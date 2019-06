Local sports: Bangor Raceway results; MSGA women scores

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Trot, $9,709

Just Enuf Sass, Mi Stevenson, 2.40 2.40 2.10

Pembroke Sweets, He Campbell, 4.80 2.10

Winning Wind, Ma Athearn, 2.60

T: 2:02.2. Ex. (3/5) $9.40; Tri. (3/5/1) $24.80

SECOND, Pace, $2,500

Vicky Killean, Br Ranger, 36.80 4.20 6.60

Maddie D, Ga Mosher, 5.60 5.00

Hurrikaneeilishlyn, Wi Campbell, 3.40

T: 2:00.1. Ex. (6/2) $195.40; Tri. (6/2/a) $1,027.20; 1st Half DD (3/6) $52.60

THIRD, Trot, $9,709

Pembroke Vicki, He Campbell, 18.60 6.60 5.80

Kate At The Cup, Ga Mosher, 5.00 2.40

Miss Lily Hayes, Da Ingraham, 4.60

T: 2:03.2. Ex. (2/3) $49.00; Tri. (2/3/1) $260.00

FOURTH, Pace, $2,700

Pembroke Baroness, Ga Mosher, 17.00 11.40 4.40

Catchajolt, Da Ingraham, 15.00 5.40

Eternal Ring, He Campbell, 2.20

T: 1:58.4. Ex. (1/5) $247.00; Tri. (1/5/2) $426.40

FIFTH, Trot, $10,682

Buckanlully, Da Ingraham, 10.00 4.00 2.80

Wind Current, Ma Athearn, 3.40 2.20

Lucky Long Legs, Ki Ireland, 2.60

T: 2:06.0. Ex. (2/1) $20.80; Tri. (2/1/7) $90.00

SIXTH, Pace, $3,500

Poocham Princess, Ni Graffam, 3.00 2.40 2.10

Spiffy Miss, Br Ranger, 2.40 2.20

Cab Bearnaise, St Wilson, 2.20

T: 1:59.4. Ex. (5/1) $7.40; Tri. (5/1/4) $17.20

SEVENTH, Pace, $2,500

Charmbo Destiny, Da Ingraham, 5.40 3.20 2.10

Something Royal, He Campbell, 4.00 2.60

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr, 3.40

T: 2:00.3. Ex. (3/1) $12.80; Tri. (3/1/5) $46.00; Pick 3 Races (2/5/3) $33.60

EIGHTH, Trot, $3,000

Pembroke Monet, He Campbell, 6.60 3.40 2.80

Ugly Stik, Ro Cushing, 2.60 2.20

Maine Muscle, St Wilson, 2.80

T: 2:00.3. Ex. (5/6) $23.40; Tri. (5/6/4) $31.00

NINTH, Pace, $3,400

Cheyenne Patti, Br Ranger, 6.60 5.20 3.80

Final Champion, An Harrington, 66.40 22.60

Carrie Ann, Sh Thayer, 3.80

T: 1:57.1. Ex. (6/8) $166.80; Tri. (6/8/a) $337.80; 1st Half Late Double (5/6) $18.20; Total Handle: $31,156

Golf

MSGA Women

At Fox Ridge GC

Metropolitan Club Championship, Day 1 — Gross: Helen Plourd, Stephanie Rodrigue, Jean Sweetser, Velma Whittier 71; Emily Droge, Vicki Koshliek, Maureen Lano, Kim Lazenby 72; Kathy Crawford, Jordan LaPlume, Catherine Studley, Liz Wiltshire 73; Mary Latini, Maureen Wedge, Susan Tartre, Diana Wescott 76; Mia Hornberger, Prudence Hornberger, Nancy Pratt, Bambi Stevens 77; Net: Kathy-Rae Emmi, Cindy Gelinas, Kelly Gorman, Annette Kincaid 59; Maggie Black, Karen Dunbar, Sharon Houle, Barb Radziewicz 59; Nancy Field, Margaret Hillman, Ann Houser, Bea McGarvey 59; Judy Ducharme, Linda Morin-Pasco, Sandy Royce, Diane York 62; Karen Bamford, Yukiko Bigney, Kathy Constantine, Marilyn Rice 62; Ruth Colucci, Joan Cotsifas, Corleen Garland, Pam Jandreau 62; Linda Barlow, Mary Dyer, Gayle Stoddard, Susan Zukowski 62; Mary Ann Fortin, Patricia MacDonald, Rhonda Pellerin, Susanne Soule 62; Carmen Cohen, Holly Cooper, Rachel Newman, Jean Pratt 62; Alison Fogel, Cindy Globush, Kathleen Mullin, Sandra O’Brien 62; Skins, Gross: No. 1 Terry Burke 3, No. 2 Susan Gilpatric-Smart 3, No. 4 Joy Eon 4, No. 6 Velma Whittier 3, No. 8 Jordan LaPlume 3, No. 14 Stephanie Rodrigue 3, No. 16 Mary Latini 2; Net: No. 3 Carmen Cohen 0, No. 13 Jean Bridges 0, No. 16 Jean Bridges 1, No. 17 Barb Radziewicz 3; Pins: No. 3 Kirsten Martin 1-4, Polly Hoffman 8-1, Corleen Garland 12-5, No. 5 Jen Stewart hole-in-one, Maureen Wedge 2-5, Prudence Hornberger 3-0, No. 13 Roxane Cole 9-0, Peggy Wilson 13-6, Prudence Hornberger 14-10, No. 16 Diana Wescott 6-6, Sandra O’Brien 7-2, Jean Sweetser 11-7

