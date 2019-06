Local sports: Northern Maine Fair staters; Bangor results; golf scores

Harness racing

Northern Maine Fair

At Presque Isle

Saturday’s starters, 2 p.m.

First, Pace, $2,500

Biggie, S. Thayer Ella’s Angel, N. Graffam Invictus Hanover, S. Wilson Choco Du Ruisseau, H. Campbell No Humble Jumble, G. Mosher

Second, Pace, $2,700

Handsoffmycanoli, D. Deslandes Downeast Foxy Lady, R. Lanpher III Skippy, G. Mosher Magical Alex, A. Harrington Color Pallette K, Mm. Athearn Southwind Rex, H. Campbell

Third, Pace, $3,000

American Flight, A. Harrington Personnel Space, H. Campbell Chasen Cancun, G. Mosher Della Cruise, D. Deslandes Broadies Song, Mm. Athearn

Fourth, Pace, $2,500

Wilson Frost, G. Mosher Ideal Bid, S. Wilson Nowhining Bluechip, H. Campbell A List, K. Butterfield Sometimes Always, N. Graffam

Fifth, Pace, $2,700

Memorydream, N. Graffam Cevina De Chakrika, Mm. Athearn The Doodah Man, G. Mosher Philanthropist, A. Harrington San Antony-O, H. Campbell

Sixth, Pace, $9,717

Cranky, R. Lanpher III MSDowneast, G. Mosher Justcallmebets, Ma. Athearn Moonlightandroses, H. Campbell Wicked Wanda, D. Deslandes

Seventh, Pace, $3,500

Jimmy C R, G. Mosher Ultimate Credit, Mm. Athearn Pembroke Pharoah, H. Campbell Sachertorte, A. Harrington Chocolate Biskit, D. Deslandes

Eighth, Pace, $2,500

Real Bigg, H. Campbell Getmeoutofdebt, R. Lanpher III Paris Beau, G. Mosher Gaelic Thunder, S. Wilson JK Allnitelong, S. Thayer

Sunday’s starters, 6 p.m.

First, Pace, $2,700

Hurrikaneeilishlyn, N. Graffam Double D Deluxe, D. Dickison Thankyouallmyfans, E. Davis American Fighter, C. Nye Ohm Like Clockwork, D. Deslandes

Second, Pace, $2,800

Sweetchildofmine, C. Nye Smart N Articulate, T. Trites Our Warden Bury N, K. Switzer Jr. Aint No Mo, R. Lanpher III El Chivato, N. Graffam

Third, Pace, 2,600

Allamerican Dice, D. Deslandes Rock Power, R. Lanpher III The Wizsell of Odz, JK When In Doubt, C. Nye Intrepid Hall, K. Switzer Jr.

Fourth, Pace, $3,000

Primos Last Rodeo, D. Dickison Twisted Grin, T. Trites Poocham Magic, C. Nye The Humble One, R. Lanpher III Prayer Blue Chip, K. Switzer Jr

Fifth, Trot, $4,500

ABC Crown Me Queen, T. Trites Katkin and Coke, K. Switzer Jr. Booyah TJ, F. Ward Jr. Carbon Footprint, N. Graffam Beer League, C. Nye

Sixth, Pace, $3,500

Keystone Camaro, T. Trites Brett McFavrelous, C. Nye Janinne, N. Graffam MC Rusty, D. Deslandes Cool Runnings, K. Switzer Jr.

Seventh, Pace, $4,500

Winning Drive, K. Butterfield Urbana Bayama, T. Trites Southwind Terror, K. Switzer Jr. Sinners Prayer, C. Nye Zack Lee, D. Deslandes

Eighth, Pace, $2,500

Catchajolt, C. Nye Missbiglee, T. Trites Too Much Sun, D. Deslandes Final Champion, K. Switzer Jr. You’re News, N. Graffam Spiffy Miss, S. Thayer Vegas Strip Three, D. Duncan

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Yankee Peach, Ga Mosher, 4.00 3.00 2.40

