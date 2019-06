Local sports: Auto racing results; golf scores; state tennis sums

Auto racing

(Top 5 per class; finish, car number, driver, hometown)

At Speedway 95, Hermon

Dysart’s Late Models (40 laps): 1. 52 Dana Wilbur, Frankfort; 2. 17 Kris Matchett, Skowhegan; 3. 23 John Curtis Jr. Hermon; 4. 24 Dean Smart, Milford; 5. 33t Trey Brown, Winterport

Casella Recycling Street Stocks (30 laps): 1. 07 Cody Brassbridge, Monroe; 2. 3 Jordan Pearson, Thorndike; 3. 99 Garett Hayman, Milford; 4. 24 Jeff Alley, Machias; 5. 21 Tony Poulin, Oakland

Casella Waste Systems Sport-Four (20 laps): 1. 3 Kalib Bernatchez, Vassalboro; 2. 77 Cole Robinson, Clinton; 3. 10 Isaac Rollins, Hudson; 4. 23 Lewis Batchelder, Dixmont; 5. 2G Nicholas Cota, Greenbush

Coca-Cola Company Caged Runners (30 laps): 1. 25 Brad Bellows, China; 2. 04 Durban Davis, Hermon; 3. Casey Bellows, Fairfield; 4. 76 Andrew Crosby, Hermon; 5. 29 John Thomas Jr. Blue Hill

At Wiscasset Speedway

NEMA Midgets (30 laps): 1. 1 Todd Bertrand; 2. 51 Danny Cugini; 3. A1 Mike Horn; 4. 87 Doug Cleveland; 5. 18 Andrew Lunt

NEMA Lites (25 laps): 1. 76, Randy Cabral; 2. 8 Jake Trainor; 3. 11 PJ Tergios; 4. 19 Richie Coy; 5. 38 Ryan Locke;

Kennebec Equipment Rental Outlaw Mini (25 laps): 1. 10 Jimmy Childs, Leeds; 2. 20 Jason Kimball, Pittston; 3. 19 Zach Audet, Skowhegan; 4. 08

Wood Pellet Warehouse Late Model Sportsman (40 laps): 1. 26 Andrew McLaughlin, Harrington; 2. 25 Will Collins, Waldoboro; 3. 17 Chris Thorne, Sidney; 4. 21 Shane Clark, Winterport; 5. 33 Josh St. Clair, Liberty

Norms Used Cars Strictly Street (25 laps): 1. 00 Kimberly Knight, Chesterville; 2. 29 Brad Erskine, Solon; 3. 09x Ryan Ripley, Thomaston; 4. 24 Jonathon Emerson, Sabattus; 5. 51x Bryan Robbins, Montville

K&A Property Services Modifieds (30 laps): 1. 77 Nick Reno, West Bath; 2. 1 Adam Chadbourne, Woolwich; 3. 33x Steve Pierpont, Cushing; 4. 48 Brian Treadwell, Hancock; 5. 8 Richard Jordan, Kingfield

At Oxford Plains Speedway

Super Late Model (50 Laps): 1 93 Ray Christian III, Uncasville, CT; 2 54 Ryan Deane, Winterport; 3 94 Shawn Martin, Turner; 4 8 Calvin Rose, Jr., Turner; 5 41 Tracy Gordon, Strong

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps): 1 4 Jordan Russell, Norway; 2 21 Zach Bowie, Turner; 3 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 4 64 Skip Stanley, Oxford; 5 61 Matt Dufault, Turner

Bandit (20 laps): 1 20 Brian Hiscock, Turner; 2 26 Tyler Green, Turner; 3 52 Chad Wills, Oxford; 4 55 Dean Jordan, Jay; 5 18 Dustin Salley, Mechanic Falls

Figure 8 (20 laps): 1 07 Kyle Glover, Oxford; 2 00 Larry Lizotte, Poland; 3 41 Greg Durgin, South Paris; 4 4 Eric Hodgkins, Minot; 5 2 Dale Lawrence, Minot

Rookie (15 laps): 1 8 Owen Stuart, Naples; 2 1 Brady Childs, Leeds; 3 29 Sophie Green, South Paris; 4 95 Maddy Herrick, Norway; 5 96 Cole Binette, Arundel

Golf

HOLE-IN-ONE

Cliff Vaux

Cliff Vaux of Ellsworth recorded a hole-in-one on the 147 yard third hole at Bucksport Golf Club on Saturday. He used a 7-iron on the shot, which was witnessed by Pat Shellnutt.

