslin 1:09:32, 14. Peter Lodge 1:09:47, 15. Andrew Knightly 1:10:11, 16. Tim Pearson 1:10:24, 17. Shane Martin 1:11:07, 18. Seth Young 1:12:47, 19. Scott Heidemann 1:12:55, 20. Ed Hughes 1:15:52, 21. Katherine Collins 1:16:10, 22. Deedra Dapice 1:17:51, 23. Aaron Hoovler 1:17:54, 24. John Mills 1:18:37, 25. Mary Clapper Buck 1:18:46,

26. Cody Parker 1:18:56, 27. Lisa Kingsbury 1:20:36, 28. Craig Smith 1:21:06, 29. Peter Hall 1:21:16, 30. John Peckenham 1:21:33, 31. Jack Burnett 1:22:41, 32. Veronica Davila 1:22:47, 33. Kristine Guaraldo 1:24:29, 34. Daniel Gerrish 1:24:33, 35. Amy Cangelosi 1:25:00, 36. Lisa Tweedie 1:26:24, 37. Chris* Almy 1:28:26, 38. Lance Days 1:29:22, 39. Mikaela Bolduc 1:30:35, 40. Kim Shire 1:32:38, 41. Lee Clein 1:33:00, 42. Larry Deans 1:33:53, 43. Ginger King 1:36:00, 44. Donna Kausen 1:36:40, 45. William Pelletierr 1:37:02, 46. Elizabeth WIlliams 1:37:19, 47. Andrew Clappitney 1:38:49, 48. Phil Pierce 1:39:04, 49. Emily Morrison 1:40:20, 50. Susanna Fay 1:41:19,

51. Mark Libby 1:41:26, 52. Lauren Weinbrown 1:41:44, 53. Kristin Gutierrez 1:41:49, 54. Larry Merrill 1:43:44, 55. Joni Winkler 1:43:45, 56. Elizabeth Lingenfelter 1:44:01, 57. Geoffrey Dapice 1:44:13, 58. Jennifer Noonan 1:46:50, 59. Adam Bohlen 1:47:15, 60. Elizabeth Muncey 1:47:46, 61. Robert Garnett 1:47:56, 62. John Tjepkema 1:50:10, 63. David Jones 1:54:25, 64. David Benn 1:54:29, 65. Bob MacLaughlin 1:54:58, 66. Jan Pilotte 1:56:38, 67. Jeanne Butterfield 1:56:39, 68. Larry Rich 2:06:24, 69. Jackie Rich 2:06:24, 70. Donnajean Pohlman 2:14:46, 71. Ronald Paquette 2:14:49, 72. Tracy Bigney 2:43:00

Golf

HOLE-IN-ONE

Don Potter

BROOKS — Don Potter of Morrill shot a hole-in-one playing on Saturday at Country View Golf Course. Potter recorded his first career ace on the 125-yard fourth hole using a 7-iron. The shot was witnessed by Linda Potter.

LOCAL

Rockland Golf Club

Couples 9 and Dine — Gross: 1. John and Cheryl Frye 45; net: 1. Dean Sasek and Kathy MacPherson 33; pin: No. 5, John Frye 24-3; longest putt: No. 9 Leslie Spear

At Kebo Valley Club

Saturday’s Results — Gross Skins: No. 2 Brent Barker, No. 3 Jake Merchant, No. 5 Jake Willis, No. 11 Brent Barker, No. 14 Brent Barker, No. 16 Chris Archer; Net Skins: No. 1 Robert MacLeod, No. 9 Robert MacLeod, No. 10 Robert MacLeod, No. 12 Jake Merchant, No. 15 Charlie Wheeler, No. 18 Robert MacLeod; Pins: No. 4 Jake Willis 11-11, No. 6 Chris Archer 14-3, No. 9 Jon Nicholson 5-0, No. 15 Jake Willis 7-8

Harness racing

Northern Maine Fair

Saturday’s Results

First, Pace, $2,500

Biggie, S. Thayer 3.80-2.60 Invictus Hanover, S. Wilson 4.20 No Humble Jumble, G. Mosher