Iloveroses, Mc Sowers, 6.20 4.40

Charmbo Destiny, Da Ingraham, 2.40

T: 1:58.2. Ex. (2/4) $39.20; Tri. (2/4/7) $98.40

SECOND, Pace, $2,600

Made Of Iron, Br Ranger, 5.60 2.80 2.20

Stonebridge Satire, Da Ingraham, 3.20 4.40

May Day Jojo, Aa Hall, 3.80

T: 1:58.4. Ex. (4/3) $13.80; Tri. (4/3/1) $71.40; 1st Half DD (2/4) $8.60

THIRD, Pace, $2,600

Tricia Star, Br Ranger, 4.00 3.00 2.40

Moramappo, Ga Mosher, 3.20 2.10

Camtizzy, Da Deslandes, 3.40

T: 1:59.3. Ex. (3/2) $19.60; Tri. (3/2/7) $68.80

FOURTH, Pace, $2,700

U Cant Fix Stupid, Ga Mosher, 10.80 4.60 2.20

Dragmetoglory, Aa Hall, 12.40 7.00

Humor Me, Da Ingraham, 5.00

T: 1:58.4. Ex. (8/5) $120.60; Tri. (8/5/6) $925.00

FIFTH, Pace, $5,000

Ideal Legacy A, Ga Mosher, 9.00 5.20 2.60

Velocity Sub Z, Ch Long, 7.00 2.60

J J S Jet, Br Ranger, 2.10

T: 1:56.0. Ex. (3/4) $69.80; Tri. (3/4/2) $292.20

SIXTH, Pace, $3,500

Dirty Devil, Mc Sowers, 32.40 11.80 6.00

Blacktree, He Campbell, 5.20 3.20

Jin Dandy, Da Ingraham, 3.60

T: 1:55.3. Ex. (7/5) $144.60; Tri. (7/5/4) $1,198.40

SEVENTH, Pace, $5,000

Western Stepp, Br Ranger, 2.40 2.20 2.10

Fifty Spender, Ga Mosher, 4.80 4.00

Princess Katie, Mc Sowers, 4.00

T: 1:55.1. Ex. (5/1) $26.60; Tri. (5/1/4) $54.20; Pick 3 Races (3/7/5) $362.60

EIGHTH, Pace, $3,000

Downwyn Shark, Ch Long, 4.80 2.80 2.40

Must Be The Bunny, Br Ranger, 3.40 2.40

K D Overdrive, He Campbell, 2.20

T: 1:57.0. Ex. (1/3) $17.80; Tri. (1/3/2) $41.40; 1st Half Late Double (5/1) $15.80; Total Handle: $38,633

Golf

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Army Aviation Golf Scramble — Gross: 1. (mc): Aaron Waite, Jordan Pelkey, Andy Vaness, Kent Waite 55, 2. Phil Kramer, Joshua Duffy, Eric Willette, Paul Aceal 55, 3. Neil Williams, Will Bradbury, Carson Kelley, Stuart Kelley 59; Net: 1. Doug Cabot, Michael Mowry, Carl Sticht, Brian Dill 45, 2. D.J. Bowden, Mark Nickerson, Chad Labree, Tom Bureau 46, 3. Tatyana Francis, Joshua Griffin, Mason Johnston, Jamie Reynolds 47; Pins: No. 3 Kent Waite 7-6, No. 12 Aaron Smith 6-6, No. 16 Roger Keisman 7-6, Long Drive: women: Tatyana Francis; men: Joshua Rollins; Putting Contest: Paul Aceal

At Pine Hill GC, Brewer

RH Foster Senior League — Modified Stableford: 1. Dana Wardwell, Steve Smith, Dave Barber, John Roach, Don Goodness, +14 ; 2. Ralph Holyoke, Jim Jones, John Richards, Phil Newbury, Duane Hanson, + 12 ; 3. Wayne Walls, Chris Dunifer, Don Rowe, Pumpkin Beatham, Dawn England, +6 ; 4. Dick Crawford, Dick Reed, Pete Beatham, Ed St Heart, Jenny Williams, – 1; 5. Tim Gallant, Doug Higgins, Jim Hancock, Wayne Harriman, Kermit Bailey, -4; Pins: No 7 Doug Higgins 12-10, No. 9 Don Rowe 17-1, No. 16 Dickie Reed 25-0, No. 18 Ed St Heart, 2-1

At Dexter Muni GC

Senior Scramble — Ron Moody, Donnie Swan, George Prince and Gary Sawyer, Bob Herring, Paul Violette 34

Two-Man Scramble — Gross: Dave Chase, Rick Rollman and Matt Mountain, Michelle Paradis 35; Net: Dale Wright and Herb Tenney 29; Mike White, John Lane and Chad Graffam, Kevin Jordan 31; Ryan Wilks and Jason Clukey 32; Pins: No. 13 Sandy Bandola 13-4; No. 17 White 16-2

At PVCC, Orono

Brent Cross Memorial Scramble — 1. Zach Means, Nate Waring, Trey Merrill, Jamie Hardy 65; 2. Warren Caruso, Mike Pelkey, Bruce MacGregor, Rick Sinclair 72; Chris Perrin, Albert Allen, Alfred Rodick, Greg Callahan 73 (tiebreaker); 4. Jason Cardorette, Matt Morrill, Andy Pfeffer, Chad Schrepper 73; Pins: No. 4 Steve Rich 7-3; No. 6 Jamie Hardy 19-5; No. 14 Ryan Ratledge 13-0; No. 16 Jeff Teunisen 17-0; Longest Drive: Zach Means