Larry Goldsmith

Larry Goldsmith notched a hole-in-one on the 137-yard fifth hole at Rockland Golf Club on Saturday. He used a 7-iron for the ace, which was witnessed by Victor Goldsmith, Richard Moskowitz and Jeff Carty.

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Gross Skins: 4. Sean Ellis, 7. Kevin Mckay, 8. Reese McFarlane, 15. Mike O’Brien, 18. Carl Poirier; Net Skins: 5. Doug Lackey, 9. Calvin Beal, 13. Wyatt Foster, 14. Jim McFarlane, 16. Aaron Tibbetts; Pins: 4. Sean Ellis 1-10, 6. Bill Annas 3-1, 9. Calvin Beal 1-10, 15. Larry Van Peursem 7-1

Green Mountain Results — 1. Safli, VanderPloeg, Darling 90 points; 2. McKay, James, Van Peursem 86; 3. Leonardi, C. Starr, A. Tibbetts 84; Individual Winners: A) Kevin McKay, B) Tim Vanderploeg, C) Aaron Tibbetts

At Dexter Muni GC

Weekend Sweeps — Gross: Mike White 36; Net: Heath St. Louis 33 Randy Moulton 34; Pins: No. 4 Jim Bob Hartford 24-6, No. 8 Hartford 18-2

At Pine Hill GC, Brewer

Sunday Couples League — 1. ( tie ) Rick & Dawn England, Stephan and Jenny Williams, 42; 3. Peter & Pumpkin Beatham, 43; 4. Bruce Treworgy & Kathy Shaw, 46; Pin: No. 7 9-2.

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — Blind Draw: 1. (tie) Al Stuber, Al Porter and John Trott, Micky Davis -1; 3. (tie) Joel McCluskey, Thea Davis and Bruce Ireland, Bruce Ellis -2; 5. (tie) Tracy Gran Jr., Alden Brown and John May and Marty Kelly -6; 7. (tie ) Jim McInnis, Tim McCluskey and Joe Johnston, Doug Chambers -7; Pins: No. 3 Tim McCluskey 9-11 No. 9 (2nd shot), Micky Davis 7-3, No. 12 Thea Davis 10-6, No. 16 Bruce Ireland 15-3; High Man (on losing team) (tie) John May and Tim McCluskey E

Sunday Points — Blind Draw: 1. Tim McCluskey, Jim McInnis +12; 2. Dana Gillespie, Joel McCluskey +9; 3. John Trott, Al Porter +6; 4. Al Stuber, Ted Jellison +5; 5 (tie) Bruce Ellis, Alden Brown and John May, Bruce Ireland -1; 7. Terry McDonald, Steve Couette -2; 8. Tracy Gran Jr., Marty Kelly -3; 9. Bruce Ireland, Doug Chambers -12; Pins: No.3 Doug Chambers 15-6, No. 9 (2nd shot), Tracy Gran Jr. 13-8, No. 12 John May 8-7, No. 16 Joel McCluskey 12-1; High Individual (on losing team) Al Stuber +3

Sunday Ladies League — Gross: 1. Dianne Herring 87; 2. Nancy Hart 92; 3. Karen Feeney 101; Net: (tie) Jody Lyford, BJ Porter, Elaine Lovett 73; Pins: No. 3 Angie McCluskey 8-6; No. 8 Dianne Herring 34-10; No. 12 Dianne Herring 21-2; No. 16 Dianne Herring 22-2; putts: 30 (tie) Jody Lyford, Nancy Hart

At Kebo Valley, Bar Harbor

Downeast Metro Amateur

Saturday Skins & Pins

A Flight

Gross Skins: No. 1 Benjamin Estabrook, No. 8 Eric Dugas, No. 11 Michael Smith, No. 15 Steve Lycette; Pins: No. 4 Mark Barthelemy 8-2, No. 6 Jayson Adams 7-1, No. 9 Jayson Adams 4-6, No. 15 Steve Lycette 8-0;