T: 1:57.2; Qu. 1-3, $2.80; Ex. 1-3, $6.60

Second, Pace, $2,700

Magical Alex, A. Harrington 20.00-30.40-2.60 Color Pallette K, Mm. Athearn 8.20 Southwind Rex, H. Campbell 2.60

T: 1:59.3; Qu. 5-A, $2.80; Ex. 4-5, $49.20; Tri. 4-5-6, $194.80; DD 1-4, $134.60; 4-A, $6.60

Third, Pace, $3,000

Personnel Space, H. Campbell 4.20-2.60-2.10 American Flight, A. Harrington 4.40-2.20 Della Cruise, D. Deslandes 2.10

T: 1:59.2; Qu. 1-2, $8.40; Ex. 2-1, $10.20; Tri. 2-1-4, $23.40

Fourth, Pace, $2,500

Sometimes Always, N. Graffam 2.20-2.20-2.10 Wilson Frost, G. Mosher 2.80-2.10 Ideal Bid, S. Wilson 2.10

T: 1:59; Qu. 1-5, $12.60; Ex. 5-1, $9.80; Tri. 5-1-2, $18.40

Fifth, Pace, $2,700

Cevina De Chakrika, Mm. Athearn 7.20-3.20-2.20 San Antony-O, H. Campbell 2.80-.20 Memorydream, N. Graffam 2.80

T: 1:59.4; Qu. 2-5, $6.40; Ex. 2-5, $10.40; Tri. 2-5-1, $26.40

Sixth, Pace, $9,717

Moonlightandroses, H. Campbell 3.20-2.40-2.20 Justcallmebets, Ma. Athearn 2.60-3.20 MSDowneast, G. Mosher 2.80

T: 2:00.2; Qu. 3-4, $4.40; Ex. 4-3, $9.80; Tri. 4-3-2, $27.60

Seventh, Pace, $3,500

Chocolate Biskit, D. Deslandes 7.40-6.00-2.40 Sachertorte, A. Harrington 14.00-2.20 Pembroke Pharoah, H. Campbell 2.10

T: 1:58.1; Qu. 5-A, $2.40; 4-A, $7.60; Ex. A-4, $20.80; 5-A, $2.40; Tri. 5-4-3, $199.80

Eighth, Pace, $2,500

Paris Beau, G. Mosher 13.40-3.60-2.10 JK Allnitelong, S. Thayer 9.60-2.10 Real Bigg, H. Campbell 2.10

T: 1:58; Qu. 3-5, $7.00; Ex. 3-5, $12.40; Tri. 3-5-1, $17.20; DD 5-3, $25.40

Monday’s starters, 6 p.m.

First, Pace, $2,700

Golden Tree, K. Switzer Jr. Three New Dawns, A. Chadbourne Baywood Shadow, M. Sowers Gaelic Thunder, D. Deslandes Real Bigg, H. Campbell

Second, Pace, $2,700

Daydreamer Jo, K. Chase RD Majestic, F. Petrelli Camtizzy, D. Deslandes Moramappo, H. Campbell Ella’s Angel, K. Switzer Jr.

Third, Pace, $3,500

Royal Courtier, F. Petrelli Ten Beaches Later, Mp. Sowers Bettor’s Pride, K. Switzer Jr. Gonna Hear Me Rohr, J. Dunn Artys Wish, H. Campbell

Fourth, Pace, $3,000

Sometimes Always, H. Campbell Penney’s Spirit, Mp. Sowers American Flight, A. Harrington Guns N Money, D. Deslandes Roddy’s Nor’easter, K. Switzer Jr.

Fifth, Pace, $3,200

Real Bigg, H. Campbell Three New Dawns, A. Chadbourne Golden Tree, K. Switzer Jr. Gaelic Thunder, D. Deslandes Baywood Shadow, Mp. Sowers

Sixth, Pace, $3,200

Moramappo, H. Campbell Daydreamer Jo, K. Chase Ella’s Angel, K. Switzer Jr. Camtizzy, D. Deslandes RD Majestic, F. Petrelli

Seventh, Trot, $4,000

Crazee Pats Fan, D. Deslandes Axios, Mp. Sowers Moon Dance, K. Switzer Jr. Fair Glider, J. Dunn Little Macabee, H. Campbell

Eighth, Pace, $4,000