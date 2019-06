Local sports: Golf scores; high school tennis sums; Bangor Raceway results

Golf

HOLE-IN-ONE

Richard Baker

Richard Baker of Ellsworth recorded a hole-in-one on the 102-yard sixth hole at Lucerne Golf Club on Friday. He used a wedge on the shot, which was witnessed by Royce Morrison, Ralphy Alley and Jim Awalt.

LOCAL

At Kebo Valley, Bar Harbor

Men’s Twilight League, Stableford — 1. Duane Bartlett +2, Nat Fenton +2, Keating Pepper +2, 4. Richard Collier +1, John Fitzpatrick +1, Hogan Haskell +1, Troy Lewis +1, 8. Chris Cambridge E, Mike James E, George Merrill E; Pins: 4. Scott Richardson 15-8, 15. Chris Cambridge 21-5

At Dexter Muni GC

Two Man Scramble — Gross: Bob Sawyer and Pete Drummond; Jason Clukey and Ryan Wilks; 33; Net: Herb Tenney and Dale Wright 28; Mike White and Brayden Miller; Heath St Louis and Jim Bob Hartford 30; Pins: No.4 Dale Wright 9-0; No.8 Dale Wright 14-8

At Piscataquis CC

Thursday Night Scramble — 1) Randy Martell, Shawn Pomerleau, Michael Wasilewski, Rick Ricker -6, 2) Butch Goodwin, Dave Garland, Dana Kew -2, 3) Jason Goggin, Dave Leland, Sue Leland, Nick Kennedy, -2, 4) Bill Kirby, Maged Shahin, Deb Wasilewski, Erika Kennedy, -2. Pin: No. 6 Bill Kirby 15-6.

At Lucerne GC

Senior Scramble Results: 1. Bob Tweedie, Mark Johnson, Russ Black, Bill Nickles (-5); 2. (tie) Jim Oreskovich, Ron Allen, Bruce Bradbury, Kerry Woodbury (-4); Bruce Blanchard, Joe Grover, Bill Ferris, Bob Landis (-4); Bill Brooks, Mike Dore, Lou Martin, Dale Anthony, Warren Young (-4); Gordon Holmes, Larry Orcutt, Bill Sparks, Dennis Kiah (-3); Barry Harris, Ken Goldstein, Robin Young, Bob Fraser (-3); Richard Baker, Jim Awalt, Ralph Alley, Royce Morrison (-3); Ben Sawyer, Bob Wilks, Bob McKenney, Dana Gray (-2). Pins: No. 2 Dennis Kiah 4-7, No. 6 Richard Baker (hole-in-one)

At Pine Hill GC, Brewer

RH Foster Senior League — 1. John Richards, Peter Beatham, Ed St Heart, John Roach, +6; 2. Bruce Dunifer, Dawn England, Duane Hanson, Wayne Walls -5; 3. (tie) Phil Newbury, Wayne Harriman, Pumpkin Beatham, Robbie Robinson, Chris Dunifer, Doug Higgins, Jim Hancock, Jenny Williams, -10; Kermit Bailey, Tim Gallant, Don Goodness, John Richards, -14; Pins: No. 7 Dawn England 13-1; No. 16, Jenny Williams 7-1

Thursday Ladies League — (tie) Jenny Williams, Linda Dunifer, Pumpkin Beatham; Dawn England, Carol Tozier, Charlotte Dunifer, Tammy Curtis +3; Pin: No. 7 Charlotte Dunifer 2-0

Tennis

HIGH SCHOOL

South regional finals

At Apex Racket & Fitness, Portland

GIRLS

Class B

No. 1 Lincoln Academy (14-1) 4, No. 2 Greely (13-2) 1

Singles: Caitlin Cass (LA) def. Paige Evans, 6 -0, 6-2 Fiona Liang (LA) def. Jordan Bryant, 6-2, 6-2 Emily Harris (LA) def. Kaitlyn Thompson, 6-1, 6-3; Doubles: Harmony Ingham-Sandra Thelander (LA) def. Katy Ray-Kristin Kendall, 6-1, 4-6, 6-1 Taylor Meredith-Pickett-Mia Netland (G) def. May Halm-Anastasiya Oliver, 7-6, 0-6, 1-0(6)

Class A

No. 3 Scarborough (14-1) 3, No. 1 Falmouth (14-1) 2

Singles: Meredith Kelley (F) def. Abby Ricker, 6-1, 6-2 Sara Fallon (F) def. Carrie Timpson, 6-2, 6-3 Kellie Guerette (S) def. Maddy Joyce, 6-2, 6-0; Doubles: Amelia Hardy-Mayne Gwyer (S) def. Emma Cohen-Nina Woodbury, 6-4, 7-6(9) Ashley Sabatino-Sydney Koukos (S) def. Mia McHugh-Alex Burton, 1-6, 6-3, 6-2