MSGA Parent/Child Championship

At Natanis GC (Arrowhead)

Gross, overall: Len Cole, Ryan Cole 72; 14-under: Jason Gall, Carson Gall 73; 15-18: Jon Nicholson, Kyle Nicholson 77; 19-older: Mike Arsenault, Mike Arsenault Jr. 75, Ty Cowan, Heath Cowan 77; Net, 14-under: Tom Hansen, Joseph Hansen 72; 15-18: Don Flanagan, Abby Flanagan 74; 19-older: Peter Deroche, Chris Deroche 68, Richard Boutin, Jamie Boutin 68; Callaway Division (no USGA handicap required): Nate McCue, Bob McCue 71

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Ladies Monday Scramble — 1. Jody Lyford, Nicki Mountain, Julie McConnell, 35; 2. BJ Porter, Angie McCluskey, Jeanne Savoy, 36; 3. Durice Washburn, Peg Buchanan, Jeannette LaPlante, 38; Pins: No. 3 19-6 Jeanne Savoy, No. 12 25-5 Deb Wiley

At Kebo Valley GC, Bar Harbor

Golf Wars: Outer 9 Gross: Mt. Ave. Mashers 30, Fearsome Foresome 31, James and Other 3 31; Outer 9 Net: Papa Smurfs 27.75, PutterFace 28.2, Grip It & Sip it 28.45; Inner 9 Gross: Dukes of Hazards 33, Early Birds 34, Pipe Fitters 35; Inner 9 Net: Putt Pirates 28.1, Underdogs 30.05, Fab 4 0.25; Pins: No. 4. Jeremy Bryer 4-9, No. 6. Scott Richardson 13-6, No. 9. (tie) Ryan Miller, Peter Richardson 6-1, No. 15. Edi Hall 19-1

Kebo Boys — 1. Vinal Smith, Hank Tibbetts, Chris Coston

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Elinor Bucklin, Ellie Prask 42; 2. Paula Grindle, Pam Anderson, Donna Nason 46; 3. Jill Long, Deanna Philbrick, Beth Dunning 48; 4. Susan Hall, Nat Grindle, Geneva Allen 53; 5. Sally Hartman, Calista Hannigan, Janice Gran 53 (mc)

At Traditions GC, Holden

Women’s Morning League — 1. Mary Smith,Rita Stimpson, Jeannette LaPlante, 33; 2. Shelley Drillen, Dawn Gelo, Beth Wolverton, 36; 3. Betty Jamison, Brenda Crosby, Marilyn Hughes, Lois Adams, 36; 4. Nancy Carney, Sue Everett, Dianne Swandall, 37; 5. Susan Payne, Alice Openshaw, Marcia Biggane, 37; 6. Tammy Curtis, Loretta Robichaud, Stevie Lord, 38; 7. Gwen Archambault, Susan Bailey, Hilda Wardwell 39. Fewest Putts: Mary Smith, Rita Stimpson, Jeannette LaPlante, 11. Pin: No.8 Shelley Drillen 14-0

Women’s Evening League — 7 hole scramble: 1. Irene Woodford, Susan Payne, Roberta Day, 31; 2. Gwen Archambault, Julie Oreskovich, Dee Pelletier, 32.