B Flight

Gross Skins: No. 5 Peter Hughes, No. 7 Cash Wiseman, No. 8 Jeff Teunisen, No. 9 Paul Mayer, No. 11 Richard Economy, No. 17 Tim Roach;

Pins: No. 4 Richard Economy 5-9, No. 6 Jared Kremin 11-2, No. 9 Tim Estabrook 2-11

Sunday’s Skins & Pins

C Flight

Gross Skins:

No. 5 Bourke O’Brien, No. 7 Steven Welch, No. 9 Bourke O’Brien; Net Skins: No. 3 Bob Boulier, No. 4 Greg Tweedie, No. 16 Matthew Enman; Pins: No. 4 Greg Tweedie 5-11, No. 6 Sean Ellis 20-5, No. 9 John Poulin 36-6

D Flight

Gross Skins: No. 2 Thomas Beal, No. 13 Thomas Beal, No. 16 Carl Poirier,

No. 17 David Dunham; Net Skins: No. 4 Chris Neagle, No. 6 Carl Poirier,

No. 14 Bob Corrado; Pins: No. 4 Chris Neagle 5-8, No. 9 Kevin Hughes 52-7

Tennis

HIGH SCHOOL

At Lewiston HS

State championships

GIRLS

Class A

Lewiston (16-0) 5, Scarborough (14-2) 0

Singles: Julia Svor (L) def. Abby Ricker, 6-2, 6-1; Abby Svor (L) def. Carrie Timpson, 6-2, 6-1; Maddy Foster (L) def. Kellie Guerette, 7-5, 6-1; Doubles: Molly Chicoine-Roslynn Wailus (L) def. Amelia Hardy-Mayne Gwyer, 6-0, 4-6, 1-0(7); Jillian Pelletier-Lauren Foster (L) def. Ashley Sabatino-Sydney Koukos, 6-2, 6-2

Class B

Lincoln Academy (15-1) 5, Erskine Academy (13-3) 0

Singles: Caitlin Cass (LA) def. Ellie Hodgkin, 6-3, 6-0; Fiona Liang (LA) def. Regina Harmon, 6-0, 6-2; Emily Harris (LA) def. Paige Leary, 6-0, 6-0; Doubles: Harmony Ingham-Sandra Thelander (LA) def. Jane Blanchard-Kaytie Millay, 6-1, 6-1; Anastasiya Oliver-Kate Peters (LA) def. Morgaine Kmen-Julia Barber, 6-2, 7-5

Class C

Mattanawcook Academy (16-0) 5, Carrabec (12-2) 0

Singles: Katey Libby (MA) def. Maddie Hughes, 6-0, 6-0; Emily Tolman (MA) def. Makayla Vicniere, 6-4, 2-6, 1-0(10); Sydney Jones (MA) def. Skyler Chipman, 6-1, 6-0; Doubles: Delany Kneeland-Emily Tilton (MA) def. Annika Carey-Maddie Jaros, 6-3, 6-4; Sarah Hanington-Paige Briggs (MA) def. Skye Welch-Cheyenne Cahill, 6-3, 3-6, 6-3

BOYS

Class A

Falmouth (16-0) 3, Camden Hills (15-1) 2

Singles: Nick Forester (F) def. Ezra LeMole, 6-2, 6-0; Matthew Ray (F) def. Henry Cooper, 6-2, 6-2; Calvin Spencer (F) def. Charlie O’Brien, 3-6, 6-3, 6-2; Doubles: Simon Fedarko-David Poutasse (CH) def. Marcus Goodbody-Jake Leavitt, 6-7(6), 7-6(4), 6-1; Zach Markowitz-Jack Lawrence (CH) def. Jack Forester-Willie Parker, 6-2, 6-2