BOYS

Class C

No. 3 Waynflete (12-3) 5, No. 1 Winthrop (11-2) 0

Singles: Thorne Kieffer (Wayn) def. Jared McLaughlin, 6-3, 6-1 Ben Adey (Wayn) def. Josh Deanda-Whaley, 6-0, 6-1 Chris Register (Wayn) def. Noah Grube, 6-3, 6-4; Doubles: Cooper Sherman-Ben Lualdi (Wayn) def. Sam Figueroa-Cam Wood, 6-1, 6-0 John Moon-Black-Henry Hart (Wayn) def. Beau Brooks-Sammy Lattin, 6-2, 6-2

Class B

No. 3 Yarmouth (14-1) 3, No. 1 Freeport (13-2) 2

Singles: Archie McDonough (Y) def. Clay Canterbury, 6-1, 6-2 Wes Goodwin (F) def. Shep Shutkin, 5-7, 6-4, 1-0(7) Will Nicholas (Y) def. Liam Gould, 6-2, 6-4; Doubles: Liam Ireland-Asher Lockwood (Y) def. Sully Smith-Aaron Rusiecki, 6-1, 6-4 T.J. Whelan-Gage King (F) def. Miles Hegedorn-G.W. Ruth, 7-6(5), 1-6, 1-0(5)

No. 1 Falmouth (15-0) 5, No. 2 Thornton Academy (13-2) 0

Singles: Nick Forester (F) def. Dariy Vykhodtsev, 6-3, 6-3 Matthew Ray (F) def. Caleb Richard, 6-3, 6-1 Calvin Spencer (F) def. Charles Qu, 6-3, 6-0 Marcus Goodbody-Jake Leavitt (F) def. Jack Cannon-Ben Rickards, 3-6, 6-2, 1-0(8); Doubles: Jack Forester-Willie Parker (F) def. Zach Howe-Ethan Waterhouse, 1-6, 6-2, 1-0(9)

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Vicky Killean, Br Ranger, 12.80 6.80 3.00

You’re News, Ti Hudson, 17.80 8.60

Ashtoreth Hanover, Da Deslandes, 2.80

T: 2:00.2. Ex. (4/7) $676.20; Tri. (4/a/a) $6.40

SECOND, Pace, $3,200

For Kevin’s Sake, Da Deslandes, 3.00 2.40 2.10

Scholz, Mc Sowers, 2.60 2.20

Team Edward, Ga Mosher, 2.40

T: 1:58.0. Ex. (5/1) $9.60; Tri. (5/1/2) $28.60; 1st Half DD (4/5) $13.00

THIRD, Pace, $3,000

Keemosabe, Br Ranger, 8.60 3.80 2.60

Artys Wish, He Campbell, 2.60 2.60

Ugottobinittowinit, Da Ingraham, 5.00

T: 1:57.2. Ex. (2/5) $21.60; Tri. (2/5/1) $42.20

FOURTH, Pace, $2,700

Southwind Rex, Sh Thayer, 13.80 9.60 4.80

Nowhining Bluechip, Da Deslandes, 25.60 9.80

J Patch, He Campbell, 2.80

T: 1:59.0. Ex. (5/3) $130.60; Tri. (5/3/1) $430.80

FIFTH, Pace, $3,700

Five Cent Deposit, Da Ingraham, 5.20 3.60 3.00

Mickey Blu, He Campbell, 2.80 2.40

Carrie Ann, Jo Beckwith, 5.20

T: 1:57.3. Ex. (7/1) $27.00; Tri. (7/1/6) $389.60

SIXTH, Pace, $2,500

Rambling Jet, Mc Sowers, 13.60 3.80 2.80

Thankyouallmyfans, Br Ranger, 3.00 2.60

Putnams Legacy, He Campbell, 4.00

T: 1:59.0. Ex. (2/6) $42.40; Tri. (2/6/4) $73.00

SEVENTH, Pace, $4,500

Sinners Prayer, Jo Beckwith, 6.60 3.00 3.00

Winning Drive, Da Deslandes, 8.60 3.00

My Last Chance, Mc Sowers, 4.00

T: 1:56.1. Ex. (8/1) $37.20; Tri. (8/1/6) $509.60; Pick 3 Races (7/a/8) $30.00; Pick 3 Races (a/2/8) $30.00

EIGHTH, Pace, $3,500

Sagebrush Sharp, Ga Mosher, 5.20 3.80 3.20

El Chivato, Da Ingraham, 3.80 2.20

Heart Breaking, Da Deslandes, 2.40

T: 1:58.2. Ex. (2/3) $31.20; Tri. (2/3/4) $60.40

NINTH, Pace, $2,700

Drunk And Dramatic, Da Ingraham, 7.80 5.20 4.40

Eternal Ring, He Campbell, 13.00 3.80

Vegas Strip Three, Mc Sowers, 5.60

T: 1:59.1. Ex. (2/7) $63.00; Tri. (2/7/3) $320.00; 1st Half Late Double (2/2) $69.40;Total Handle: $31,334