Class B

Yarmouth (15-1) 5, Belfast (15-1) 0

Singles: Archie McDonough (Y) def. Josh Chun 7-6(2), 6-2; Shep Shutkin (Y) def. Eli Jolliffe, 6-3, 6-3; Will Nicholas (Y) def. Max Lewis, 7-5, 6-2; Doubles: Liam Ireland-Asher Lockwood (Y) def. Dyllan Clark-Vin Bonariggo, 6-0, 6-1; Miles Hagedorn-G.W. Ruth (Y) def. Sam Spectre-Kyle Agbuya, 6-0, 6-1

Class C

Waynflete (13-3) 4, Orono (14-2) 1;

Singles: Thorne Kieffer (W) def. Itai Boss, 6-0, 6-0; Ben Adey (W) def. Sam Cartwright, 6-0, 6-0; Chris Register (W) def. Patrick Tyne, 6-1, 6-2; Doubles: Cooper Sherman-Ben Lualdi (W) def. Ryan Shorrette-Trent Lick, 6-4, 6-1; Alex Brown-Sam Henderson (O) def. Henry Hart-Henry Moore, 7-6(5), 3-6, 1-0(7)

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Vicky Killean, Br Ranger, 12.80 6.80 3.00

You’re News, Ti Hudson, 17.80 8.60

Ashtoreth Hanover, Da Deslandes, 2.80

T: 2:00.2. Ex. (4/7) $676.20; Tri. (4/a/a) $6.40

SECOND, Pace, $3,200

For Kevin’s Sake, Da Deslandes, 3.00 2.40 2.10

Scholz, Mc Sowers, 2.60 2.20

Team Edward, Ga Mosher, 2.40

T: 1:58.0. Ex. (5/1) $9.60; Tri. (5/1/2) $28.60; 1st Half DD (4/5) $13.00

THIRD, Pace, $3,000

Keemosabe, Br Ranger, 8.60 3.80 2.60

Artys Wish, He Campbell, 2.60 2.60

Ugottobinittowinit, Da Ingraham, 5.00

T: 1:57.2. Ex. (2/5) $21.60; Tri. (2/5/1) $42.20

FOURTH, Pace, $2,700

Southwind Rex, Sh Thayer, 13.80 9.60 4.80

Nowhining Bluechip, Da Deslandes, 25.60 9.80

J Patch, He Campbell, 2.80

T: 1:59.0. Ex. (5/3) $130.60; Tri. (5/3/1) $430.80

FIFTH, Pace, $3,700

Five Cent Deposit, Da Ingraham, 5.20 3.60 3.00

Mickey Blu, He Campbell, 2.80 2.40

Carrie Ann, Jo Beckwith, 5.20

T: 1:57.3. Ex. (7/1) $27.00; Tri. (7/1/6) $389.60

SIXTH, Pace, $2,500

Rambling Jet, Mc Sowers, 13.60 3.80 2.80

Thankyouallmyfans, Br Ranger, 3.00 2.60

Putnams Legacy, He Campbell, 4.00

T: 1:59.0. Ex. (2/6) $42.40; Tri. (2/6/4) $73.00

SEVENTH, Pace, $4,500

Sinners Prayer, Jo Beckwith, 6.60 3.00 3.00

Winning Drive, Da Deslandes, 8.60 3.00

My Last Chance, Mc Sowers, 4.00

T: 1:56.1. Ex. (8/1) $37.20; Tri. (8/1/6) $509.60; Pick 3 Races (7/a/8) $30.00; Pick 3 Races (a/2/8) $30.00

EIGHTH, Pace, $3,500

Sagebrush Sharp, Ga Mosher, 5.20 3.80 3.20

El Chivato, Da Ingraham, 3.80 2.20

Heart Breaking, Da Deslandes, 2.40

T: 1:58.2. Ex. (2/3) $31.20; Tri. (2/3/4) $60.40

NINTH, Pace, $2,700

Drunk And Dramatic, Da Ingraham, 7.80 5.20 4.40

Eternal Ring, He Campbell, 13.00 3.80

Vegas Strip Three, Mc Sowers, 5.60

T: 1:59.1. Ex. (2/7) $63.00; Tri. (2/7/3) $320.00; 1st Half Late Double (2/2) $69.40;Total Handle: $31,334